Wie Dich Freimaurer und Illuminati mit verborgenen Wissen und satanischen Botschaften manipulieren

Filme sind moderne Märchen, Legenden die uns in eine Phantasiewelt entführen, emotional berühren und in manchen Fällen erziehen und aufwecken sollen. Bereits in frühen Filmklassikern wie Metropolis oder der Zauberer von Oz wurde mit okkulter Symbolik und ägyptischer Mythologie gearbeitet, die auf verborgenes Wissen und Rituale von Geheimgesellschaften wie Freimaurern und Illuminati verweisen.

…

Indem wir den roten Faden aufnehmen und weiterverfolgen, erfahren Sie bei diesem Trip durch die Filmhistorie, wie Astrotheologie und Esoterik in Blockbustern wie Star Wars, Zurück in die Zukunft, James Bond, Matrix und Harry Potter integriert und verwendet werden. Es liegt einzig und allein am jeweiligen Betrachter, ob er die bewegten Bilder mit wachen oder schlafenden Augen wahrnimmt.



Im Kino ist nichts, wie es scheint, denn hinter dem Schein verbergen sich Codes und Agenden, welche die Produzenten und Regisseure bewusst in die Filme integriert haben, mit dem Ziel, Dein Unterbewusstsein zu manipulieren, damit Du kritiklos und passiv ihre Pläne für Dich und die Menschheit allgemein hinnimmst. Einblicke hinter die Kulissen, findest Du hier.

Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik

Selbst so vermeintlich harmlose Unterhaltungsfilme wie die des Disney-Konzerns, sind in Wahrheit gespickt mit okkulten Symbolen und krankhaften sexuellen Anspielungen, die in Kinderfilmen eigentlich nichts zu suchen haben, wenn es dabei in erster Linie um das Kindeswohl gehen soll. Während es Disney vor allem auf eine Frühsexualisierung Minderjähriger abgesehen hat, reicht der negative Einfluss von Netflix viel weiter, indem u.a. für Pädophilie, die Transgender-Agenda, Satanismus oder gar Selbstmord geworben wird.

…

Als beispielhaft dafür, welche Zukunft die Machteliten stattdessen in Form des sogenannten „Tiefen Staates“ für die Menschheit vorgesehen haben, sei an dieser Stelle noch auf die propagandistischen Avengers-Machwerke hingewiesen, die voller Verweise auf in der Realität betriebene Agenden wie Künstliche Intelligenz und Transhumanismus bis hin zu milliardenfacher Entvölkerung sind.

Okkultismus, Satanisumus, Pädophile, versteckte Botschaften

Letztendlich ist somit auch im Kino nichts, wie es scheint, denn hinter dem Schein verbergen sich Codes und Agenden, welche die Produzenten und Regisseure bewusst in die Filme integriert haben, mit dem Ziel, sich in unseren Köpfen festzusetzen und unser Unterbewusstsein zu manipulieren, damit das Publikum kritiklos und passiv ihre Pläne für die Menschheit hinnimmt. Wer sich für solche Themen wie Okkultismus, Satanisumus, Pädophile, versteckte Botschaften und Freimaurer in der Filmindustrie interessiert, kommt früher oder später bei den Werken eines Nikola Pravda, Autor und Betreiber des Internet-Blogs PRAVDA TV, an!

…

Schon sein erstes Werk: “Illuminatenblut” erregte weltweit Aufmerksamkeit und hat bei Buchhändlern beste Bewertungen. Greift doch Nikolas Pravda die elitäre Oberschicht, die sog. Illuminaten direkt an, stellte sie bloß und räumte mit all deren Vertuschungen und Lügen auf. Das Bloßstellen dieser elitären Zirkel war aber dabei noch nicht alles. Nikolas Pravda zeigte uns damals schon mit “Illuminatenblut” die echte Wahrheit, nicht das was uns in den Medien als Wahrheit “verkauft” wird.

…

Egal wo diese Eliten, meist mit Glitz und Glamour auftreten, stellen die Medien die Wirklichkeit auf den Kopf. Die gesteuerten Medien dürfen diese Eliten meist als selbstlos, christlich, kinderliebend, sogar als Helden oder Heilige ins rechte Licht rücken. Das ist aber nicht ihr wahres Wesen, das ist nicht ihr wahres Gesicht! In Wirklichkeit steckt dahinter eine hässliche Fratze, die zeigt, was sie vielfach wirklich sind: “menschenverachtende Okkultisten, Pädophile und Ritualmörder”, die sich gegenseitig in Machtpositionen hieven und vor Strafverfolgung schützen.

…

Mit “Illuminatenblut” wurden die scheinbar transparenten Strukturen dieser Gesellschaft als das entlarvt, was sie wirklich sind: Eine Elite die man als Illuminaten bezeichnet und mit okkulten Ritualen durchdrungen sind. Die mächtigen Akteure dahinter hat Nikolas Pravda schonungslos aufdeckt. Was dabei größten Respekt verdient, ist der Mut die Leute auch beim Namen zu nennen. Nicht jeder würde so ein Risiko wagen. Nun legt Nikolas Pravda nach und geht noch tiefer in den Sumpf, den viele als “Tiefen Staat” bezeichnen. In seinem neuesten Werk: “Der Hollywood-Code” bekommt der Leser einen detailierten Einblick hinter den Schleier der subtilen Manipulation durch die (Alb)Traumfabrik.

Hollywood – Albtraumfabrik

Wie bereits bei seinem Vorgänger Illuminatenblut, nimmt Nikolas Pravda somit auch in seinem neuen Werk, “Der Hollywood-Code“, kein Blatt vor den Mund. Er legt kompromisslos die Abgründe offen, die sich hinter dem nach außen hin schönen Schein der “Traumfabrik” Hollywood auftun, die sich allzu oft als “Albtraumfabrik” erweist. Pravda nimmt Sie mit auf eine Reise, die Ihnen zeigen wird, wie Geheimdienste, ja gar Militärs Einfluss nehmen auf Stars und Filmproduzenten der Hollywood-Filme um im Sinne der Machtelite bewusst die Menschheit zu manipulieren und in die Irre zu führen.

…

Auf mehr als 500 Seiten liefert uns Nikolas Pravda Fotos sowie Zeichnungen was den Leser es vereinfacht was er liest auch zu verstehen, bzw sich ein Bild draus machen kann. Mit diesem hervorragenden Werk von Nikola Pravda, bekommen filminteressierte Leser einen Leitfaden an die Hand, um besser durch die manipulative Bildmatrix navigieren und selbst entscheiden zu können, was Sie sowohl Ihren eigenen Augen und Ohren sowie Ihrem Gehirn und Herzen antun wollen als auch denen Ihrer Kinder und Enkelkinder.

…

Wir wünschen Ihnen spannende Einblicke hinter die Kulissen der einflussreichen Filmindustrie, die Sie in die Lage versetzen, selbstbestimmte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Filme Sie künftig entweder einschläfern oder aufwecken!

Wir stehen kurz vor dem Untergang aller gegenwärtigen Gesellschaftsformen und dem Eintritt in ein dunkles und sadistisches Zeitalter, in dem man nur noch Fürsten und Sklaven finden wird. Bald werden wir aller unserer Freiheiten beraubt sein. Da hier eine Realität aufgezeigt wird, mit der wir uns nicht gerne konfrontiert sehen, kann der Inhalt auf manche von uns an einigen Stellen sehr abstoßend wirken. Hier weiter.

Hier werden keine unbewiesenen Behauptungen aufgestellt, sondern geschildert, wie das tatsächliche Wirken geheimer okkultistischer Gesellschaften in den innersten Kreis dieser Weltverschwörung ist. Bestehend aus den einflußreichsten und mächtigsten Familien dieser Welt, die den Plan zum kommenden Eine-Welt-Sklavenstaat bereits durchführen und alle Menschen beherrschen wollen. Diese mächtigen Familien gehören 13 exklusiven Blutlinien an und pflegen den gleichen Brauch wie die Fürstenhäuser: sie heiraten untereinander – sie sind Satanisten – hier weiter.

Lockdown Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter

Dummheit bleibt eine menschliche Tugend! Weshalb bleibt es juristisch erlaubt, Jesus oder den Papst zu veräppeln - nicht aber Mohammed oder den deutschen Bundespräsidenten? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Ein Sammelsurium närrischer Wahrheiten und wahrhafter Narreteien wider den Mainstream, finden Sie hier. Wie man Manipulationen durchschaut Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Wie Sie sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen befreien, können Sie hier erfahren Wie der Teufel die Welt beherrscht Alle Völker der Welt kennen den Teufel. Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten »Retter«. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch die Falle ist bereits aufgestellt - hier weiter

