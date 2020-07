Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -243

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Einundzwanzigstes Kapitel

POLNISCHE GENERALMOBILMACHUNG UND DEUTSCH-POLNISCHER KRIEG

Die Zusammenkunft Lipski-Ribbentrop.

Lipski teilte Weizsäcker am frühen Nachmittag des 31. August mit, er wünsche Ribbentrop in seiner Eigenschaft als Botschafter aufzusuchen. Doch betonte er ausdrücklich, er habe der Reichsregierung eine Nachricht zu übermitteln und nicht vor, zu verhandeln oder Vorschläge zu Verhandlungen entgegen zunehmen.

Weizsäcker sagte Lipski zu, es Ribbentrop vorzutragen. Der deutsche Außenminister hatte von Göring einen Durchschlag der Instruktionen Becks an Lipski erhalten und wußte also bereits, daß sie keinen Beitrag zu einer friedlichen Lösung enthielten. Er versuchte, die Zusammenkunft mit Lipski so lange wie möglich hinauszuzögern, weil er hoffte, die Briten, Franzosen und der Papst würden auf Beck einwirken, neue Instruktionen an seinen Botschafter zu übermitteln. Ribbentrop wußte, daß es immer noch möglich war, der Wehrmacht den Befehl zum Rückzug zu erteilen, wenn Beck Lipski ermächtigte, die deutschen Vorschläge nach Warschau zu bringen.

Am frühen Abend erhielt Ribbentrop die Nachricht, in Warschau tue sich nichts, und so mußte er sich eingestehen, daß weiteres Hinauszögern sinnlos war. Während er auf Nachricht aus Warschau wartete, hatte er ein Telegramm nach Washington gesandt und darin Hitlers Dank an Roosevelt für die Botschaften vom 24. und 25. August übermittelt. Der deutsche Geschäftsträger Thomsen hatte am Abend des 31. August den US.Außenminister Hull aufgesucht und Hitlers Wertschätzung zum Ausdruck gebracht.

Ribbentrop empfing Lipski am 31. August um 6 Uhr 30 abends. Dieser verlas ihm den Inhalt einer Note von Beck, in der festgestellt wurde, Polen habe soeben Mitteilung über die kürzlichen Gespräche zwischen Großbritannien und Deutschland erhalten, die am 23. August begonnen hätten. Die polnische Regierung habe zu eventuellen Gesprächen zwischen Polen und Deutschland noch nicht Stellung genommen, doch sei ihre Stellungnahme im Prinzip positiv und die Reichsregierung möge zur Kenntnis nehmen, daß die polnische Regierung der britischen Regierung in Bälde ihre Stellungnahme zu solchen Gesprächen mitteilen werde. Beck war demnach nicht bereit, den Deutschen die Zusage zu geben, daß Polen wirklich gewillt war, die Verhandlungen mit Deutschland wieder aufzunehmen.

Ribbentrop hörte sich bekümmert die sinnlose Doppelzüngigkeit der polnischen Note an, die Beck ohne Zweifel für geschickt und irreführend genug hielt, um die Deutschen zu verwirren. Der ganze Wortschwall besagte deutlich, daß Polen auch nicht einen Schritt über seine leere Versicherung an Präsident Roosevelt am 25. August hinausgegangen war und daß Beck sich unverändert gegen Verhandlungen sträubte. Ribbentrop erklärte Lipski, er habe bis zur letzten Minute gehofft, Lipski werde zum Verhandeln ermächtigt sein. Lipski erwiderte ihm, seine Instruktionen lauteten lediglich, Ribbentrop aufzusuchen und die Note auszuhändigen. Es sei ihm nicht gestattet, irgendwelche persönlichen Zusagen zu machen oder Erklärungen abzugeben. Unter diesen Umständen ist es nicht überraschend, daß die Unterredung nur kurz war. Ribbentrop beendete das Gespräch mit der Frage, ob Lipski persönlich es für möglich halte, daß seine Regierung ihren Beschluß nochmals in Erwägung ziehe und ihm zu verhandeln gestatte. Der Botschafter wich dieser Frage aus und wiederholte, er habe keine Vollmachten erhalten.

Kennard informierte Halifax um 6 Uhr 15 abends, Lipski sei angewiesen worden, bei Ribbentrop um eine Unterredung nachzusuchen, doch habe man ihm verboten, sich in Gespräche einzulassen. Vor allem sei ihm untersagt worden, Vorschläge von Deutschland entgegen zunehmen. Die zu überreichende Note enthalte keine Zusage, daß Polen mit Deutschland verhandeln würde. Zynisch bemerkte Kennard dazu, damit habe Beck Halifax’ Forderung erfüllt, Fühlung mit den Deutschen aufzunehmen. Das war jedoch in einer Weise erfolgt, daß der Kontakt ebenso schnell abgebrochen wurde, wie er hergestellt worden war. Kennard setzte hinzu, Beck habe gesagt, die Lage in Danzig sei ernst, was allerdings kaum neu war. Befriedigt schloß Kennard seinen Bericht mit den Worten, Beck habe versprochen, nie wieder nach Berlin zu gehen.

Dieser Nachricht folgte die formelle polnische Antwort auf die britische Erklärung, Polen sei bereit, mit Deutschland zu verhandeln. Die polnische Regierung gab bekannt, sie akzeptiere im Prinzip die Erklärungen der britischen Note vom 28. August, doch lehne sie es ab, sich auf Verhandlungen festzulegen, bis die internationale Garantie an Polen näher erläutert sei. Das hieß, klar ausgedrückt, die polnische Regierung hatte London gegenüber noch nicht zugestimmt, mit den Deutschen zu verhandeln, trotz des Versprechens, das Präsident Moscicki Präsident Roosevelt am 25. August gegeben hatte. Es ist unter diesen Umständen kaum verwunderlich, daß Lipskis Besuch bei Ribbentrop am Abend des 31. August als eines der unfruchtbarsten Ereignisse in den Annalen der Diplomatie bezeichnet werden muß.

Um 7 Uhr abends am 31. August sprach Hitler mit dem italienischen Botschafter Attolico über die Lage und überreichte ihm eine Zweitschrift der deutschen Vorschläge an Polen, die vorher bereits nach Rom übermittelt worden waren. Der deutsche Kanzler war nach wie vor des guten Glaubens, die britische Regierung habe ernstlich versucht, zwischen Deutschland und Polen zu vermitteln. Und so sagte er Attolico, der britische Vermittlungsversuch sei fehlgeschlagen. Der Botschafter brachte die kaum aussichtsreiche Möglichkeit einer Vermittlung von seiten Italiens auf den Plan. Hitler erklärte darauf, die Polen hätten sich geweigert, auf Chamberlain und Halifax zu hören, und so glaube er nicht, daß sie auf Mussolini hören würden. In Wirklichkeit hatten Chamberlain und Halifax den Polen gar nichts „zu hören” gegeben, soweit es Verhandlungen mit Deutschland betraf. Dann fragte der Botschafter, ob das Bemühen Deutschlands, mit den Polen ins Gespräch zu kommen, ein Ende gefunden habe. Der Reichskanzler erwiderte, das sei tatsächlich der Fall.

Am Nachmittag des 31. August hielt der sowjetische Außenminister Molotow eine Rede, in der er Polen und die westliche Diplomatie scharf kritisierte. Die Rede bildete den geeigneten Auftakt zu der späteren Erklärung Molotows, die Sowjetunion halte es für notwendig, Polen anzugreifen, um „das polnische Volk aus dem unseligen Krieg zu befreien, in den es von seinen törichten Führern hineingezogen worden sei“.

Hitler erfuhr von der Molotow-Rede kurz nach seinem Gespräch mit Attolico. Ein telefonischer Bericht darüber gelangte von Moskau um 7 Uhr 20 nachmittags nach Berlin. Der deutsche Botschafter von der Schulenburg, der jetzt kein Hehl aus seiner stark pro-sowjetischen Einstellung machte, beendete seine Ausführungen mit dem begeisterten Ausruf, die Molotow-Rede sei „glänzend” gewesen.

