Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -249

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Englands Ablehnung des italienischen Konferenzplanes und der Ausbruch des 2ten Weltkrieges

Chamberlain und Halifax klagen Hitler an.

Die Abendausgaben der britischen Presse des 1. September berichteten erregt über den Krieg in Polen. Der Daily Telegraph lobte die Polen für die Nichtannahme des deutschen Angebots, in Berlin zu verhandeln. Die Rückkehr Danzigs zu Deutschland wurde offen als untragbar bezeichnet und die Marienwerder-Vorschläge als unmäßig. Die britischen Leser wurden aufgefordert, der „Weisheit der Polen” ihre Anerkennung zu zollen, weil sie es abgelehnt hätten, über eine Regelung zu verhandeln. Der News Chronicle erklärte, die britische Regierung habe Polen in erster Linie darum garantiert, weil die Polen nicht gewillt waren, die Rückkehr Danzigs zum Reich zuzulassen. Selbstbestimmung wurde als bequemer Deckmantel für das schlimmste aller Verbrechen hingestellt. Ganz offensichtlich würde der größte Teil des Britischen Empires ja wohl auch verlorengehen, wenn seine Bewohner ihre Untertanenschaft selbst bestimmen würden. Die Daily Mail behauptete, die maßvollen Marienwerder-Vorschläge seien ein Trick, um die Polen nach Berlin zu locken.

Premierminister Chamberlain sprach am 1. September um 6 Uhr 5 abends auf der britischen Kurzwelle zu Deutschland. Er erklärte: „Die Verantwortung für diese furchtbare Katastrophe liegt auf den Schultern eines Mannes, des deutschen Kanzlers.” Diese aus dem Foreign Office inspirierte Rede des britischen Regierungschefs war plumpe Propaganda. Er behauptete, Hitler habe den Polen befohlen, nach Berlin zu kommen mit der unbedingten Verpflichtung, ohne Erörterung die deutschen Bedingungen zu akzeptieren, und zwar so, wie sie seien. Rundheraus bestritt er, daß Deutschland die Polen aufgefordert hatte, normale Verhandlungen aufzunehmen. Beide Erklärungen waren unverhüllte Lügen, doch der polnische Fall stand auf so schwachen Füßen, daß es unmöglich war, ihn mit der Wahrheit zu verteidigen.

Auf schon festerem Boden stand Chamberlain mit der Behauptung, militärisch sehe die Lage für England besser aus als 1914. Die Briten hofften ihre Verluste 1939 auf einem Mindestmaß zu halten, denn sie würden den Einsatz ihrer Truppen auf dem Kontinent verringern und statt dessen versuchen, Deutschland aus der Luft zu pulverisieren. Es war ihnen gleichgültig, daß diese Strategie Frankreichs Position in einem größeren Ausmaß schwächte als 1914. Chamberlain lobte Mussolinis Friedensbemühungen, tat sie aber mit der Bemerkung ab, der italienische Führer habe „sein Bestes getan“. Dann holte er das alte Schlagwort Englands aus dem 1. Weltkrieg wieder hervor, daß er keinen Streit mit dem deutschen Volk habe, sondern nur mit den Nationalsozialisten.

Ähnliches war im 1. Weltkrieg über Kaiser Wilhelm II. lautgeworden, doch hatte der Sturz der kaiserlichen Regierung die Behandlung des deutschen Volkes in den tragischen Jahren der Weimarer Republik von November 1918 bis Januar 1933 nicht gemildert. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung erkannte 1939, daß sich Englands Feindschaft eher gegen sie als gegen Hitler richtete. Halifax war rednerisch in seiner besten Form, als er am Abend des 1. September seine mit geschickter Heuchelei durchsetzte Rede vor dem House of Lords hielt. Seine Ausführungen waren vollendet auf die Mentalität seiner Zuhörer abgestimmt. Er wußte, sie wollten sich wie heilige Gralsritter in einem großen Kreuzzug gegen das Böse vorkommen. Bis zum äußersten mußte die unaufrichtige Appeasement-Politik der Briten von 1938 herhalten, als er versuchte, Englands Vorgehen von 1939 zu rechtfertigen. Nichts sagte er darüber, daß Großbritannien sich 1938 aus rein taktischen Gründen, während es seine militärischen Vorbereitungen vervollständigte, von einem Angriff auf Deutschland zurückgehalten hatte. Der beste Beweis für den britischen Friedenswillen sei es, so erklärte er, daß der große Friedenspolitiker Chamberlain es sei, der die Nation in den Krieg führe. Unter normalen Umständen wäre der Widersinn dieses Satzes sofort aufgefallen, doch am 1. September 1939 nahm man ihn als eindrucksvoll tiefschürfende Weisheit hin.

Halifax behielt die Tatsache für sich, daß er die Führung der britischen Politik seit Oktober 1938 von Chamberlain übernommen hatte und daß die britische Nation ohne dieses Geschehen wahrscheinlich nicht in den Krieg ziehen würde. Er versicherte den Peers, Hitler müsse vor den Schranken der Geschichte für alles die Verantwortung auf sich nehmen; stolz setzte er hinzu, im Rückblick wünsche er, soweit es die Politik Englands angehe, nichts, aber auch gar nichts zu ändern. Mit Nachdruck hob er hervor, “das Gewissen Englands sei rein!”

