Bios-Logos: Das Ende eines Traums?

Liebe Freunde von Bios Logos! Sicher erwartet Ihr an dieser Stelle nun wieder eine allgemeinverständliche Erklärung, wie man hier in Thailand bei Bios Logos mit einem Problem umgeht, daß aus der Sicht der medizinischen Fachwelt oft immer noch als unlösbar betitelt wird. Dies haben wir auch zuvor in den vergangenen Monaten von März bis Juli mit Eurer Unterstützung machen können. Diesesmal allerdings wurde Bios Logos selber mit einer Krankheit konfrontiert, die höchstwahrscheinlich das Ende unserer Einrichtung bedeuten wird.

…

Uns trafen die Auswirkungen der Maßnahmen gegen eine Virusgefahr, die niemand hat vorhersehen können. Von Heute auf Morgen konnte keiner unserer Patienten aus dem Ausland mehr zu uns nach Thailand kommen. Es waren Menschen, denen man für ihre Probleme in ihrem Heimatland keinen Lösungansatz mehr anbieten wollte oder konnte. Für diese Menschen, für die Bios Logos die letzte Hoffnung war, glaubten wir von Anfang an, unsere Einrichtung bis zum Ende der verordneten Maßnahmen erhalten zu müssen. In über 10 Jahren haben wir hier 966 Menschen helfen können, die als unheilbar galten oder bei denen eine Operation als unausweichlich galt. Die veröffentlichten Patientenberichte gaben gleichbetroffenen Menschen neue Hoffnungen, hier bei Bios Logos Hilfe zu erhalten:

Seit der Eröffnung von Bios Logos konnte unsere Aufnahmekapazität allerdings nie den nötigen Anforderungen entsprechen. Also hatten wir immer ausreichend Kunden, um unsere Einrichtung zu rechtfertigen und zu erhalten. Nun kamen allerdings Maßnahmen wie beispielsweise Flugverbote, die uns sämtliche Tätigkeiten unmöglich machen.

Die Mails, die uns nun hier erreichten, waren keine Anfragen, sondern beschrieben Verzweiflung und Trauer. Menschen, die seit Jahren unter Schmerzen leiden, denen man androhte, sie operieren zu müssen, waren genauso dabei wie Menschen, die gehofft hatten, endlich ihren Rollstuhl verlassen zu können oder ihre Gehhilfen loszuwerden. Diese Mails waren für meinen Geschäftspartner und mich Grund genug, durchzuhalten und diese Einrichtung bis zum erhofften Ende der verordneten Maßnahmen zu erhalten.

Natürlich kommen dann auch Augenblicke der Erinnerung, in denen Gedanken an den Anfang unserer Tätigkeit hier in Thailand aufkommen. Als wir Bios Logos gründeten, glaubten wir anfangs, daß man uns überall auf der Welt Zustimmung für die erbrachten Leistungen entgegen bringen würde. Doch schnell wurden wir eines besseren belehrt. So erfuhren wir, gegen wen sich unsere Arbeit in Wirklichkeit richtete, denn Schulmedizin und Pharma schienen unsere Arbeit weniger zu schätzen. Drohanrufe in der Nacht oder Zerstörungen unserer Außenanlagen wurden schon zur Alltäglichkeit. Sogar Anzeigen und Hausdurchsuchungen lernten wir neben Sekundenkleber in der Türschlößern kennen.

Aber immer, wenn wir glaubten, daß es nun zu Ende sei, wurden in verschiedene Foren Stimmen laut, die uns aufforderten, weiter zu kämpfen – weil es doch um Menschen geht. Danke hier nochmals für Eure moralische Unterstützung. Nachfolgend eine kurze Auswahl der Unterstützer von Bios Logos – verbunden mit dem Dank an all diese Forenmitglieder und Presseorgane, welche uns seit Jahren mit ihren optimistischen Mails und Berichten bis heute unterstützt haben.



Die Probleme wurden weniger, als wir hauptsächlich nur noch Patienten aus dem Ausland aufnahmen. So wurde es seit einigen Jahren etwas ruhiger und wir glaubten, nunmehr in Ruhe vielen betroffenen Menschen helfen zu können. Bis nun jedoch ein Virus auftauchte, der mit den notwendigen Gegenmaßnahmen nun das Ende unserer Einrichtung bedeuten könnte. Anfangs dachten wir täglich, daß die virusbedingten Maßnahmen bald zu Ende seien und unsere Kunden wieder hier her zu uns kommen könnten. Aber nun nach über 4 Monaten faktischer Geschäftsaussetzung müssen wir uns eingestehen, das es auch mit unserer Einrichtung bald zu Ende sein könnte – wenn kein Wunder mehr geschieht. Wie es heutzutage allerdings mit Wundern aussieht, läßt erahnen, daß diese Hoffnung wohl kaum zu einer Lösung unserer Probleme führen wird.

