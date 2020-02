Bios Logos als Forschungsobjekt?

Bios Logos will sich mit der neuen Dekade verstärkt wieder der urspünglichen Zielsetzung zuwenden – der Erforschung der Möglichkeiten der Bios-Logos-Methode sowie deren Verbreitung an interessierte und offene Vertreter der Schulmedizin.

Hierzu sucht Bios Logos nach Personen und Institutionen, welche uns auf diesem Weg weiterhelfen können.

Die Erfolge der BIOS-Logos-Methode sind erstaunlich, in wenigen Tagen sind Probleme beseitigt, an denen Menschen seit Jahren gelitten haben.

Heilen statt Behandeln ist das Credo der BIOS-Logos-Methode.

Thomas Ramdas Voegeli – bumibahagia.com/

“Ich ehre die Arbeit von Reiner Nießen hoch. Dass sie von der Krankheitsmedizin nicht willkommen geheißen wird, erstaunt allenfalls reichlich naiven Menschen. Ich will, dass seine Erkenntnisse und Methoden weiterentwickelt und verbreitet werden.”

Michael Kuenzel – fusspflege-neumarkt.de/

“Aus Überzeugung heraus habe ich vor 8 Jahren zunächst die schmerzlose Entfernung der Fußnägel erlernt. Ich habe schnell erkannt, dass die Bios-Logos Methode einzigartig ist und nicht aussterben darf. Durch meine Erfolge in der Fußpflege durfte ich vor 2 Jahren zusätzlich die Ausbildung zur Gymnastik bei Bios-Logos absolvieren. Somit werde ich mit meiner Praxis auf jeden Fall hier in Deutschland (Bayern) die Bios-Logos Methode weiterführen.

Liebe Grüße an das Bios Logos Team aus Neumarkt”