Lockdown: Staaten droht gigantische Klagewelle – VIDEO

Zahlreiche NGOs schlagen Alarm:

Da die Corona-Maßnahmen zu finanziellen Verlusten zahlreicher Unternehmen geführt haben, könnten diese nun Schadenersatz von Staaten verlangen – und zwar vor den umstrittenen privaten Schiedsgerichten.

…

Klagen ausländischer Investoren gegen Staaten vor internationalen Schiedsgerichten sind nichts Neues. Tatsächlich werden sie immer zahlreicher.

…

»Mindestens 102 Milliarden US-Dollar Schadensersatz mussten Staaten bereits an Konzerne zahlen.«

Zum Vergleich: das jährliche Budget der Weltgesundheitsorganisation lag 2018 bei 2,3 Milliarden US-Dollar.

Die Zeche bezahlt der Steuerzahler…Irgendwer muss die Zeche zahlen und das ist am Ende immer der Steuerzahler. Aber wen wird es am härtesten treffen? Werden es die Rentner, die Schwachen, die Kranken sein? Wo soll diesmal gespart werden? Wieder bei denen, die sich nicht wehren können? Geheime Dokumente aus dem Innenministerium belegen, dass die Bundesregierung in der Corona-Krise gezielt die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt hat, um so massive Grundrechtseinschränkungen durchsetzen zu können – hier weiter.

Vielen Staaten droht Corona-Klagewelle

Ein weites Netz aus über 2500 Investitionsabkommen und mehr als 300 Handelsabkommen mit Investitionsschutzkapiteln macht diese unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragenen Klagen möglich. Dabei können Investoren gegen alle staatlichen Maßnahmen vorgehen, die ihr Geschäft negativ beeinflussen und (zukünftige) Gewinne mindern könnten. Allein in den drei Monaten seit Beginn der Pandemie wurden schon 12 neue Konzernklagen vor Schiedsgerichten eingereicht. Noch betrifft keine dieser Klagen staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie. Doch das könnte sich ändern:

“Die Regierungen haben auf Covid-19 mit einer Reihe von Maßnahmen reagiert, darunter Reisebeschränkungen, Beschränkungen der Geschäftstätigkeit und Steuervorteile. Ungeachtet ihrer Legitimität können sich diese Maßnahmen negativ auf Unternehmen auswirken, indem sie die Rentabilität verringern, den Betrieb verzögern oder von staatlichen Vergünstigungen ausgeschlossen werden. […] Für Unternehmen mit ausländischen Investitionen könnten Investitionsabkommen ein wirksames Instrument sein, um Verluste, die sich aus COVID-19-bezogenen Regierungsmaßnahmen ergeben, auszugleichen oder zu verhindern.“, schreibt die auf Schiedsgerichtsverfahren spezialisierte Anwaltskanzlei Ropes & Gray.

RT.

Neben geschichtlichen Abläufen ändern sich Filminhalte, Songtexte, Logos von Unternehmen oder Marken sowie Namen bekannter Persönlichkeiten und vieles mehr – und zwar im Nachhinein! Wie die künstliche Intelligenz das Wiegenlied der Menschheit summt … hier weiter.

Mit brain+ erhält der Kunde ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Für alle Menschen, denen das Schicksal der Menschheit am Herzen liegt – Strategien zur Zerstörung der Menschheit – hier weiter.

Das wird Sie aus den Schuhen hauen – Alle sollen es wissen – Und es gibt kein Zurück mehr – hier weiter.

dann hätten wir morgen eine (R)evolution! Die Befreiung aus dem Sklavensystem – hier weiter.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi klärt sachlich auf. Es bietet wissenschaftlich fundierte Informationen und untermauerte Fakten. Bilden Sie sich Ihre Meinung – und begründen Sie sie anhand von belegtem Hintergrundwissen. – hier weiter.

Share this: Twitter

Facebook

Telegram



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge