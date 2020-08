Corona erinnert an Zeiten des Ablasshandel und der Hexenverbrennungen

Viele Vorgänge rund um Corona erinnern an Zeiten, in denen Ablasshandel und Hexenverbrennungen noch an der Tagesordnung waren.

Der „Hexenhammer“ von 1486, eine päpstliche Bulle zur Ablasspraxis von 1343 und der „Great Reset“ von 2020 haben mehr gemeinsam als es auf den ersten Blick scheint. Alle drei versuchen beziehungsweise versuchten, klare Verhältnisse zu schaffen. Und dazu braucht es Erzählungen, die das eigene Handeln in der Öffentlichkeit plausibel erscheinen lassen. Da wurden teuflische Mächte herbeizitiert, wurden Sündenstrafen als handelbar dargestellt, werden jetzt stetig steigende Infektionszahlen konstruiert. „Hexen“ hatten als angebliche Verursacherinnen von Krankheiten übrigens eine ähnliche Funktion wie Viren heute.

