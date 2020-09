Das Licht sind wir

Leben ist ein Mysterium. Vieles bleibt für uns undurchschaubar. Was im Leben geschieht aus Zufall? Was ist Schicksal oder Vorsehung? Was macht das schon für einen Unterschied? Würde uns das „Warum“ wirklich weiterhelfen? Ist nicht das „Wie“ viel entscheidender? Wie kommt es, dass ich immer wieder in ähnliche Situationen gerate? Wie habe ich es angestellt, dass mir das jetzt passiert? Wie positioniere ich mich? Wie verhalte ich mich? Wofür entscheide ich mich?

Wir haben immer die Wahl, Ja oder Nein zu einem Ereignis zu sagen — was es auch ist. Darin liegt unsere Macht. Und für das Weitere lassen wir dem Leben seine Geheimnisse. Versuchen wir nicht, sie ihm zu entreißen, sondern erkunden wir sie mit dem Mut und dem Respekt eines Ritters, der sich auf seine Abenteuer einlässt, so gut er kann. Wenn wir genau wüssten, was passieren wird, wäre das Leben dann noch die Erfahrung wert? Wenn ich morgens aufstehe und genau durchkalkulieren könnte: Wenn ich jetzt dies mache, passiert mir am Nachmittag jenes. Würden wir uns nicht alle nach kurzer Zeit dermaßen langweilen, dass wir den Himmel anflehen, uns endlich ein paar Überraschungen zu schicken? Wir sind doch am Leben, um immer wieder neue Erfahrungen zu machen.

Leben ist Bewegung, ein immer wieder neues Ausbalancieren. Wenn wir von vornherein den Ausgang einer Geschichte kennen, würden wir uns dann noch auf den Weg machen? Ohne den Zufall, das Unbekannte, Unkalkulierbare, Mysteriöse wäre das Leben schließlich wie ein schnöder Sonntagsspaziergang. Was bleibt uns also anderes übrig, als uns auf das Spiel einzulassen? Denn das ist es doch im Grunde. Und das wollen wir alle, seit wir auf der Welt sind: Spielen. Ausprobieren. Entdecken. Wir verkümmern, wenn wir uns nicht austoben können, aneinander weiterkommen, miteinander entwickeln, uns verbessern und vervollkommnen. Doch manchmal vergessen wir, dass es eben nur ein Spiel ist und dass es, wenn wir das Spielfeld und unsere Mitspieler vernichten, auch für uns nicht mehr weitergeht.

Wir wissen nicht, wohin dieses Spiel führt. Doch wie in jedem Spiel gibt es auch hier Regeln. Wir bekommen jeden Tag die Möglichkeit, diese Regeln immer wieder neu zu erfahren und an ihnen zu wachsen. Wenn wir sie missachten, bekommen wir es zu spüren und werden daran erinnert, dass wir nicht allein auf dem Spielfeld sind. Anstatt uns hart zu machen und gegen das, was uns gegen den Strich geht, zu rebellieren, können wir fragen: „Was willst du mir sagen? Wie kann ich durch dich weiterkommen?“ Jedes Ereignis kann damit zu einer Gelegenheit werden, uns bewusst weiterzuentwickeln, uns selbst näher zu erfahren und das authentische Wesen, das wir sind, besser kennenzulernen.

Dann gibt es keine gemeinen Schicksalsschläge und fiesen Zufälle mehr, sondern nur noch Gelegenheiten, an sich zu arbeiten und zu wachsen und auf eine höhere Ebene aufzusteigen. Stellen wir uns ein Leben vor, in dem wir nicht nur die kleinen alltäglichen Unannehmlichkeiten, sondern selbst Krankheit, Trennung und Verlust auf diese Weise annehmen können! Stellen wir uns vor, wie es ist, mit offenem Blick vor die Tür zu treten, die anderen mit Neugierde anstatt mit Misstrauen zu betrachten, und nicht zu fragen „Was willst du von mir?“, sondern: „Was kannst du mir zeigen? Was kann ich durch dich lernen?“ Stellen wir uns vor, wie es ist, wenn wir eine Kündigung als Gelegenheit nehmen, uns endlich die Arbeit zu suchen, die uns wirklich entspricht. Oder wir begreifen eine Krankheit, wie schwer auch immer sie erscheinen mag, als eine Möglichkeit, uns selbst näher zu kommen und authentischer zu leben.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu.

Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert.

Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes!

Weitere, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Wie wäre unser Leben, wenn wir aufhören würden, es als gegen uns gerichtet zu begreifen und beginnen, uns ihm hinzugeben und voller Vertrauen auszukosten, in der Gewissheit, dass alles, was geschieht, richtig ist, so wie es eben ist. Denn in der Natur gibt es keine Ungerechtigkeiten, nur Gesetze. Was wir als ungerecht empfinden, bedeutet, dass wir die Gesetze nicht respektiert haben. Wir können uns sofort darauf einlassen, denn wir müssen nicht darauf warten, dass sich erst etwas ändert, bevor wir in Aktion treten. Um unsere Welt neu zu erleben und zu gestalten, brauchen wir nichts anderes als die Welt, wie sie heute ist. Sie ist der Humus, auf dem die Welt von morgen entstehen wird. Auch wenn sich das Alte mit noch so viel Getöse und Protest gegen den Untergang wehrt, es wird sich doch nicht halten können. Zu viele Menschen sind sich schon der Flamme bewusst, die sie in ihrem Inneren tragen, als dass man sie noch aufhalten könnte.

Das Bewusstsein bahnt sich seinen Weg. Niemals gab es so viele Menschen, die sich für ein besseres und gerechteres Leben für alle engagieren. Niemals zuvor haben sich auf der ganzen Welt so viele Menschen für gemeinnützige Projekte in allen uns betreffenden Lebensbereichen eingesetzt. Heute gibt es so viel Ausdruck von Solidarität, Großzügigkeit und gemeinschaftlicher Intelligenz wie nie zuvor. Es ist an jedem von uns, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu handeln, und scheinen sie auch noch so gering. Damit können wir der Welt in jedem Moment eine neue Richtung geben. Hören wir nicht auf die spöttischen Stimmen, die immer wieder fragen: „Und was soll das bringen?“ Handeln wir so, wie wir es für richtig halten, wie in der Geschichte vom Kolibri: Als der Wald brennt und alle Tiere fliehen müssen, fliegt der Kolibri, der Kleinste unter ihnen, unermüdlich zum nächsten See, nimmt einen Tropfen in seinen winzigen Schnabel und fliegt damit zurück in die Flammen. Das behäbige Rhinozeros beobachtet sein Treiben: „Du glaubst doch wohl nicht, mit deinen Tropfen etwas ausrichten zu können?“ Im Vorbeifliegen antwortet der Kolibri: „Ich tue meinen Teil.“

Damit sich auf der Welt etwas Wesentliches ändert, müssen wir nicht erst abwarten, dass sich alle auf den Weg machen. Jeder tut, was er kann und trägt auf seine Weise zu der Veränderung bei. Jede noch so kleine Geste kann einen Wirbelsturm auslösen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Veränderung geschieht nicht aus irgendeinem Zwang heraus, sondern mit der Freude von Menschen, die mit sich selbst in Einklang sind. Geben wir uns dieser Freude hin und der uns angeborenen „*Be*geisterung“. Sie ist der Motor für unsere Entwicklung. Wir können lernen, uns für die Welt, in der wir leben, zu begeistern und uns wieder wie als Kind über jede Kleinigkeit freuen, die wir entdecken.

Schenken wir den Dingen um uns herum Aufmerksamkeit und Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, jeden Tag die Welt erfahren zu können, fühlen zu können, sich berühren zu lassen, zu empfinden, in Kontakt mit den Dingen zu sein. Damit können wir in dieser Sekunde beginnen. Vielleicht empfinden wir auch Dankbarkeit dafür, in einer Epoche wie dieser zu leben. Wir können diese Zeit miterleben und an einer sich neu entwickelnden Welt mitwirken. Wir können diesen immensen Wandel, der sich gerade vollzieht, ganz bewusst wahrnehmen und unsere Position wählen: Kolibri oder Rhinozeros?

Durchbruch in der Krebstherapie

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Vielleicht gehen wir jetzt hinaus auf die Straße und sehen der nächsten Person, die uns begegnet, in die Augen. Vielleicht schauen wir in den Himmel oder setzen uns unter einen Baum. Oder wir atmen bloß eine Weile bewusst und lassen die Dinge an uns vorüber- und durch uns hindurchziehen. Wir müssen nicht in die Politik gehen oder uns bewaffnen, um die Dinge zu verändern. Die Veränderung fängt hier und jetzt in jedem Einzelnen von uns an. Wenn nur ein paar Menschen sich versammeln und gemeinsam meditieren oder beten, hat das direkte Auswirkungen auf ihre Umgebung. Die Neigung zur Gewalt um sie herum reduziert sich deutlich. Es muss sich nicht erst die halbe Menschheit ändern, bevor sich auch die Dinge ändern können.

Eine Handvoll Menschen hat ausgereicht, den Weg in die Zerstörung vorzugeben. Der Rest ist gefolgt. So funktioniert es auch umgekehrt: Das Bewusstsein und das Handeln der Millionen Menschen, die sich heute im Sinne des Allgemeinwohls engagieren, geben eine neue Richtung vor. Diese neue Bewegung hat ungeheure Auswirkungen — auch wenn wir sie vielleicht noch nicht direkt spüren.

Diejenigen, die die Welt im Würgegriff halten, tun alles, damit die Menschen sich ohnmächtig und isoliert fühlen, weil sie so besser zu kontrollieren sind. Doch sie sind es, die sich isoliert haben, denn ihr Bewusstsein ist verkümmert und sie erkennen die Zusammenhänge nicht. Sie werden sich nicht mehr lange halten können, denn gegen das erwachende Bewusstsein und das Erkennen der Einheit des Seins sind sie machtlos. Ahnen sie es und setzen deshalb nur noch auf kurzfristigen Profit?

In welcher Form auch immer wir unser Leben führen und an der Gestaltung der Welt teilnehmen, wie unbedeutend unser Denken, unsere Worte und unser Handeln auch scheinen, wir entscheiden darüber, wie die Dinge sich im Großen entwickeln. Die virtuelle Welt, die wir seit kaum zwei Jahrzehnten gemeinsam schaffen, führt uns die Möglichkeiten vor Augen, die wir haben, unsere wirkliche Welt zu gestalten: Alles ist miteinander vernetzt. Im weltweiten Netz existiert nichts getrennt vom anderen. Alle und alles stehen miteinander in Verbindung und alles ist Teil eines großen vibrierenden Ganzen, das sich nach und nach mit der Beteiligung aller immer weiter aufbaut. Jeder leistet seinen Beitrag zu dieser globalen Gemeinschaft. Es gibt keine zentrale Macht. In dieser Welt ist alles Energie, Vibration, und alles hat ein Herz aus Licht.

Wir sind in dieser Welt, um miteinander zu kommunizieren, zu lernen, zu teilen, uns miteinander auszutauschen oder zu spielen. Jeder Einzelne wählt frei die Erfahrungen aus, die er machen will. Er schafft sich seine eigene Realität durch die Kraft seiner Entscheidungen. Es ist an jedem von uns, das Ganze durch unsere Haltung höher oder tiefer vibrieren zu lassen. Vielleicht werden noch viele Generationen ihre Zeit vor allem in virtuellen Welten verbringen, vielleicht wird unser Planet noch mehr zerstört, vielleicht wird die gesellschaftliche Kluft noch tiefer und vielleicht verhärten sich die Konflikte noch. Unter Umständen werden wir uns daran gewöhnen, mit bestimmten Giften zu leben. Womöglich werden sich unsere Körper daran anpassen, so wie sie es immer getan haben, oder es wird vielleicht eines Tages zu spät für die Menschen sein. Möglicherweise werden die Bemühungen einzelner lange Zeit noch unsichtbar bleiben. Das alles hindert uns nicht daran, uns heute in unserer Würde aufzurichten und das zu tun, was wir zu tun haben.

Vor langer Zeit hat ein Säureerzeuger über neunzig Prozent des damaligen Lebens auf der Erde zerstört. Er war der aggressivste Stoff, der bis dahin existiert hatte. Sein Name: Oxygenium, Sauerstoff. Die Entstehung des Sauerstoffs hat auf der einen Seite zerstört und auf der anderen die Lebensbedingungen geschaffen, die heute auf dem Planeten herrschen. Das Leben bahnt sich seinen Weg und passt sich immer wieder den Bedingungen an. Es wird selbst Radioaktivität gegenüber unempfindlich und bringt heute Pilze und Bakterien hervor, die sich von Plastik ernähren. Selbst wenn wir der Zerstörung weiter ihren Lauf nehmen ließen, wird das vielleicht unser eigenes Ende bedeuten, aber sicher nicht das Ende des Lebens auf dem Planeten. Der Natur ist es egal, ob wir Menschen da sind oder nicht. Doch wir können nicht ohne sie. Indem wir sie schützen und ihr mit Respekt begegnen, schützen wir uns selbst.

Hören wir auf, sie beherrschen zu wollen, um sie bis auf den letzten Tropfen auszuquetschen, sondern lernen wir aufs Neue von ihr, so wie wir es immer gemacht haben, und achten ihre Gesetze. Auch wenn sie sich uns immer wieder gebeugt hat, sie ist uns um ein Unermessliches überlegen. Wir können von einem Moment auf den anderen verschwinden. Die Erde bräuchte sich nur ein ganz klein wenig zu schütteln, wie ein Hund, der sich von seinen Flöhen befreit. Verneigen wir uns also vor ihr. Tun wir unser Bestes und halten die Flamme in uns lebendig. Öffnen wir die Türen und erlauben wir dem Licht, das wir in uns tragen, sich von Raum zu Raum zu verbreiten. Es vertreibt jede Dunkelheit von ganz allein, so als öffnete man eine Tür zwischen einem hellen und einem dunklen Raum: Nicht das Dunkel fließt in das Licht. Das Licht fließt dorthin, wo es dunkel ist.

Wirksame Alternativen

Als ehemalige Krebspatientin wollte ich wissen, ob es denn tatsächlich nichts anderes gegen Krebs gibt als Chemotherapie, Radiotherapie und chirurgische Eingriffe — also vergiften, verstrahlen und amputieren. Es gibt anderes! Seit langem existieren natürliche und kostengünstige Alternativen, die vom Mainstream ins Vergessen geschwemmt werden. Wer jedoch ein bisschen abseits der Autobahnen sucht, wird schnell fündig. Ein kurzer Überblick aus „Die Waffen niederlegen“, das im Frühjahr 2019 beim Scorpio-Verlag erschienen ist:

„Der Nobelpreisträger Otto Warburg zum Beispiel erkannte bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass Krebserkrankungen immer eine Übersäuerung des Körpers zugrunde liegt. Der deutsche Arzt Max Gerson entwickelte etwa zur selben Zeit eine auf Ernährung basierende Therapie, mit der er bedeutende Heilungserfolge verzeichnen konnte.

In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts erarbeitete der französische Arzt André Gernez ein effizientes, auf Fastenkuren basierendes Heilprogramm. Und Johanna Budwig wurde mit ihrer Öl-Eiweiß-Kost bekannt, die seitdem erfolgreich auch bei Krebs eingesetzt wird. Die auf Homöopathie basierenden und in Indien entwickelten Banerji-Protokolle bewähren sich seit über hundert Jahren vor allem bei Menschen, die sich eine andere Behandlung nicht leisten können.

Wer ein wenig nachforscht, wird schnell fündig. Der deutsche Arzt Josef Issels etwa erkannte in Krebs eine systemische Krankheit und arbeitete mit Fiebertherapie und der Injektion bestimmter Bakterienarten. Zur Genesung empfahl er vor allem Stressfreiheit, Ruhe, frische Luft und eine roh-vegane Intensivkost. Er ließ sich vom amerikanischen Arzt William Coley inspirieren, dem Erfinder der Krebsimmuntherapie, die sich bereits seit hundert Jahren bewährt und trotz ihrer Wirksamkeit nur sehr langsam in die Protokolle der konventionellen Medizin aufgenommen wird.

In der traditionellen chinesischen Medizin und der indischen Heilkunde Ayurveda, dem ältesten medizinischen Wissen der Welt, gibt es seit jeher natürliche Behandlungsmethoden bei Krebs.

Es existiert heute ein breites Angebot alternativer Therapien, über die sich jeder, der sich dafür interessiert, informieren kann. Doch einen Heilweg jenseits des Mainstreams einzuschlagen erfordert viel Eigeninitiative, Mut und vor allem die Bereitschaft, die Kosten für die Behandlungen selbst zu tragen. Die Diagnose Krebs ist jedoch in den meisten Fällen ein solcher Schock und macht uns schlagartig so verletzlich, dass nur wenige die Energie aufbringen, über Möglichkeiten nachzudenken, für die es keine Krankschreibung gibt und die nicht von den Krankenkassen unterstützt werden.

Unser Gesundheitssystem zahlt nur für das offizielle aggressive Protokoll, obwohl dieses um ein Vielfaches teurer ist als alle natürlichen Behandlungsmethoden. 100.000 Euro kostet eine konventionelle Krebsbehandlung heute im Schnitt. In den neunziger Jahren waren es noch umgerechnet ein paar tausend Euro. Allein seit 2011 sind die Ausgaben für Krebsarzneimittel um 41 Prozent gestiegen“. / Quelle: Die Waffen niederlegen.

