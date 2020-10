In einer verblüffenden Wendung erklärt ein ehemaliger ‘Chief Science Officer’ des Pharmariesen Pfizer, es gebe „keine wissenschaftliche Studie, die auf eine zweite Welle schließen lässt“.

…

Der „Big Pharma“-Insider behauptet, falsch positive Ergebnisse von inhärent unzuverlässigen COVID-Tests würden zur Fingierung einer „zweiten Welle“ auf der Grundlage „neuer Fälle“ missbraucht. Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und 16 Jahre lang ‘Chief Science Officer’ bei Pfizer, sagt, dass die Hälfte oder sogar „fast alle“ COVID-Tests falsch positiv seien.Dr. Yeadon vertritt auch die Auffassung, dass die Schwelle für Herdenimmunität viel niedriger sein könnte als bisher angenommen und in vielen Ländern bereits erreicht worden sein könnte.

…

In einem Interview Ende Sep. 2020, wurde Dr. Yeadon gefragt:

„Man stützt also eine Regierungs-, eine Wirtschafts-, und eine Bürgerrechtspolitik, was die Beschränkung auf sechs Personen in einem Raum betrifft, alles auf möglicherweise völlig gefälschte Daten über dieses Coronavirus…?“ Dr. Yeadon antwortete mit einem einfachen „Ja“.

Dr. Mike Yeadon: Die Pandemie ist grundsätzlich vorbei!

Dr. Yeadon sagte in dem Interview, dass angesichts der „Form“ aller wichtigen Indikatoren einer weltweiten Pandemie, wie Krankenhausaufenthalte, Nutzung der Intensivstationen und Todesfälle, „die Pandemie im Grunde genommen vorbei ist“. Yeadon weiter: „Ohne die Testdaten, die Sie ständig aus dem Fernsehen erhalten, würden Sie zu Recht zu dem Schluss kommen, dass die Pandemie vorbei ist, da nicht viel passiert ist. Natürlich gehen die Menschen ins Krankenhaus, um sich auf die herbstliche Grippesaison vorzubereiten, aber es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass eine zweite Welle auftreten sollte“. Dr. Yeadon wies darauf hin, dass die „neuartige“ COVID-19-Ansteckung nur insofern neu ist, als es sich um einen neuen Typ des Virus handelt. Er sagte, es gebe derzeit vier Stämme, die frei in der Bevölkerung zirkulieren und am häufigsten mit einer normalen Erkältung in Verbindung zu bringen sind.

In einer Studie schreibt Yeadon: “Es gibt mindestens vier gut charakterisierte Familienmitglieder (229E, NL63, OC43, HKU1), die endemisch sind und die üblichen Erkältungen verursachen, die wir im Winter erleben. Alle haben auffällige Sequenzähnlichkeiten mit dem Coronavirus“. Über den PCR-Test, den weltweit verbreiteten COVID-Test, schreibt Yeadon: “Mehr als die Hälfte der positiven Ergebnisse sind wahrscheinlich falsch, möglicherweise alle!“ Dass das, was der PCR-Test tatsächlich misst, „einfach das Vorhandensein von partiellen RNA-Sequenzen im intakten Virus“ ist, bei denen es sich um ein Stück totes Virus handeln könnte, das den Probanden nicht krank machen, nicht übertragen werden und auch sonst niemanden krank machen kann.

Yeadon: “…Ein echter Positivbefund zeigt nicht unbedingt das Vorhandensein eines lebensfähigen Virus an. In begrenzten Studien haben viele Forscher bisher gezeigt, dass einige Versuchspersonen noch lange nach dem Verschwinden der Fähigkeit, Viren aus Abstrichen zu kultivieren, PCR-positiv bleiben. Wir bezeichnen dies als ‘Kaltpositiv’ (zur Unterscheidung von einem ‘Heißpositiv’-Fall, d.h. einer Person, die tatsächlich mit einem intakten Virus infiziert ist). Der springende Punkt bei ‘kaltpositiven’ Probanden ist, dass sie nicht krank sind, keine Symptome zeigen und auch keine entwickeln und darüber hinaus nicht in der Lage sind, andere zu infizieren.“

Insgesamt entwickelt Dr. Yeadon die These, dass jede „zweite Welle“ von COVID und jeder staatliche Lockdown-Fall angesichts der bekannten Prinzipien der Epidemiologie als mutwillig konstruiert anzusehen sind. Dr. Yeadon, ehemaliges Pfizer-Vorstandsmitglied und Wissenschaftler, stellt seinen ehemaligen Kollegen, Professor Neil Ferguson, in vernichtender Weise an den Pranger. Ferguson unterrichtete am Imperial College, während Yeadon dort auch Mitglied war.

Sie werden sich erinnern, dass am Anfang der Krise Fergusons Computermodell den Regierungen die Begründung für die Einführung drakonischer Verordnungen lieferte. Freie Gesellschaften wurden über Nacht in ‘virtuelle Gefängnisse’ verwandelt. Dies wegen eines Virus, für welches das CDC (Kontrollzenter für Prävention von Krankheiten in den USA) jetzt eine Überlebensrate von 99,8% schätzt!

Dr. Yeadon: “kein seriöser Wissenschaftler spricht dem Modell von Ferguson irgendeine Gültigkeit zu!“. Mit kaum verhohlener Verachtung für Ferguson, gab sich Dr. Yeadon besondere Mühe, im Interview auf Folgendes hinzuweisen: „Es ist wichtig, dass Sie wissen, dass die meisten Wissenschaftler nicht akzeptieren, dass es (gemeint ist ‘Fergusons Modell’) auch nur annähernd richtig war… aber die Regierung ist immer noch mit dem Modell verheiratet.“ Yeadon schließt sich anderen Wissenschaftlern an, die auch Regierungen dafür anprangern, dass sie dem ‘Ferguson-Modell’ immer noch folgen, auf dessen Annahmen alle weltweiten Lockdowns basieren. Einer dieser Wissenschaftler ist Dr. Johan Giesecke, ehemaliger leitender Wissenschaftler des ‘European Center for Disease Control and Prevention’, der das ‘Ferguson-Modell’ als „die einflussreichste wissenschaftliche Arbeit“ der Geschichte – und als „eine der falschesten“ bezeichnet.

Es war Fergusons Modell, das „eindämmende“ Maßnahmen postulierte, d.h. soziale Distanzierung und Unternehmensschließungen, um z.B. zu verhindern, dass über 2,2 Millionen Menschen in den USA an COVID sterben. Ferguson prophezeite, dass Schweden einen schrecklichen Preis für den Verzicht auf den Lockdown zahlen würde: 40.000 COVID-Tote bis zum 1. Mai und 100.000 bis Juni. Die Zahl der Todesfälle in Schweden liegt aktuell bei 5800. Die schwedische Regierung erklärt, dass dies mit einer milden Grippesaison zusammenfällt. Obwohl Schwedens Pro-Kopf-Todesrate ursprünglich höher war als die der USA, ist sie jetzt niedriger, dies aber ohne den wirtschaftlichen Schaden, der in den USA und Europa noch immer angerichtet wird. Schweden hat nie Restaurants, Bars, Sportstätten, Schulen oder Kinos geschlossen. Die Regierung hat auch den Menschen nie befohlen, Masken zu tragen.

Dr. Yeadon spricht mit Bitterkeit über die Menschenleben, die der Lockdown-Politik zum Opfer gefallen sind. Er mahnt, dass zahllose Menschenleben, die durch wichtige Operationen und andere Maßnahmen für Gesundheitsfürsorge, die aufgeschoben werden, sollten neue Lockdowns ausgerufen werden, in Gefahr seien! Dr. Yeadon ist ein erfolgreicher Unternehmer, der Gründer einer Biotech-Firma, die von Novartis, einem anderen Pharmariesen, übernommen wurde. Yeadons Arbeit bei Pfizer war die Forschung an Asthma und dem Atmungssystem.

Das Interview mit Dr. Mike Yeadon auf Video hier.

