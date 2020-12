Die geheimnisvolle Zeit der Rauhnächte – Wandel und Neubeginn

Die Rauhnächte stehen kurz bevor – Die magische Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig ist eine Zeit des Wandels und des Neubeginns.

…

Auch heute noch können die alten Rituale uns dazu anregen, Rechenschaft über das alte Jahr abzulegen und Schutz fürs neue zu wünschen. Die Zeit zwischen den Jahren und besonders die zwölf Nächte zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar gelten im alpenländischen Raum seit Hunderten von Jahren als magisch und geheimnisvoll. Es ist eine Zeit, in der die trennende Haut zwischen Diesseits und Jenseits besonders dünn ist, in der Chaos mit Ordnung kämpft und wilde Geister und Dämonen durch die Lande ziehen.

Bereite dich auf die Zeit der Rauhnächte vor. Alles was du dafür brauchst, findest du hier >>>.

Geheimnisvolle Rauhnächte – Zeit des Wandels und Neubeginns, der Reinigung und der Besinnung.

Das alte Jahr 2019 verabschiedet sich allmählich. Das was in diesem Jahr noch vor uns liegt sind die Rauhnächte, die uns mit ihrer Energie beim Abschließen, beim Dankbarsein, beim Verzeihen und beim Loslassen unterstützen. Die Rauhnächte sind Losnächte. „Los“ kommt von „losen“, „vorhersagen“. Alles, was an diesen Tagen geschieht, hat eine besondere Bedeutung, selbst das, was scheinbar als unwichtig erscheint: Ob es Probleme gab, besondere Überraschungen, welche Begegnungen sich ergaben, ob die Tage friedlich und harmonisch verlaufen, das Wetter… – Und wer es versteht, der kann die kommenden, dazugehörigen Monate im vorhinein deuten.

…

Doch darüber hinaus ist es sogar möglich, das vor uns liegende neue Jahr kreativ selbst mitzugestalten und zu beeinflussen.Jeder Tag der Rauhnächte steht repräsentativ für einen Mond-Monat im kommenden Jahr, und jede Rauhnacht bringt somit einen Samen – wenn wir ihn einbetten in die Kraft der Intention, lenken wir damit unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Vorhaben im kommenden Jahr. Um Haus und Ställe von schlechten Energien zu reinigen und Mensch und Tier vor Unheil zu schützen, werden in ländlichen Gegenden der Alpen heute noch in diesen zwölf Nächten Heilpflanzen und Harze verräuchert und in Räucherschalen in jeden Winkel getragen.

…



Der Rauhnacht-Kalender mit Räuchersäckchen für jeden Rauhnacht-Tag schenkt dir eine Reise durch die geheimnisvolle Zeit der Rauhnächte der ganz besonderen Art – hier weiter.

Spezielle Gebete verstärken die Schutzwirkung des Rauches. Die Träume dieser «Rauchnächte» sollen Auskunft geben über die kommenden Monate (jede Nacht steht jeweils für einen Monat), enthalten wichtige Botschaften oder geben Antworten auf schwierige Fragen. Auch wir können die mystische Zeit zwischen den Jahren für persönliche Räucher-Rituale nutzen, uns Schutz für unsere Liebsten wünschen, uns über das vergangene Jahr Rechenschaft ablegen und uns auf das neue vorbereiten. Räuchern hilft dem Menschen, aus dem Alltag herauszutreten, sich auf sich selber zu konzentrieren und seine Gedanken zu bündeln.

.

.

Geheimnis der Rauhnächte

Bereiten wir uns auf die Rauhnächte vor indem wir:

alle geliehenen Sachen zurückbringen

Schulden begleichen und Rechnungen bezahlen

alte Angelegenheiten klären

aufräumen und putzen

Räucherwerk besorgen

Rückschau halten

sich vielleicht bei lieben Menschen bedanken, die Sie durch das Jahr begleitet haben

das alte Jahr abschließen

Geheimnisvolle Rauhnächte – Fragen zum alten Jahr

Was war schön in diesem Jahr?

Was ist in diesem Jahr geschehen, für das ich danken kann?

Welche Erlebnisse waren besonders einschneidend?

Was habe ich erfahren und gelernt?

Was waren die Geschenke in diesem Jahr?

Wer war an meiner Seite und hat mich durch das Jahr begleitet?

Was hat sich verändert?

Was war das Motto dieses Jahres?

Was habe ich zu Ende gebracht?

Was habe ich besonders gut gemacht?

Was steht noch offen?

Was lasse ich zurück, was nehme ich mit?

Was noch zu tun ist … eigentlich nichts …

Vielleicht überlegen wir uns aber auch, wann wir die Zeit für uns finden werden, um die Rituale rund um die Rauhnacht zu begehen?

.

Erlebe die wunderbaren Erfahrungen und magischen Momente bei deinen Räucherungen und lerne die Sprache der Pflanzenseelen verstehen – hier weiter.

.

Räuchern während der Zeit der geheimnsivollen Rauhnächte

Salbei – hat eine starke Reinigungskraft

Kampfer – löscht alte Informationen im Haus

Angelikawurzel – erhellt die Raumschwingung

Weihrauch – bringt Segen, erhöht die Energie

Wacholder – vertreibt negative Einflüsse

Myrrhe – desinfiziert, klärt reinigt und gibt Ruhe

Myrthe – sorgt für Klarheit, Reinheit und bringt Frieden

Thymian – reinigt und stärkt die Energie

Styrax – gibt Wärme und Geborgenheit, öffnet für die Liebe

Wir sollten uns rechtzeitig Räucherwerk besorgen: Räucherwerk und spezielle Rauhnacht-Räucherungen findet ihr hier >>>

.

.

Räucher-Rituale in den Rauhnächten

Gehen wir jede Nacht mit einer Räucherschale (Räucherkohle mit Weihrauch, Salbei, Wacholderbeeren und Kampfer) durch alle Zimmer. Blasen wir den Rauch in alle Ecken und stellen uns vor, dass sich alles Negative der Vergangenheit in ihm auflöst und daraus Positives entsteht. Wir können dazu Gebete sprechen oder unsere Wünsche und Hoffnungen in eigenen Worten formulieren. Widmen wir uns in den ersten sechs Nächten dem alten Jahr, in den anderen dem neuen. Die spezielle Räuchermischung wirkt reinigend und befreiend.

…

Neben dem reinigenden Räucherwerk legen wir kleine gerollte Zettelchen auf die Kohle, auf die wir alles aufgeschrieben haben, was uns belastet und von dem wir uns befreien wollen: schlechte Eigenschaften, traurige Ereignisse, unerfreuliche Begegnungen usw. Während die Zettelchen verbrennen, lösen wir uns vom Negativen und geben schönen Gedanken, dem Verzeihen und dem Neubeginn Raum. Entzünden wir zur Jahreswende ein Feuer, werfen die reinigende Kräuter und Salz in die Flammen und springen wir einzeln darüber. Dazu wünschen wir uns etwas. Entzünden wir jeden Tage während der Rauhnächte eine Kerze mit der Absicht, „ein Lichtlein“ ins Haus zu bringen.

Durch das Entzünden der Rauhnacht-Kerze erhalten wir Schutz, aber auch die Möglichkeit, die Türen zu öffnen für die Anderswelt, um mit ihr zu kommunizieren und uns mit ihr zu verbinden – hier weiter >>>

Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Stille, der Einkehr und die geheimnisvolle Zeit der Rauhnächte…

Hier weiter >>>

Die Zeit der Rauhnächte und Räucherungen steht kurz bevor! Eine große Auswahl verschiedener Räuchermischungen, Räucherkegel und Räucherschalen…Findest du hier >>>

Eine Reise der ganz besonderen Art – Dieser Rauhnacht-Kalender lässt dich am alten Brauch der Rauhnächte teilhaben. 12 Räuchersäckchen für jede Rauhnacht >>>

Heilkräuter spielen für unsere Gesundheit eine wichtige Rolle. Passend zur Weihnachtszeit und zur bevorstehenden Zeit der Rauhnächte können wir durch die wohltuende Wirkung von Heilkräuter-Kerzen auch unserer Gesundheit gutes tun.



Die Allgäuer Heilkräuterkerze ist 100 Prozent vegan und besteht aus 100 Prozent pflanzlichem Stearin sowie einer auf das jeweilige Lebensthema abgestimmten Mischung aus Pflanzen – oder Harzauszügen, Heilkräuteressenzen, ätherischen Ölen und Tinkturen. Heilkräuter-Kerzen für alle Lebensbereiche >>>.

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, wie groß die Kraft des Herzens in Wahrheit ist. Sie geht weit über die physische Dimension hinaus. Ruediger Schache zeigt, dass das Herz seine eigene Intelligenz besitzt, dass es komplexe Informationen ganzheitlich und schnell erfassen kann – hier weiter.

70 Zeitzeugen berichten von den harten Folgen der Corona-Einschränkungen – hier weiter. Video: 42 Meinungen gegen das Narrativ – hier. Die Pandemie ist eine Übung – Hier zum Artikel! Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Die Probleme unserer Epoche sind extrem komplex geworden, dabei hat die vorherrschende Art in Wirtschaft und Politik, Lösungen zu finden, die Probleme nur noch verschärft. Es wird schon viel darüber diskutiert, ob nur künstliche Intelligenz die zunehmende Komplexität noch bewältigen kann. Albrecht von Müller argumentiert, dass dies ein Irrweg ist, der zugleich die Idee der Menschenwürde verletzt – hier weiter.

Wer sie nicht tragen will, auf seiner Hand oder Stirn, der kann nicht mehr kaufen oder verkaufen! Wer sie aber trägt, bekennt sich damit zur Anbetung SATANS – Die Rede ist von der Zahl des Tieres, der Zahl 666 – hier weiter.

Die Offenbarung des Johannes oder die Apokalypse (wörtlich „Enthüllung“) ist das letzte Buch des Neuen Testaments. Es ist das einzige prophetische Buch des Neuen Testaments und wurde für unterdrückte Christen eine Trost- und Hoffnungsschrift während der Christenverfolgungen im Römischen Reich – hier weiter.

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Wie Zeitlinien künstlich manipuliert werden können Neben geschichtlichen Abläufen ändern sich Filminhalte, Songtexte, Logos von Unternehmen oder Marken sowie Namen bekannter Persönlichkeiten und vieles mehr – und zwar im Nachhinein! Wie die künstliche Intelligenz das Wiegenlied der Menschheit summt … hier weiter. Zurück zum Ursprung Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Autorin Heike Buchter, New York Korrespondentin für Die ZEIT: – hat das erste Buch über den mächtigsten Finanzgiganten der Welt geschrieben. – zeigt, welche Gefahren und Bedrohungen von BlackRock ausgehen. – macht klar, dass uns die Entscheidungen von BlackRock direkt betreffen, jeden Tag >>> hier weiter >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Hier weiter>>>.

Geschichten aus dem Leben einer Fernsehjournalistin >>> hier zur Leseprobe >>>.

Fast die Hälfte der Bevölkerung bezweifelt, dass die Medien über kontroverse Themen objektiv und sachgerecht berichten. Nach ihrer Meinung verschweigen die Medien unangenehme Fakten und unwillkommene Meinungen und skandalisieren Personen, Organisationen und Techniken maßlos. Wie sehen das Journalisten selbst? >>> Hier die Antwort >>>.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Telegram