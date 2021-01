Laschet bittet Opfer der Kölner Silvesternacht um Verzeihung

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat die Opfer der Kölner Silvesternacht vor fünf Jahren um Verzeihung gebeten. Der Staat habe Frauen, die mitten in der Domstadt sexuell belästigt und beraubt wurden, im Stich gelassen, sagte der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für den Kölner Stadt-Anzeiger.

Es sei “unsere Pflicht”, die Opfer um Verzeihung zu bitten, dass der Staat sie in jener Nacht nicht beschützt hat – egal wer damals politisch die Verantwortung trug, schreibt Laschet weiter.

In der Silvesternacht 2015/2016 hatte sich vor dem Kölner Dom eine Menschenmenge gebildet. Aus ihr heraus waren zahlreiche Frauen sexuell belästigt und beraubt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln stammte ein Großteil der Beschuldigten aus Algerien und Marokko. Die Vorkommnisse in Köln machten weltweit Schlagzeilen und zogen scharfe Kritik seitens der AfD an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung nach sich.

Laschet hatte in der Vergangenheit bereits von eklatanten Versäumnissen gesprochen und wiederholte diese Kritik jetzt in seinem Beitrag: “661 Frauen haben vor fünf Jahren in Köln einen Albtraum durchlebt, viele von ihnen leiden bis heute unter den Folgen. 661 Frauen wurden in dieser Nacht vom Staat im Stich gelassen.”

Dass es nach mehr als 1.200 Anzeigen nur 36 Verurteilungen gegeben habe und dabei nur drei Männer wegen Sexualstraftaten verurteilt wurden, sei eine “bittere Bilanz“, beklagt Laschet, der damals noch nicht im Amt war. Bis 2017 regierte das Bundesland NRW eine Koalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen – mit Hannelore Kraft (SPD) als Ministerpräsidentin.

Wikipedia meint: “ … In der Nacht vom 31. Dezember 2015 auf den 1. Januar 2016 kam es in Köln im Bereich von Hauptbahnhof und Dom zu zahlreichen sexuellen Übergriffen auf Frauen durch Gruppen junger Männer vornehmlich aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum. In vielen Fällen wurden sowohl Sexual- als auch Eigentums- und Körperverletzungsdelikte verübt. Es wurden in der folgenden Zeit ca. 1200 Strafanzeigen erstattet. Etwa die Hälfte betrafen auch Sexualdelikte. 290 Verdächtige konnten ermittelt werden, von denen 37 verurteilt wurden, davon sechs wegen sexueller Nötigung.[1] Die Übergriffe erfuhren große nationale und internationale Beachtung. Der Polizei und der Bundespolizei wurde vorgeworfen, sie habe die Lage nicht unter Kontrolle gehabt und in ersten Berichten beschönigend dargestellt. Bemängelt wurde auch eine späte und zunächst zurückhaltende mediale Berichterstattung…”

Bislang unbekanntes Filmmaterial, das dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vorliegt, demonstriert eindrucksvoll, wie aussichtslos die Beamten versuchten, die Massen in Schach zu halten.

Polizei-Videos aus der Silvesternacht zeigen das Chaos vor dem Kölner Hauptbahnhof

Kölner Stadt-Anzeiger

