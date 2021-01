Selbst wenn es unter einer Menge Schmerzen verborgen liegt, können wir immer etwas finden, das uns in eine positive Stimmung bringen kann. Es gibt immer einen Grund zum Lächeln.

…

Ich weiß, es mag so aussehen, als ob die Welt zusammenbricht, aber man kann es auch aus der Perspektive betrachten, dass sie sich in einem tiefen Heilungsprozess befindet.

…

Man kann darüber lächeln, dass es ein massenhaftes Erwachen gibt in Bezug auf die Tatsache, dass das, was derzeit auf der Erde abläuft, nicht dazu dient, dass die Menschen sich entfalten können. Es fördert nicht die kontinuierliche persönliche und kollektive Entwicklung, die zu großen Sprüngen in der bewussten Evolution führen könnte. Es muss scheitern und sich auflösen, und je schneller, desto besser.

“Lächeln hilft, sagt Jana Swiderski – Im Lächeln zeigt sich eine zarte Bewegung des Herzens!”

Menschliche Wärme, Verständnis und Nachdenklichkeit, gewürzt mit einer Prise Humor – wenn Sie das suchen, werden Sie diese Geschichten lieben – hier weiter.

Es gibt immer einen Grund zum Lächeln

Ein Beitrag von Taygeta – Mein Dank, sagt Maria Lourdes!

Eine neue, bewusste Grundhaltung, die auf mehr Harmonie, Kohärenz und Ausgewogenheit beruht, kann schliesslich zu dem führen, was Sri Aurobindo die supramentale Transformation nannte. Zu erkennen, wie angesichts der globalen Herausforderungen die künstliche gesellschaftliche Matrix, die in absolutem Widerspruch mit unserer größeren Realität steht, zu zerfallen beginnt, ist ein Grund zum Lächeln.

…

Wir können uns auch auf die individuelle Ebene konzentrieren und über unser persönliches Leben nachdenken. In welcher herausfordernden Situation wir uns auch immer befinden, es gibt immer etwas, auf das wir unsere Aufmerksamkeit richten können und das uns erkennen lässt, dass wir deswegen optimistisch sein können. Keine Situation ist jemals 100%ig gut oder schlecht. Wir leben nicht in einer Welt der Absoluten.

…

Der Musiker Bert Sommer reflektierte in seinem Hit-Folk-Rock-Song Smile von 1969 auf poetische Weise, was passiert, wenn man einen Grund zum Lächeln findet:

…

Lächle und die Welt lächelt mit dir.

Lächle, die ganze Liebe liegt in deinen Händen.

…..

Ich liebe diese Worte, weil sie auf poetische Weise erklären, wie die positive Energie, die man erzeugt und die man mit der Welt teil, dazu beitragen wird, auch bei anderen positive Energie zu erzeugen, egal, was im eigenen Leben oder in der Welt vor sich geht. Es hebt im großen Maßstab das kollektive Bewusstsein und führt zu einer konstruktiveren und besseren Erfahrung für alle. Lösungen entstehen auf natürliche Weise und Probleme werden gelöst. Die Liebe liegt in deinen Händen und du hast die Möglichkeit, sie mit anderen und der ganzen Welt zu teilen. Sie kann die Welt buchstäblich heilen, auch wenn es nur im Kleinen ist. Finde einfach etwas Positives, auf das du dich konzentrieren kannst, und erzeuge mehr positive Energie, die dann in das kollektive Bewusstsein einfließen kann.

…

Jeder von uns ist Teil desselben kollektiven Bewusstseinsfeldes. Das bedeutet, dass wir uns alle gegenseitig beeinflussen, mit jedem Gedanken, den wir denken, jedem Wort, das wir aussprechen und jeder Handlung, die wir ausführen. Solange man sich in einem physischen Körper befindet, gibt es kein Herauskommen oder Weggehen aus diesem Feld. Diese Dynamik eines jedes Einzelnen, die sich auf alle anderen auswirkt, ist von noch größerer Bedeutung, wenn wir reflektieren, wie wir als Reaktion auf unsere Erfahrungen denken, sprechen und handeln. Alles, was geschieht, ist … eine Erfahrung.

…

Jede wahrgenommene Tragödie, die sich ereignet, ist eine Erfahrung. Jeder aussergewöhnliche Erfolg ist ein Erlebnis. Alles existiert in der Gegenwart, aber das ist es dann auch. Eine Erfahrung muss weder für immer existieren, noch müssen wir ihr noch mehr Macht über uns in der Gegenwart geben. Wenn es etwas ist, das uns Leid zufügt, können wir unseren Fokus des Bewusstseins so verändern, dass wir etwas Positives finden, das uns zum Lächeln bringt. Das ist aus einem wichtigen Grund ein entscheidender Schritt.

…

Wenn man sich auf eine „niedrigere“ Schwingung einstimmt, stellt man sich auf eine Realität ein, in der man viele weitere ähnlich herausfordernde Erfahrungen manifestieren wird. Wenn man sich auf eine „höhere“ Schwingung einstimmt, erlebt man plötzlich viel mehr schönere und bessere Erfahrungen. Unser Bewusstseinsfokus bringt uns mehr von dem, worauf wir uns konzentrieren.

…

Wenn du das nächste Mal sorgenvoll, ängstlich oder wütend wirst, suche nach etwas, das deine Schwingung anhebt und dich aus den selbstzerstörerischen Bewusstseinszuständen herausholt. Auch wenn es manchmal hilfreich sein mag, sie kurzzeitig zu erfahren, wenn du zu lange an ihnen festhältst, fangen sie an, dich und das kollektive Bewusstsein, dessen integraler Teil du bist, zu verletzen.

Im Lächeln zeigt sich eine zarte Bewegung des Herzens!” Menschliche Wärme, Verständnis und Nachdenklichkeit, gewürzt mit einer Prise Humor – wenn Sie das suchen, werden Sie diese Geschichten lieben – hier weiter.

Männer verlassen sich eher auf Reparatur – als auf Vorsorgemedizin. Antworten darauf, wie man(n) effektive Vorsorge betreibt und naturheilkundliche Methoden in den Alltag integrieren kann, bekommen Sie hier.

Prof.Dr.Friedrich F. Friedmann: “Der letzte Grund des Widerstandes gegen eine Neuerung in der Medizin ist immer der, dass hunderttausende von Menschen davon leben, dass etwas unheilbar ist…” Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat – Neue Wege zur Gesundheit, finden Sie hier.

Jeder von uns hat im Darm eine einzigartige Kombination von Mikroorganismen. Unter dem Einfluss von Medikamenten und anderen Faktoren wie beispielsweise einer ungünstigen Ernährungsweise verändert sich die Darmflora jedoch und macht uns anfällig für verschiedene Gesundheitsprobleme. Erfahren Sie, wie Darm und Psyche Sie beeinflussen – hier weiter.

Heilkräuter spielen für unsere Gesundheit eine wichtige Rolle. Passend zur Weihnachtszeit und zur bevorstehenden Zeit der Rauhnächte können wir durch die wohltuende Wirkung von Heilkräuter-Kerzen auch unserer Gesundheit gutes tun.

Die Allgäuer Heilkräuterkerze ist 100 Prozent vegan und besteht aus 100 Prozent pflanzlichem Stearin sowie einer auf das jeweilige Lebensthema abgestimmten Mischung aus Pflanzen – oder Harzauszügen, Heilkräuteressenzen, ätherischen Ölen und Tinkturen. Heilkräuter-Kerzen für alle Lebensbereiche >>>.

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, wie groß die Kraft des Herzens in Wahrheit ist. Sie geht weit über die physische Dimension hinaus. Ruediger Schache zeigt, dass das Herz seine eigene Intelligenz besitzt, dass es komplexe Informationen ganzheitlich und schnell erfassen kann – hier weiter.

70 Zeitzeugen berichten von den harten Folgen der Corona-Einschränkungen – hier weiter. Video: 42 Meinungen gegen das Narrativ – hier. Die Pandemie ist eine Übung – Hier zum Artikel! Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Die Probleme unserer Epoche sind extrem komplex geworden, dabei hat die vorherrschende Art in Wirtschaft und Politik, Lösungen zu finden, die Probleme nur noch verschärft. Es wird schon viel darüber diskutiert, ob nur künstliche Intelligenz die zunehmende Komplexität noch bewältigen kann. Albrecht von Müller argumentiert, dass dies ein Irrweg ist, der zugleich die Idee der Menschenwürde verletzt – hier weiter.

Wer sie nicht tragen will, auf seiner Hand oder Stirn, der kann nicht mehr kaufen oder verkaufen! Wer sie aber trägt, bekennt sich damit zur Anbetung SATANS – Die Rede ist von der Zahl des Tieres, der Zahl 666 – hier weiter.

Die Offenbarung des Johannes oder die Apokalypse (wörtlich „Enthüllung“) ist das letzte Buch des Neuen Testaments. Es ist das einzige prophetische Buch des Neuen Testaments und wurde für unterdrückte Christen eine Trost- und Hoffnungsschrift während der Christenverfolgungen im Römischen Reich – hier weiter.

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Neben geschichtlichen Abläufen ändern sich Filminhalte, Songtexte, Logos von Unternehmen oder Marken sowie Namen bekannter Persönlichkeiten und vieles mehr – und zwar im Nachhinein! Wie die künstliche Intelligenz das Wiegenlied der Menschheit summt … hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Autorin Heike Buchter, New York Korrespondentin für Die ZEIT: – hat das erste Buch über den mächtigsten Finanzgiganten der Welt geschrieben. – zeigt, welche Gefahren und Bedrohungen von BlackRock ausgehen. – macht klar, dass uns die Entscheidungen von BlackRock direkt betreffen, jeden Tag >>> hier weiter >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Hier weiter>>>.

Geschichten aus dem Leben einer Fernsehjournalistin >>> hier zur Leseprobe >>>.

Fast die Hälfte der Bevölkerung bezweifelt, dass die Medien über kontroverse Themen objektiv und sachgerecht berichten. Nach ihrer Meinung verschweigen die Medien unangenehme Fakten und unwillkommene Meinungen und skandalisieren Personen, Organisationen und Techniken maßlos. Wie sehen das Journalisten selbst? >>> Hier die Antwort >>>.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Telegram