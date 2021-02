Laut den Autoren Grazyna Fosar und Franz Bludorf existiert auf dem Gelände des ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof – dem bis zur Fertigstellung des Pentagons größten Gebäudes der Welt – eine militärische „Längstwellenanlage“, die während der Teilung Berlins von der amerikanischen Besatzungsmacht installiert worden war.

…

Teil dieser Anlage ist eine Radarkugel, deren Funktion unabhängig vom Flughafenbetrieb war, die einer weiträumigen Luftüberwachung dient und Teil der unterirdischen Längstwellenanlage ist.

Die Radarkugel auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof.

Der Musik-Code: Das Geheimnis der Anlage in Berlin-Tempelhof

Der Betrieb der Anlage war ursprünglich streng geheim, wird heute noch streng bewacht und ist nicht für Besucher zugänglich. Aufgrund physikalischer Messungen der Autoren ist bewiesen, dass die Anlage elektromagnetische Wellen ausstrahlt, die aufgrund ihrer Frequenz und Modulation als gesundheitsschädlich eingestuft werden können und in den USA bei Schallwaffen eingesetzt werden.

…

Sie werden außerdem als Auslöser für das chronische Müdigkeits- und Immunschwächesyndrom („Chronical Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome“/CFIDS) gehandelt. Die Autoren Fosar und Bludorf wurden nach eigener Aussage von einem ehemaligen Mitarbeiter am Flughafen-Tempelhof kontaktiert, der sich aus ihrem Buch „Zaubergesang“ über das HAARP-Projekt in Alaska informiert habe und in Bezug auf die Tempelhofer Längstwellenantenne von einer verwandten Anlage sprach.

…

Der Informant hatte Zugang zu einigen der unterirdischen Geschosse des Flughafens, wo er eine aus gewaltigen Kabeln bzw. Hohlleitern bestehende Anlage sah, deren Funktion er sich nicht erklären konnte und Nachforschungen anstellte. Daraufhin wurde ihm von Mitarbeitern des Flughafens mitgeteilt, dass es sich um eine geheime militärische Anlage der „7350 Air Base Group/LGC“ der „US Air Force“ handele, wie das amerikanische Militär das Gelände auf dem Flughafen Tempelhof nennt.

…

Unter „Längstwellen“ bzw. ELF(„extremely low frequency“)-Wellen versteht man elektromagnetische Wellen unter 100 Hz. Aufgrund ihrer geringen Frequenz haben besonders die tiefsten davon ab 10 Hz abwärts eine extrem große Wellenlänge, die mehrere tausend Kilometer betragen kann, und sie sollen aufgrund dessen für militärische Anwendungen geeignet sein.

Die wenigsten Menschen sind sich der Tatsache bewusst, dass ein Großteil der Musik durch Geheimgesellschaften, Militär und Geheimdienste in einer Weise beeinflusst ist, durch die das Publikum insbesondere in Verbindung mit Drogen, unterschwelligen Botschaften und Bewusstseinskontrolle zugunsten ihrer jeweiligen Agenda manipuliert werden soll – Mehr dazu im MusikCode.

Wie bereits erwähnt, kommen Längstwellen auch in der Natur vor (wie etwa bei der Erdresonanz- bzw. Schumann-Frequenz von 7,83 Hz), aber es gibt auch zwei Möglichkeiten, diese künstlich zu erzeugen: einmal, indem man (wie bei der HAARP-Anlage in Alaska) normale Radiostrahlung in die obere Schicht der Atmosphäre (Ionosphäre) schießt, und zum anderen, indem mithilfe einer extrem großen, d.h. mehrere Quadratkilometer umfassenden, Ringantenne solche Wellen ausgelöst werden. Im letzten Fall dient eine unterirdische Verlegung nicht nur der Geheimhaltung, sondern auch der Abschirmung von Störeinflüssen. Solche ELF-Transmitter sind z.B. durch eine Anlage im Rahmen des „Project Sanguine“ im US-Bundesstaat Wisconsin bekannt.

Die Vermutung, dass es sich bei der Berliner Anlage um eine „konventionelle“ militärische Anwendung als Überwachungsradar für weit entfernte Objekte handelt, ist allerdings nicht sehr überzeugend, weil bereits seit den 1960er Jahren die gewaltige Luftraumüberwachungsanlage NORAD im Inneren von Cheyenne Mountain in Colorado existiert, von wo aus der gesamte irdische Luftraum und erdnahe Weltraum mit Hilfe von Satelliten überwacht werden kann.

…

Der Grund, warum insbesondere die extrem tieffrequenten Längstwellen so problematisch für die Gesundheit sind, liegt daran, dass sie zwar unterhalb des menschlichen Hörspektrums liegen, das bis etwa 16 Hz reicht, sich dafür aber im gleichen Frequenzbereich wie die vom Gehirn erzeugten elektromagnetischen Wellen befinden, die mit Hilfe eines Elektroenzephalographen (EEG) gemessen werden und unterschiedlichen Bewusstseinszuständen zugeordnet werden können.

…

Dadurch kann es zu einer Überlagerung bzw. Angleichung verschiedener Frequenzbereiche kommen, wodurch die Hirntätigkeit entweder angeregt oder verringert werden kann. Der ausgestrahlte Frequenzbereich einer Längstwellenantenne entspricht etwa dem Bereich der Schumann-Frequenz bzw. dem Theta-Spektrum des Gehirns, was bedeutet, dass er eine schläfrig machende Wirkung aufweist und das Gehirn in einen Zustand erhöhter Beeinflussbarkeit versetzt – ähnlich wie bei einer Hypnose.

…

Der Informant über die Berliner Längstwellenantenne leidet nach eigener Aussage seit Jahren am chronischen Müdigkeitssyndrom CFIDS, von dem auch bereits über zwei Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind, und wofür u.a. auch Elektrosmog verantwortlich gemacht wird. Neben Müdigkeit und Antriebslosigkeit kann CFIDS auch zu Immunschwäche, Infektionen und zu anderen gesundheitlichen Problemen führen, in Extremfällen sogar zu Krebs und AIDS.

Der Informant war zwar der Ansicht, dass die Anlage seit dem Abzug der Amerikaner nicht mehr in Betrieb sei, allerdings erfuhren Fosar und Bludorf, dass sie an die Bundeswehr übergeben wurde und ihr Betrieb heute nicht mehr geheim ist.

…

Jedoch gilt dies nur für den Betrieb der Radarkugel, während die Existenz der Längstwellenantenne abgestritten wird – und das, obwohl sie durch die Messungen der Autoren eindeutig nachweisbar ist (Der Musik-Code: Zum 40. Todestag von John Lennon – was geschah wirklich am 8. Dezember 1980?).

…



ELF-Signal vom Flughafen Tempelhof

Quelle: Auszug aus dem Buch „Der Musik-Code“, welches am 15. Dezember 2020 erscheint. Ein handsigniertes Exemplar erhalten Sie für Euro 30,- wenn Sie eine Bestellung an info@pravda-tv.com schicken.

