Bernd Huber (Autor von BRAINBOW) beleuchtet auf eindrucksvolle Weise – was gerade weltweit abläuft.

Mit der Brainbow-Technik können Forscher nachvollziehen, wie sich Nervenzellsysteme entwickeln.

…

Chris Jester ist kein Spaßvogel, wie man aufgrund seines Namens vielleicht annehmen könnte.

…

Zwar hat er durchaus einigen Sinn für Humor, speziell, wenn er tiefgründig, mit unerwarteten Wendungen, also britisch daherkommt. Aber in seinem Innersten ist er eher von sanfter, besonnener, vielleicht sogar ernster Natur. Bereits im Kindesalter hatte Chris festgestellt, dass er anders ist als die meisten seiner Altersgenossen…

Mit der Brainbow-Technik können Forscher nachvollziehen, wie sich Nervenzellsysteme entwickeln: Alle Abkömmlinge eines Neurons leuchten in derselben Farbe. … Jede genmanipulierte Nervenzelle produziert ein bis vier dieser Proteine in bestimmten Mengenverhältnissen und mischt sich so ihre eigene Farbe. BRAINBOW – Hat der Autor eine prophetische Gabe, oder ist lediglich seine Fantasie mit ihm durchgegangen? Die Zukunft wird es zeigen! Hier zum Roman… Mein Dank an den All-Stern-Verlag!

…

Der Roman, „BRAINBOW“ – enthält mehr Wahrheit wie Fiktion und beleuchtet auf eindrucksvolle Weise was hier gerade weltweit abläuft. Hier im Artikel weiterlesen.

…

Du glaubst, in einer Demokratie zu leben?

…

Warum gibt es dann den Zwang, Rundfunkgebühren zu bezahlen und somit die einseitige Berichterstattung, entgegen deinem Gewissen, auch noch mitzufinanzieren?

Du glaubst dich einer westlichen „Wertegemeinschaft“ zugehörig?

…

Rechtfertigen es diese „Werte“ auch, in fremden Ländern Hunderttausende wegzubomben, Millionen in die Flucht zu treiben und Kontrolle über deren Bodenschätze oder Hanfanbaugebiete zu erlangen?

…

Du glaubst, mit dieser Art Demokratie sollten alle beglückt werden?

…

Seltsam nur, dass es immer diejenigen Länder trifft, die mit dem Gedanken spielen, aus dem Petrodollar System auszusteigen oder eine goldgedeckte Währung einzuführen, oder?

Du glaubst, wir leiden unter einer tödlichen Pandemie?

…

Wahrscheinlich hast du nicht bemerkt oder vergessen, dass die WHO 2009 die Definition einer Pandemie geändert hat. Erst dadurch konnte eine jährliche Influenzawelle zur „Pandemie“ mutieren. Du glaubst, es ist normal, dass das „Corona-Murmeltier“ in den Medien täglich in Dauerschleife grüßt?

…

„Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden. Dann wird sie geglaubt.“ (zugeschrieben: Joseph Goebbels, Reichspropagandaleiter der NSDAP).

…

Und was glaube ich?

…

Ich glaube schon lange nichts mehr! Vielmehr versuche ich, meine Gedanken, über den Nebel aus Angst und Propaganda, der wie ein Leichentuch über diesem Land schwebt, zu erheben. Dort ist der Himmel blau und die Sonne strahlt, auf eine goldene Zukunft! Lass‘ dich von der Fantasie dorthin entführen!

…

(Bernd Huber, Autor von „BRAINBOW“)

…

„In einer Welt universeller Täuschung ist, die Wahrheit auszusprechen, ein revolutionärer Akt!“

…

Dieses (fälschlich?) George Orwell zugeschriebene Zitat scheint sich, in diesen Zeiten, immer mehr zu bewahrheiten.

***

Wie anders ist es möglich, dass unzählige große Geister, Wissenschaftler, Nobelpreisträger, investigative Journalisten und viele mehr, wegen ihrer Erkenntnisse vom „Mainstream“ in die „Schmuddelecke gestellt werden?

***

Wie anders ist es möglich, dass weltweit, in fast allen Medien zu bestimmten Themen nur eine Einheitsmeinung existiert?

***

Wie anders kann es sein, dass in sogenannten Demokratien, „Whistleblower“ mundtot gemacht oder gar weggesperrt werden, im Namen der nationalen Sicherheit?

***

Wie anders erklärt es sich, dass Jahrtausende alte Artefakte einstiger Hochkulturen auf der Erde, ungesehen, in Kellern von Museen verstauben?

***

Wie anders ist es begreiflich, dass trotz hochsubventionierter Schul- und Gerätemedizin die Gesundheit der Bevölkerung immer mehr abnimmt,

„Big Pharma“ aber ständig fetter wird?

***

Fragen über Fragen, die sich auch der Autor gestellt hat. Als die kognitive Dissonanz anfing, ein erträgliches Maß zu übersteigen (Frühjahr 2021), begann er, ohne Scheuklappen und Denkverbote diesen Roman zu schreiben:

…

„BRAINBOW“

…

Wer weiß, vielleicht erlaubt lediglich Fiktion der Realität, durch die Schleier der Manipulation hindurch, in das Bewusstsein der Menschen zu dringen?

Chris Jester, ein medialer Lebens-und Beziehungscoach, wird jäh aus seinem gewohnten Alltag in Southampton gerissen, als ihm ein mysteriöser Anrufer mitteilt: „Wir haben Dich auserwählt, die Welt zu retten!“ Hier weiterlesen…

In einer fulminanten Tour de Force führt Sie der Autor durch die Welt der Geheimtechnologien, der Geheimdienste, der unvorstellbar Reichen und der geheimen Logen. Die Machenschaften der sogenannten Eliten werden enthüllt und die schwarzmagischen Praktiken in den obersten Zirkeln, die Manipulation und Steuerung der Massen und das Schuldgeldsystem ans Licht gebracht. So erhält der Leser Einblick in die wahren Hintergründe des Tagesgeschehens – hier weiter.

