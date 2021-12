Zensur-Maßnahmen gegen RT in Deutschland

Nachdem die sich zuständig glaubende Medienanstalt in Deutschland rechtliche Schritte gegen das deutschsprachige Programm des Fernsehsenders RT angekündigt hat, fordert die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die OSZE auf, die Pressefreiheit in Deutschland zu verteidigen.

In der Situation um den Sendestart des deutschsprachigen RT-Fernsehprogramms hat die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa an die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) appelliert. Die Diplomatin schrieb in der Nacht zum Samstag auf Telegram von einer Verfolgung des Senders. Die deutsche Seite habe von Anfang an die Ausstellung einer Sendelizenz für RT DE für Deutschland ausgeschlossen und habe sogar Luxemburg unter Druck gesetzt. Jetzt werde der Fernsehsender unverhohlen bedroht. In diesem Zusammenhang wandte sich Sacharowa an die OSZE-Beauftragte für die Freiheit der Medien Teresa Ribeiro.

Die russische Diplomatin forderte von der Organisation eine deutliche Stellungnahme.



„Das ist keine Zensur mehr, das ist Verfolgung.“ Welch Aufschrei wäre bei uns in Deutschland oder allgemein in den westlich, freiheitlich-demokratisch, organisierten Medien-Anstalten, wenn Russland westliche Medien-Anstalten sperren würde?

Maßnahmen gegen RT in Deutschland:

Wird sich die OSZE darüber weiterhin ausschweigen? Frau Ribeiro, wir erwarten nicht, wir fordern eine entschiedene Verurteilung solcher Handlungen.“

Zuvor hatte der Europabeauftrage der Medienanstalten Tobias Schmid trotz Rechtmäßigkeit aller RT-Aktivitäten in Deutschland den neuen Kanal als ein „echtes Ärgernis“ bezeichnet. In einem Interview mit dem NDR sagte er ferner: „Wir werden uns darum kümmern. Die stellvertretende Chefredakteurin von RT, Anna Belkina, wiederholte ihrerseits, dass der deutschsprachige Fernsehsender RT DE eine Lizenz besitze, die dem Kanal das Recht gebe, in Deutschland und 32 anderen europäischen Ländern auf Sendung zu gehen.

Die Beschwerde der deutschen Medienanstalt richte sich nicht gegen den Fernsehkanal RT DE, der von Moskau aus sende, sondern gegen das Unternehmen RT DE Productions, das ein paar Programme für den Sender RT DE produziere und dabei grundsätzlich kein Fernsehen mache. Belkina bezeichnete die angekündigten rechtlichen Schritte gegen RT als haltlos und absurd.

RT hatte am 16. Dezember sein Rund-um-die-Uhr-Fernsehprogramm in deutscher Sprache gestartet. Nur wenige Stunden nach dem Sendestart wurde der YouTube-Account des Kanals gelöscht. Man kann RT auf Deutsch aber weiterhin über Satellit und entsprechende Apps sowie auf der Website von RT DE empfangen. Russlands Kommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadsor droht YouTube mit einer vollumfänglichen Sperre im Land, falls das Videohostingportal den gelöschten Live-Kanal RT auf Sendung nicht wiederherstellt. Rechtliche Grundlagen für eine solche Maßnahme sind gegeben.

„Die zerstörerischen Schritte der Videohostingplattform sind präzedenzlos und verstoßen gegen die Schlüsselprinzipien der freien Weitergabe und des ungehinderten Zugangs zu Informationen.“ Roskomnadsor verlangt von YouTube ferner, die Gründe für die Maßnahmen offenzulegen. Vor allem riet die russische Aufsichtsbehörde dem IT-Konzern dringend zur Wiederherstellung des YouTube-Kanals von RT DE:

„Am 16. Dezember adressierte Roskomnadsor ein Schreiben an die Geschäftsführung von Google LLC (Eigentümer der Video-Hosting-Website YouTube) mit der Forderung, die Beschränkungen für den deutschsprachigen Nachrichten- und Analysekanal RT auf Sendung, der dem russischen Medienhaus RT gehört, so schnell wie möglich aufzuheben.“

Im Falle einer Weigerung drohe der Videohosting-Plattform eine Sperrung ihrer Dienste in ganz Russland, führte die Aufsichtsbehörde unter Verweis auf entsprechende Gesetze des Landes aus: „Nach russischem Recht (482-Föderalgesetzbuch) kann eine Internet-Ressource für solche Aktionen vom Generalstaatsanwalt oder seinem Stellvertreter in Absprache mit dem russischen Außenministerium als an Verstößen gegen die grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten beteiligt eingestuft und in die entsprechende Liste aufgenommen werden und eine Warnung von Roskomnadsor erhalten. Wenn der Eigentümer der Internet-Ressource der Warnung von Roskomnadsor nicht nachkommt, sieht das Gesetz eine [russlandweite,] teilweise oder vollständige Beschränkung des Zugangs sowie eine administrative Verwarnung vor.“

Wie empfindlich eine vollständige Sperre den IT-Konzern treffen würde, lässt sich nicht genau einschätzen, da YouTube seine Werbeeinnahmen geheim hält. Allerdings geben gewisse Indikatoren über die Situation Auskunft. Einmal wäre da das Internetverkehrsaufkommen, hier als Beispiel eine Statistik vom Oktober 2021. Beim Traffic steht Russland mit 5,47 Prozent des globalen Aufkommens an zweiter Stelle nach den USA mit 20,31 Prozent. An dritter Stelle rangiert Brasilien mit 4,64 Prozent vor Japan mit 3,77 Prozent des globalen Traffic-Aufkommens.

Wichtig sind auch die Preise in US-Dollar pro 1.000 Werbeschaltungen. Ein Beispiel wird für den YouTube-Kanal CuteStockFootage.com im Jahr 2020 angegeben. Dieser generierte für 1.000 Werbeschaltungen in Russland durchschnittlich 1,45 US-Dollar, in den USA 0,38 US-Dollar, in Brasilien 0,32 US-Dollar und in Japan 2,36 US-Dollar.

Diese Preise sind jedoch von zahlreichen Parametern der individuellen YouTube-Videos und -Kanäle abhängig. Relevant sind unter anderem Inhalt, Kategorie, Nutzerwert, die Zeit, die Nutzer mit dem Betrachten des Videos verbringen und das Ausmaß der Nutzerbeteiligung. Außerdem gilt zu bedenken, dass diese Parameter von Land zu Land statistisch gesehen sehr unterschiedlich ausfallen können und dass Werbeschaltungen immer im Rahmen von Auktionen an den Meistbietenden versteigert werden. Nicht zuletzt bezieht YouTube auch Einnahmen aus Verkäufen an Nutzer innerhalb der Plattform.

RT – YouTubes Stiefkind – Seit Anfang 2020 hat YouTube den Zugang zu russischen Medien und deren Inhalten bereits 25 Mal eingeschränkt, so die Daten von Roskomnadsor. Dabei wurden „die häufigsten Einschränkungen dem russischen Medienunternehmen RT auferlegt“.

Im Gespräch mit RT DE-Moderator Stefan Pollak kündigt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, „symmetrische Maßnahmen“ ihrer Regierung im Fall Changoschwili an. Mit der neuen Außenministerin Annalena Baerbock wolle man in „respektvollen Dialog“ treten. Zum Sendestart zum RT DE sagte sie, dass der Westen nun die mediale Konkurrenz realisiert.



Quelle: RT

