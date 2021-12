Putin erteilt der Gender-Ideologie eine Absage.

…

Auf seiner großen Jahres-Pressekonferenz am letzten Donnerstag in Moskau, hat sich der russische Präsident Putin erneut mit deutlichen Worten von den sogenannten „europäischen Werten“ distanziert, die sich mittlerweile hauptsächlich als LGBTI-Rechte, Gender Mainstreaming und Haß auf „alte weiße Männer“ manifestieren.

…

Putin verglich die Ausbreitung der westlichen Ideologie mit der Corona-Epidemie:

…

Sie werde „unaufhaltsam“ über die modernen Kommunikationswege und das Internet auch Rußland erreichen – weshalb Rußland ein effektives Gegengift finden müsse. Wörtlich sagte Putin: „Wenn jemand meint, daß Frau und Mann das Gleiche sind, nun, okay. Es gibt aber einen gesunden Menschenverstand.“

Der russische Präsident Wladimir Putin gestikuliert während seiner Rede während seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau am 23. Dezember 2021. Schon 2013 hat Putin ein Dekret zum Verbot von Propaganda für Homosexualität (Schwulenpropaganda) erlassen. Man kann Putin mögen oder auch nicht, aber man sollte wissen, was Putin selbst zu den drängendsten Fragen unserer Zeit sagt, um die Entscheidung darüber treffen zu können – hier weiter.

Putin: „Frau ist Frau, Mann ist Mann“

Rußland könne sich mit Hilfe traditioneller Werte gegen den „Obskurantismus“ des Westens wehren, erklärte der Kremlchef. Belehrungen und Streitigkeiten seien hingegen kein Mittel. Seiner Meinung nach hätten alle Völker Rußlands einen „gewissen inneren moralischen Schutz gegen den Obskurantismus“: „Laßt sie machen, was sie wollen. Wir müssen alles Fortschrittliche und Gute für unsere Entwicklung übernehmen. Ich hoffe aber, daß unsere Völker ein tiefes internes Immunsystem gegen derlei Obskurantismus haben.“

…

Außerdem kritisierte Putin die Zulassung biologischer Männer zu Frauensportwettbewerben scharf. Dies werde den Frauensport ruinieren, sagte der russische Staatschef. „Frau ist Frau, Mann ist Mann“, resümierte er.

…

Bezüglich der familiären Werte erklärte der Präsident: Erstens müssten Medien, Prominente und gemeinnützige Organisationen den Menschen zeigen, was für ein Glück eine große und einmütige Familie sei, und zweitens müsste auch der Staat Familien mit Kindern finanziell unterstützen. Putin sei sich sicher, dass die Freude, Vater oder Mutter zu sein, viel wichtiger sei als materielle Werte:

…

„Man sollte nichts aufzwingen. Aber wir müssen alle positiven Aspekte einer großen, freundlichen, schönen Familie zeigen, schildern, wie glücklich es macht, Kinder zu haben, und die Menschen davon überzeugen, dass es auf der Welt und im Leben kein größeres Glück gibt.“

…

Die Aufgabe des Staates bestehe demnach darin, Mütter und Kinder von der Schwangerschaft bis zum Schulabschluss zu unterstützen, unterstrich der Staatschef. Diese Maßnahmen sollten sich dem Präsidenten zufolge später auf die demografische Situation in Russland positiv auswirken.

…

Zur Erinnerung: Auf der Jahrestagung des Valdai-Forum, im Oktober d. J. in Sotschi betonte Putin, sein Land solle an seinen eigenen „spirituellen Werten und historischen Traditionen“ festhalten und sich gleichzeitig von „soziokulturellen Störungen“ im Westen fernhalten.

…

Einige Westler glauben, dass „das aggressive Löschen ganzer Seiten ihrer eigenen Geschichte, die Umkehr der Diskriminierung der Mehrheit im Interesse der Minderheiten … eine Bewegung in Richtung einer öffentlichen Erneuerung darstellt“, sagte Putin. „Es ist ihr Recht, aber wir bitten sie, sich von unserem Haus fernzuhalten. Wir haben einen anderen Standpunkt.“

…

Putin, der 2019 der Londoner Financial Times sagte, der Liberalismus sei „obsolet“ geworden, hat sich lautstark für die seiner Ansicht nach traditionellen Familienwerte eingesetzt. In seinen Ausführungen sagte er, die Vorstellung, dass Kindern „beigebracht werde, dass ein Junge ein Mädchen werden kann und umgekehrt“, sei monströs und „am Rande eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit“.

