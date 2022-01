Unsere »Nachrichten« sind nur noch reine Gehirnwäsche und Propaganda

Ein kritische Betrachtung der „Vierten Macht„ die es nie gab!

Im vergangenen Monat haben deutsche Presstituierte, die Bezeichnung „Journalisten/innen“ ist nicht angebracht, insbesondere die der öffentlich-rechtlichen Zwangsbezahl-Medien, einen Tsunami von antirussischer Propaganda über den Medienkonsumenten ausgekippt.

Aktuell funktioniert das Szenario mit Euch Propaganda-Affen so: Die New York Times druckt ein Satellitenfoto von ca. 50 geparkten Militär-LKW, 300 km von der ukrainischen Grenze entfernt in Jelnja, und Ihr redet und schreibt sofort wie auf Kommando alle gleichzeitig von der bevorstehenden Invasion Russlands gegen die Ukraine, auf allen Kanälen, täglich, stündlich.

Dann wurde von 10’000 russischen Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenze geredet, dann 100’000, dann 120’000.

Text unter dem Bild bei der Washington Post: Auf diesem Satellitenbild, das am 22. November 2021 aufgenommen wurde, sind russische Truppenstandorte im Jelninsky-Distrikt der russischen Region Smolensk zu sehen. US-Geheimdienstbeamte stellten fest, dass russische Planungen für eine mögliche Invasion in der Ukraine im Gange sind, die bereits Anfang 2022 beginnen könnte.

Unweigerlich fühlt man sich in die Zeit vor dem Irak-Krieg 2003 zurückversetzt, wo ihr uns gefälschte Bilder von Hussein’s Massenvernichtungswaffen ins Wohnzimmer geliefert habt. Es ist keine Zynik, wenn man Euch verpflichten sollte, in den Irak zu Fuß zu gehen und diese Waffen persönlich zu suchen. Empfehlenswert wäre, auf Eurem Fußweg eine Kamera mitzunehmen, um über den Einsatz von Uran-Munition und die dabei verseuchten Kinder, die bei der „Lieferung von Demokratie-Bomben“ bestialisch verstümmelt wurden der Welt zu berichten. Dass genau auch diese Uran-Munition im Bosnienkrieg und im Kosovo eingesetzt wurde, interessierte Euch auch nicht!

Als gutes Beispiel dient auch die „Brutkastenlüge vom August 1990„, dem Beginn des Zweiten Golfkriegs. Irakische Elite-Soldaten hätten kuwaitische Frühgeborene getötet , indem sie diese aus ihren Brutkästen gerissen und auf dem Boden hätten sterben lassen. Diese Behauptung wurde 1990 von Nayirah as-Sabah (auch Naijirah) im Kongress der Vereinigten Staaten kolportiert. Sie hatte Einfluss auf die öffentliche Debatte über die Notwendigkeit eines militärischen Eingreifens zugunsten Kuwaits und wurde unter anderem vom damaligen US-Präsidenten George H. W. Bush und von Menschenrechtsorganisationen vielfach zitiert.



Der Irak-Krieg 2003 war ein mediales Großereignis. Noch nie bisher waren die Medien so allgegenwärtig und schnell in der Berichterstattung der Kriegsereignisse. Die Nachrichten von Bombardements, kämpfenden Truppen und zivilen Verletzten haben sich in das kollektive Gedächtnis eingeprägt. Konnten die „Journalisten“ bei der Fülle von Nachrichten und der unmittelbaren Veröffentlichung objektiv berichten? Eine Inhaltsanalyse liefert die Ergebnisse – hier weiter.

Ich erspare meinen Lesern die Lügen, die ihr uns über Gadaffi’s Libyen und auch Assad’s Syrien erzählt habt. Wir betrachten uns lieber, wie Ihr aktuell am „Russland-Bashing“ mitmacht. Euch ins Gewissen zu reden unterlasse ich, weil Ihr mit eurem Zombie-Gehirnen sowieso nicht kapiert oder kapieren wollt. Wichtig ist mitzumachen, geht es ja um die berühmten 30 Silberlinge, die Ihr Monat für Monat für eine Lügenberichterstattung kassiert.

Bei alledem, was Ihr über die russischen Absichten und Truppenbewegungen angeblich so genau wisst, verschweigt Ihr den Medienkonsumenten das eigentliche Problem weitestgehend:

–Russland verlangt von Kiew die Umsetzung des Minsker Abkommens, welches von der UNO anerkannt ist und daher völkerrechtlichen Status hat. Außerdem verlangt Russland von den anderen (neben Russland) zwei Garantiestaaten des Minsker Abkommens, dass diese dementsprechend auf Kiew einwirken. Und von den USA erwartet Russland ebenfalls eine deeskalierende Einwirkung auf Kiew und das Unterlassen von Waffenlieferungen.

–Russland verlangt den Stopp der Osterweiterung der NATO. Russland beruft sich dabei auf die Charta der OSZE. Demgemäß darf kein Land seine Sicherheit festigen zu Lasten der Sicherheit eines anderen Landes. Die NATO ist jedoch nicht bereit, auf diese Forderung einzugehen und bemüht ständig den von Euch vielzitierten Satz aus dem NATO-Bündnisvertrag, dass jeder Staat die Freiheit der Bündniswahl hätte.

–Russland erinnert an die vielen Versprechungen zur Nichterweiterung der NATO, welche im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung gemacht wurden. Es ist übrigens davon auszugehen, dass wenn es diese Verprechen nicht gegeben hätte, es nicht zur deutschen Einheit gekommen wäre. Dazu zu Eurer Erinnerung eine Zusammenstellung von Maria Sacharowa (im zweiten Teil in Englisch): https://telegra.ph/O-vospolnenii-probelov-v-poznanii-zapadnymi-media-samih-sebya-06-15

–Russland verlangt Sicherheitsgarantien und den Abzug von offensiven Waffensystemen aus den osteuropäischen NATO-Mitgliedsländern.

Mit Eurem medialen Getöse von der angeblichen russischen Aggression überdeckt Ihr den Kern des Problems, nämlich dass die NATO egoistisch und aggressiv eben nicht in den Kategorien einer gesamteuropäischen Sicherheit denkt und handelt, sondern nur am eigenen Vorteil und dem Langfristziel “Eindämmung Russlands” interessiert ist. (Zitat des ersten NATO-Generalsekretärs, Lord Ismay, der eine der Kernaufgaben der Nato-Allianz darin sieht – „Die Amerikaner drinnen, die Russen draußen – und die Deutschen am Boden zu halten!“ Quelle: Corona-Die-Wahrheit von Peter von Zabuesnig S. 235).

Deshalb wird die Integration der Ukraine in die NATO vorangetrieben und der Konflikt im Donbass mit Waffenlieferungen an Kiew befeuert. Kiew fühlt sich durch all dies ermuntert, die im Jahr 2021 bereits offiziell angekündigte militärische Lösung des Ukraine-internen Donbass-Konflikts in die Tat umzusetzen. Scheinbar ist es nur noch eine Frage der Zeit. Aber Eure mediale Unterstützung ist ja bereits jetzt gesichert, Ihr könnt es doch kaum erwarten, dass wieder im Donbass geschossen wird und Ihr Russland den Status des Bösewichts umsomehr andichten könnt, und Russlands Präsident Putin noch mehr verteufeln könnt (Während seiner jährlichen Pressekonferenz am 23. Dezember sagte Putin, es fühle sich manchmal so an, als ob Russland und der Westen in verschiedenen Welten leben).

In Eurem Eifer bemerkt Ihr garnicht, wie sehr Eure Propaganda den deutschen geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen zuwiderläuft. Ihr habt keine Ahnung davon, dass in der internationalen Außenpolitik viel “über die Bande” gespielt wird. Zum Beispiel die britischen Eliten mit deren neuen Großmachtambitionen lachen sich schon jetzt ins Fäustchen, wenn sie sehen, wie sich Deutschland immer mehr dazu bereit macht, sich von seinem Rohstoff- und Energielieferanten Russland und von seinem wichtigen Handelspartner China zu trennen. Deutschland ist bereitwillig dabei, wenn es um Spekulationen und Ankündigungen zu Sanktionen aller Art gegen Russland geht, welche auch Deutschland direkt stark schaden würden. Und Deutschland ist bereitwillig dabei, wenn es ums Säbelrasseln im Südchinesischen Meer geht.

Noch sieht man auf beiden Feldern eine gewisse Zurückhaltung. Noch gibt es in Deutschland mäßigende Stimmen, noch ist “nur” ein deutsches Kriegsschiff ins Südchinesische Meer entsendet worden. Aber all diejenigen, welche für Vernunft und Deeskalation, gar für friedliches Miteinander zum gegenseitigen Vorteil plädieren, werden von Euch sofort medial niedergemacht und an den Pranger gestellt. Euer Gerede von Werten und Menschenrechten übertüncht dabei doch nur die wahren Absichten – es geht um “Eindämmung” der vermeintlichen geopolitischen Konkurrenten – koste es was es wolle. Zum Glück gibt es viele mutige und fleißige Menschen, welche auch weiterhin versuchen, Eurer medialen Übermacht die Stirn zu bieten und Eure Verfehlungen akribisch zu dokumentieren.

„In den 90er Jahren waren wir der Zusammenarbeit völlig aufgeschlossen – und was war das Ergebnis? Westliche Unterstützung des Terrorismus im Nordkaukasus, Bestrebungen zum weiteren Zerfall unseres Landes, NATO-Erweiterung. Warum haben Sie dies Jahr für Jahr getan und unsere Bedenken ignoriert? Jetzt wollen wir nur noch für unsere Sicherheit sorgen. Nein, du gehst mit deinem Anliegen! Wir werden tun, was wir für notwendig erachten “, sagte der russische Präsident.

Auf dieses Szenario sollten gerade wir in Deutschland umfassend vorbereitet sein. Es ist nicht mehr 5 Minuten vor Zwölf, sondern Sekunden vor Zwölf, sagt Maria Lourdes! …

Deutschland erfriert im Winter 2022 ohne russisches Gas



„… Fast alle Menschen stolpern irgendwann einmal in ihrem Leben über die Wahrheit. Die meisten springen schnell wieder auf, klopfen sich den Staub ab und eilen ihren Geschäften nach, so, als ob nichts geschehen sei…“

Man muss einem Menschen die Wahrheit hinhalten, dass er wie in einen offenen Mantel hineinschlüpfen kann, und nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen. Wie weit Sie in besagten Mantel der Wahrheit hineinschlüpfen werden, hängt in hohem Maße davon ab, wie sehr Ihre Seele friert. Nur derjenige wird die absolute Wahrheit bewusst erfassen, dessen Seele voller Sehnsucht ist und der im Grunde nichts mehr von dieser Erde wissen will – hier weiter.

