Man kann Kriege auch herbeireden!

Leo Ensel über „russische Invasion“ und westliche Hysterie. Exodus der wohlhabendsten Ukrainer einschließlich der sogenannten „Oligarchen“ aus dem Land in vollem Gange.

Der Konfliktforscher Leo Ensel sagt, was er vom deutschen Umgang mit dem Minsker Abkommen und dem Reden von einer „russischen Invasion“ hält und wie Deeskalation möglich wäre.

Deutschland habe sich, so der Konfliktforscher Leo Ensel, zu sehr und zu einseitig auf die Seite der Ukraine geschlagen. Wörtlich sagte er:

„Man muss sich alleine mal anschauen, was sich der ukrainische Botschafter, Herr Melnyk, hier in Deutschland herausnehmen kann. Er kann zum Beispiel ungestraft den Rücktritt eines deutschen Marine-Vizeadmirals fordern, der Aussagen gemacht hat, die der ukrainischen Regierung nicht passen. Man stelle sich vor, was hier los wäre, würde der russische Botschafter Netschajew auch nur halb soviel herausnehmen!“

Vladimir Putin wurde in einem Interview gefragt, ob die russischen Regierung auf dem Hintergrund der Ereignisse in Großbritannien mit den Skripals, Nawalny und in der Ukraine, weiß und flauschig sind? Originalton Putin: “ … Nun zu der Frage, ob wir weiß und flauschig sind? Im Vergleich zu euch, ja. So ist es. wir sind weiß und flauschig. Weil wir uns darauf geeinigt haben, die Länder und Völker von dem gewissen sowjetischen Diktat zu befreien, die sich unabhängig entwickeln wollten – Hier zum Interview mit Video.

Kiew habe entscheidende Punkte von Minsk II nicht erfüllt – vor allem die geforderte Verfassungsänderung bis Ende 2015, die den Gebieten Donezk und Lugansk in der Ostukraine mehr Autonomie einräumen soll – und hoffe nun wohl darauf, dass das Abkommen „langsam vor sich hin sterben“ werde.

Auf die Frage, ob die USA mit ihren Aussagen und der Evakuierung die angespannte Situation weiter anheizen wollten oder ob sie wirklich von einer russischen Invasion ausgingen, sagte er: „Für mich ist das eine Form von Hysterie, die aber auch eine Form psychologischer Kriegsführung sein könnte.“ Ausgerechnet die Ukraine selbst wiegele im Moment ja ab. Biden habe zwar recht damit, dass es zum Weltkrieg käme, würden Russen und Amerikaner aufeinander schießen. Man könne einen Krieg jedoch auch herbeireden, mahnte er.

Die Waffensendungen seitens der NATO seien Teil der Eskalationsspirale. Dass nun auch noch Truppen nach Rumänien verlegt würden, trüge ebenfalls nicht zur Deeskalation bei: „Es wäre auch noch die Frage, ob diese Truppenverlegungen überhaupt mit der NATO-Russland-Grundakte von 1997 vereinbar wären.“

Er äußerte aber auch Bedenken angesichts der russischen Manöver. Staaten wie Finnland und Schweden würden nun über eine NATO-Mitgliedschaft nachdenken. „Ob das im russischen Interesse ist, das sei dahingestellt.“

In der Frage, ob Deutschland Waffen an die Ukraine liefere, hänge alles vom Rückgrat des Bundeskanzlers Scholz ab. Ensel nannte das, was momentan auf Scholz einwirke, ein „wahres Maschinengewehrgewitter sämtlicher Leitmedien„. Er hoffe, Scholz habe ein festes Rückgrat:

„Es steht nichts weniger als die Sicherheit von ganz Europa auf dem Spiel, wenn hier nicht sofort deeskaliert wird. Aber mittelfristig ist selbst Deeskalation – so notwendig sie jetzt sein mag – nicht ausreichend. Es reicht nicht mehr, dass alle Akteure ‚auf Sicht fahren‘. Wir brauchen eine kompletten Neustart in den Beziehungen zwischen dem Westen und Russland! Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Idee der Einberufung einer neuen großen europäischen Sicherheitskonferenz in der Tradition von Helsinki 1975 und Paris 1990, wie sie kürzlich von einer Gruppe ehemaliger Bundeswehrgeneräle und Ex-Diplomaten gefordert wurde. Das wäre ein großer Schritt aus der Sackgasse.“

Berichten lokaler Medien zufolge ist der Exodus der wohlhabendsten Ukrainer einschließlich der sogenannten „Oligarchen“ aus dem Land in vollem Gange. In einem von der Zeitung Ukrajinska Prawda am Sonntag veröffentlichten Bericht heißt es, dass allein an diesem Tag „etwa 20 Charterflugzeuge und Privatjets“ aus Kiew abgeflogen seien.

Zudem stellte die Zeitung fest, dass eines der Privatflugzeuge, die am Sonntag beim Verlassen des ukrainischen Luftraums gesichtet wurden, angeblich Rinat Achmetow, dem reichsten Mann der Ukraine gehört, dessen Nettovermögen laut Forbes auf etwa 7,1 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Das Blatt wies jedoch darauf hin, dass der Milliardär selbst das Land bereits am 30. Januar verlassen habe. Wiktor Pintschuk, Stahlmagnat und zweitreichster Mann der Ukraine, soll das Land Berichten zufolge bereits Ende vergangenen Monats verlassen haben.

Unter denjenigen, die in den vergangenen Tagen aus der Ukraine „geflohen“ sein sollen, nennt die Ukrajinska Prawda den prominenten Politiker und Geschäftsmann Wadim Nowinski mit einem geschätzten Nettovermögen von 1,3 Milliarden US-Dollar, den neuntreichsten Mann der Ukraine Aleksandr Jaroslawski, den ehemaligen Abgeordneten der Werchowna Rada und Geschäftsmann Wadim Stolar sowie mehrere hochrangige Persönlichkeiten, von denen viele auf der Liste der 100 reichsten Menschen des Magazins Forbes Ukraine stehen.

Berichten zufolge versuchen auch einige Senatoren, die Ukraine zu verlassen. Die Zeitung berichtet unter Berufung auf Quellen, dass ein Vertreter der EU-skeptischen Oppositionspartei „Plattform – Für das Leben“ sowie der Geschäftsmann Igor Abramowitsch einen Privatjet für 50 Personen gebucht haben sollen, um nach Wien auszufliegen.

Beim SPIEF-Forum im Jahr 2017, wurde Putin mit dem Vorwurf der angeblichen russischen Einmischung in die US-Wahlen von 2016 konfrontiert. Die amerikanische Journalistin und Fernsehmoderatorin Megyn Marie Kelly, war lange bei Fox News (Rupert Murdoch) tätig. Von 2017-18 arbeitete sie für die NBC und durfte das Interview mit Putin führen – hier zum Video.

Beim 2018 stattfindenden ‚St. Petersburg International Economic Forum‘ – kurz: SPIEF, war der französische Präsident, Emmanuel Macron, als Gast geladen. Macron sprach dabei Putin mit „lieben Wladimir“ an. Macron drängte auf ein abgestimmtes Vorgehen bei der Beilegung von internationalen Krisen. Es müsse an „gemeinsamen Initiativen“ bei Themen wie der Ukraine, Syrien und dem Iran gearbeitet werden, sagte der französische Präsident. Putin antwortet Macron auf seine Frage bezüglich Verpflichtungen gegenüber der anderen Länder. Auch die Frage über nukleare Aktivitäten des Iran werden beantwortet. Es ist immer wieder köstlich, wie Wladimir Putin die „Marionetten des Westens“ vorführt – hier zum Video.

Putin: Sie werden jetzt Geduld haben, mir zuhören und mich zwei Minuten lang nicht unterbrechen. Aber ich bitte Sie meine Rede unzensiert wiederzugeben. Können Sie das tun? Haben Sie die Macht, etwas ohne ausschneiden wiederzugeben? Hier zum Video.

Putin erklärte 5 Minuten lang ein Thema, doch Hadley Gamble verstand das Gegenteil, so dass Putin nochmal alles von vorne für besonders begabte Menschen erklären musste. Es geht in dem Interview über Gaslieferungen nach Europa und ob Putin Energie als Waffe gegen Europa nutzt? Das Interview ist vom Oktober 2021 und fand bei der RusEnergyWeek statt – hier zum Video.

