Große US-Technologieunternehmen, angeführt von Facebook, sind eine Symbiose mit der Regierung des Weißen Hauses eingegangen, um der „totalitären Herrschaft über die Amerikaner“ willen.

…

Die allzu weite Auslegung des Begriffs „Desinformation“, wird jeden Dissidenten sehr schnell zum Schweigen bringen. Er wird als Extremist und Terrorist verfolgt – unter Beteiligung des gesamten Machtapparats der Vereinigten Staaten.

…

Das ultimative Ziel der gefährlichen Verbindung zwischen den amerikanischen sozialen Medien und der Regierung ist die Errichtung der schlimmsten Art von Diktatur: mit weit verbreiteter Zensur und Selbstzensur, Gedankenkriminalität und Gehirnwäsche, digitaler Überwachung und der Durchsetzung der „einzig wahren“ Sichtweise.

…

Was ist das, die Handlung einer weiteren Dystopie im Geiste von Orwell’s 1984? Eine neue Verschwörungstheorie? Nein, das ist die Hauptidee des Berichts „Combating Big Tech’s Totalitarianism: A Road Map“ – der im Februar 2022 von The Heritage Foundation, der einflussreichsten Denkfabrik amerikanischer Konservativer, veröffentlicht wurde.

…

Dieser „Kampf gegen sogenannte Fake-News“ geht längst über die Internetforen hinaus. Amazon zensiert regelmäßig konservative Bücher von seiner Plattform, digitale Zahlungsanbieter blockieren Überweisungen für „politisch inkorrekte“ Zwecke und Anbieter schließen Einzelpersonen und ganze Organisationen wegen „inkorrekter“ politischer Ansichten. Die Sperrung von Spenden für die kanadischen Trucker soll uns hier als jüngstes Beispiel dienen. Tatsache ist, dass angebliche „Fake-News-Verbreiter und Desinformanten“ – also nüchterne Menschen wie Du und ich, mit einer eigenen Meinung, von US-Behörden im Verbund mit Big Tech (Google, Facebook, Twitter & Co) in Zukunft, als Extremisten und Terroristen behandelt werden. George Orwells 1984 ist längst zu einer scheinbar nicht mehr erklärungsbedürftigen Metapher für totalitäre Verhältnisse geworden. Orwells düstere Vision hat einen beklemmenden Wirklichkeitsbezug, dem sich auch der Leser von heute nur schwer entziehen kann – mehr hier. Am Beispiel des kanadischen Premierministers Justin Trudeau sehen wir, dass sich nun die latente Diktatur in eine offene verwandelt.

Niemand wird die Fortschritte der zivilisatorischen Entwicklung bestreiten; doch das Problem der Gewalttätigkeit und ihrer Bändigung hat die Menschheit bisher nicht gelöst. Maßlose wie gemäßigte Brutalität drücken unserem Zeitalter — wie schon vergangenen Epochen — ihren Stempel auf. Eine Epidemie der Machtgier und Brutalität in Politik und Wirtschaft führt immer wieder zu Katastrophen wie Krieg und Terror, die Millionen von Menschen dahinraffen, ähnlich der Pest des Mittelalters.

…

Nicht nur die Ereignisse der vergangenen 120 Jahre mit zwei Weltkriegen und unzähligen weiteren Kriegen, sondern auch die Vorkommnisse der beiden letzten Jahre im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben uns einen gründlichen Anschauungsunterricht über die geschichtliche Bedeutung der Macht und der Gewalttätigkeit gegeben (HINWEIS: Wenn Sie „Corona – die Wahrheit“ gelesen haben, wird es nicht leicht für Sie sein, so weiterzuschlafen wie bisher).

…

Ein neues warnendes Beispiel ist der gesellschaftliche Umbruch, der sich vor unser aller Augen in Kanada unter Premier Justin Trudeau ereignet: Aus einer Demokratie oder „stillen Diktatur“ wird in kürzester Zeit offener Despotismus. Und das deshalb, weil die Bürger der Regierung nicht mehr wie Untertanen blind gehorchen, sondern ihre Freiheit einfordern und ihr Recht auf Widerstand gegen die Tyrannei wahrnehmen.

…

Keinem die Macht übergeben! Seit wir Kenntnisse über den Menschen haben, wissen wir, dass der Mensch stets nach einem besseren Leben strebt, nach Frieden und Freiheit. Im Vordergrund steht der Friede: kein Krieg, keine Gewalt. Und so lange der Bürger schweigt, sich von der Obrigkeit alles gefallen lässt, die Steuern zahlt und zur vorgeschriebenen Zeit ins Militär einrückt, leben wir in gewisser Weise in einer stillen Diktatur.

…

Sobald der Bürger aber seine Ängstlichkeit abwirft und den Kadavergehorsam aufgibt, das heißt, den Regierenden nicht mehr blindlings gehorcht, sondern den Mut aufbringt, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und auf seinen gesunden Menschenverstand zu vertrauen und dann auch noch seine Freiheitsrechte einfordert und gegen jegliche Unterwerfung und Tyrannei aufbegehrt, wird aus der stillen Diktatur oder Demokratie ohne jede Hemmung ganz schnell eine offene Diktatur oder Tyrannei — wie das Beispiel Kanada zeigt.

…

Wer bisher Probleme damit hatte, dass Leo N. Tolstoj bereits vor über 100 Jahren die regierenden Politiker unter anderem als „die grausamsten“ Menschen bezeichnete, die häufig herrschen, den wird das Beispiel Justin Trudeau oder auch der Umgang der australischen Regierung mit dem Tennisstar Novak Djokovic eines Besseren belehren. Auch stellt sich die Frage, wo der weltweite Aufschrei der regierenden Politiker anderer Demokratien und ihre Distanzierung vom brutalen Vorgehen der kanadischen Regierung gegen ihre Bürger bleiben? Oder will es sich keiner mit dem Kollegen Justin Trudeau — wie viele andere westliche Politiker ein Zögling von Klaus Schwabs Davoser Kaderschmiede — verderben?

…

Das Problem beginnt damit, dass freie Bürger anderen Menschen die Macht über ihr Leben geben. So werden in der westlichen Welt alle vier bis fünf Jahre korrupte Politiker in hohe Regierungsämter gewählt und die Bürger schauen zu ihnen auf wie Kinder zu respektablen Autoritäten. Doch die Politiker verbinden mit dieser Zuschreibung umgehend Herrschaftsansprüche, schaffen ein Verhältnis der Über- und Unterordnung und setzen gegenüber den Bürgern ihren Willen durch — präziser gesagt: den Willen oder die Anweisungen ihrer Auftraggeber, einer finsteren globalen Finanz-„Elite“.

…

Hoffnungsschimmer nach Friedrich Schiller:„Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht!“ Der freie Mensch, der sich gemäß Naturrecht seiner Menschennatur bewusst ist und sich von keinem anderen Wesen unterjochen lässt, wird sein Recht auf Widerstand gegen die Tyrannei wahrnehmen. Das Naturrecht, das dem Menschen allein schon deshalb zusteht, weil er Mensch ist, sagt, dass es etwas gibt, was von Natur aus recht ist. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sowie körperliche Unversehrtheit und Unantastbarkeit der menschlichen Würde müssen unveräußerliche Grundlage einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung sein. Alle Bürger sind dazu aufgerufen, den „alten Urstand der Natur“ wiederherzustellen! So Friedrich Schiller in der Rütli-Szene seines letzten Dramas „Wilhelm Tell“.

…

Der Mensch, der aufsteht, hat nichts gegen den Machthaber. Der Mensch in der Revolte hat sich der Umgestaltung, der Veränderung verschrieben. Er kämpft um eine gerechtere Ordnung, ein gerechteres Zusammenleben der Menschen untereinander. Er hat nichts gegen den Machthaber, er tut ihm nichts. Er kämpft nur um sein Recht, während die andere Seite — in der ganzen Geschichte — immer brutal handelt, ohne jedes Mitgefühl. Nimmt der Mensch sein individuelles und kollektives Recht auf Widerstand nicht in Anspruch, könnte das Beispiel Kanadas in der westlichen Welt Schule machen.

…

George Orwells 1984 ist längst zu einer scheinbar nicht mehr erklärungsbedürftigen Metapher für totalitäre Verhältnisse geworden. Orwells düstere Vision hat einen beklemmenden Wirklichkeitsbezug, dem sich auch der Leser von heute nur schwer entziehen kann – mehr hier.

Volle Deckung! Der Zombie-Journalismus ist da. Und wenn er Sie erwischt, sind Sie erledigt: blutleer, hirntot, Teil der Horde. Die Armee der Zombie-Journalisten ist dabei, alles zu töten, was uns lieb und teuer war: Demokratie, Grundrechte, Meinungsfreiheit. Wer das Wort „Freiheit“ auch nur noch flüstert, muss befürchten, medial in Stücke gerissen zu werden – hier weiter.

hat Prof. Rainer Mausfeld wie kaum ein anderer die „Demontage unserer Demokratie“ richtig erkannt und fantastisch beschrieben. Leider ist es aber im Bewusstsein unserer Gesellschaft noch nicht angekommen, das es bereits kurz vor zwölf ist. Und wieder einmal sind wir Deutschen die Letzten, die merken, das uns die Demokratie gerade so richtig um die Ohren fliegt! Hier weiter.

Karin Bulland wächst in der DDR auf, vom Sozialismus überzeugt. Sie wird eine starke Frau, die zahlreichen Menschen helfen kann. Sie riskiert viel für andere, wird aber schließlich kaltgestellt und mit dem Tod bedroht: Als Gesunde kommt sie in die Zwangspsychiatrie. Durch ein Wunder wird sie gerettet – hier weiter.

Fu r ihren ersten Auftrag als freie Journalistin bei der aufstrebenden Tageszeitung Joseph Pulitzers, “New York World”, soll Nellie Bly undercover aus der Frauenpsychiatrie berichten. Der Weg in die Anstalt erweist sich als Kinderspiel. Doch Bly merkt schnell: Wer einmal drin ist, dessen Chancen stehen schlecht, jemals wieder herauszukommen – hier weiter.

Washington und Brüssel erlassen Einreiseverbote gegen Diplomaten, verhängen Sanktionen, sperren Konten, schließen Russland aus internationalen Gremien aus, boykottieren sportliche Großereignisse und mobben “Russlandversteher” in den eigenen Reihen. Zur Erinnerung: Navalny war Blogger in Russland – hier weiter.

Neben geschichtlichen Abläufen ändern sich Filminhalte, Songtexte, Logos von Unternehmen oder Marken sowie Namen bekannter Persönlichkeiten und vieles mehr – und zwar im Nachhinein! Wie die künstliche Intelligenz das Wiegenlied der Menschheit summt … hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Le Bons Werk über die Psychologie der Massen ist das Gründungswerk der modernen Massenpsychologie, Medienpsychologie und Werbepsychologie. Die organisierten Massen haben zu allen Zeiten eine wichtige Rolle im Völkerleben gespielt, niemals aber in solchem Maße wie heute – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier.

Wie viel Kontrolle haben wir wirklich über unsere Gedanken? Welche Rolle spielen die Medien als Instrument uns zu manipulieren? Wie groß der Einfluss der Medien auf die Demokratie wirklich ist, ergründet Noam Chomsky – hier weiter.

Wir leben aktuell in einer Zeit des Wahns, einer Zeit, in der jeder zum Nazi, Rechtsradikalen und Unmenschen erklärt wird, der das abgedrehte, weltfremde Weltbild der linksaffinen Meinungsdiktatoren nicht mitheuchelt. Deren Denkschema ist klar: Alles neben der SPD oder den GRÜNEN ist brauner Sumpf. Es nervt den normalen Bürger einfach nur noch – hier weiter.

…zeigt auf, wie es einer überzeugten Sozialistin gelingen konnte, ins Kanzleramt einzuziehen, und warum niemand – einschließlich der Wähler in Deutschland – sie aufgehalten hat, als sie sich anschickte, das ihr so verhasste System Schritt für Schritt in eine Demokratur umzubauen – hier weiter.

wird es nicht leicht für Sie sein, so weiterzuschlafen wie bisher. Wenn Sie ein Mensch sind, den verborgene Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie dieses Buch nicht lesen.

‼️An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – hier mehr dazu »»».

War Ihnen geläufig, dass wir bald in die „Vereinigten Staaten von Europa“ übergehen und die Menschen in „handelbare Waren“ umfunktioniert werden? Haben Sie sich nicht auch schon gewundert, wieso aus dem Arbeitsamt eine „Agentur für Arbeit“ geworden ist oder warum Sie vor Gericht als „Sache“ behandelt werden und nicht als Mann oder Frau? Der Autor beantwortet nicht nur diese Fragen ausführlich, sondern zeigt zudem auf, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklavt haben und dafür sorgen sollen, dass wir aus dem gegenwärtigen, riesigen Hamsterrad nie ausbrechen – hier weiter.

Lockdown, leere Straßen, Homeoffice, Heimkino und Lieferservice: In einer nicht allzu fernen Zukunft wird der Prozess der Digitalisierung abgeschlossen und diese „Maßnahmen“ zum Alltag geworden sein. Doch es gibt eine kleine Minderheit, die dieses Leben nicht mitmachen will und auf dem Lande mit der Natur lebt und spirituelles Wissen bewahrt – hier weiter.

Nach der Lektüre dieses Buches wird es nicht leicht für Sie sein, so weiterzuleben wie bisher. Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen – hier weiter.

„…Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen…“, sagt Kurt Tepperwein – Mehr dazu hier.

Wie Ängste, Sorgen, Zweifel, Wut und Trauer innerhalb von ein paar Minuten aufgelöst werden können, erfahren Sie hier >>>.