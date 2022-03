Beginnen möchte ich mit einem Zitat des ersten NATO-Generalsekretärs, dem Briten Lord Ismay, der eine der Kernaufgaben der Nato-Allianz (engl. für “North-Atlantic-Treaty-Organization”) darin sieht – Zitat: „Die Amerikaner drinnen, die Russen draußen – und die Deutschen am Boden zu halten!„

…

Der damalige US-Präsident, G.W. Bush Senior, meinte im Gespräch mit dem damaligen Außenminister Baker: “Die Sowjetunion ist nicht mehr gefährlich. Aber wenn die Europäer sich zusammentun und ein Sicherheitssystem aufbauen, dann stehen wir, die USA, außen vor in Europa. Das ist unerwünscht, das wollen wir nicht. Damit dies nicht passiert müssen wir die NATO stärken.“

…

Tatsächlich war schon beschlossen, die Nato zu erweitern.

…

Die Diskussion Bush/Baker war kein diskutieren, sondern für beide die Absprache, das nichts zugesagt wird. Sollten schon Zusagen erfolgt sein, werden die nicht eingehalten. Fakt ist. Ein Vertrag wurde nie ratifiziert, aber sicher Zusagen gemacht. Ein erst jetzt aufgetauchter Vermerk aus dem britischen Nationalarchiv stützt die russische Behauptung, mit der Nato-Osterweiterung habe der Westen gegen Zusagen von 1990 verstoßen. Das berichtet der „Spiegel“.

…

Bonns Vertreter Jürgen Chrobog erklärte damals laut Vermerk: „Wir haben in den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen deutlich gemacht, dass wir die Nato nicht über die Elbe hinaus ausdehnen. Wir können daher Polen und den anderen keine Nato-Mitgliedschaft anbieten.“ Auch Briten, Franzosen und Amerikaner lehnten eine Nato-Mitgliedschaft der Osteuropäer ab. US-Vertreter Raymond Seitz sagte: „Wir haben gegenüber der Sowjetunion klargemacht – bei Zwei-plus-Vier- wie auch anderen Gesprächen –, dass wir keinen Vorteil aus dem Rückzug sowjetischer Truppen aus Osteuropa ziehen werden.“ Zwei Jahre später korrigierten die Amerikaner ihre Politik. Dass Bonns Vertreter, Jürgen Chrobog, nicht als Sprecher für die Nato auftreten konnte, dürfte klar sein. Dieses Video gibt ebenfalls Einsichten in die damaligen Verhandlungen…



In der Weltmachtspolitik gilt: “wo gehobelt wird, da fallen Späne!“ Gehobelt hat in unserem Fall Jack Matlock, letzter Mann der US-Administration in der Sowjetunion. Er sagte in aller Deutlichkeit: “der Westen habe klar zugesagt„, die Nato nicht zu erweitern! Jack Foust Matlock Jr. ist Historiker, war US-Spezialist für sowjetische Angelegenheiten im Außenministerium und nahm in dieser Funktion an allen Treffen der US- und Sowjet-Regierungschefs von 1972-91 teil. Ich bin überzeugt, das er sowas nicht zum Spaß in die Welt hinausposaunt, schreibt Peter von Zabuesnig – hier.

Russlands Offensive in der Ukraine hat weltweit, insbesondere in der westlichen Welt, heftige Gegenreaktionen hervorgerufen – eine verständliche Reaktion, gegen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Aber dieses Ereignis ist von weltweit führenden außenpolitischen Experten seit Jahrzehnten vorhergesagt worden.

…

Von George Kennan bis Henry Kissinger betrachteten westliche Außenpolitiker die Ausdehnung der NATO nach Osten als ein gefährliches Spiel. Insbesondere haben Experten immer wieder davor gewarnt, dass die Osterweiterung der NATO Konflikte mit Russland provozieren würde. Das wirft also die Frage auf, wie wir an diesen Punkt gekommen sind, wenn so viele Leute davor gewarnt haben. Bevor wir auf die Antwort eingehen, schauen wir uns einige Beispiele für diese Warnungen an.

Der führende amerikanische Russlandforscher George Kennan legte einst den Grundstein für die außenpolitische Strategie der USA im Kalten Krieg. Er war der Ansicht, dass die NATO-Erweiterung nach Mitteleuropa und ins Baltikum in den 1990er Jahren „der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der gesamten Zeit nach dem Kalten Krieg“ war. Er warnte davor, dass die Erweiterung der NATO die Beziehungen zwischen den USA und Russland so tief beschädigen würde, dass Russland niemals ein Partner werden und ein Feind bleiben würde.

…

Jack Matlock, der ehemalige US-Botschafter in der Sowjetunion von 1987 bis 1991, verfasste neun Tage vor der Invasion in die Ukraine einen Aufsatz, in dem er die Frage beantwortete, ob die sich zusammenbrauende Krise zu diesem Zeitpunkt vermeidbar wäre. „Kurz gesagt, ja“, erklärte er. War die Krise vorhersehbar? „Absolut. Die NATO-Erweiterung war der größte strategische Fehler seit dem Ende des Kalten Krieges.“

…

Der führende Gelehrte für internationale Beziehungen John Mearsheimer gab nach der russischen Invasion ein Interview. Darin erklärte er, dass die Situation „im April 2008 auf dem Gipfel in Bukarest ihren Anfang nahm, wo die NATO die Erklärung abgab, dass die Ukraine und Georgien Teil der NATO werden würden.“ Ihm zufolge haben „die Russen damals unmissverständlich klar gemacht, dass sie darin eine existenzielle Bedrohung sehen und haben damit eine rote Linie gezogen.“ Mearsheimer betonte im selben Interview, er warne seit Jahren mit Hinblick auf dieses Thema, dass die Frage des NATO-Beitritts der Ukraine von zentraler Bedeutung für Russlands zentrale nationale Sicherheitsinteressen ist.

…

Während des Konflikts in der Ukraine 2014, in den auch Russland involviert war, warnte der berühmte Russlandwissenschaftler Stephen Cohen ebenfalls: „Wenn wir NATO-Truppen an die Grenzen Russlands verlegen, wird das die Situation offensichtlich militarisieren, aber Russland wird nicht zurückweichen. Das Thema ist existenziell.“

…

Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger, einer der angesehensten amerikanischen strategischen Denker aller Zeiten, sagte 2014 in einem Kommentar, dass „die Ukraine nicht der NATO beitreten sollte.“ Denn das würde die Ukraine zum Schauplatz einer Ost-West-Konfrontation machen. Er sagte: „Die Ukraine als Teil einer Ost-West-Konfrontation zu behandeln, würde für Jahrzehnte jede Aussicht zunichte machen, Russland und den Westen – insbesondere Russland und Europa – in ein kooperatives internationales System zu bringen.“

…

Und es gibt viele andere. Darunter den ehemaligen US-Verteidigungsminister William Perry, den russisch-amerikanischen Journalisten Vladimir Pozner Junior, den Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs, den ehemaligen Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen Pino Arlacchi, den ehemaligen CIA-Direktor Bill Burns, den ehemaligen US-Verteidigungsminister Bob Gates und andere. Sie alle hat Arnaud Bertrand in einem großartigen Twitter-Thread zu diesem Thema aufgelistet.

…

Mit all dem, weithin bekannt und heftig diskutiert, kommen wir zurück zu der Frage: Warum hat niemand zugehört? Nun, das hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, Europa kontrollieren zu wollen und sicherzustellen, dass die NATO selbst nicht auseinanderfällt. In diesem Sinne hat Russlands Invasion in der Ukraine dieses Ziel und noch einiges mehr erreicht.

…

Madrid wird im kommenden Juni Gastgeber eines großen NATO-Gipfels sein. Dort wird das erste strategische NATO-Konzeptdokument seit 2010 erstellt, das sowohl auf dem europäischen Kontinent als auch jenseits des Atlantiks in Washington ein großes Streitthema war. Das Papier wird den strategischen Arbeitsrahmen der Allianz für mindestens das nächste Jahrzehnt setzen und ihre Ziele klar definieren.

…

Man hatte zuvor gesehen, dass Europa, insbesondere Frankreich, auf eine gemeinsame europäische Verteidigungsstrategie drängte – die zwar als „Ergänzung zur NATO“ bezeichnet wurde, aber sich so deutlich gegen sie stellte, dass Washington sich vehement dagegen stemmte. Nach Entscheidungen der USA, die alle europäischen Staats- und Regierungschefs entsetzten, vor allem, was das AUKUS-Abkommen anbetrifft, machte die Biden-Regierung einige Zugeständnisse, auch wenn sie diese nicht goutierte.

…

Dies wurde aus der Abschrift eines Gesprächs zwischen Biden und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im September 2021 deutlich. Dort fiel der Satz: „Die Vereinigten Staaten erkennen auch die Bedeutung einer stärkeren und leistungsfähigeren europäischen Verteidigung an, die einen positiven Beitrag zur transatlantischen und globalen Sicherheit leistet und die NATO ergänzt.“

…

Russlands Invasion in der Ukraine war scheinbar über Nacht für die NATO ein Bad im Jungbrunnen und hat Europa in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Dies zeigt sich in Deutschlands außenpolitischer Wende und der Ankündigung, dass es seine Militärausgaben als direkte Reaktion auf die Situation in der Ukraine auf über 2 Prozent seines BIP erhöhen wird. Berichten zufolge ziehen Schweden und Finnland einen NATO-Beitritt in Betracht, ja sogar die Schweiz hat ihren neutralen Status beendet und sich den EU-Sanktionen gegen russische Vermögenswerte angeschlossen.

…

Der NATO-Gipfel in Madrid wird zweifellos die Pro-NATO-Stimmen stärken, die unter anderen Vorzeichen als extrem angesehen worden wären, in der Diskussion über eine weitere Multipolarisierung des internationalen Systems. Und man wird zweifellos direkte Erwähnungen Russlands – vielleicht sogar Chinas – im strategischen Konzeptdokument der Organisation finden. All dies fügt sich nahtlos in die US-Außenpolitik ein.

…

Gleichzeitig hat dies aus Washingtons Sicht alles auch den Vorteil einer zunehmenden Abhängigkeit der europäischen Partnerländer von den USA – insbesondere im Falle von Erdgas. Denn Nord Stream 2 wird jetzt verschrottet und Russland wirtschaftlich erdrosselt – und von militärischer Technologie eingekreist, worüber mit Sicherheit auch der militärisch-industrielle Komplex glücklich sein wird.

…

Nichts davon schmälert Russlands Rolle in dem Konflikt. Die russischen Streitkräfte sind in die Ukraine einmarschiert und haben, was auch immer die Rechtfertigung sein mag, eine Verletzung des Völkerrechts begangen. Aber strategische Denker im Westen haben dies eindeutig vorhergesagt. Und deshalb können wir nur annehmen, dass alles in die hier beschriebene größere Agenda passt.

…

Vor diesem Hintergrund ist klar, dass jeder, der das ukrainische Volk wirklich unterstützen will, grundsätzlich gegen eine NATO-Osterweiterung sein muss. Die EU-Bürger werden ebenfalls unter den Folgen leiden, wirtschaftlich und vielleicht sogar in ihrer grundlegenden physischen Sicherheit. Aber erinnern wir uns daran, dass Europa – hauptsächlich Deutschland und Frankreich – bis zu dem russischen Einmarsch alles in seiner Macht Stehende getan hat, um die Situation zu entschärfen, trotz Washingtons waghalsigem Vorgehen.

Auf dieses Szenario sollten gerade wir in Deutschland umfassend vorbereitet sein: Guardian Purifier – Wasserfilter – Kochbuch für Notfall & Krise – Survival auf Russisch – Blackout

Wie viel Kontrolle haben wir wirklich über unsere Gedanken? Welche Rolle spielen die Medien als Instrument uns zu manipulieren? Wie groß der Einfluss der Medien auf die Demokratie wirklich ist, ergründet Noam Chomsky in Media Control.

Warum demokratisch gewählte Regierungen auch dann keine Verbrechen begehen, wenn sie Angriffskriege führen oder: wie die Medien uns im täglichen Leben manipulieren – hier weiter zu Media Control.

Deutschland erfriert im Winter 2022 ohne russisches Gas



„… Fast alle Menschen stolpern irgendwann einmal in ihrem Leben über die Wahrheit. Die meisten springen schnell wieder auf, klopfen sich den Staub ab und eilen ihren Geschäften nach, so, als ob nichts geschehen sei…“

Man muss einem Menschen die Wahrheit hinhalten, dass er wie in einen offenen Mantel hineinschlüpfen kann, und nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen. Wie weit Sie in besagten Mantel der Wahrheit hineinschlüpfen werden, hängt in hohem Maße davon ab, wie sehr Ihre Seele friert. Nur derjenige wird die absolute Wahrheit bewusst erfassen, dessen Seele voller Sehnsucht ist und der im Grunde nichts mehr von dieser Erde wissen will – hier weiter.

…ist im Grunde nichts anderes als ein Angriff auf unsere Eigenfrequenz. Eine disharmonische Körperschwingung ist die Ursache von psychischen, physischen und sozialen Krankheiten, doch die breite Masse hat keine Ahnung mit welchen Mitteln, sie täglich bearbeitet wird. Die Fähigkeit dein Gehirn zu beeinflussen hat Auswirkungen auf deine Gedanken, Emotionen, deine Konzentration und sogar deine Träume. Diese neue Technik kann Dir helfen – hier weiter.

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Dieses Buch hilft, sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen zu befreien – Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst – hier weiter.

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Mal nahm er Gestalt an, um Böses zu tun – mal flüsterte er schmeichelnd oder drohend, doch stets gedankengleich in die Ohren der Menschen und bewegte sie dazu, seine Dinge zu tun – hier weiter.

Volle Deckung! Der Zombie-Journalismus ist da. Und wenn er Sie erwischt, sind Sie erledigt: blutleer, hirntot, Teil der Horde. Die Armee der Zombie-Journalisten ist dabei, alles zu töten, was uns lieb und teuer war: Demokratie, Grundrechte, Meinungsfreiheit. Wer das Wort „Freiheit“ auch nur noch flüstert, muss befürchten, medial in Stücke gerissen zu werden. Jeder zweite Bürger wagt es nicht einmal mehr, seine Meinung öffentlich kundzutun – hier weiter.

Der russische Präsident Wladimir Putin gestikuliert während seiner Rede während seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau am 23. Dezember 2021. Schon 2013 hat Putin ein Dekret zum Verbot von Propaganda für Homosexualität (Schwulenpropaganda) erlassen. Man kann Putin mögen oder auch nicht, aber man sollte wissen, was Putin selbst zu den drängendsten Fragen unserer Zeit sagt, um die Entscheidung darüber treffen zu können – hier weiter.

Was der russische Präsident Wladimir Putin wirklich sagt! Unzensiert, ungekürzt und nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Querverweise und Quellenangaben ermöglichen dem Leser ein tieferes Verständnis der in den Gesprächen behandelten Themen und steigert auf diese Weise das Lesevergnügen – hier weiter.

Die Chinesen nahmen kein Blatt vor den Mund und nannten die US-Demokratie eine „Massenvernichtungswaffe„. Sie warfen Biden vor, den Demokratiegipfel einberufen zu haben, um „Linien ideologischer Vorurteile zu ziehen, die Demokratie zu instrumentalisieren und als Waffe einzusetzen und Spaltung und Konfrontation herbeizuführen.“ Man werde sich, so hieß es aus Peking, „entschieden gegen jede Art von Pseudo-Demokratie wehren.“ Schon vorab hatten China und Russland den Gipfel mit ungewöhnlich scharfen Worten kritisiert und das als „Demokratie“ bezeichnete Staatswesen der USA „korrupt“ und „gescheitert“ genannt – hier zum Artikel.

Wer ist die Nummer eins auf der Welt? Amerika glaubt, es zu sein, und Europa fährt in seinem Kielwasser. Die Volksrepublik China hingegen hat keinen Zweifel an ihrem Status als Weltmacht und erhebt Anspruch auf die globale Führungsrolle – hier weiter.

Wenn der russische Bär brummt, kann es schnell ungemütlich werden! Am 4. Oktober feuerte das russische U-Boot Severodvinsk 2 Salven Zircon-Hyperschallraketen ab. Am 5. Oktober sprengten die Nachrichten darüber buchstäblich die amerikanischen Medien und wenig später auch Washington mit dem Pentagon. Darüber hinaus war die Panik so groß, dass sogar eine außerordentliche Sitzung des Verteidigungsausschusses im US-Kongress einberufen werden musste. Wie sich herausstellte, gibt es im Arsenal der US Navy keine einzige Art von Waffe, weder Flugabwehr noch Raketenabwehr, die die Hyperschallrakete Zircon stoppen kann – hier weiterlesen.

Zwei Ereignisse haben zu einem wichtigen Wendepunkt für Europa beigetragen: Das erste war die Abkehr Amerikas von dem Great-Game-Trick, die beiden zentralasiatischen Großmächte – Russland und China – getrennt und gegeneinander aufgebracht zu halten. Dies war die unausweichliche Folge der Niederlage der USA in Afghanistan – und der Verlust ihres letzten strategischen Standbeins in Asien. Washingtons Antwort darauf war die Rückkehr zu der alten geopolitischen Taktik des 19. Jahrhunderts, die asiatische Landmächte auf dem Seeweg einzudämmen – durch die Kontrolle der Seewege. Die Hinwendung Amerikas zu China als seinem primären Sicherheitsinteresse hat jedoch dazu geführt, dass der Nordatlantik für Washington deutlich an Bedeutung verloren hat, da sich der Kernpunkt der US-Sicherheitspolitik auf die „Blockade“ Chinas im Pazifik reduziert hat. Hier weiterlesen.

Hundert Jahre nach dem Ersten Weltkrieg herrscht im Westen wieder eine russophobe Grundstimmung. Washington und Brüssel erlassen Einreiseverbote gegen Diplomaten, verhängen Sanktionen, sperren Konten, schließen Russland aus internationalen Gremien aus, boykottieren sportliche Großereignisse und mobben „Russlandversteher“ in den eigenen Reihen. Hannes Hofbauer verfolgt das Phänomen der Russophobie – hier weiter.

»Um zu verstehen, wohin Amerika geht, müssen wir begreifen, woher dieses Land kommt und wie es funktioniert.«

Der amerikanische Geostratege George Friedman ist in Deutschland vor allem durch eine Rede bekannt geworden, die er 2015 vor dem ‘Chicago Council on Global Affairs’ über die Sicherstellung der internationalen Dominanz des US-Imperiums gehalten hat. Jetzt redet er von der ‘Ruhe vor dem Sturm’ und von einem »Amerikanischen Zeitalter« und will Deutschland und Russland in den Krieg treiben – hier weiter.