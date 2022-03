Ich habe die traurige Pflicht, das Versprechen von Michael Mannheimer zu erfüllen die Aufrechten deutschen Patrioten über seinen Tod zu informieren.

…

Um es kurz zu machen, er wurde umgebracht, ermordet, von unserem schlimmsten Feind, jenen, den man gemeinhin nicht kritisieren darf!

…

so lautet ein Kommentar bei LupoCattivoBlog.com.

Text: Aus dem Nachruf über Michael Mannheimer – hier.

Michael Mannheimer wurde er umgebracht?

“ …So wie ich es sehe, ist er schon einmal vor ca 1 Jahr Opfer eines Mordversuchs geworden, hatte aber überlebt. Ein unbekannter Autofahrer hatte ihn offenbar absichtlich auf seinem Moped von hinten gerammt, so daß er ziemlich schwer verletzt eine Weile bewusstlos am Straßenrand liegengeblieben war.

…

Wir standen ja fast täglich in Kontakt und er erzählte mir das später was passiert war. Ich sagte ihm direkt, daß es höchstwahrscheinlich ein Anschlag auf ihn gewesen sei. Er glaubte mir das nicht, daß wäre ein Besoffener gewesen, der ihn überfahren hatte und mit Vollgas geflüchtet war! Die Zeugen hatten ihm gesagt, daß der oder die unbekannte(n) Autofahrer eine Whiskeyflasche aus dem Auto gehalten hätten und davongebraust wären…

…

Ich denke, daß es der erste Versuch war ihn umzubringen, denn Besoffene fahren meist langsam und in Schlangenlinien!

Nun war folgendes passiert:

…

Er war in seinem Stamm-Lokal zum Essen und hatte sich einen Rotwein dazu bestellt. Er musste aber dringend zur Toilette und hat alles so stehenlassen.

…

Unverständlicherweise für mich, denn er hatte, bevor er zur Toilette ging gehört, daß an einem Nachbartisch zwei jüngere Männer saßen und Hebräisch gesprochen wurde, die auch noch ab und zu zu ihm rüber guckten! Aber es kommt noch seltsamer, als er von der Toilette wiederkam, hat er scheinbar noch beim Hinsetzen schnell einen kleinen Schluck von dem Wein zu sich genommen und es rutsche ihm das Glas aus der Hand und fiel zu Boden und zerschellte.

…

An einem anderen Nachbartisch saß ein arabisches Paar und hatte den Vorfall beobachtet. Sie waren aber aufgrund von einem aufgeregten Disput untereinander, scheinbar nicht rechtzeitig in der Lage Michael zu warnen, auf keinen Fall von seinem Menü etwas zu essen oder zu trinken. Sie hatten sein plötzliches Auftauchen verpasst und das Drama nahm seinen Lauf!

…

Also, das arabische Paar hat gesehen, wie die beiden unbekannten Männer, offensichtlich Israelis, ihm ein weißes Pulver in seinen Wein geschüttet hatten! Die beiden sind sofort raus und abgehauen (vermutlich „Mozart“ Agenten).

…

Scheinbar hatte Michael diesen Vorfall nicht wahr haben wollen und hatte sich eingebildet er habe Malaria. Aber es ging ihm immer schlechter, er musste fortwährend Brechen, konnte überhaupt nichts essen, nur etwas Wasser trinken und er musste ins Krankenhaus. Zusätzlich hatte er nicht enden wollende Schluckauf Attacken. Tausende Male am Tag, er wurde dadurch fast wahnsinnig!

…

Im Krankenhaus machten die Ärzte ein großes Blutbild und fanden Arsen in seinem Blut. Fatalerweise war es für eine Arsenausleitung schon viel zu spät, da dieser Vorfall im Restaurant schon über eine Woche her war. Denn das Arsen war schon längst in jeder Zelle und Organen seines Körpers integriert und nichtmehr entfernbar! Sie sagten ihm, wenn er das ganze Glas ausgetrunken hätte, wäre er tot gewesen noch bevor er auf dem Boden aufgeschlagen wäre! Dieser furchtbare Schluckauf hörte dann schließlich auf und er wurde entlassen.

…

Aber er konnte, lt. meines letzten Telefonats, nichts essen und hatte lediglich von einer winzigen Banane ein Zentimeterchen essen können, was er sofort wieder erbrochen hatte. Er war inzwischen so geschwächt, daß er maximal 20 Schritte gehen konnte und es ging ihm immer schlechter! Das war mein letztes Telefonat mit ihm, er sagte dann, daß er nun wahrscheinlich sterben werde und ich sollte das dann kundtun, wenn ich nichts mehr von ihm hören würde.

…

Ja, das habe ich hiermit getan! …“

…

Michael Mannheimer war ein großer Patriot und Freiheitskämpfer, er hat sein Leben dafür hergegeben die Menschen und speziell die Deutschen zu warnen, was auf uns zukommt und er war der Einzige, der den wahren Feind, die Fundamentaljuden, diese Kabale beim Namen genannt hatte!

…

Quelle: Kommentar bei LupoCattivoBlog.com.

