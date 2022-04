Putin: „Wir nannten ihn den Sarmat!“

…

Die RS-28 „Sarmat“ ist eine Interkontinentalrakete aus russischer Produktion. Der NATO-Codename lautet SS-X-30 Satan 2.

…

Nachdem der erste längere Flugtest des Gesamtsystems schon für das Jahr 2017 angekündigt wurde, fand dieser nun fünf Jahre später, am 20. April 2022 statt. Die nicht-atomaren Sprengköpfe haben, laut russischen Angaben, nach ihrem Start im Kosmodrom Plessezk ein Testziel auf Kamtschatka getroffen. Zuvor sollen bereits sogenannte „Ejection Tests“ (englisch „Auswurf-Test“) stattgefunden haben, bei denen der Abschuss der Rakete getestet wird, ohne das dabei lange Distanzen zurückgelegt werden.

…

Die mit Flüssigtreibstoff angetriebene Sarmat, hat eine Gesamtmasse von 208 Tonnen und ist 35 Meter lang. Die RS-28 „Sarmat“, hat laut Putin, keine Reichweitenbeschränkung und kann sowohl von Raketensilos als auch von einem LKW gestartet werden. Im Vergleich zur amerikanischen Interkontinentalrakete „Minuteman III“ wäre die „Sarmat“ damit fast 6-mal schwerer und doppelt so lang.



Text: Putin präsentiert die SARMAT – Rakete

All diese Jahre, nachdem die USA einseitig aus dem ABM-Vertrag ausgestiegen sind, haben wir hart an fortschrittlicher Technologie und Rüstung gearbeitet. Das hat es uns ermöglicht, einen schnellen, großen Schritt bei der Entwicklung neuer Arten von strategischen Waffen zu machen. Ich erinnere euch, dass das globale Raketenabwehrsystem der USA in erster Linie zur Bekämpfung strategischer Raketen gedacht ist, die auf einer ballistischen Flugbahn fliegen. Diese Waffen bilden das Rückgrat unserer nuklearen Abschreckungskräfte. Übrigens, genauso wie die der anderen Atommächte. …

…

…In diesem Zusammenhang entwickelt und modernisiert Russland ständig relativ bescheidene, was den Preis angeht, aber extrem hochwirksame Systeme zur Überwindung der Raketenabwehrsysteme, mit denen alle unsere interkontinentalen ballistischen Raketenkomplexe ausgestattet werden. Außerdem haben wir damit begonnen, eine neue Generation von Raketen zu entwickeln. Insbesondere begann das Verteidigungsministerium, zusammen mit den Unternehmen der Raketen- und Raumfahrtindustrie, jetzt die aktive Testphase eines neuen Raketensystems mit einer schweren Interkontinentalrakete. Wir nannten ihn den „Sarmat“. …

…

…Dieses Raketensystem wird das Raketensystem „Voyevoda“ ersetzen, das noch in der Sowjetunion entwickelt wurde. Jeder hat schon immer seine hohe Kampfkraft anerkannt. Unsere ausländischen Kollegen haben ihm, wie ihr wisst, sogar einen sehr bedrohlichen Namen gegeben. Aber die Fähigkeiten der Sarmat-Rakete, sind viel höher. Mit einem Gewicht von über 200 Tonnen hat sie einen kurzen aktiven Flugabschnitt, der es schwierig macht, sie von Raketenabwehrsystemen abzufangen. …

…

…Die Reichweite der neuen schweren Rakete sowie die Anzahl und Stärke ihrer Sprengköpfe, sind größer als die der „Voyevoda“. Die Sarmat wird mit einer breiten Palette von hochwirksamen nuklearen Sprengköpfen, einschließlich Hyperschall-Sprengköpfen und den modernsten Systemen zur Überwindung von Raketenabwehr ausgestattet sein. Die hohen Schutzeigenschaften der Trägerraketen und ihre große Leistungsfähigkeit werden dafür sorgen, dass dieser Komplex unter allen Bedingungen eingesetzt werden kann. Bitte zeigen Sie das Video, sagt Putin und das Video wird bis zum Ende eingespielt.

…

Putin weiter: Die „Voyevoda“ hat eine Reichweite von 11.000 Kilometern und das neue System hat praktisch keine Reichweitenbeschränkung. Wie in dem Video zu sehen ist, kann er Ziele sowohl über den Nord- als auch über den Südpol angreifen. Die Sarmat ist eine sehr gefährliche Waffe, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einmal von modernen Raketenabwehrsystemen aufgehalten werden kann. /Ende

Präsident Wladimir Putin zeigt sich siegessicher und hat den „Werte-Westen“ zurecht mit Vorwürfen konfrontiert. Die Ziele der «Spezialoperation» würden erreicht, sagte Putin am »Tag der Raumfahrt« am Dienstag, den 12. April im fernen Osten des Landes, in Wostotschny. Es war ein PR-Termin zum geplanten Weltraumbahnhof. „Daran gibt es keinen Zweifel.“ Den USA und Europa hielt der Kremlchef vor, sie führten mit ihren Sanktionen einen „Wirtschaftskrieg gegen Russland“, der aber gescheitert sei. Putin bezeichnete Vorwürfe, russische Soldaten hätten in Butscha bei Kiew Kriegsverbrechen verübt, als „Provokation und Fake“. Hier zum Video.

…

Beim SPIEF-Forum im Jahr 2017, wurde Putin mit dem Vorwurf der angeblichen russischen Einmischung in die US-Wahlen von 2016 konfrontiert. Die amerikanische Journalistin und Fernsehmoderatorin Megyn Marie Kelly, war lange bei Fox News (Rupert Murdoch) tätig. Von 2017-18 arbeitete sie für die NBC und durfte das Interview mit Putin führen – hier zum Video.

Die Vereinigten Staaten haben 2019 Sanktionen gegen Unternehmen beschlossen, die am Bau der Nord Stream 2 Pipeline beteiligt sind. Engagierte US-Politiker begründeten dies offiziell mit „europäischer Energiesicherheit“ sowie „Unabhängigkeit und Freiheit“ vom russischen Einfluss. Außerdem würde das russische Gas der Finanzierung von Putins Kriegsmaschine dienen. Gleichzeitig erklärten jene Politiker, es handele sich bei dem US-Gas um „Moleküle der Freiheit“, die außerdem für Jobs in den USA sorgen. Propaganda und Heuchelei vom Feinsten – hier weiter zum Video.

Putin: Sie werden jetzt Geduld haben, mir zuhören und mich zwei Minuten lang nicht unterbrechen. Aber ich bitte Sie meine Rede unzensiert wiederzugeben. Können Sie das tun? Haben Sie die Macht, etwas ohne ausschneiden wiederzugeben? Hier zum Video.

Putin erklärte 5 Minuten lang ein Thema, doch Hadley Gamble verstand das Gegenteil, so dass Putin nochmal alles von vorne für besonders begabte Menschen erklären musste. Es geht in dem Interview über Gaslieferungen nach Europa und ob Putin Energie als Waffe gegen Europa nutzt? Das Interview ist vom Oktober 2021 und fand bei der RusEnergyWeek statt – hier zum Video.

