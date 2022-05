Am 24. April 2022 hetzte der auf allen jüdischen Medienplattformen agierende Daniel Johnson in einem Beitrag im Londoner Telegraph, der einzig darauf abzielte, die Deutschen als neue Co-Holocaust-Schuldige anzuprangern, die nur mit dem totalen Kriegseinstieg gegen Russland ihr neues Holo-Gewissen entlasten könnten.

…

Sie wollen erreichen, dass Präsident Putin gar nicht mehr anders kann, als die BRD zumindest mit taktischen Atomwaffen außer Kraft zu setzen. Nur so könne die BRD auf Vergebung für ihr Holocaust-Verbrechen durch den Handel mit Russland hoffen.

…

Zwei Tage zuvor machte auch Filipp Piatov von der Times der BRD den Vorwurf, sie würde durch die nichtgenügende Beteiligung am Krieg gegen Russland aktiv an einem Holocaust teilnehmen.

Kriegsverbrechen, deren sich nachweilslich der Westen, allen voran die USA und England, selbst schuldig machten, werden nun -noch nicht bewiesen- Putin vorgeworfen. Das ist aber erst der Anfang, denn die westlichen Kriegshetzer mit ihren Vasallen in der BRD-Politik sind auch dazu bereit, die BRD in eine atomare Wüste zu verwandeln. Die perverseste Strategie der Weltgeschichte, wird direkt vor unseren Augen sichtbar – Sie müssen nur hinschauen. Wer sich intensiv damit beschäftigen will, was JENE mit dem Konflikt in der Ukraine losgetreten haben – sollte das hier lesen.

Was die Mörder Deutschlands, die es mit zwei Weltkriegen nicht geschafft haben, die Deutschen komplett auszurotten, jetzt vorhaben, ist leicht zu durchschauen. Die BRD soll gegen Russland derart waffenaktiv werden, dass Russland kein anderer Ausweg mehr gelassen wird, als mit Vernichtungswaffen gegen die BRD zuzuschlagen. Die Anglo-Globalisten haben sich wieder einmal gegen den noch vorhandenen Rest des ehemaligen Deutschlands verbündet, wie damals gegen Hitler-Deutschland. Sie kalkulieren, dass Russland taktische Atomwaffen einsetzen und die BRD endgültig vernichten wird. Einen taktischen Atomwaffeneinsatz gegen die BRD würde weder Britannien noch die USA mit einem atomaren Gegenschlag beantworten. Ziel erreicht, denn „Germania est delenda„.

…

Diesmal haben die Kräfte, die unseren totalen Untergang wollen, aber genügend Verbündete in der BRD-Politik, sodass sie mit ihrem Plan erfolgreich sein dürften. Nach einem Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin und des US-Außenministers Antony Blinken, am 24. April 22, in Kiew, befahlen beide den BRD-Kanzler am nächsten Tag zu sich nach Ramstein, um Scholz zu befehlen, der Ukraine die gewünschten Kampfpanzer zu schicken, um Moskau zu zeigen, dass Deutschland auftragsgemäß mit Mann und Material – wie zweimal in 100 Jahren – gegen Russland in den Krieg ziehe. Einen ersten Erfolg erzielten sie damit, denn Russland war gezwungen, durch seinen Außenminister Lawrow verkünden zu lassen: „Die Gefahr, dass der Ukraine-Krieg zu einem 3. Weltkrieg führt, ist real geworden, denn Russland befindet sich praktisch im Krieg mit der Nato.“ (Quellle)

…

Die internationale Stimme der chinesischen Regierung, die Global Times, kommentierte die Entwicklung am 26.04.2022 so: „Lawrows Äußerungen deuten darauf hin, dass Russland Vorbereitungen getroffen hat. Das Vorgehen der USA gegenüber Russland birgt zunehmend die Gefahr, Europa in ein Schlachtfeld zu verwandeln, was für die europäischen Länder und die Welt eine große Katastrophe wäre.“

…

Sämtliche Kriegshetzer und Propagandisten für den endgültigen Kriegseintritt Deutschlands gegen Russland jaulten auf. Es sei unerhört von Russland, mit einem Atomkrieg zu drohen und man solle die Drohung doch bitte nicht ernst nehmen, es handele sich nur um lautes Bellen ohne zu beißen. Klar ist einerseits, dass Russland am Ende nicht zögern wird (siehe hierzu Video: Putin), und anderseits, dass die westlichen Kriegshetzer mit ihren Vasallen in der BRD-Politik dazu bereit sind, die BRD in eine atomare Wüste zu verwandeln. Selbstverständlich schlug Scholz die Hacken vor Blinken und Austin zusammen und sagte die Lieferung von Kampfpanzern zu, die er bis dahin explizit abgelehnt hatte, weil dies eine offene Kriegsbeteiligung gegen Russland darstellen würde und einen Atomkrieg gegen die BRD auslösen könnte. Sie scheinen zur Endlösung Restdeutschlands bereit zu sein.

…

Wie gesagt, dieser Eskalation ging das mediale Hetzfeuer aus London voraus. Daniel Johnson leitete seinen Beitrag im Telegraph damit ein, dass die Deutschen sozusagen wieder mit Freuden einem Holocaust – hinter der Fassade der alten Holocaust-Schuldigkeit – frönen würden. Johnson wörtlich: „Dreißig Jahre lang haben die Deutschen den Ukrainern Vorträge über den Faschismus gehalten. Als der Faschismus dann tatsächlich kam, finanzierten die Deutschen ihn, und die Ukrainer starben im Kampf gegen ihn. Die politischen und wirtschaftlichen Führer der größten europäischen Volkswirtschaft haben den Ukrainern die Hilfe nicht zukommen zu lassen, die sie so dringend benötigen, sie wurden in ihren Beziehungen zu Russland als Mitwisser entlarvt.“ (Quelle)

…

Filipp Piatov von der Times stieß am 22.04.2022 ins gleiche Horn: „Nie wieder? Deutschlands zaghafte Politiker lernen nicht aus der Geschichte. Die Entscheidung des Bundeskanzlers, der Ukraine die Waffen zu verweigern, die sie wirklich braucht, ist unentschuldbar. Das hat nur dazu geführt, dass Russlands tyrannischer Herrscher gestärkt wurde.“ Dann setzt Piatov zum Hetz-Höhepunkt an, indem er die Deutschen beschuldigt, durch die zu geringe Kriegsbeteiligung gegen Russland an einem Holocaust an der gesamten Menschheit teilzunehmen, da Putin für eine Welthungersnot sorgen würde. Zudem verlangst Piatov quasi unumwunden, dass die BRD zu gegebener Zeit auch gegen China in den Krieg eintreten müsse. Wörtlich heißt es:„Putin gefährdet massiv die globale Energieversorgung, die Fähigkeit der Welt, sich selbst zu ernähren. Das bedeutet, dass der Westen sich mit dem längerfristigen – aber möglicherweise ernsteren – Problem befassen muss, das das zunehmend kriegerische China von Präsident Xi darstellt.“ (Quelle) Hier wird deutlich, dass China bereits als Kriegsverbündeter Russlands gesehen wird, wodurch der im Jahr 2000 von Xavier Solana enthüllte Plan des Westens, gegen Russland und China einen Krieg zu provozieren, bestätigt wird. Solana machte in diesem Zusammenhang nicht nur auf eine potenzielle Belastung der transatlantischen Beziehungen aufmerksam, sondern äußerte auch die Befürchtung, dass eine große Krise mit Russland und eventuell auch mit der Volksrepublik China provoziert werden könnte.“ Quelle: FAZ, 03.05.2000, S. 9)

…

Am 20. April 2022, schreibt der Kriegshetzer und Deutschenhasser, der als Historiker firmierende Timothy Snyder auf Twitter: „Dreißig Jahre lang haben die Deutschen den Ukrainern Vorträge über den Faschismus gehalten. Als der Faschismus dann tatsächlich kam, finanzierten die Deutschen ihn, und die Ukrainer starben im Kampf gegen ihn.“ Timothy David Snyder(53), ist US-Historiker und Professor an der Yale University. Die Yale-Universität ist Sitz für ein paar bekannte Studentenverbindungen. Dazu gehören Skull & Bones, Scroll and Key, Wolf’s Head, Book and Snake und Berzelius. Außerdem ist Timothy Snyder, „Permanent Fellow“ am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen, das auch von internationalen Stiftungen unterstützt wird. Die Forschungsschwerpunkte Snyder’s sind Osteuropäische Geschichte und Holocaustforschung.

…

Snyders 2010 veröffentlichtes Buch: „Bloodlands“ -, das Massenmorde und Vernichtungspolitik durch das nationalsozialistische und das stalinistische Regime in den Jahren von 1933 bis 1945 erörtert, wurde gleich in 28 Sprachen übersetzt und erhielt natürlich zahlreiche Preise, darunter, wen wunderts, den Hannah-Arendt-Preis, den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung sowie den Ralph-Waldo-Emerson-Preis. Mit dem Begriff „Bloodlands“ meint Snyder ein Gebiet, das das östliche Polen, Belarus, den Westteil Russlands, das Baltikum, Teile der Ukraine sowie das frühere Ostpreußen umfasst: Hier seien die höchsten Opfer unter der Zivilbevölkerung durch die beiden Regime zu verzeichnen gewesen. Wer kennt noch die Karte aus England, die in den 1890er Jahren in Europa kursierte? Die englische Zeitschrift „Truth“ veröffentlichte 1890 die Karte, die exact dieses von Timothy Snyder genannte „Bloodlands“, als Aufmarschgebiet und als „russische Wüste“ bezeichnet. Auch sind in der Karte von 1890 in etwa schon die Grenzen von 1945 abgebildet.

…

Gebiet – Geeignet für Experimente- für soziale Zwecke. Die Historikerin, Renate Riemeck, beschreibt in ihrem Buch: „Mitteleuropa, Bilanz eines Jahrhunderts“ exakt dieses Gebiet als „Wüste, für sozialistische Experimente geeignet“. Zitat: „Hinter den Plänen standen u.a. maßgeblich das englische Königshaus und der Vatikan. So wird Geschichte gemacht. Deutschland hat man danach systematisch in 2 Weltkriege getrieben. Und der Kommunismus, sowohl als auch der Nationalsozialismus, wurden als Modell dann „ausprobiert“. Zitat Ende.

Kommt die Karte aus der City of London? Diese Karte soll testamentarisch an Lord Rothschild weitergegeben worden sein! Ob die Karte aus der „City of London“ kommt, weiss man nicht. Fakt ist, es gibt sie und ein soziales Experiment kann sowohl ein Krieg, aber auch ein Konzentrationslager als „Wohnort für Arbeiter“ – z.B. der IG-Farben-Werke sein.

…

Zurück zum medialen Hetzfeuer aus London und dem Telegraph-Reporter Daniel Johnson. Er übt sich in seinem Telegraph-Beitrag in Sarkasmus und diebischer Freude: „Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das deutsche Establishment jetzt einen Nervenzusammenbruch in vollem Umfang erleidet. Beobachter sind schockiert darüber, wie sich das Land von Russland abhängig gemacht hat und nicht bereit ist, die jahrzehntelangen Verbindungen zum Kreml zu entwirren. Die Entschuldigungen und Ausreden kommen immer wieder, aber sie dienen nur dazu, die Krise zu vertiefen.“ (Quelle) Man kann ihnen nichts recht machen, es sei denn die Deutschen bitten offiziell um die atomare Auslöschung!

…

Dann ließ Johnson die Katze aus dem Sack. Es müsse eine Neuauflage der genialen Bismarck-Politik verhindert werden, sogar mit einem direkten Bismarck-Verweis. Denn als Reichskanzler Otto von Bismarck einmal von einem englischen Journalisten gefragt wurde, was denn das Geheimnis seiner erfolgreichen Politik sei, antwortete Bismarck: „Schließe immer gute Verträge mit Russland ab.“ Bei vielen Historikern gilt der neue junge Kaiser Wilhelm II. als derjenige, welcher Schuld sein sollte, dass die Verbindung zu Russland abgebrochen wurde.

…

Es heißt: der junge Kaiser war politisch-strategisch gesehen im Vergleich zu seinem Reichskanzler ein vollendeter Tölpel, denn er verlängerte den Rückversicherungsvertrag vom 18. Juni 1887 mit Russland nicht mehr, als Russland 1890 auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags drängte. Angeblich kippte Wilhelm II. diese Kriegsabsicherung, weil ihm ein Jahr zuvor von seiner Großmutter der englischen Königin Victoria – wegen seines Verwandtschaftsverhältnisses zu den englischen Royals – der leere Ehrentitel „Großadmiral der englischen Flotte“ angeboten wurde. Wilhelm soll sich wie ein Kind gefreut haben, als er in die britische Falle tappte – so lautet der einhellige Tenor. Tatsächlich ging es um Geld, genauer, um für damalige Verhältnisse gigantische Summen. Insgesamt hatten sich in Deutschland im Jahre 1887 Papiere aus dem Zarenreich im Werte von etwa 1,23 Milliarden Rubel oder 2,65 Milliarden Mark, darunter für etwa 1 Milliarde Rubel oder 2,16 Milliarden Mark staatlich garantierte Eisenbahnobligationen und -aktien befunden. (Quelle: Kumpf-Korfes, Sigrid, Bismarcks „Draht nach Rußland“. Hintergründe der russisch-deutschen Entfremdung im Zeitraum von 1878 bis 1891, Berlin 1968, S. 143.). Als Empfehlung für interessierte Leser: Gold und Eisen: Bismarck und sein Bankier Bleichröder von Fritz Stern.

…

Also, die schon im November 1887 von Bismarck getroffene Entscheidung, Russland nicht mehr die dringend benötigten Kredite von deutschen Banken zu gewähren, bekannt als ‚Lombardverbot‚ – bereitete schon den Boden, für die spätere Annäherung zwischen Russland und Frankreich. Der gallische Hahn, hat nämlich dem Zaren die benötigten Anleihen angeboten. Russland wurde damit bewusst, von den Hintermännern der Hochfinanz, in die Fänge von Frankreich getrieben und gleichzeitig war Deutschlands Schutz an seiner Ostflanke gefallen. Das war die Voraussetzung für den von London geplanten großen Krieg, der dann 1914 auch begann und 1918 mit dem großen Zusammenbruch Deutschlands geendet hatte.

…

„Nie mehr Bismarck„, so könnte man die Zeilen Johnsons im Telegraph auslegen, denn er schreibt wörtlich: „Die kulturelle Wertschätzung Russlands in Deutschland und umgekehrt kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die kardinale Bedeutung guter Beziehungen zu Moskau ist seit Otto von Bismarck ein Axiom deutscher Staatsmänner mit dem Diktum ‚Mach immer einen guten Vertrag mit Russland‘. Der Vertrag von Brest-Litowsk von 1918 schuf die erste unabhängige Ukraine, die später von der Roten Armee zerschlagen wurde. 1922 schloss der deutsche Außenminister und AEG-Elektromagnat Walter Rathenau in Rapallo den ersten Vertrag mit der Sowjetunion, der einen Aufschwung des deutsch-russischen Handels ermöglichte. Obwohl Rathenau von antisemitischen Terroristen ermordet wurde, eiferte Hitler Rathenau nach und schloss mit Stalin den Ribbentrop-Molotow-Pakt von 1939.“ (Quelle) Wären 1939 nicht jüdische Bolschewisten, von Stalin angeführt, an der Macht in Moskau gewesen, die die militärische Eroberung Europas zu diesem Zeitpunkt noch zum Ziel hatten, hätte Adolf Hitler in der Tat die Politik Bismarcks fortgesetzt. Dass Hitler mit Russland einen Pakt anstrebte ist allein durch die von ihm unterstützte Wlasow-Armee bewiesen worden.

…

Das ist die Angst der Feinde Deutschlands: Bei uns könnte die Bismarck’sche Erkenntnis reifen, dass Deutschland wegen seiner zentralen Lage keine echten Verbündeten ringsherum haben kann, sondern letztlich nur Feinde. Das beweist der 30-Jährige Krieg, an dem fast alle europäischen Nationen beteiligt waren, der aber allein auf deutschem Boden ausgetragen wurde – und zwar mit einem in der Welt beispiellosen Blutzoll der Deutschen. Allein Russland teilt mit uns dieselben Interessen, die zur Sicherheit und zum Gedeihen beider Länder in Europa führen würden. Spanien allein, mit dem wir Deutschen seit 1500 Jahren keinen Krieg hatten, konnte schon im Zweiten Vernichtungskrieg der Globalisten gegen Deutschland die Sicherheitsmacht Russland für Deutschland nicht ersetzen, trotz der heldenhaft kämpfenden Blauen Division.

…

Die neue Sprachregelung lautet, dass die alte „Holocaust-Schuld“ gegenüber der neuen, nämlich die Beteiligung an „Putins Holocaust„, geradezu verblasse. Johnson: „Die Bundesrepublik hat viel getan, um sich für den Holocaust und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu rehabilitieren. Doch im Zuge ihrer dysfunktionalen Liebesbeziehung zu Russland hat sich Deutschland in die Geiselhaft der gefährlichsten Diktatur der Welt begeben. Unter dem Mantra ‚Nie wieder‘, weil Russland unter den Nazis gelitten hätte, akzeptierten die Deutschen einen russischen Führer, der finsterer war als alles, was Europa in der Nachkriegszeit erlebt hatte: ein kaltblütiger Mörder mit Hitlerwahn und einem riesigen Atomwaffenarsenal.“ (Quelle) Wer sich dem globalistischen Weltdiktat nicht unterwirft, der ist ein Mörder und Menschenausrotter, ob er Hitler oder Putin, oder wie auch immer heißt.

…

Und dann droht Johnson unumwunden damit, wenn Kanzler Scholz nicht bereit sei, sich voll und ganz von dem „Mörder mit Hitlerwahn“ zu trennen und gegen Russland in einen totalen Selbstvernichtungskrieg zu ziehen, müssten die Besatzer eben für einen Regierungswechsel sorgen. Johnson: „Es zeichnet sich die große Spaltung der deutschen Politik ab. Es ist nicht undenkbar, dass die ‚Ampelkoalition‘ und ihre drei Parteien sich aufspalten werden. Eine Neuordnung des Parlaments könnte eine neue Koalition der Falken aus allen großen Parteien unter der Führung von Annalena Baerbock hervorbringen.“ (Quelle)

…

Wem jetzt nicht klar wird, worauf alles hinausläuft, der könnte bald schon als hirnvernebeltes, atomares Brennmaterial der eigenen Verbündeten für immer von der Erdoberfläche verschwinden – rückstandslos. Wenigstens ein Bio-Tod nach „Grünen“ Vorstellungen.

