Wir sollen glauben, dass, weil Zelensky von der US-Regierung unterstützt wird, Amerika total gegen Russland ist, aber es ist einfach offensichtlich, dass beide Regierungen „zionistisch besetzte Regierungen“ haben.

…

Ein einfacher Beweis dafür ist, dass die in Russland ansässige Chabad-Mafia riesige Menoras vor den wichtigsten Regierungsgebäuden beider Länder aufstellen darf.

…

Hier ist die Menora-Beleuchtung vor dem Kreml:



Einige der vielen Bilder können Sie sich hier anschauen . Es sah nach festlicher Zeit aus.

…

Sollten wir weniger von Russland erwarten, das von einem „ehemaligen“ KGB-Agenten regiert wird, der gerne ein Kabbalah-Armband trägt ?

Natürlich wissen wir alle, dass es in DC eine riesige Menora auf der Ellipse gibt, die auch von Chabad aufgestellt wurde.

Das Christentum ist die größte Religion in Amerika, aber Sie können verdammt sicher sein, dass es so schnell kein riesiges Kreuz vor dem Weißen Haus geben wird. Das liegt daran, dass 2 % der Bevölkerung fast die gesamte Kontrolle haben.

…

Leider sind viele Menschen nicht in der Lage zu verstehen, wie die Chabad-Mafia und jüdische Rassisten im Allgemeinen bei fast jedem Thema auf beiden Seiten spielen werden. Sie lieben die Tatsache, dass viele „Goyim“ in der Ukraine sterben, während ihre geopolitischen Ziele erreicht werden.

