Immer, wenn ich über zwei große historische Persönlichkeiten schreibe oder spreche, scheint es, als müsse man sich vor solchen kolossalen Gestalten verneigen, um seinen Schädel freizulegen, wie Valle Inclán sagen würde. Denn bestimmte Persönlichkeiten, über die ich jetzt sprechen möchte, nämlich die Generäle Léon Degrelle und Otto Ernst Remer, waren und sind lebende Beispiele für unsterbliche Heldentaten, für Theorie und Praxis, die zu ihrem maximalen Ausdruck gebracht wurden. Léon Degrelle (1906-1994), der in Belgien die rexistische Bewegung Mouvement National Rexiste formierte, wurde 1940 von den Behörden eingesperrt und zehn Wochen lang durch 19 verschiedene Gefängnisse in Belgien und Frankreich geschleift, immer dem deutschen Zugriff während des Blitzkrieges im Westen entfliehend. Dabei erlebte Degrelle vielfache Demütigungen und Mißhandlungen, die er in diesem Kerkertagebuch schildert.

Leon Degrelle und Otto Ernst Remer zwei mittelalterliche Ritter

Beide kämpften für die gleichen Ideale und kämpften wie Tiger, die auf dem Tiger reiten, oft bis an die Grenze ihrer Möglichkeiten. Beide waren sich der Bedeutung bestimmter Worte bestimmter bevorstehender Werte wie Ehre, Treue, Loyalität bewusst, sie kämpften bis zum Ende und bis zum Äußersten ihrer Kräfte für etwas und jemanden, den sie nie verraten haben, wofür ihnen nie vergeben wurde. Und was noch wertvoller ist, nach dem Kataklysmus, der großen Katastrophe, blieben sie bis zum Ende ihres Lebens dieselben, treue Kämpfer für die einzige Wahrheit.

…

Dem Leben der beiden Männer kann wenig hinzugefügt werden, was nicht schon gesagt wurde. Der eine an der Spitze der SS-Division “Wallonien”, Leon Degrelle; der andere im Kommando der Division “Großdeutschand” der Wehrmacht. Beide mit den gleichen Feinden, den üblichen Feinden im Schatten, plus den sichtbaren Russen und Amerikanern, Franzosen und Engländern, Marionetten einer verborgenen und bösen Macht, die die Geschicke eines Europas, das in einer multiglobalen Gesellschaft stirbt und in der absolutesten Mittelmäßigkeit mediatisiert ist, verfolgt hat, verfolgt und weiter verfolgen wird.

…

Leon Degrelle, mein lieber General, mit dem ich die Ehre und das Vergnügen hatte, viele gute Zeiten unter vier Augen zu teilen, verlor nie seine Gelassenheit, zweifelte nie an dem, was er zu tun hatte; in seinem privaten Wörterbuch gab es keine Begriffe wie Zögern, Angst oder Zweifel. Und das war sein größter Verdienst. Er kämpfte in seinem zivilen Leben wie im Krieg. Gegen dieselben alten Feinde, wenn auch in anderen Kleidern. Und das kostete ihn zahlreiche Diskreditierungskampagnen, Beleidigungen und Drohungen durch die übliche Schmähpresse. Bis zum Schluss versuchten sie, ihm das Leben schwer zu machen, obwohl er über diese Schmarotzer nur lachte.

…

Otto Ernst Remer gründete nach dem Krieg, nach der schändlichen Niederlage, eine Partei, um die noch verbliebenen nationalistischen Geister zu vereinen, und er schuf ein Forum und eine Zeitschrift, in der er sich der Enträtselung und Entlarvung der Feinde Europas widmete. Aus dieser Zeitschrift wusch ich ständig das Gesicht jener Helden, die für etwas Höheres kämpften und starben. Und die als Mörder der schlimmsten Sorte behandelt wurden. Und das kostete Remer Gefängnis, Geldstrafen, den Entzug der militärischen und zivilen Ruhestandsbezüge und schließlich die Verbannung aus seinem geliebten Heimatland.

…

Beide bezahlten den Preis für ihre Treue zu einer Idee, dem Nationalsozialismus, mit Exil, der eine in jungen Jahren aus Belgien, der andere aus Deutschland, und zweimal, in Syrien und Spanien, mit Bitterkeit und Nostalgie. Sie trugen die schwere Last des fernen Vaterlandes.

…

Ich lernte Leon Degrelle 1978 kennen, als ich gerade mal 17 Jahre alt war, und war von seiner enormen Persönlichkeit geblendet, ohne es zu wagen, ihn anzusehen oder mit ihm zu sprechen.

…

Ich erinnere mich an sein erstes Treffen in der Cedade, an seinen ersten öffentlichen Vortrag nach dem Krieg, bei dem er so aufgeregt war, dass er anfing, auf Französisch zu sprechen, bis ihn jemand aufforderte, es doch bitte auf Spanisch zu tun, ich war sehr stolz und bin sehr stolz auf diesen großen Helden, wenn ich das sagen darf. Ich erinnere mich, dass ich bei einer anderen Gelegenheit, als er sein Hemd wechselte und das braune Cedade-Hemd anzog, die Wunden betrachtete, die seinen Oberkörper bedeckten, und ich war sehr beeindruckt, denn sie waren nur Umrisse der Tortur in Russland, von der er auch in seinem schönen Buch “Der Russlandfeldzug” erzählt.

…

Ich werde nie seine aufmunternden Worte an uns junge Leute vergessen, als er uns sagte, dass ihr Kampf in Russland nichts im Vergleich zu unserem sei, in einer verdorbenen Welt, in der die Waffen ein anderes Kaliber haben: Fernsehen, Propaganda, Müll… Und wie Recht er hatte! Schließlich, so sagte er, wussten sie in Russland, wo und wer ihr Feind war, direkt vor ihnen, sie mussten nur Mut fassen und mit ihren Gewehren kämpfen. Aber der Kampf von heute ist komplexer, vielschichtiger, uneinheitlicher.

…

Unsere Gespräche in seinem Haus in Málaga, mit Blick auf das Meer von seiner Terrasse aus, oder in seinem Haus in Madrid, umgeben von ehrwürdigen Steinen, sind schwer aus dem Archiv meines Gedächtnisses zu löschen, denn sie sind in Feuer eingraviert. Er war für mich ein Vorbild und vor allem ein großer Freund.

…

Ich habe General Remer erst sehr spät persönlich kennengelernt, nämlich 1994, anlässlich seiner erzwungenen Verbannung nach Spanien. Natürlich wusste ich, wer er war, und ich hatte die ganze Geschichte des vereitelten Angriffs vom 20. Juli 1944 gelesen, den Remer so gut gelöst hatte. Und ich hatte auch von General Remers großen Heldentaten in Russland gelesen und von all seinen Bemühungen in Großdeutschland, das Leben der hunderttausenden deutschen Flüchtlinge zu retten, die vor den Russen nach Osten flohen.

…

Ich kannte auch seine großartige Zeitschrift mit ihren sehr interessanten Artikeln, die ihm schreckliche Verurteilung und Verbannung einbrachten. 1994 hatte sich Remer entschlossen, als guter Soldat, der Befehle befolgt, ins Gefängnis zu gehen, aber seine treue Frau überredete ihn, Deutschland zu verlassen.

…

Ich wurde mit der Aufgabe betraut, sie ins Exil zu begleiten, und das tat ich auch. Dabei lernte ich General Remer unter für ihn dramatischen Umständen persönlich kennen, mit einer gebrochenen Gesundheit und einer angeschlagenen Moral. Von da an bis zu seinem Tod am 4. Oktober 1997 hatte ich viel Kontakt zu den Remers und besuchte sie bei mehreren Gelegenheiten. Und wieder blieb er derselbe kämpferische Remer, der sich von seiner schwindenden Gesundheit und Moral erholte und sich durch sein Magazin gegen die üblichen Feinde zur Wehr setzte.

…

Der Tod hat ihn über Nacht hinweggerissen. Bei der Beerdigung stand eine Handvoll Kameraden die letzte Wache vor seinem Sarg und sang zum letzten Mal “Ich hatte einen Kameraden” und sein geliebtes “Deutschland. Deutschland über alles”. Seine Traueranzeige verabschiedete sich mit einigen schönen Worten.

…

“Wenn du in Deutschland ankommst, Wanderer, erkläre dem Vaterland, dass ich hier stehe, stolz auf das Vaterland und gehorsam der Pflicht”. Wenn wir jetzt an diese beiden Giganten denken, müssen wir an die schönen Worte von Leon Degrelle denken, mit denen er sein schönes Buch Brennende Seelen schließt; Und um unsere Tränen nicht zu bereuen, denn der schwerste Teil ist getan, jetzt müssen wir widerstehen, widerstehen, die Zähne zusammenbeißen und unser Herz knebeln! Und klettern!

…

Möge der Geist der Helden von einst, Heinrich von Ofterdingen, Tristan, Alexander der Große und so viele andere, die in Leon Degrelle und Otto Ernst Remer wiedergeboren wurden, uns immer begleiten, über uns wachen, als unsere schützenden Erzengel fungieren und uns vor allem immer an unsere Pflichten, unsere Verpflichtungen gegenüber der Idee erinnern, für die sie gekämpft haben und gestorben sind. Mögen wir den Verräter, den Ungläubigen, den Dunkelhäutigen, der sich in den Schatten versteckt, verachten, denn ich bin fest davon überzeugt, dass die beiden von oben auf uns herablächeln, so wie die Sonne nach einem schrecklichen Sturm immer wieder aufgeht, sei es im Paradies oder in der Walhalla, und dass sie uns mit jedem täglichen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang den richtigen Weg zeigen.

…

So soll es sein.

