Interview: Eduardo Núñez (Freunde des Kulturvereins Léon Degrelle)

Willkommen, Eduardo. Kommen wir gleich zur Sache: Warum ist ein Verein nach Léon Degrelle benannt? Was ist der Grund?

…

Die Asociación Cultural Amigos de Léon Degrelle wurde von José Luis Jerez Riesco gegründet, um jemanden nicht zu vergessen, der von 1945 bis zu seinem Tod 1994 in Spanien im Exil lebte und somit Teil unseres historischen, ideologischen und kulturellen Erbes ist, denn Léon Degrelle war einerseits Spanien sehr nahe, weil er hier sein Exil lebte, und andererseits war er ein Beispiel für viele Dinge, die es verdienen, inmitten einer Welt in Trümmern erhalten zu werden: Kohärenz, Ehrlichkeit, Treue, Loyalität, Idealismus, Ethik und Stil. All die Werte, die wir heute sehen, sind überall ins Wanken geraten.

…

Erzähl uns etwas über die Ursprünge der Vereinigung, ihre Geschichte und die Aktivitäten, die sie durchführt.

…

Wie ich bereits sagte, wurde die ACALD von José Luis Jerez zu diesem Zweck gegründet und hält seit vielen Jahren zwei Treffen pro Jahr in Madrid ab, eines beim Weihnachtsessen im Dezember und das andere Mitte Juni zum Gedenken an die Geburt von Léon Degrelle, die am 15. Juni 1906 stattfand. Bei beiden Treffen wird über neue Veröffentlichungen und interessante Aktivitäten informiert und das Abzeichen der Vereinigung, dessen Design und Logo von Léon Degrelle selbst entworfen wurde, wird an eine Person verliehen, die dieser Auszeichnung aufgrund ihres Lebenswerks würdig ist, das jahrelangen Kampf, ideologische Übereinstimmung mit dem, wofür Degrelle steht, und vor allem einen persönlichen Stil und eine Ethik erfordert.

…

Die Vereinigung wurde nach dem Tod von Léon Degrelle (31-03-1994) im darauffolgenden Jahr, 1995, gegründet. Die Gründungsmitglieder und ihre jeweiligen Zuständigkeiten wurden von seiner Witwe, Jeanne Brevet, nach den Wünschen und Kriterien vorgeschlagen, die Léon Degrelle selbst vor seinem Tod geäußert hatte, um sein Andenken und die Werte, die er sein Leben lang verteidigt hatte, zu verewigen. Die Ehrenvorsitzende des Vereins war Jeanne Brevet selbst. Léon Degrelle hatte José Luis Jerez zum Präsidenten der Vereinigung ernannt und Pedro Varela, mit dem er eine enge Beziehung hatte, zum Vizepräsidenten. Bernardo Gil Mugarza wurde zum Schatzmeister ernannt. Diese Personen und ihre jeweiligen Positionen entsprachen den Wünschen von Léon Degrelle. Zunächst veröffentlichte sie ein Bulletin namens “Rex”, von dem etwa sieben Exemplare erschienen. Zweimal hatte sie eine Website, die verloren ging, und ein Facebook-Profil, das mehr als viertausend Follower weltweit erreichte und von Facebook ohne weitere Erklärung als Zensur entfernt wurde.

…

Die Aktivitäten sind die eines Kulturvereins: kulturelle Aktivitäten, Vorträge, Konferenzen in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Buchveröffentlichungen, da es noch Bücher von Léon Degrelle gibt, die auf eine Übersetzung ins Spanische warten, von denen wir einige bereits aus dem Französischen ins Spanische übersetzt und in Zusammenarbeit mit Ediciones Esparta veröffentlicht haben, Informationen über Präsentationen von Büchern von Interesse, Zusammenarbeit mit dem Cercle des Amis de Léon Degrelle, dem französischen Verein, usw.

…

Was sollen wir denjenigen sagen, die meinen, dass Politik machen und sich mit den Problemen von heute auseinandersetzen unvereinbar mit der Ehrung der großen Helden unserer Vergangenheit ist und dass diese “historische Last” lediglich eine Belastung ist?

…

Nun, ich würde den Befürwortern der sogenannten “historischen Autonomie” nur halb zustimmen, denn echte Politik im 21. Jahrhundert kann nicht auf der Grundlage von Nostalgie und Sehnsucht nach einer Vergangenheit betrieben werden, die nie wiederkehren wird. Allerdings wird keine Idee aus dem Nichts, aus einem aseptischen Labor und außerhalb der raum-zeitlichen Koordinaten geboren. Alles, was existiert, hat einen Ursprung, der notwendigerweise aus der Vergangenheit stammt, ideologische Referenzen, die ihr Beispiel für zukünftige Generationen hinterlassen haben. Es ist eine Pflicht, diese Beispiele zu würdigen, denn sie sind auch heute noch weitgehend gültig. Nur wenige wissen zum Beispiel, dass die von Léon Degrelle geführte Rex-Bewegung in Belgien im Mai 1936 einen Bergarbeiterstreik unterstützte, den die regierenden Sozialisten als “wilden Streik” bezeichneten, oder dass die Rex ihre Gewerkschaften hatte, weil sie eine aufrichtige Sorge um die sozialen Probleme der arbeitenden Massen hatte, die die Liberalen nicht hatten, nicht einmal die Sozialisten. Ist diese historische Last eine Bürde oder ist sie im Gegenteil heute noch ein Beispiel für eine Haltung, die man gegenüber den bürgerlichen und reaktionären politischen Kräften einnehmen sollte?

…

Degrelle ist durch seine Verdienste in Europa sehr bekannt. Gibt es in anderen Ländern andere Vereinigungen von Freunden von Léon Degrelle?

…

Ja, in Frankreich, genauer gesagt in Dijon, gibt es den Cercle des Amis de Léon Degrelle unter der Leitung von Christophe Georgy, der in Zusammenarbeit mit der Boutique Nationaliste und Edicions Lohengrin ein hervorragendes Bulletin und Bücher herausgibt. Leider hatte der Rexismus in Léon Degrelles Heimatland Belgien keine Kontinuität. In anderen Ländern, wie z. B. in Italien, gibt es andere kulturelle Vereinigungen, die sehr interessante Bücher zu Degrelles Themen veröffentlicht haben.

…

Ende 2018 hast du das Buch “Revolución de las Almas” [Revolution der Seelen] von Léon Degrelle zum ersten Mal auf Spanisch veröffentlicht. Was können die Leserinnen und Leser darin finden? Gibt es noch andere Werke von Léon Degrelle, die ins Spanische übersetzt werden müssen?

…

Dieses Buch war eines der Bücher, die noch nicht aus dem Französischen ins Spanische übersetzt und in Spanien veröffentlicht wurden. Und es ist ein unverzichtbares Buch für jeden, der sich als Degrelleianer sieht, denn es ist der Vorläufer des späteren, bekannteren “Almas Ardiendo” (Brennende Seelen). “Revolution der Seelen” wurde 1938 in Belgien und Frankreich veröffentlicht, aber nie in Spanien. Es ist die Essenz des degrallianischen Denkens, denn es ist kein politisches Buch, sondern ein Buch über Ethik, Moral und Werte. Die Leserinnen und Leser finden darin nichts weniger als Degralles spirituelle Botschaft, seine am wenigsten bekannte, aber gleichzeitig wichtigste Dimension. In der Tat gibt es noch weitere Bücher und Texte von Léon Degrelle, die auf ihre Übersetzung und Veröffentlichung in Spanien warten, zum Beispiel “Tintin, Mon Copain” [Tim und Struppi, mein Freund], einer seiner letzten Texte.

…

Hast du Léon Degrelle persönlich kennengelernt? Was kannst du uns über seinen Charakter und seine Persönlichkeit erzählen und was ist dir an ihm besonders aufgefallen?

…

Ja, ich hatte das Glück, Léon Degrelle bei mehreren Gelegenheiten persönlich zu treffen. Von seinem Charakter und seiner Persönlichkeit würde ich seine Einfachheit, seine Strenge, seine Vitalität, seine geistige Stärke, seinen Idealismus und seine Bereitschaft, sich für andere einzusetzen, hervorheben. Die Eigenschaften eines großen Anführers, gepaart mit einer erstaunlichen Redegewandtheit. Was an ihm auffiel, war die Stärke, die er ausstrahlte und die ansteckend war. Er war schon in jungen Jahren eine charismatische Führungspersönlichkeit und hat auch in seinen 80ern nichts von seinem Charisma verloren.

…

Sein umfangreiches literarisches Werk reicht von Kriegsthemen (“Der Russlandfeldzug”) über spirituelle Themen (“Mein Weg nach Santiago”) bis hin zu seinen Erinnerungen an Hitler und das Dritte Reich. Welches von Léon Degrelles Büchern gefällt dir besonders gut?

…

Ich würde auf jeden Fall “Brennende Seelen” und “Revolution der Seelen” bevorzugen. Wer sie nicht gelesen und verinnerlicht hat, kann sich nicht als Degrellianer bezeichnen. Darin liegt die Essenz seines Denkens.

…

Wie sah Degrelles langes Exil in Spanien aus? Konnte er ein friedliches Leben führen oder war er wegen seiner Ideen Angriffen und Repressionen ausgesetzt?

…

Um mehr über ihn zu erfahren, musst du unbedingt das Buch “Degrelle en el Exilio” [Degrelle im Exil] von José Luis Jerez Riesco lesen. In diesem Buch geht es genau um diese lange Zeit seines Exils in Spanien, das vor allem in den ersten Jahren aus offensichtlichen Gründen sehr hart war. Es ist eine spannende Zeit mit unendlich vielen interessanten Anekdoten. Léon Degrelle war sich bewusst, dass die vom belgischen Staat geforderte Auslieferung auf dem Spiel stand, dass ihn ein Todesurteil erwartete oder dass mehrere Versuche, ihn durch zionistische Kommandos in Spanien zu entführen, gescheitert waren. Trotzdem schrieb und veröffentlichte er weiter und hielt sogar noch im Alter von über 80 Jahren in Spanien Kundgebungen für NS-Organisationen wie CEDADE ab, für die er ein eifriger Mitarbeiter war. Ich empfehle die Lektüre des oben erwähnten Buches von José Luis Jerez, um all dies im Detail zu erfahren.

…

Eine der wichtigsten Facetten von Léon Degrelles Kampf ist zweifelsohne sein radikaler Europäismus, für den er bis zu seinem Lebensende eintrat. Glaubst du angesichts der Tatsache, dass bestimmte politische Organisationen immer noch in einem chauvinistischen Patriotismus verankert sind, der nur dazu dient, alte Konflikte zwischen brüderlichen Völkern aufrechtzuerhalten, dass wir in dieser Hinsicht leider noch viel von Léon Degrelle lernen können?

…

Ohne den Schatten eines Zweifels. Genau das ist auch heute noch einer der wichtigsten Werte von Léon Degrelle, nämlich sein aufrichtiger Europäismus, von dem er von Anfang an immer überzeugt war, da er einer seiner größten Verfechter in der Waffen-SS und im Nationalsozialismus gegenüber dem PanGermanismus anderer war. Genau aus diesem Grund verstand sich Léon Degrelle perfekt mit CEDADE. Degrelle vertrat diese Idee eines geeinten Europas auf der Grundlage seiner Völker bereits seit 1941 und in seinen Artikeln, die er während des Krieges an der Front in Zeitschriften wie “Junges Europa” auf Französisch veröffentlichte. Genau aus diesem Grund ist Léon Degrelle keine historische Last, sondern bleibt ein Beispiel, dem man heute folgen sollte, auf Augenhöhe mit den von ihm verteidigten Heimatländern.

…

Sein Leben und sein Werk sind auch von der Idee der spirituellen Erhebung und der Verteidigung klassischer europäischer Werte wie Loyalität, Ehre und Wahrheit geprägt. Meinst du nicht, dass dies heute so gut wie verschwunden ist? Sollten sich die Identitätsgruppen von heute weniger um Wählerstimmen oder ein zahlenmäßiges Wachstum kümmern und ihren Aktivisten eine umfassendere spirituelle Ausbildung bieten?

…

Auf jeden Fall, und das ist ein weiterer Grund, warum die degrellianische Botschaft auch heute noch notwendig ist. Ich stimme dir vollkommen zu, denn das ist eine Aufgabe, die über den Wahlkampf hinausgeht. Politik ist Strategie, aber Werte, Grundprinzipien, Ideen, sind Ethik und stehen über Taktik und Strategie. Gerade der Wahlkampf führt dazu, dass all das, was wesentlich ist, als lästige Last beiseite geschoben wird, indem Ideen im Austausch für eine Handvoll Stimmen geopfert werden, aber dieser Weg führt zum System. Wenn man dieser ganzheitlichen Bildung keine Bedeutung beimisst, übernimmt man am Ende die Ideen und Anti-Werte des Systems und landet mit einer Kippa in Jerusalem, um den Herren der Welt zu huldigen.

…

Obwohl er bis zum letzten Tag kämpfte, setzte Léon Degrelle seine Hoffnungen auf die Jugend Europas, die die Flamme unseres Ideals am Leben erhalten muss. Ist es wichtig, einen Teil unserer Bemühungen darauf zu richten, die Erneuerung der Generationen in unseren Bewegungen sicherzustellen?

…

Absolut wichtig. Das Fehlen einer Generationserneuerung ist das Vorspiel zum Aussterben. Léon Degrelle war sich darüber sehr im Klaren, weshalb eine seiner letzten Schriften den Titel “Appell an die jungen Europäer” trägt, die er zwei Jahre vor seinem Tod schrieb. Auch dieses Buch haben wir kürzlich übersetzt und herausgegeben. Darin gibt uns Degrelle einige klare und interessante Ideen und Richtlinien. Ich empfehle daher, dieses kleine Buch von Degrelle zu lesen, besonders von jungen Menschen, an die es sich richtet. Das Fehlen einer ganzheitlichen Ausbildung (politisch, ideologisch und spirituell) der jungen Menschen führt dazu, dass sie sich für andere falsche populistische und demagogische Wahlalternativen entscheiden. Das sehen wir jetzt ganz deutlich in Spanien.

…

Welche Bücher von oder über Léon Degrelle würdest du jungen Militanten, die den wallonischen Helden kennenlernen wollen, als erstes empfehlen?

…

Das erste und wichtigste ist zweifellos “Brennende Seelen“, das unerlässlich ist, um in Degrelles Denken einzutauchen. Es gibt noch viele weitere, die allesamt interessant sind. Aber ich würde empfehlen, den “Appell an die jungen Europäer” zu lesen, weil er an sie gerichtet ist.

…

Das ist alles, Eduardo. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Die letzten Worte gehören dir.

…

Vielen Dank an dich. Ich finde, du leistest eine großartige Arbeit, die sehr notwendig ist, und ich danke dir für die Möglichkeit, Degrelles Botschaft bekannt zu machen, die auch heute noch gültig ist, in dem Jahr, in dem wir seines 25 Todestages gedenken. Ich möchte mit zwei von Leon Degrells Maximen schließen: “Wer sich nicht exponiert, setzt sich nicht durch”. “Wenn die Guten nicht kämpfen, werden die Bösen gewinnen”. Um beide Haltungen zu bewahren, gab uns Leon Degrelle eine ganz einfache Empfehlung:

…

“Sei stark”. So soll es sein.

…

/ Quelle: herrenblut.com/

