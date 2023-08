Artikelreihe aus dem Buch: “Die Gezeichneten – Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges” von Helmut Sündermann.

…

Als der erste Weltkrieg zu Ende gegangen war, weil Deutschland den Erklärungen des US-amerikanischen Präsidenten Wilson Glauben geschenkt und sich freiwillig dem Feinde ausgeliefert hatte, zog der britische Ministerpräsident Lloyd George mit dem Rufe „Hang the Kaiser“ durch die Versammlungssäle seines Wahlkreises.

…

Das Diktat, das dann in Versailles folgte, forderte ein Gerichtsverfahren gegen den früheren Deutschen Kaiser „wegen schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes”.

…

In einer Note, die die Versailler Alliierten zur Erläuterung an die deutsche Delegation richteten, wurde erklärt, daß der erste Weltkrieg „als ein vorsätzlich gegen das Leben der Völker Europas ersonnenes Verbrechen” Deutschlands zu beurteilen sei.

»Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit!«

…

Wie es gelingt, medial verstärkte Propaganda kritisch zu durchleuchten – eine Anleitung – hier weiter.

Der erste Weltkrieg und das „internationale Sittengesetz“

Unter den zahllosen Lügen, aus denen das giftige Gewebe des Versailler Diktates zusammengefügt wurde, haben sich die Behauptungen über die Kriegsschuld als die niederträchtigsten und unhaltbarsten erwiesen. Unhaltbar gegenüber jeder geschichtlichen Forschung, die seitdem die von der Entente gegen Deutschland gesponnenen Kriegsfäden völlig bloßgelegt hat, niederträchtig aber vor allem deshalb, weil diese ganze Anklage nur einem Ziele diente: die eigene geschichtliche Schuld zu verdecken, den Blick der Welt von den wahren Kriegsverbrechern des Krieges 1914/18 abzulenken.

…

Es ist ein natürlicher Vorgang, daß die Völker, die in härtester Prüfung des Krieges stehen, über die Ursache des Kampfes nachdenken und die Frage erheben, ob die kriegerische Auseinandersetzung zu vermeiden war und wer die Männer sind, denen eine Schuld daran beizumessen ist, wenn aus geistigen, politischen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Spannungen ein Zusammenstoß der Waffen, ein millionenfaches Aufgebot der Soldaten mit all seinen Härten und Folgen entstand.

Wenn wir diese Frage im Hinblick auf den gegenwärtigen großen Weltkrieg untersuchen, so sind wir uns bewußt, daß auch heute wieder von der Seite unserer Feinde ein lautes Geschrei aufgeführt wird, mit dem das deutsche Volk der Welteroberungsabsicht geziehen und ihm damit genau so wie im ersten Weltkrieg die Schuld am großen Ringen zugeschoben wird.

…

Die Schlagworte der feindlichen Propagandamaschine lassen sich in den Sätzen zusammenfassen: „Das deutsche Volk trachte danach, die Welt zu beherrschen“, die „preußische Militärkaste“ wolle die friedlichen Völker überfallen, eine „teutonische Anbetung der Gewalt den Begriff des Rechtes auslöschen“ — und was dergleichen gemeingefährlicher Unsinn mehr ist, mit dem Millionenvölker sowohl in den ersten wie in den jetzigen Weltkrieg gezerrt wurden!

…

Für den deutschen Leser, demgegenüber zu diesen dummdreisten feindlichen Parolen sich jedes Wort erübrigt, sind sie nichtsdestoweniger bemerkenswert und aufschlußreich. Wer solch irrsinnige Verdächtigungen ausgerechnet gegen ein Volk richtet, das jahrhundertelang nur der Schauplatz fremden Machtstreites war, während andere die halbe Welt eroberten, der will nicht nur das letztere beschönigen, sondern der hat auch ein Weiteres zu verbergen.

…

In Versailles wurde unter Berufung auf die Kriegsschuldlüge der Versuch unternommen, Deutschland zu vernichten. Der französische Marschall Foch verkündete damals stolzgebläht: „Es gibt zwar noch Deutsche, aber kein Deutschland mehr.“ Ohne die Wiedererhebung 1933 hätte er gewiß recht behalten. Heute schreien die Morgenthau und Konsorten, daß „Versailles zu milde“ gewesen sei, daß Deutschland nur getroffen werden könne, wenn das deutsche Volk ausgelöscht werde. Dieses sei ein „Würger“ unter den friedlichen Völkern (laut Vansittart); solange es bestehe, könne kein Friede sein.

…

Die Rolle der Morgenthau und Vansittart, der Roosevelt und Churchill, der Stalin und all der anderen wahren Verantwortlichen dieses Krieges ist heute schon so zweifelsfrei vor aller Welt enthüllt, daß die Lautstärke ihres Geschreies, mit dem sie ihr „Haltet den Dieb!“ verkünden und den deutschen Volkscharakter für das verantwortlich machen, was sie höchst persönlich auf dem Gewissen haben, nicht weniger begreiflich ist als das „Hang the Kaiser“ derer, die den ersten Weltkrieg auf dem Gewissen haben.

…

In der Oktobernummer 1944 der Monatsschrift „Contemporary Review“ hat ein britischer Journalist, George Glasgow, in einem Rückblick auf die britische Politik der Zeit vor 1914 Bemerkungen gemacht, die die Geschichte der antideutschen Kriege in ganz anderer Weise beleuchten, als es die Vansittart und Churchill wahrhaben wollen. Er schreibt:

…

„Als die junge deutsche Nation klug, geschickt, fleißig und unternehmungslustig ihr Reich gründete, sah England in dem aufsteigenden Deutschland nur einen Rivalen. Für die dann einsetzende antideutsche Einkreisungspolitik trägt Großbritannien die Hauptverantwortung. Der Krieg von 1914 war die furchtbare und unvermeidliche Konsequenz dieser Politik.”

…

Übersetzen wir diese britischen Worte in eine deutlichere Sprache: Als das deutsche Volk — sechs Jahrhunderte nach dem britischen, vier Jahrhunderte nach dem französischen und hundert Jahre nach Gründung der USA — endlich seine politische Einheit schuf, trat es als neue Macht in den Kreis derer, die vorher die Welt unter sich aufgeteilt hatten. Mit dem verbrecherischen Instinkt von Leuten, die fremdes Gut besitzen, sind diese dann gemeinsam über den Habenichts hergefallen, der sich überraschend an ihre Seite stellte!

…

Nichts macht diesen Hintergrund des ersten Weltkrieges deutlicher als die Wiederholung des gleichen Schauspiels, das wir in der britisch-amerikanischen Politik unserer Zeit gegenüber Italien und Japan erlebten. Als das faschistische Italien eine Großmachtstellung anmeldete und im Mittelmeer mit den Briten zu konkurrieren begann, als Japan in Ostasien, wo ganz gewiß kein Engländer und auch kein Amerikaner zu Hause ist, deren Besitz zu gefährden drohte — da ward das Stichwort „Krieg“ mit gleicher Vehemenz ausgerufen wie zu Beginn unseres Jahrhunderts gegen Deutschland allein. Aber England und die USA geben natürlich keineswegs zu, daß sie in Ostasien für ihre Herrschaft in Singapur, Hongkong und auf den Philippinen, für Opiumhandel und Ölgeschäft zu Felde ziehen, nein, sie kämpfen „gegen die japanische Militärkaste, die die Freiheit der Völker bedroht“.

…

Fast fünfzehn Jahre lang galt der Duce in London als hochangesehener europäischer Staatsmann; als er aber daran erinnerte, daß auf Malta Italiener wohnen und daß die britischen Inseln nicht im Mittelmeer, sondern im Atlantik liegen, da wurde er „der Räuber“, den es im Interesse der bedrohten Menschheit auszurotten gelte. Und dem Spanien Francos gegenüber wurde die Sprache Londons erst gemäßigt, seit dort der Hinweis auf das spanische Gibraltar wieder zu den Akten gelegt wurde.

…

Diese Streiflichter genügen, um jenes merkwürdige „internationale Sittengesetz“ zu beleuchten, das verletzt zu haben sich Deutschland in Versailles angeklagt sah. Es war gewiß kein Gesetz, das das Deutschland von 1914 gebrochen hatte, es war bestenfalls eine Sitte, mit der es in Konflikt geriet: die Sitte von Besitzenden, sich selbst für gerecht und gottgefällig, den weniger Begüterten und dennoch Stolzen aber für verdächtig und gefährlich zu halten, den es niederzuschlagen gilt, bevor er über die Güterverteilung nachzudenken beginnt.

…

Die Räuber, die keinen Ehrlichen, die Erbschleicher, die keinen Schaffenden in ihrem Kreise dulden wollen, ja ihn heimlich fürchten, weil er es nicht genau so gemacht hat wie sie und trotzdem groß geworden ist — dies ist die Atmosphäre, in der der erste Weltkrieg entstanden ist.

…

Mit dieser Kenntnis, die ihre geschichtliche Bestätigung längst gefunden hat, wollen wir uns nun dem großen Zusammenprall der Weltmächte zuwenden, der knapp zwanzig Jahre nach Versailles begann und der heute auf seinem Höhepunkt angelangt ist. Wir wollen prüfen, welches die Gründe sind, die zu dem neuen Kampfe führten, und wer die Männer, die die geschichtliche Verantwortung tragen. Wir wollen sehen, ob der neue große Weltkrieg unvermeidlich oder ob er vermeidbar war, und welche Anklage wir als Deutsche vor dem Richterstuhl der Geschichte zu erheben haben.

»Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit!«

Wie es gelingt, medial verstärkte Propaganda kritisch zu durchleuchten – eine Anleitung – hier weiter.

Von Hans-Jürgen Geese – Die erste englische Joint Stock Company (Aktiengesellschaft) war die Muscovy Company, welche 1566 für den Handel Englands mit Russland gegründet wurde. 240 Londoner Kaufleute zahlten ihr Scherflein, um dieses Unternehmen mit den notwendigen finanziellen Mitteln zu versorgen. Ihnen gemeinsam gehörte das Unternehmen. Was heute für uns als völlig normal erscheint war damals eine revolutionäre Idee, die gigantische neue Handelsmöglichkeiten eröffnete: Ein vom Staat gefördertes Unternehmen, das sich auf dem freien Markt unbegrenzte finanzielle Mittel besorgen konnte – hier weiterlesen.

Wir begehen den Fehler, das Dritte Reich von seinem Ende her zu betrachten. Sobald wir bereit sind, die Geschichte nicht von 1945, sondern von 1933 aus zu betrachten, wird schnell klar, dass die damalige Generation durchaus nachvollziehbare Gründe dafür hatte, sich der sogenannten nationalen Revolution in Deutschland anzuschließen – Hier zum Artikel.

Dieses Buch enthält Aussagen von Wladimir Putin, die Sie im Westen in den Medien nicht finden werden, seine Warnungen, seine Vorschläge zum Erhalt des Welt-Frieden und zum Krieg im Donbass – hier weiter.

Die Zusammenarbeit dieser fünf Staaten wird mit dem Akronym BRICS zusammengefasst. Aus diesem strategischen Konstrukt hat sich im Laufe der Zeit auf Initiative der einzelnen Mitgliedstaaten ein tief verwurzeltes und stetig wachsendes Netzwerk entwickelt. Bei der BRICS handelt es sich um eine atypische und daher kaum vergleichbare Form der Kooperation. Es kann zu Recht behauptet werden, dass der Zusammenhalt zwischen den fünf Staaten dazu beigetragen hat, das Format der Partnerschaft schrittweise weiterzuentwickeln. Der Rechtsstatus der BRICS aus russischer Perspektive, ist hier nachzulesen.

Seit der Gründung des FED hat der Dollar über 95 Prozent seines Wertes verloren! Sitzen dort also nur Versager, oder hat das FED im Verborgenen vielleicht eine ganz andere Aufgabe und einen ganz anderen Sinn? G. Edward Griffin enthüllt die wahren Hintergründe – hier weiter.

Gesunde Zähne, Gesundes Zahnfleisch ohne giftiges, nervenschädigendes Fluorid! Für die Zahnpasten und – pulver werden unterschiedliche Inhaltstoffe natürlichen Ursprungs verwendet, wie: ultrafeine Mineralerde, Tonerde, superfeines Bentonit, grüne ultrafeine, französische Heilerde, Meersalz, Natron, Schlemmkreide, Steinsalz, Xylitol, Aktivkohle, Kokosöl, Moringa, Kurkuma, Salbei, Minze, Zimt, Nelken und reine ätherische Öle. Für die Mundspülung: Wasser (Osmose), Trägeröle, Salz, Xylitol und reine ätherische Öle. Hier zum Angebot.

Vitaminum

…

Neue Wege zur eigenen Gesundheit

…

Erkenntnisse jenseits schulmedizinischer Fakultäten

…

Der letzte Grund des Widerstandes gegen eine Neuerung in der Medizin ist immer der,

dass hunderttausende von Menschen davon leben, dass etwas unheilbar ist…!

…

> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

Wie Sie einem Schlaganfall präventiv sicher vorbeugen oder aber Folgen des Hirnschlags minimieren und sich vor Behinderung, gar TOD schützen können >>> hier weiter >>>.

Der beste Weg zur Vermeidung von Herzinfarkt ist, indem Sie eines der folgenden Symptome erkennen und sofort behandeln: Kurzatmigkeit, Kältebeschwerden, Brustdruck, Schwäche, Schwitzen und Schwindel, Ermüden. Also seien Sie vorsichtig und wenn Sie eines dieser Symptome bemerken… >>> Hier weiter >>>

Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden… hier weiter >>>.

Zeolith ist ein natürliches Mineral vulkanischen Ursprungs. Unser Naturzeolith enthält mehr als 86 Prozent Klinoptilolith in höchster Qualität, 100 Prozent natürlich – hier weiter.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Dieses Gel mit 97,5 Prozent reinem Bio-Aloe-vera-Saft, Hyaluronsäure und 1200 mg/l Aloverose wirkt erfrischend, kühlend und pflegend – ohne zu beschweren. Die überdurchschnittlich hohe Aloverose-Konzentration befähigt dieses Aloe-vera-Gel dazu, Ihre Haut nachhaltig zu pflegen. Verfeinert mit angenehmem Jasmin-Duft, der Ihre Sinne belebt – hier weiter.