Interview mit der Tochter von Hermann Göring, Edda.

Dieses Interview aus dem Jahr 1993 (aufgenommen in München) wurde mit der Tochter von Hermann Göring, Edda, geführt.

…

Edda Göring (*2. Juni 1938 in Berlin-Charlottenburg – gest. 21. Dezember 2018 in München) war eine deutsche Frau und die Tochter des Offiziers, Jagdfliegers, Politikers und Reichsmarschalls Hermann Göring und dessen zweiter Ehefrau, der Schauspielerin Emmy Göring.

…

Edda Göring, die von ihren Eltern stets „Sonnenschein“ gerufen wurde, erblickte das Licht der Welt am 2. Juni 1938 in dem Charlottenburger Krankenhaus „West-Sanatorium“. Der Deutschlandsender verkündete die Nachricht von ihrer Geburt im ganzen Reich, auch, daß es der Mutter, der „Hohen Frau“ Emmy gut gehe. Edda wuchs unter anderem in Carinhall auf, dem nahe Berlin gelegenen herrschaftlichen Landsitz ihres Vaters. Dort ließ die Luftwaffe ihr eine kleine Nachbildung des Schlosses Sanssouci, der Potsdamer Residenz des Königs in Preußen, Friedrich der Große, als Spielort bauen.

…

Edda Göring wurde als Siebenjährige nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit ihrer Mutter von den VS-Amerikanern im Zuchthaus Straubing interniert. Sie durfte ihren Vater während des Nürnberger Tribunals im Haftraum besuchen. Später schloß sie die St.-Anna-Mädchenoberrealschule mit Abitur ab, wurde zunächst Rechtsreferendarin und machte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo sie Jura studierte, ihr Examen. Nach anderen Quellen brach sie das Studium noch vor dem Abschuß ab. Sie pflegte rege und weitreichende Kontakte u. a. zu Winifred Wagner, Ilse Heß, Adolf von Thadden, Gerdy Troost, Paul Ludwig Troost, Oswald Mosley, Karl Ritter und dem ehemaligen Reichskultursenator Hans Severus Ziegler.

…

Sie wurde von Nationalisten weltweit verehrt und hofiert.

Edda Göring als junge Frau – Nach dem Tod ihrer Mutter 1973 pflegte die bekennende Nationalistin eine langjährige Beziehung zu dem Journalisten Gerd Heidemann (→ Hitler-Tagebücher). Er konnte ihr zu Ehren die Luxusjacht Carin II (nach Carin Göring, geb. Freiin Fock) von der Royal Navy zurückkaufen, welche diese 1945 beschlagnahmt bzw. gestohlen hatte. Auf dem Schiff wurden illustre Feste gefeiert und Generäle a. D. hofiert, z. B. Karl Wolff und Wilhelm Mohnke, enge Freunde des Paares. Seit Ende der 1990er Jahre hatte sich Edda Göring, die weder heiratete noch Mutter wurde, politisch zurückgezogen. Sie pendelte zwischen ihren Wohnstätten in einem Münchener Vorort und in Südafrika.

…

Der aus alliierter Sicht wichtigste Angeklagte des Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg nimmt in diesem Verhör zu allen historisch bedeutsamen Ereignissen des Dritten Reiches Stellung.

Interview mit der Tochter von Hermann Göring, Edda

Vielen Dank, dass ich mit Ihnen sprechen darf, ich würde Ihnen gerne einige Fragen zu Ihrem Vater Hermann Göring stellen. Können Sie sich an viel über Ihren Vater erinnern?

…

Edda: Leider stammen meine Erinnerungen aus der Zeit nach dem Krieg, denn ich war noch sehr jung, geboren 1938, und fast sieben Jahre alt, als er zu Ende ging. Mein Vater war ein beliebter Kommandant, der seine Männer bis heute inspiriert. Ich hatte viele ehemalige Kameraden, die nach dem Krieg mit mir sprachen und mich baten, nichts zu glauben, was die Alliierten über meinen Vater sagten. Er hat immer korrekt gehandelt und hatte einen tiefen Respekt vor anderen.

…

Ich erinnere mich, dass er mich und meine Mutter sehr liebte, uns immer mit Geschenken überhäufte und uns auf Einkaufstouren in der Stadt mitnahm, aber daran erinnere ich mich nicht mehr so gut. Er wollte immer nur das Beste für uns und ließ für uns sehr gesunde Mahlzeiten kochen. Für wichtige Gäste in unserem Haus habe ich mich immer schick gemacht und wenn sie andere Kinder mitbrachten, spielten wir draußen in meinem Spielhaus, das Zimmer und eine Bühne hatte, um uns zu verkleiden und so zu tun, als würden wir Oper oder Tanz spielen. Er war immer fröhlich und freundlich. Ich erinnere mich, dass er jedem half, der Hilfe brauchte, er spendete immer für Wohltätigkeitsorganisationen und Kriegswitwen. Es berührte ihn zutiefst, wenn er vom Tod eines Kameraden oder eines Soldaten hörte, der an der Front gefallen war.

…

Er war immer fröhlich und gut gelaunt, auch wenn es ihm schwer fiel. Mein Vater war später im Krieg so besorgt um uns, dass er uns nach Berchtesgaden brachte, um uns vor den Bombenangriffen zu schützen. Ich genoss es, in der Bergluft zu spielen, aber ich vermisste unser Zuhause Carinhall. Ich erinnere mich, dass ich meinen Vater zum ersten Mal in alliierter Haft sah, und er war sehr zuversichtlich, dass er freigelassen und alle Anklagen fallen gelassen werden, da er sagte, er habe alle Kriegsgesetze befolgt und nichts getan, was seinem Ruf und seiner Ehre geschadet hätte.

…

Ihr Vater wurde beschuldigt, Kunstschätze aus ganz Europa gestohlen und geplündert sowie Gegenstände von Juden geraubt zu haben. Können Sie darüber sprechen und Ihre Überzeugungen darlegen?

…

Edda: In Anbetracht der Tatsache, mit wem ich spreche, werde ich Ihnen die Wahrheit über die Lügen und Verleumdungen sagen, die sich dahinter verbergen. Mein Vater war ein Europäer; er liebte die Kultur unseres Volkes, unabhängig von der Nationalität. Er sah in jeder Nation Talente und hatte einen tiefen Respekt vor der Kunst und Kultur aller Nationen. Aufgrund seiner Größe und seines Ansehens erhielt er viele Geschenke von sehr wichtigen Menschen. Die Behauptung, mein Vater habe Kunstwerke “geplündert”, ist obszön und eine Lüge seiner Feinde.

…

Die Behauptung, Deutschland habe Schätze gestohlen, ist ebenso falsch. Ich erinnere mich, dass mein Vater 1943 zu einigen Leuten sprach und ihnen sagte, dass aufgrund der rücksichtslosen Bombenangriffe der Alliierten die Schätze Europas gerettet werden sollten, in dem man sie an sichere Orte bringt.

…

Die Alliierten bombardierten wahllos Kirchen, Schulen, Krankenhäuser und alles andere in den Städten, so dass es notwendig war, Gemälde und Skulpturen in Schlösser, Höhlen und kleinere Städte zu bringen, die sicher waren. Meinem Vater wurden zu keinem Zeitpunkt Werke zugeschickt, die er nicht legal erworben oder als Geschenk erhalten hatte. Die Alliierten versuchen nur, ihre Spuren zu verwischen, indem sie meinen Vater des Plünderns beschuldigen, obwohl sie die Meister im Plündern der Schätze Europas waren.

…

Heute lesen wir in den Zeitungen Berichte über verlorene Werke, die im Besitz der alliierten Soldaten auftauchen. 1945 lag Europa entblößt da, und dieses Ungeziefer stürmte herein und nahm sich, was es tragen konnte. Ich weiß, dass der Führer sogar anordnete, die Werke vor der Zerstörung zu bewahren und deshalb wurden sie abtransportiert und in ein sicheres Lager gebracht, damit sie nicht zerstört wurden.

…

Die Alliierten plünderten die Werke, die meine Familie besaß und dann griff die deutsche Regierung ein, um sie zu stehlen. Werke, die mir geschenkt worden waren und zurückgenommen wurden, mit der falschen Behauptung, sie seien nur auf Druck meines Vaters gegeben worden. Welch lächerliche Mätzchen. Jetzt mischen sich Jene ein, indem sie behaupten, dass Werke, die sie legal und mit Gewinn verkauft haben, gestohlen wurden. Sie bekommen sie dann kostenlos zurück. Die Behauptung, die nationalsozialistische Regierung habe alles gestohlen, hat sich zu einem recht lukrativen Geschäft entwickelt.

…

Sie glauben also, dass all die Geschichten über Ihren Vater, der gestohlen oder Menschen gezwungen hat, Kunstwerke abzugeben, erfunden sind?

…

Edda: Sie müssen die Unterströmung im Europa der Nachkriegszeit verstehen: Die Alliierten haben alles dominiert. Sie ermordeten viele Menschen, die Nationalsozialisten waren, steckten Millionen wegen ihrer politischen Überzeugungen ins Gefängnis und lösten bei den meisten Menschen Angst aus. Als sie Fragen stellten, wollten die Menschen plötzlich nicht mehr zugeben, dass sie in der Partei waren oder Hitler mochten. Sie hatten Angst und stimmten zu, als die Alliierten vorschlugen, Kunstwerke gewaltsam zu verkaufen und auf betrügerische Weise zu erwerben. Sie wurden mit einer guten Behandlung und Entschädigung für ihre Lügen belohnt.

…

Ich habe genug von den Freunden meines Vaters gehört, die mir sagten, dass er nie etwas von diesen Dingen getan hat, dass ich sicher bin, dass er zum Sündenbock gemacht wird, dass die Alliierten die wahren Diebe sind und sie zeigen dann mit dem Finger auf meinen Vater. Ähnlich wie die Lüge von einer geplanten Ermordung durch die Deutschen, sind die Kunstdiebstähle dasselbe, nur falsch verstanden und übertrieben.

…

Erinnern Sie sich an etwas über Hitler?

…

Edda: Sehr wenig, er war mein Patenonkel und ich habe die vielen Fotos gesehen, auf denen er mich im Arm hielt. Ich erinnere mich nur daran, wie fürsorglich er war und immer dafür sorgte, dass ich einen Imbiss oder Nachtisch bekam, wenn ich ihn besuchte. Ich glaube keine der Geschichten, die die Alliierten über ihn erzählen. Er war ein guter Mensch, ein wahrer Führer unseres Volkes und wurde von unzähligen Millionen geliebt. Es ist traurig, dass der Krieg ihn definieren muss.

…

Was hat Ihre Mutter von ihm gehalten?

…

Edda: Sie hat immer gesagt, dass er ein großer Mann war und dass sie das Glück hatte, ihn noch zu erleben. Sie sagte, ein Oberhaupt wie den Führer habe es seit der Zeit Christi nicht mehr gegeben. Sie erinnerte sich daran, wie freundlich und warmherzig er war, wie er sich um alle Menschen kümmerte und nur wollte, dass Europa in Frieden lebt. Vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass es Juden gab, die ihn unterstützten und dass er ihnen gegenüber keine Feindseligkeit empfand, sondern nur gegenüber den reichen Usurpatoren, die uns zerstören wollten.

…

Sie sagte, dass die Alliierten erst nach dem Krieg den Anschein erweckten, dass er alle Juden töten wollte. Ich weiß, dass das nicht stimmt, denn ich habe sie sogar 1944 in Berlin gesehen. Meine Mutter war eine sehr intelligente Frau; sie hätte sich nie mit schlechten Menschen eingelassen. Dies ist nur einer der vielen Gründe, warum ich weiß, dass die Behauptungen und Anschuldigungen gegen den NS und meinen Vater nicht wahr sind.

…

Haben Sie ihn in Nürnberg gesehen?

…

Edda: Ja, meine Mutter und ich und so ziemlich alle Familienmitglieder der Männer, die vor Gericht standen, wurden ebenfalls inhaftiert. Ich, ein kleines Kind, wurde von alliierten Soldaten bewacht und durfte nicht kommen und gehen. Mein Vater hatte sogar einen Bruder, der die Monarchie befürwortete und deshalb den NS als zu revolutionär ablehnte und inhaftiert wurde. Die deutschen Medien stellten ihn als “Anti-Nazi”-Helden dar, aber das war er nicht. Wie mein Vater hatte er viele jüdische Freunde, er half ihnen, wenn sie in Schwierigkeiten gerieten und ich hatte das Gefühl, dass er oft ausgenutzt wurde, weil er zu gutmütig war und leichtgläubig erscheinen konnte. Seine Hilfe war nur sein Naturell, keine politische Aussage.

…

Meine Mutter sagte mir, mein Vater habe verstanden, dass der Prozess eine Lüge war, auf die sich die Sieger geeinigt hatten, und dass er ein Sündenbock war. Er versuchte, darauf hinzuweisen, aber es gelang ihm nicht. Er sagte mir, ich solle stark bleiben und mich immer an ihn erinnern, denn er liebte meine Mutter und mich von ganzem Herzen. Ich kann Ihnen heute mitteilen, dass er ein paar Amerikaner hatte, die wussten, dass er unschuldig war und die ihn nicht hängen sehen wollten, also gaben sie ihm Gift. Dies wurde mir gestanden, nicht alle Alliierten waren schlecht, einige sahen die Wahrheit über das, was geschehen war und schämten sich.

…

Wie sah das Leben nach dem Krieg für Sie aus?

…

Edda: Es war ein düsteres Überleben. Die Alliierten hielten meine Mutter und mich weiterhin fest und als wir entlassen wurden, wurde ich auf eine Mädchenschule geschickt, um eine gute Ausbildung zu bekommen. Ich war immer in der Nähe von Unterstützern und NSDenkern. Die Alliierten versuchten, viele Kommunisten und Juden einzuschleusen, fast so, als wollten sie uns weiter bestrafen, indem sie diese Leute in die Verantwortung nahmen. Es gelang mir, mich von ihnen fernzuhalten, die Schule zu beenden und meinen Abschluss zu machen.

…

Viele Freunde meines Vaters suchten mich auf, um mir Hilfe und Dienste anzubieten. Mir wurde geraten, nicht mit der Presse zu sprechen, da meine Worte verdreht werden und ich in Schwierigkeiten geraten könnte, wenn ich etwas Nettes über meinen Vater oder den Führer sage. Deshalb habe ich weitgehend geschwiegen, aber es ist schön jemandem zu sagen, was ich weiß. Einige in der Familie haben das, was die Feinde Deutschlands uns zu glauben gezwungen haben, komplett geglaubt.

…

Es ist zu schwer, die Wahrheit zu sagen und so werden die Lügen der siegreichen Alliierten, insbesondere der Amerikaner, jeden Tag in den Zeitungen und im Fernsehen verbreitet. Jeder, der heute in Deutschland versucht, die Wahrheit zu sagen, kann seine Rente verlieren, muss mit Gefängnis und Geldstrafen rechnen und kann sein Eigentum verlieren. Nur ein weiterer Grund, warum ich weiß, dass Hitler ein guter Führer war. Die Welt muss die Menschen zwingen, an etwas Bestimmtes zu glauben, sonst zahlt man einen Preis. So viel zur Gedanken- und Glaubensfreiheit.

…

Sie glauben nicht, dass die NS-Regierung etwas Schlechtes getan hat?

…

Edda: Ich glaube, die Alliierten waren der Aggressor und haben den Krieg begonnen, viele Kriegsverbrechen begangen und dann alles auf Deutschland geschoben. Dresden ist ein gutes Beispiel: Sie bombardierten eine Stadt, die ein Flüchtlingszentrum war, töteten wahrscheinlich eine große Anzahl von Menschen, was vertuscht wurde und gaben dann Hitler die Schuld. Als ob sie das tun mussten, um zu zeigen, dass sie im Recht waren und wir im Unrecht.

…

Mein Vater hasste es, die Luftwaffe zur Kriegsführung einzusetzen, er hasste es, England zu bombardieren, aber ich weiß, dass England Deutschland zuerst bombardierte und unsere Städte zuerst traf. Nicht alle Regierungen mögen perfekt sein, aber unter Hitler war Deutschland nahe dran. Die Geschichten, die mir erzählt wurden, lassen mich wünschen, ich hätte mehr von dem Leben erfahren können, wie es war. Auf den Schlachtfeldern mag es kleine Verbrechen gegeben haben, aber es war nicht die Absicht Deutschlands, sich auf das Niveau der Alliierten herabzulassen.

…

Die meisten Deutschen, die während des Dritten Reiches lebten, würden alles dafür geben, in diese Zeit zurückzukehren, ohne den Krieg. Ich habe noch nie etwas Schlechtes von denen gehört, die es erlebt haben. Abgesehen von den Kommunisten – die in Lager gesteckt wurden, wenn sie gegen den Staat agitierten – sind sie heute die größte treibende Kraft der Kritiker des Führers, alle in Positionen mit großer Macht und sehr wohlhabend. Wie Ratten haben sich immer mehr gemeldet, um zu behaupten, sie seien Opfer gewesen, damit sie Geld kassieren können und ich bin sicher, dass sie nicht Opfer von irgendetwas waren.

…

Hat sich Hitler am Ende des Krieges nicht gegen ihn gewandt?

…

Edda: Mein Vater war der nächste in der Linie des Führers und im April 1945 glaubte er ehrlich, dass Hitler nicht mehr in der Lage war, effektiv zu führen, da Berlin zerstört und umzingelt war. Sein Telegramm war ein einfaches Ersuchen, den Führer zu fragen, ob er die Kontrolle übernehmen sollte, aber ich glaube, dass diejenigen, die Hitler beeinflussten, das Bild missverstanden. Zumindest hoffe ich, dass dies ihre Argumentation war.

…

Borman soll Hitler gesagt haben, mein Vater sei ein Verräter, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es sich um ein Missverständnis handelte, weil es am Ende zu einem Durcheinander kam. Mein Vater war bei uns eingeschlossen und ich erinnere mich, dass er sehr frustriert war, als er daran arbeitete, so viele Menschen wie möglich sicher zu den westlichen Alliierten zu bringen, während die Russen die Orte, an denen sie waren, vergewaltigten und plünderten.

…

Als sich die Lage in Berlin verschlechterte und die Menschen sahen, was geschah, wurden wir weggebracht, damit mein Vater weiter daran arbeiten konnte, die Alliierten zu erreichen, um allen Flüchtlingen sicheres Geleit zu verschaffen. Mehr und mehr seiner Männer kamen zum Obersalzberg, um sich zu organisieren, aber er schickte sie nach Hause zu ihren Familien, da er sie schonen wollte.

Hier das Interview als Pdf downloaden und sichern – Hier gehts zum Telegram-Kanal: Verborgene Helden>>>.

…

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

Der aus alliierter Sicht wichtigste Angeklagte des Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg nimmt in diesem Verhör zu allen historisch bedeutsamen Ereignissen des Dritten Reiches Stellung.

mit Dokumenten, Karten und Fotos reich illustriert. Die Darstellung besticht außerdem durch zahlreiche Erlebnisschilderungen ihrer Soldaten, die die Dramatik und Schrecken der Kämpfe authentisch wiedergeben – hier weiter zur einzigartigen Chronik.

“Bernard Baruch war auch der Hauptsponsor des Dritten Reiches und unterstützte Adolf Hitler auf jede erdenkliche Weise bei dem Versuch, das russische Volk vollständig auszurotten.” Das sagte, die ehemalige US-Präsidenten-Gattin, Eleanor Roosevelt – hier zum Artikel.

Seit Jahresbeginn 1933 haben unzählige ranghohe jüdische Zionisten mit Deklarationen gegen Deutschland und seine Regierung von sich reden gemacht. Rabbi Stephen Wise, eifernder Zionist, Vorsitzender des ‘American Jewish Congress’ und Mitglied des “brain trust” (Beratergremium) von Präsident F.D. Roosevelt , proklamierte am 8. Mai 1933: “Ich unterstütze den heiligen Krieg gegen Hitler. Ich will Krieg!” Hier zum Artikel.

Dieser Bildband mit mehr als 1.100 Fotos dokumentiert den Kampf der 2. SS-Panzerdivision “Das Reich”. Dieser Band schließt die Divisionsgeschichte ab und überantwortet sie der Geschichte, die einst ihr gerechtes Urteil sprechen wird – hier weiter.

Ein kompaktes und übersichtliches Werk, das Historiker und Sammler gleichermaßen ansprechen wird – hier weiter.

Michael Lüders warnt vor transatlantischen Illusionen und zeigt, warum Europa aus dem Schatten Washingtons heraustreten muss – hier weiter>>>.

Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier.

Zeolith ist ein Meister der Entgiftung. Die fein vermahlene Mineralerde verfügt gleich über mehrere Mechanismen, mit denen sie den menschlichen Körper von Giften befreien kann. Ähnlich wie ein Schwamm bindet Zeolith Giftstoffe an sich: Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte, Schimmelpilzgifte und viele mehr. Zeolith – Der Meister der Entgiftung zur Darmsanierung, zur Reinigung des Blutes, Regeneration der Darmschleimhaut, Aktivierung des Immunsystems, Entsäuerung, Bekämpfung von Pilzinfektionen, Hemmung von Entzündungen uvm. – hier weiter.

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, einige der größten Geheimnisse der Welt zu enthüllen. Insider und Whistleblower offenbaren unglaubliche und schockierende Informationen über das verborgene aktuelle Weltgeschehen. Im Zentrum dieser jahrtausendealten Verschwörung dreht sich alles um den Kampf zwischen Gut und Böse und das zukünftige Schicksal der Menschheit – hier weiter.

Lernen Sie die wahre Historie der Familie Rothschild kennen, welche Rolle die Pyramide der Macht spielt und warum der Tiefe Staat seine Operationen gegen die Menschheit ausführt – hier weiter.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

2023 besaß Deutschland, größte Volkswirtschaft Europas und viertgrößte der Welt, mehr denn je einen unvergleichlich hohen Beutewert: als Hauptfinanzier der EU und ihrer monströsen Bürokratie und Umverteilung. Als Kreditgeber der letzten Instanz und Garant der nur notdürftig zusammengehaltenen Eurozone. Als verlockendes Fluchtziel für Migranten aus aller Welt. Als unentbehrliche logistische Drehscheibe für die Kriege der USA. Als Absatzmarkt für das teuerste Erdgas, das die Bundesrepublik je bezog. Als Geldquelle für die Profiteure der Energiewende und ihrer Lobby. Und nicht zuletzt als Verfügungsmasse einer links-grünen politischen Klasse, die sich den Staat zur Beute gemacht hat – hier mehr dazu.

Bis zu 2 Millionen Tote und der Untergang bedeutender deutscher Kulturlandschaften, das ist und bleibt die Bilanz der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg! Ein trauriges Kapitel in dieser gewaltigen Tragödie ist der komplette Untergang Tausender Dörfer in Schlesien, Pommern und Ostpreußen. Allein im Sudetenland sind 2400 einst deutsche Orte von der Landkarte verschwunden. In etwas geringerem Umfang sind auch in den heute polnischen Teilen Pommerns, Brandenburgs, Schlesiens und Ostpreußens ehemals deutsche Dörfer untergegangen. Aber das ist heute tabu, niemand soll an solche Abgründe erinnern – hier weiter.

Viele Vertriebene wünschen es sich, aber nur wenigen ist es vergönnt: Enkelkinder zu haben, die genau wissen wollen, wie es in der alten Heimat war und wie es nach dem Krieg zum Verlust des Landes gekommen ist, das bei einem normalen Gang der Geschichte ja auch ihre Heimat wäre – hier weiter.

»Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das seine Geschichte zu seinen Ungunsten fälscht!« Die Geschehnisse zwischen 1914 und 1945 haben sich nicht so ereignet, wie man sie Ihnen »verkaufen« und durch Strafgesetze aufzwingen will. Bestsellerautor Michael Grandt agiert als »Enthüllungsjournalist der Vergangenheit«, stellt Gewissheiten infrage und bewertet das Agieren von Adolf Hitler aus einer objektiven und neutralen Perspektive, die nichts mit Revisionismus zu tun hat. Lesen Sie, was Sie NICHT in den Geschichts- und Schulbüchern finden – hier weiter.

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell, als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Orwell, 1945: »Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, wie das hier aussieht« Erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung verfügbar – hier weiter.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Einzelheiten aus der Kriegszeit, wie die zahlreichen deutschen Friedensinitiativen, die deutschen Konzentrationslager, die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Wehrmacht sowie die Kriegsverbrechen der Alliierten, werden hier aufgedeckt>>>.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

Diese alte Weisheit galt auch für Deutschland nach der Kapitulation der Wehrmacht und der vollkommenen Besetzung des Reiches ab Mai 1945. Eine gegen grundlegende Rechtsgrundsätze verstoßende Rachejustiz schrieb mit gefälschten ‘Schlüsseldokumenten’ die Geschichte um, und die Sieger konnten über die von ihnen lizenzierten Medien ihre Kriegspropaganda und die Umerziehung der Deutschen fortführen. Die historische Wahrheit blieb dabei vielfach auf der Strecke. Das vorliegende Werk zeigt wie es wirklich war – hier weiter.

2016 erschien der Bestseller Beuteland, der in der Zwischenzeit den Status eines unerreichten Standardwerks erlangt hat. Zeit also für Bruno Bandulet, seinen Bestseller fortzuschreiben. Er widerlegt gängige Legenden und Märchen mit Zahlen, Daten und Fakten. So zum Beispiel, dass Deutschland ein reiches Land sei. Während das Pro-Kopf-Vermögen in Deutschland bei umgerechnet 60.600 Dollar liegt, kommen die vermeintlich armen Italiener auf 112.000 Dollar, die Schweizer sogar auf 168.000 Dollar. Über allem liegt der Schleier einer ideologiegeladenen Propaganda, die den Erhalt von Macht und Pfründen absichert, die falsches Bewusstsein schafft und deren Methoden in diesem Buch akribisch aufgedeckt werden – hier weiter.

Der Alleskönner – stabil verarbeitet und vielseitig einsetzbar! Feste und doch flexible Gewebeplanen gehören seit Langem zur Grundausstattung von Bushcraftern und Expeditionsteams. Tarps garantieren ein naturnahes Erlebnis und bieten doch guten Schutz. Im Vergleich zu einem Zelt sind sie deutlich vielseitiger – hier weiter.

Die BioMat der Firma Richway gehört zu den innovativsten Produkten im Bereich der Stabilisierung und Restauration von gesunder Vitalität. Sie erzeugt Wärme sowie eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.