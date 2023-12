Die 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Handschar“ (kroatische Nr. 1) war eine der Gebirgs-Divisionen der Waffen-SS während des Zweiten Weltkrieges. Die Division bestand aus Freiwilligen aus dem Unabhängigen Staat Kroatien, wurde in Bosnien rekrutiert und bei Mittenwald aufgestellt und ausgebildet. Der Name leitet sich vom Handschar, einem arabischen Krummsäbel, ab.

…

Die Division wurde am 10. Februar 1943 vom Obersten Befehlshaber der Wehrmacht genehmigt und am 1. März 1943 als Kroatische-SS-Freiwilligen-Division aufgestellt. Ende April 1943 waren bereits 12.000 Männer angeworben. Am 22. Oktober 1943 wurde die Division in 13. SS-Freiwilligen (bosnisch-herzegowinische)-Gebirgs-Division (Kroatien) umbenannt, bevor sie im Juni 1944 ihren endgültigen Namen erhielt.

…

Die Division bestand überwiegend aus bosniakischen Freiwilligen, aber auch aus Volksdeutschen. Sie umfaßte ca. 21.000 Mann, darunter auch Personal der nur in Teilen aufgestellten 23. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Kama“ (kroatische Nr. 2).

…

Sie kämpte u. a. in Frankreich, Schlesien und auf dem Balkan, z. B. während des Unternehmens „Maibaum“ an der Seite des SS-Fallschirmjäger-Bataillons 500. Beim Rückzug vom Balkan Ende 1944 wurde das kroatische Personal entlassen. Die Reste der Division gerieten später in Kärnten in britische Kriegsgefangenschaft.

Für die Verteidigung des Murübergangs wurde Albert Stenwedel, kurz vor der bedingungslosen Kapitulation am 3. Mai 1945, als einer der Letzten mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges Vorsitzender des Kameradschaftskreises der Waffen-SS, pflegte der Zeit seines Lebens den Kontakt zu ehemaligen Kameraden und anderen hochdekorierten Angehörigen der Waffen-SS und Wehrmacht. Albert Stenwedel verstarb am 29. Juli 1997 im Alter von 89 Jahren in seiner Heimatstadt Hamburg. Hier seine Geschichte…

Interview mit Albert Stenwedel, Ritterkreuzträger und Bataillonskommandeur der 13. SS-Gebirgs-Division Handschar

Hamburg, 1993. Vielen Dank, dass Sie es mir ermöglichen, mit Ihnen zu sprechen. Es wurde mir berichtet, dass Sie Sepp Dietrich sehr gut kannten. Was ist Ihnen von ihm noch in Erinnerung?

…

Albert: Dafür könnte ich eine Weile brauchen. Ich habe ihn zum ersten Mal getroffen, als ich in der SSVT [SS-Verfügungstruppe] war und zur LAH gehörte. Sepp war der Kommandeur der Leibwache und arbeitete von Lichterfelde aus; wir mussten oft vor ihm paradieren. Er legte Wert darauf, jeden Mann in der LAH zu treffen und zu kennen; nur die Besten der Besten durften hinein; er war ein Soldat für Soldaten. Auch Reichsführer-SS Himmler besuchte uns oft und kannte viele mit Vornamen. Ich wurde für die Offiziersschule empfohlen, bewarb mich und wurde angenommen, was mich in engeren Kontakt mit unserem Kommandanten brachte. Ich respektierte ihn mehr und mehr, als ich in der Führungsriege der SS aufstieg. Er verlangte von uns unser Bestes, war aber auch nachsichtig, wenn wir Fehler machten.

…

Bei unserer Abschlussfeier sagte er, er wolle nur, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und gute Führer sind. Es war immer angenehm, mit ihm zu sprechen, und er war sehr intelligent. Er war ein Kenner der Geschichte und fasziniert von Fehlern auf dem Schlachtfeld, die den Sieg kosteten. Vor allem aber war er für die jungen Männer der LAH wie eine Vaterfigur; er war ein Veteran des ersten Krieges und wurde deshalb sehr respektiert. Er war ein Vertrauter des Führers und ich sah sie oft miteinander scherzen. Einmal sah ich, wie sie ihre Stiefel verglichen und wer den glänzendsten hatte, gewann eine Flasche Quellwasser. Er war einer der ersten Panzersoldaten im ersten Krieg, er trug ein sehr seltenes Panzerabzeichen. Sepp war einer dieser wenigen Männer, von denen man einfach wusste, dass sie während eines Krieges immer gut sind. Es lag eine Präsenz in der Luft, wenn er in der Nähe war, die man spüren konnte. Er war furchtlos und war oft an der Front bei den vorderen Einheiten. Er war eine Inspiration für uns alle, besonders in schwierigen Zeiten, und er erklärte die Dinge sachlich und versteckte die Wahrheit nicht.

…

Einige Kameraden haben sich darüber geärgert, dass so viele von der LAH zum Aufbau anderer Divisionen oder zur Führung eines anderen Regiments verwendet wurden. Er sagte ganz offen, dass wir den Kern einer starken Einheit bildeten und dass wir flexibel sein müssen, um dabei zu helfen, mehr zu schaffen, auch wenn das bedeutet, dass wir unseren Komfort aufgeben. Ich sah, wie viele Kameraden sich aufregten, weil ganze Stäbe abgezogen wurden, um neue Einheiten zu bilden; er schritt ein, um die Lage zu beruhigen. Die LAH war der Kern, der den Rest der Waffen-SS aufbaute. Sie waren Zeuge der Ereignisse im Juli 1934, die in der Geschichte als Röhm-Säuberung bezeichnet wird. Können Sie mir das bitte erklären? Albert: Ich weiß, das dies keine einfache Sache ist, über die wir hier sprechen. Es ging nicht nur um die Beseitigung von Röhm, sondern um den gesamten SAStab. Sehen Sie, es ist schwer, darüber zu sprechen, aber ich weiß, wen Sie kennen, also kann ich es erzählen.

…

Ich war ein frühes Mitglied der SS und habe die SA voll und ganz unterstützt; sie waren es, die den Griff der Roten auf die Städte gebrochen haben. Die SA wurde weitgehend von ehemaligen Soldaten und patriotischen Männern zusammengehalten, die Moskau besiegen wollten. Sie mussten aufgrund der bösartigen Natur der Roten viel Leid ertragen, ihre Familien und Häuser wurden angegriffen, und viele ließen ihr Leben. Die Roten warfen Ziegelsteine, Brandbomben und Messer auf sie, wenn sie marschierten. Die Polizei konnte wenig tun, um zu helfen, obwohl sie meistens auf unserer Seite war. Es gab aber auch Zeiten, in denen sie die Roten angriffen, und es war schön zu sehen, dass sie Gerechtigkeit erfuhren. Die SA war stark und hat sich gegen den roten Terror gewehrt und am Ende gesiegt, denn das deutsche Volk durchschaute die Lügen der jüdischen Medien, die sie schützten.

…

Um Ihnen von der Aktion zu erzählen, müssen Sie zunächst wissen, dass die SA nach 1933 vom Weg abgekommen war, viele der Männer waren korrumpiert. Sie trugen sehr schlechte Gewohnheiten aus der Weimarer Zeit in die nationalsozialistische Revolution. Einige wollten weiter kämpfen, um die volle Kontrolle zu übernehmen und Hindenburg abzusetzen. Andere wollten mehrere Führer haben, nicht nur einen, denn sie waren der Meinung, dass jeder führen sollte. Einige waren Marxisten, die die SA infiltriert hatten und heimlich ihre Ideologie durchsetzen wollten. Eine sehr kleine Clique waren sexuell Perverse, die jetzt, wo sie die Macht hatten, ihr Gift verspritzten. Wir haben Kindersex, Homosexualität und Drogenkonsum aufgedeckt. Einige hatten eine Vorliebe für junge Prostituierte, die in jüdischen Kreisen recht beliebt waren, viele waren nicht europäisch, was leicht auszunutzen war. Einige der ersten Maßnahmen im Jahr 1933 bestanden darin, diesen Wahnsinn ein für alle Mal zu beenden. Das gefiel diesen Perversen nicht und sie sprachen von Revolte. Das ging die Leiter hinauf bis hin zu Röhm.

…

Loyale SA-Männer berichteten dies dem Führer, der sich mit Reichsführer-SS Himmler traf, um die Reaktion zu besprechen. Es wurde beschlossen, dass die SA-Führung von diesen Gesinnungen gesäubert werden musste, also wurden Massenverhaftungen vorgenommen und diejenigen, die sich des Hochverrats und anderer Vergehen schuldig gemacht hatten, hingerichtet. Im nationalsozialistischen Deutschland war kein Platz für Verrat, Betrug und Homosexuelle. Das ist alles, was man über diesen Vorfall sagen kann. Die Schuldigen wurden bestraft, und die SS stieg zum loyalen Arm der Partei auf. Die SA blieb weiterhin zusammen, aber der Kern wurde entfernt und ihre Bemühungen galten nun dem Wiederaufbau Deutschlands, viele gingen zum RAD und in den Staatsdienst. Weitere schlossen sich dem Wiederaufbau des Militärs an und wurden gute Soldaten, die treueren kamen zur SS. Diejenigen der LAH, die bei der Niederschlagung dieser Revolte halfen, erhielten von Reichsführer-SS Himmler spezielle Dolche mit einer Widmung auf der Rückenklinge. Es handelt sich um wertvolle Stücke, die eine feierliche Erinnerung daran sind, dass sie bei der Reinigung der Bewegung halfen.

…

Da Sie auch Träger des Ritterkreuzes sind, interessiert mich sehr, wie Sie diese Auszeichnung erhielten?

…

Albert: Ich habe die Auszeichnung erst sehr spät erhalten, nämlich im Mai 1945, als der Krieg schon vorbei war. Davor war ich bei der 13. SS-Division Handschar (kroatisch, bosnisch), die viele Namen hatte, weil die Männer, die dort dienten, so unterschiedlich waren. Wir kämpften auf dem Balkan gegen Partisanen und am Ende gegen die Sowjets. Jetzt findet dort ein neuer Krieg statt, wegen derselben Politik, die wir in Ordnung bringen wollten.

…

Während unserer Rückzüge war uns bewusst, dass deutsche Einheiten aus dem Süden nach Norden vorrücken sollten. In einem Fall mussten meine Männer einen Übergang über die Murr offen halten, um anderen den Wechsel auf die andere Seite zu ermöglichen. Wir hielten den Feind lange genug auf, um dies zu schaffen, obwohl wir ihm weit unterlegen waren. Wir hatten nur wenige Waffen und benutzten in einigen Fällen so genannte Gebirgsjäger, um den Feind glauben zu machen, dass es sich bei jedem Baumstumpf, Baum und Graben um eine Falle handelte. Mein Bataillon war sehr gut im Schießen und versetzte den Feind in Angst und Schrecken. Ich führte diese Männer an, die zwar keine preußischen Soldaten von einst waren, aber dennoch sehr effektiv.

…

Dieser Orden gehört auch ihnen. In dieser späten Phase des Krieges waren die deutschen Einheiten zahlenmäßig 10 zu 1 unterlegen, und obwohl wir uns gut schlugen, konnten wir sie nicht aufhalten. Wir hatten fortschrittliche Waffen und besser motivierte Männer, aber das war zu wenig, um einen Unterschied zu machen. Ich wurde im Kreis der Ritterkreuzträger willkommen geheißen, obwohl meine Auszeichnung sehr spät und ohne Fanfare erfolgte, wie es üblich war. Vor dem Ende war es üblich, das Ritterkreuz aus der Hand des Führers zu erhalten. Sie wissen, dass die HIAG und andere Organisationen Wiedersehenstreffen für die Träger dieser und anderer hoher Auszeichnungen sponsern. Sie sollten ein Ehrenmitglied sein.

…

Ich frage immer, wenn ich kann, wie ehemalige Männer der Waffen-SS über die vielen Kriegsverbrechen denken, die ihnen von den Alliierten und sogar von der deutschen Wehrmacht, einschließlich der SS, vorgeworfen werden?

…

Albert: Ja, es gibt keinen Mangel an Behauptungen über die ehemalige Waffen-SS und unsere Führer. Einige sind recht einfach zu widerlegen und andere sind kompliziert und benötigen den richtigen analytischen Kontext. Man hat uns verboten, offen über alles zu diskutieren, was auf eine Unterstützung des Nationalsozialismus hinauslaufen könnte. Das ist eine Schande, denn was ist, wenn die beschuldigten Männer wirklich unschuldig sind, wie sie behauptet haben; es gibt keine Möglichkeit, sie zu verteidigen. Auch heute noch gibt es Leute, die Jagd auf ehemalige Soldaten machen und sie in eine Falle locken wollen, damit sie den Behauptungen über Kriegsverbrechen zustimmen. Wie Sie sagten, beobachte ich auch, dass immer mehr ehemalige Soldaten im Fernsehen auftreten und sagen, sie hätten ein Verbrechen nach dem anderen gesehen. Ich nehme an, nur ein Psychologe kann helfen zu verstehen, warum einige Kameraden sich auf die Seite ihrer Feinde geschlagen haben und ihnen zustimmen. Ich glaube jedoch nicht, dass sie in den meisten Fällen lügen. Ich glaube, dass sie eine Vergeltungsmaßnahme gesehen haben, die legal und gerechtfertigt war.

…

Wenn sie nicht die ganze Vorgeschichte kannten, ist es leicht zu verstehen, warum manche meinen, sie hätten ein Verbrechen gesehen. Mich ärgert, dass so viele versuchen, uns als Lagerpersonal hinzustellen, das wir nicht waren, wir waren Soldaten. Wir haben als Soldaten gekämpft und sind als Soldaten gestorben. Es gab Fälle, in denen wir gegen Menschen kämpfen mussten, die keine Uniform trugen und keine legalen Kombattanten waren. Das musste streng geahndet werden, und sie und alle, die ihnen halfen, wurden bestraft. Wenn die Deutschen sagen, sie hätten Verbrechen gesehen, dann beziehen sie sich meiner Meinung nach auf diese Vorfälle, die in keiner Weise Verbrechen waren. Kameraden haben sich empört darüber geäußert, dass einige der Soldaten, die diese Behauptungen aufstellen, nicht einmal Soldaten waren; sie sind Hochstapler, die falsch sind.

…

Nach dem Krieg gab es keinen Mangel an Roten, die sich meldeten und sich dafür rächen wollten, dass wir sie in ihre Schranken verwiesen hatten. Sie durften Untersuchungen, Verhöre und sogar Verhaftungen durchführen. Alles aufgrund dessen, wen sie nicht mochten oder wer ein loyaler Nationalsozialist war. Nach dem Krieg war es eine Zeit der Rache, des Hasses und der Verfolgung für jeden, der sich von uns unterdrückt fühlte. Am Ende hatten wir einige sehr böse Menschen, die uns Schlimmes angetan haben, und wir mussten uns ihrerseits an ihnen rächen. Das kam vor, das ist wahr, aber nicht sehr oft. Unsere Feinde lassen es so aussehen, als ob wir in ganz Europa auf der Suche nach Zivilisten waren, die wir töten konnten.

…

Das ist falsch und das Gegenteil ist wahr, wir haben den Menschen in jedem Land, in dem wir waren, geholfen. Ich weiß, dass wir für die Tötung von Juden verantwortlich gemacht werden, was wir nie taten. In den baltischen Staaten wurden nach der Befreiung viele Juden von lokalen Milizen getötet, die sie beschuldigten, den Sowjets zu helfen. Die deutschen Streitkräfte hatten damit nichts zu tun, doch die Historiker finden einen Weg, es zu verdrehen, wir haben das Morden tatsächlich gestoppt und viele Juden gerettet.

…

Die Alliierten haben den Propagandakrieg gegen Deutschland gewonnen, und sie kämpfen ihn immer noch. Die älteren Deutschen kennen die Wahrheit, aber jetzt wenden sich unsere jüngeren Generationen komplett gegen uns. Sie protestieren gegen unsere Wiedersehensfeiern, wollen, dass Denkmäler abgerissen werden, und beschmieren das Andenken an ihre Väter. Ihre Augen sind vor der Wahrheit verschlossen, und wir haben keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Ganze Generationen werden in dem Glauben erzogen, dass ihr eigenes Blut guten Menschen schreckliche Dinge angetan hat. Die Vernunft verschwindet und rationales Denken wird durch bloße Anschuldigungen ersetzt. Wenn die Feinde dein eigenes Land besetzen und die gesamte Presse kontrollieren, wird die Wahrheit zur Lüge.

…

Glauben Sie, dass Deutschland nach der Wiedervereinigung eine wohlwollendere Haltung gegenüber der Notlage der deutschen Veteranen einnehmen wird?

…

Albert: Das war unsere Hoffnung, aber das Land ist immer noch besetzt und die meisten Menschen wollen die Vergangenheit einfach vergessen, weil sie zu schmerzhaft ist. Ich sehe jetzt mehr Propaganda aus Berlin, mehr denn je. Im Osten gab es einen Aufschwung der Anti-EinwandererStimmung, aber die Regierung hat sie schnell niedergeschlagen. Ehrlich gesagt kann ich mir vorstellen, dass es nur noch schlimmer wird, nicht besser. Die Welt, für die wir gekämpft haben, ist schon lange vorbei, dieser Traum wird vielleicht nie wieder aufleben. Sicher, ich sehe hier und da einen Hoffnungsschimmer, aber insgesamt sieht es nicht gut aus.

…

Wenn wir diese Welt verlassen, wird es nur noch wenige geben, die sich daran erinnern, dass wir überhaupt gelebt haben, und noch weniger werden sich dafür interessieren, warum wir bis zum Ende treu waren. Es war ein harter Kampf, in den 1950er Jahren Veteranenorganisationen und -treffen zu gründen, denn viele waren gegen diese Idee. Wir mussten das tun, denn das Band, das man mit denjenigen knüpft, die das eigene Schicksal geteilt haben, kann nicht gebrochen werden, und es hat vielen geholfen, zu heilen.

…

Als Sepp starb, kamen Tausende zu seiner Beerdigung, und es hob meine Laune, als wir gemeinsam einen letzten nationalsozialistischen Gruß abgaben. Die Regierung war wütend und die Rufe nach einem Verbot solcher Treffen wurden laut. Während sie argumentieren, dass die Nationalsozialisten Rechte wegnahmen, drehen sie sich um und tun das Gleiche ohne einen zweiten Gedanken.

…

Empfehlung für das Ritterkreuz

…

Am 01-02.04.1945, zeichneten sich Sturmbannführer Stenwedel und sein Bataillon aus, als sie einen Übergang über die Murr hielten. Trotz mangelnder Unterstützung durch schwere Waffen konnten sie ihre Stellungen erfolgreich gegen die überwältigenden feindlichen Kräfte verteidigen und sicherten so den sicheren Durchmarsch des Rests der 13. SS-Freiwilligen-Waffen-Gebirgs-Division “Handschar” über die Murr. Stenwedel wurde daraufhin für das Ritterkreuz vorgeschlagen.

Hier das Interview als Pdf downloaden und sichern – Hier gehts zum Telegram-Kanal: Verborgene Helden>>>.

…

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

Für die Verteidigung des Murübergangs wurde Albert Stenwedel, kurz vor der bedingungslosen Kapitulation am 3. Mai 1945, als einer der Letzten mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges Vorsitzender des Kameradschaftskreises der Waffen-SS, pflegte der Zeit seines Lebens den Kontakt zu ehemaligen Kameraden und anderen hochdekorierten Angehörigen der Waffen-SS und Wehrmacht. Albert Stenwedel verstarb am 29. Juli 1997 im Alter von 89 Jahren in seiner Heimatstadt Hamburg. Hier seine Geschichte…

Monte Cassino – Ein Rückblick. Die 44. Infanterie-Division “Hoch- und Deutschmeister” im Abwehrkampf – hier weiter.

Die Odal-Rune, Symbol der 7. SS-Freiwilligen-Gebirgsdivision Prinz Eugen, steht für das Erbe der Vorfahren, Tradition und Beständigkeit. Nachdem im Frühjahr 1942 die Aufstellung einer neuen SS-Division aus Angehörigen der deutschen Volksgruppen im Banat, Siebenbürgen und Ungarn genehmigt worden war, begannen die Rekrutierungsmaßnahmen für die Division Prinz Eugen. Bis Februar 1944 meldeten sich mehr als 22.000 Freiwillige über 90 Prozent davon Volksdeutsche , die ausschließlich im Raum Serbien, Bosnien, Montenegro und Kroatien gegen Partisanen eingesetzt wurden – hier weiter.

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell, als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Orwell, 1945: »Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, wie das hier aussieht« Erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung verfügbar – hier weiter.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Einzelheiten aus der Kriegszeit, wie die zahlreichen deutschen Friedensinitiativen, die deutschen Konzentrationslager, die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Wehrmacht sowie die Kriegsverbrechen der Alliierten, werden hier aufgedeckt>>>.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

2016 erschien der Bestseller Beuteland, der in der Zwischenzeit den Status eines unerreichten Standardwerks erlangt hat. Zeit also für Bruno Bandulet, seinen Bestseller fortzuschreiben. Er widerlegt gängige Legenden und Märchen mit Zahlen, Daten und Fakten. So zum Beispiel, dass Deutschland ein reiches Land sei. Während das Pro-Kopf-Vermögen in Deutschland bei umgerechnet 60.600 Dollar liegt, kommen die vermeintlich armen Italiener auf 112.000 Dollar, die Schweizer sogar auf 168.000 Dollar. Über allem liegt der Schleier einer ideologiegeladenen Propaganda, die den Erhalt von Macht und Pfründen absichert, die falsches Bewusstsein schafft und deren Methoden in diesem Buch akribisch aufgedeckt werden – hier weiter.

Der Alleskönner – stabil verarbeitet und vielseitig einsetzbar! Feste und doch flexible Gewebeplanen gehören seit Langem zur Grundausstattung von Bushcraftern und Expeditionsteams. Tarps garantieren ein naturnahes Erlebnis und bieten doch guten Schutz. Im Vergleich zu einem Zelt sind sie deutlich vielseitiger – hier weiter.

Die BioMat der Firma Richway gehört zu den innovativsten Produkten im Bereich der Stabilisierung und Restauration von gesunder Vitalität. Sie erzeugt Wärme sowie eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.

2023 besaß Deutschland, größte Volkswirtschaft Europas und viertgrößte der Welt, mehr denn je einen unvergleichlich hohen Beutewert: als Hauptfinanzier der EU und ihrer monströsen Bürokratie und Umverteilung. Als Kreditgeber der letzten Instanz und Garant der nur notdürftig zusammengehaltenen Eurozone. Als verlockendes Fluchtziel für Migranten aus aller Welt. Als unentbehrliche logistische Drehscheibe für die Kriege der USA. Als Absatzmarkt für das teuerste Erdgas, das die Bundesrepublik je bezog. Als Geldquelle für die Profiteure der Energiewende und ihrer Lobby. Und nicht zuletzt als Verfügungsmasse einer links-grünen politischen Klasse, die sich den Staat zur Beute gemacht hat – hier mehr dazu.

Bis zu 2 Millionen Tote und der Untergang bedeutender deutscher Kulturlandschaften, das ist und bleibt die Bilanz der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg! Ein trauriges Kapitel in dieser gewaltigen Tragödie ist der komplette Untergang Tausender Dörfer in Schlesien, Pommern und Ostpreußen. Allein im Sudetenland sind 2400 einst deutsche Orte von der Landkarte verschwunden. In etwas geringerem Umfang sind auch in den heute polnischen Teilen Pommerns, Brandenburgs, Schlesiens und Ostpreußens ehemals deutsche Dörfer untergegangen. Aber das ist heute tabu, niemand soll an solche Abgründe erinnern – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier.

Zeolith ist ein Meister der Entgiftung. Die fein vermahlene Mineralerde verfügt gleich über mehrere Mechanismen, mit denen sie den menschlichen Körper von Giften befreien kann. Ähnlich wie ein Schwamm bindet Zeolith Giftstoffe an sich: Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte, Schimmelpilzgifte und viele mehr. Zeolith – Der Meister der Entgiftung zur Darmsanierung, zur Reinigung des Blutes, Regeneration der Darmschleimhaut, Aktivierung des Immunsystems, Entsäuerung, Bekämpfung von Pilzinfektionen, Hemmung von Entzündungen uvm. – hier weiter.