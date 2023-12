Der Auslandskorrespondent im kriegsgeplagten Deutschland hat oft das Gefühl, in einem riesigen Zaubererschloss zu leben, das nicht besonders gut ausgestattet ist und viele Unannehmlichkeiten mit sich bringt.

…

Aber er wird gastfreundlich empfangen und gut behandelt. Außerdem werden ihm die Hausregeln von dem Gästewärter, der für ihn zuständig ist, genau erklärt.

…

Auf dem größten Teil des Geländes kann er sich nach Belieben bewegen.

Janosch Steuwer, Historiker an der Universität Zürich, hat insgesamt 140 Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht und zeigt daran, wie Durchschnittsbürger auf die Herausforderungen des Nationalsozialismus reagierten – hier weiter.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 22, VERSCHLOSSENE TÜREN

Aber als er durch die endlosen Korridore streift, entdeckt er einige verschlossene Türen. Einige von ihnen sind verschlossen und tragen Zettel, die den Zutritt strikt verbieten. Der Korrespondent weiß, dass jeder Einbruchsversuch zumindest den sofortigen Rauswurf aus dem Schloss bedeuten wird. Er würde einen eklatanten Verstoß gegen die Hausordnung begehen, der er zugestimmt hat. Andere Türen sind zwar verschlossen, aber nicht verriegelt. Wenn er hineinspäht, wird sein Handeln mit Missgunst betrachtet und er kann verdächtig werden. Wieder andere Türen werden ihm auf besonderen Wunsch geöffnet, aber die Räume sind so verschlossen und seine Inspektion wird so sorgfältig überwacht, dass er wahrscheinlich nur einen sehr unvollkommenen Blick auf das erhaschen kann, was sich dort befindet. Schließlich werden ihm die Gästebetreuer von bestimmten Räumen erzählen, die er nicht betreten darf, obwohl der Korrespondent Zweifel an der Richtigkeit dieser Berichte haben wird.

…

Unter diesen Umständen wird sich der Korrespondent natürlich kein vollständiges Bild von dem Schloss des Zauberers und seinem Inhalt machen können, aber wenn er aufmerksam und fleißig ist, wird er vielleicht einige Dinge sehen und hören, die nicht für seine Augen und Ohren bestimmt sind. Er wird sich sein bruchstückhaftes Wissen auch durch Gespräche mit anderen Gästen und durch Klatsch und Tratsch, den er von den Bediensteten aufgeschnappt hat, zusammenreimen. Wenn er lange genug bleibt, bekommt er eine ziemlich klare Vorstellung davon, worum es geht, auch wenn es ein paar Geheimnisse gibt, die er vermutlich nie enträtseln kann.

…

Der Unterton im Deutschland der Kriegszeit war düster. Dies war in Berlin am deutlichsten zu spüren und erreichte seinen Höhepunkt im offiziellen Herzen der Stadt, in und um die Wilhelmstraße. Vor allem nachts war die Wirkung unheimlich. Ich kenne das gut, denn ich wohnte gleich um die Ecke und war in den späten Abendstunden oft auf dieser berühmten Straße unterwegs. Nach Einbruch der Dunkelheit ist die Westseite des unendlich langen Blocks zwischen Vossstraße und Unter den Linden für den Fußgängerverkehr gesperrt. Vor dem Kanzleramt, der Residenz des Führers und anderen offiziellen Gebäuden, einschließlich des Auswärtigen Amtes, warnen rote Ampeln, unterstützt von Polizei- und Militärwachen. Die Ostseite, auf der das Gehen erlaubt war, wurde ebenfalls bewacht. Wenn ich in der Dunkelheit vorsichtig ging, sah ich oft die Gestalt eines riesigen Schupo, der regungslos wie eine Statue in einer Türnische stand. Auf der anderen Straßenseite traten die Wachen mit schweren, rhythmischen Ketten auf ihre Posten. Ansonsten herrschte Schweigen, außer wenn sich ein Paar begegnete. Dann hörte ich vielleicht einen Austausch von tiefen, kehligen Begrüßungen. Zwei oder drei kleine blaue Lichter, die in Abständen angebracht waren, zeigten den Eingang zu den Ministerien an. Geschlossene Autos konnten gesehen werden, wie sie durch die halbkreisförmige Einfahrt in die Residenz ein- oder ausfuhren. Trotz der strengen Verdunkelung verriet ein gelegentlicher Lichtstrahl aus den mit Vorhängen versehenen Fenstern, dass hier bis weit in die Nacht hinein rege Betriebsamkeit herrschte.

…

Die ganze Atmosphäre dieses Ortes war unheimlich mysteriös. Ich spürte, dass ich, wie jeder Passant, von vielen verborgenen Augenpaaren aufmerksam beobachtet wurde. Das bewies ich, als ich zum ersten Mal kurz stehen blieb, um mich zu bücken und einen Schnürsenkel zu binden. Sofort schoss ein Lichtstrahl einer starken Taschenlampe von der anderen Seite des Weges herüber, um zu sehen, was ich vorhatte. Ich habe den gleichen Trick bei späteren Gelegenheiten absichtlich ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis. Dieses Gefühl der absichtlichen Überwachung war kaum angenehm. Ich war froh, als ich um die Ecke auf die “Linden” einbiegen und in mein Hotel schlüpfen konnte.

…

Die Türen, die für uns Korrespondenten am strengsten verriegelt waren, waren die Militär- und Marinebereiche. Das war normal, und niemand konnte sich darüber beschweren, was jede Nation in Kriegszeiten tut. Während meines gesamten Aufenthalts in Deutschland durfte kein Korrespondent auch nur in die Nähe des Westwalls gelangen, der keine “Mauer” ist, sondern das, was Militärs eine “Stellung in der Tiefe” nennen – eine befestigte Zone, die sich viele Meilen hinter der Grenze erstreckt.

…

Die andere unerbittlich verschlossene Tür war die zu dem von Deutschland besetzten Gebiet, das als Generalgouvernement Polen bekannt ist. Gegen Ende des Blitzkriegs im September wurde eine große Gruppe von Journalisten zu einer Beobachtungstour nach Polen mitgenommen, die mit Hitlers triumphalem Einzug in Warschau ihren Höhepunkt fand. Dann wurden die Tore zugeschlagen und dreifach verriegelt.

…

Ein amerikanischer Sonderkorrespondent, Kenneth Collings, setzte sich über die Regeln hinweg und brachte eine aufregende Geschichte heraus; aber er hatte es sehr schwer und wurde fast als Spion erschossen. Außerdem musste er Deutschland unmittelbar danach verlassen.

…

In Berlin kursierten Gerüchte über die Zustände in Polen, aber ich habe nie mit jemandem gesprochen, der tatsächlich in Polen gewesen war, außer mit Dr. Junod, dem bereits erwähnten Beamten des Roten Kreuzes, und einem Deutschen, den ich in der Weihnachtszeit zufällig im Zug von Berlin nach Wien traf. Mein Gespräch mit ihm war zu kurz, um viele Informationen zu erhalten, aber er zeigte mir ein ganzes Bündel von Sondergenehmigungen, die er dort als Leiter einer Fabrik benötigte, die von den Deutschen übernommen worden war. Sie offenbarten ein unglaublich reglementiertes Leben. Er brauchte einen Ausweis, um sich nach 20.00 Uhr auf der Straße aufzuhalten; um überhaupt ein Auto zu fahren, und einen weiteren, um nachts zu fahren; außerdem mindestens ein Dutzend weiterer Genehmigungen, einige davon, um Rohstoffe und Versandprivilegien zu erhalten. Ich fragte ihn scherzhaft, ob er nicht einen Ausweis brauche, um seine Frau zu küssen. Er lachte und sagte: “Noch nicht, aber es könnte so weit kommen!”

…

Einige der Gerüchte, die in Berlin kursierten, waren sehr reißerisch. Eines der hartnäckigsten, das in der Presse die Runde machte, lautete, dass die Nazis systematisch alle lästigen Polen töteten; dass Gestapo- und SS-Männer von Dorf zu Dorf gingen, die von den ansässigen Geheimagenten Denunzierten zusammentrieben und sie mit Maschinengewehren in ein gemeinsames Grab warfen, das die Opfer zuvor hatten ausheben müssen. Ich erwähne dies nicht, um seine Glaubwürdigkeit zu bekräftigen, sondern um ein Bild von den Gerüchten und dem Klatsch zu vermitteln, die in Umlauf gebracht werden, wenn authentische Nachrichten nicht zu bekommen sind. Unter den ausländischen Journalisten in Berlin herrschte der allgemeine Eindruck, dass in Polen grobe Arbeit geleistet wurde. Wenn das eine ungerechte Schlussfolgerung war, dann sind die Nazis selbst schuld, weil sie verlässliche neutrale Beobachter fernhielten, die objektive, unvoreingenommene Berichte hätten schreiben können.

…

So viel zu verschlossenen Türen. Nun zu den Türen, die normalerweise verschlossen sind, die Sie aber unter besonderen Umständen betreten können. Herausragend in dieser Kategorie ist das Protektorat von Böhmen und Mähren. Um dorthin zu gelangen, benötigen Sie eine spezielle Karte. Ich habe mir eine besorgt, sie aber nie benutzt, weil ich mir nicht die Zeit nehmen konnte, um eine solche Reise lohnenswert zu machen. Ein Journalist, der in Prag in Begleitung der deutschen Behörden ankommt, sieht und erfährt nicht viel. Er ist dadurch verdächtig, und kein patriotischer Tscheche wird es wagen, sich ihm zu nähern. Selbst wenn Sie gut eingeführt sind, müssen Sie bei Ihren Kontakten vorsichtig vorgehen, vor allem, um die Personen, die Sie treffen wollen, nicht zu verraten. Und das bedeutet einen ziemlich langen Aufenthalt.

…

Ich habe eine Reihe von Informationen aus erster Hand von Ausländern erhalten, die dort waren und auf die ich mich verlassen konnte. Natürlich kann ich ihre Identität nicht preisgeben. Sie sagten mir, dass die deutsche Armee und die regulären zivilen Funktionäre sich recht gut verhalten hätten und die tschechische Bevölkerung durch taktvolle Behandlung versöhnen wollten. Die meisten Unruhen, die es gab, gingen auf das Konto der Partei, insbesondere der jungen lokalen Nazis, von denen viele ihre Autorität grob missbrauchten. Mir wurde gesagt, dass die Studentenunruhen Ende Oktober mit übertriebener Härte und viel Grausamkeit unterdrückt wurden. Die Zahl der formell Hingerichteten lag wahrscheinlich nicht weit über der offiziell verkündeten Zahl, aber viele wurden von der SS so schwer verprügelt, dass sie an den Folgen starben, während die Zahl derer, die in Konzentrationslager in Deutschland deportiert wurden, sehr hoch war.

…

Ich wurde auch darüber informiert, dass der unterdrückte Hass der Tschechen, insbesondere gegenüber den einheimischen Deutschen, grausam war; dass sogar die tschechischen Frauen scharfe Messer aufbewahrten, um sie den teutonischen Nachbarn in den Bauch zu stechen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen war. Meine Informanten hörten, dass in verschiedenen Teilen des Protektorats große Mengen an Handfeuerwaffen und Maschinengewehren sicher versteckt sind, die einen effektiven Guerillakrieg ermöglichen, sollten die deutschen Armeen an der Front besiegt werden und das Reich Anzeichen eines Zusammenbruchs zeigen. Die Tschechen sind jedoch ein diszipliniertes Volk, das zu klug ist, um sich vorzeitig zu erheben und sich damit der schrecklichen Rache auszusetzen, von der sie wissen, dass sie bevorsteht. Auch wenn das Protektorat ein potenziell ausbrechender Vulkan ist, sind die Feuer gut unter Kontrolle, und es sollte nicht sofort zu einem Ausbruch kommen.

…

Am interessantesten unter den verschlossenen Türen, durch die man einen Blick werfen kann, sind die, die mit Unruhen und Juden bezeichnet sind. Ich habe bereits angemerkt, dass es in Deutschland zwar zweifellos eine militante Unzufriedenheit mit dem Nazi-Regime gibt, diese aber wahrscheinlich nicht so weit verbreitet ist, wie von Exilanten oft behauptet wird. Die organisierten Unruhen haben sich so tief in den Untergrund vergraben, dass Ausländer fast nichts Greifbares darüber wissen. Einige seit langem ansässige Journalisten scheinen direkte Kontakte zu haben, aber natürlich können sie nicht über das Thema schreiben; sie geben auch nicht viele spezifische Informationen heraus. Das ist klug, sowohl um ihrer selbst willen als auch um jede Möglichkeit zu vermeiden, “interne” Informanten zu verwickeln.

…

Die zuverlässigsten Informationen, die ich aus erster Hand über die Lage der Juden erhielt, stammten von zwei jüdischen Familien, denen ich vorgestellt wurde. Die eine war früher wohlhabend, die andere war wohlhabend gewesen. Beide lebten in ärmlichen Verhältnissen. Ihre Grundstücke wurden beschlagnahmt und von quasi öffentlichen Institutionen verwaltet, obwohl sie genug von den Einnahmen erhielten, um anständig zu leben. In einem dieser Häuser traf ich überraschenderweise auf “Arier” von Rang, die keine Befürchtungen äußerten, weil sie freundschaftliche Beziehungen zu meinen Gastgebern unterhielten.

…

Man sagte mir, dass die Situation der 20.000 Juden, die sich noch in Berlin aufhielten, zwar hart und bedrückend sei, dass es aber seit den großen Synagogenbrand-Krawallen im November 1938 keine organisierte Gewalt gegen sie gegeben habe. Gelegentlich wurden Juden verprügelt oder anderweitig misshandelt; nach dem Münchner Attentat auf Hitler hatte es mehrere Vorfälle gegeben. Aber meine Informanten sagten, sie glaubten, dass solche Taten eher auf die Initiative von Untergebenen der Partei als auf die offizielle Politik zurückzuführen waren.

…

Der schwierigste Aspekt ihrer Existenz ergab sich aus den ständigen Einschränkungen und Diskriminierungen, denen sie ausgesetzt waren. Die meisten Geschäfte, Läden und Restaurants haben Eingangsschilder mit der Aufschrift: Juden sind nicht erwünscht oder Juden ist der Zutritt untersagt. Diese Verbote werden weitgehend durchgesetzt, so dass es für Juden schwierig ist, auswärts einzukaufen oder eine Mahlzeit einzunehmen. Sie dürfen sich jedoch bei lokalen Händlern anmelden und innerhalb bestimmter Stunden legal einreisen. Juden erhalten regelmäßig Lebensmittelkarten, aber während meines Aufenthalts in Berlin wurden ihnen keine Kleiderkarten ausgestellt.

…

Alle Juden müssen einen speziellen Ausweis mit sich führen, der auf Verlangen von jedem, der dazu berechtigt ist, vorgelegt werden muss. Sie dürfen sich nicht in die zentralen Teile der Stadt begeben, und ich habe nie einen in der Wilhelmstraße, Unter den Linden oder den angrenzenden Bereichen gesehen. Juden dürfen sich nach 20.00 Uhr nicht mehr außerhalb ihrer Häuser aufhalten, und sie dürfen auch keine gewöhnlichen Vergnügungslokale mehr aufsuchen.

…

Die Juden finden ein solches Leben natürlich unerträglich und sehnen sich danach, auszuwandern. Aber das ist sehr schwierig, denn sie können fast kein Geld oder Eigentum mitnehmen und andere Länder werden sie nicht aufnehmen, damit sie nicht zur öffentlichen Last werden. Ihre größte Angst scheint zu sein, dass sie in das jüdische “Reservat” in Südpolen deportiert werden, das die deutsche Regierung in Erwägung zieht.

…

Der durchschnittliche Deutsche scheint nicht geneigt zu sein, mit ausländischen Besuchern viel über diese unterdrückte Minderheit zu sprechen. Ich habe jedoch den Eindruck gewonnen, dass die Öffentlichkeit die Gewalt und Grausamkeit, unter der die Juden zu leiden haben, nicht gutheißt. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass der Durchschnittsdeutsche solche Methoden zwar verurteilt, aber die Juden nicht ungern gehen sieht und sie auch nicht zurückwünscht. Ich erinnere mich persönlich daran, wie weit verbreitet der Antisemitismus im Kaiserreich war, und ich habe ihn in viel deutlicherer Form erlebt, als ich während der Inflationszeit 1923 in Deutschland war. Die Nazis scheinen also auf eine populäre Veranlagung zurückgegriffen zu haben, als sie ihre extremen antisemitischen Doktrinen verkündeten.

…

Die vorherrschende Haltung gegenüber den Juden im heutigen Deutschland erinnert mich stark an die Haltung gegenüber den christlichen Griechen und Armeniern in der Türkei, als ich kurz nach dem Weltkrieg dort war. Die Türken waren damals in einer fanatisch nationalistischen Stimmung und hatten sich, ob zu Recht oder zu Unrecht, dazu entschlossen, dass die ansässigen Griechen und Armenier unassimilierbare Elemente waren, die vertrieben werden mussten, wenn sie ihr Ziel eines 100-prozentigen türkischen Nationalstaates erreichen wollten. Um dies zu bewerkstelligen, waren sie bereit, vorübergehende wirtschaftliche Schwierigkeiten ernster Art in Kauf zu nehmen. Auf meiner Reise durch Kleinasien kam ich in Städte und Dörfer, in denen die Geschäfte stillstanden, die Häuser halbfertig waren und das Obst auf dem Boden verfaulte, weil griechische oder armenische Händler, Handwerker und Arbeiter vertrieben worden waren und es keine Türken gab, die sie ersetzen konnten. Als ich in Ankara, der neuen türkischen Hauptstadt im Herzen der anatolischen Hochebene, ankam, sprach ich mit Mustapha Kemal und anderen nationalistischen Führern über dieses Problem. Ihre Antwort war in allen Fällen im Wesentlichen die gleiche.

…

Ihre Argumentation lautete wie folgt: “Wir wissen, was wir jetzt durchmachen und welche schlechten Auswirkungen unsere Politik auf die öffentliche Meinung in der Welt haben kann. Aber wir sind der Meinung, dass dies eine wichtige nationale Aufgabe ist. Wir glauben, dass die Griechen und Armenier aggressiv fremde Elemente sind, die viele Aspekte unseres nationalen Lebens monopolisieren. Je mehr sie gedeihen, desto schädlicher werden sie. Wenn wir sie plötzlich vertreiben, werden wir vielleicht zehn, zwanzig oder sogar dreißig Jahre lang wirtschaftlich leiden müssen, bis wir aus unserem eigenen Volk kompetente Handwerker und Geschäftsleute hervorgebracht haben. Was ist das im Leben einer Nation? Unter den gegebenen Umständen ist das ein Preis, den wir zu zahlen bereit sind.

…

In der nationalistischen Türkei war die Entschlossenheit, die Griechen und Armenier zu eliminieren, hauptsächlich durch politische und wirtschaftliche Überlegungen motiviert. Im nationalsozialistischen Deutschland wurde die Entschlossenheit, die Juden zu eliminieren, durch Rassentheorien noch verstärkt. Das Ergebnis ist eine äußerst kompromisslose Haltung in Nazikreisen. Wenn dies nicht öfter zum Ausdruck gebracht wird, liegt das daran, dass sie das Gefühl haben, dass die Frage im Prinzip bereits entschieden ist und dass die Beseitigung der Juden in relativ kurzer Zeit abgeschlossen sein wird. Normalerweise kommt das Thema also nicht auf. Aber es taucht in unerwarteten Momenten auf. Ich war zum Beispiel bei einem Mittag- oder Abendessen mit Nazis, bei dem die Judenfrage nicht einmal erwähnt worden war, verblüfft, als jemand sein Glas erhob und beiläufig einen Toast aussprach: “Mögen die Juden sterben!”

…

Kann Deutschland das durchhalten? Das ist die Frage, über die endlos debattiert wird, wenn ausländische Beobachter im Deutschland der Kriegszeit miteinander plaudern. Es ist ein faszinierendes Thema, denn es enthält wahrscheinlich den Schlüssel zu dem entscheidenden Rätsel, wer den Krieg gewinnen wird. Deutschland hat den letzten Krieg vor allem wegen der erdrückenden Wirkung der alliierten Blockade verloren, die sowohl das deutsche Volk als auch die deutsche Industrie bis zum allgemeinen Zusammenbruch aushungerte. Wenn die neue Blockade genauso gut funktioniert, ist Deutschland dem Untergang geweiht. Aber wenn sich die Geschichte nicht wiederholt, dann kann Deutschland zumindest seine derzeitige Vormachtstellung in Mittel- und Osteuropa behalten. Und das wiederum bedeutet einen qualifizierten deutschen Sieg.

…

Das ist keine Neuigkeit. Es ist eine einfache Tatsache, die jeder gut informierte Mensch kennt. Ich war mir ihrer Bedeutung bewusst, als ich nach Deutschland reiste, um die Situation zu studieren. Und während der Monate, die ich dort verbrachte, tat ich mein Bestes, um die Antwort zu bekommen. Unter anderem unterhielt ich mich mit den bestinformierten neutralen Beobachtern, die ich finden konnte: Journalisten aus verschiedenen Ländern, Diplomaten, alteingesessene Fachleute und Geschäftsleute. Viele dieser ausländischen Einwohner waren Spezialisten mit einer Fülle von technischen Informationen.

…

Aus dem, was diese Männer mir erzählten, sowie aus meinen eigenen Studien und Beobachtungen, lernte ich eine Menge. Aber ich bekam nicht die schlüssige Antwort, die ich suchte. Die Beweise waren in der Regel bruchstückhaft und oft widersprüchlich, während die Experten untereinander heftige Meinungsverschiedenheiten hatten. Einige sagten, dass Deutschlands Lage immer verzweifelter und seine Aussichten fast hoffnungslos würden; andere behaupteten, Deutschland könne sich unbegrenzt halten und habe das Spiel praktisch gewonnen. Zwischen den beiden Extremen gab es Zwischenmeinungen. Ich verließ Deutschland also in der Stimmung von Omar Khayyam, der durch dieselbe Tür hinausging, durch die er hineingegangen war.

…

Auch wenn ich nicht in der Lage bin, das Rätsel der deutschen Kriegsperspektiven mit einem sicheren Ja oder Nein zu beantworten, glaube ich doch, dass es möglich ist, die Elemente des Problems darzulegen und die Beweise angemessen zusammenzufassen. Wenn wir darlegen, was definitiv bekannt ist und was sich logischerweise aus den bekannten Fakten ableiten lässt, werden wir besser in der Lage sein, vernünftige Schlussfolgerungen zu ziehen und die Bedeutung der aktuellen Ereignisse zu interpretieren, während sie stattfinden.

…

Seit Adolf Hitler 1933 an die Macht kam, rüstet Deutschland in einem immer schnelleren Tempo auf. Das Ergebnis ist die gewaltigste Anhäufung von Kriegsmaterial, die die Welt je gesehen hat. Aber selbst dieses riesige Aufrüstungsprogramm ist nur ein Teil der Geschichte. Deutschlands gesamtes nationales Leben wurde systematisch auf Kriegsfuß gestellt. Die Nazis nennen es ganz offen Wehrwirtschaft.

…

Ein herausragendes Merkmal der Kriegswirtschaft ist die Geheimhaltung. Außenstehende müssen so weit wie möglich davon abgehalten werden, herauszufinden, was vor sich geht. Daher galt in Deutschland von Anfang an jede Weitergabe von Informationen, die das nationale Interesse berühren, als Hochverrat, der mit dem Tod bestraft wird. So war jede Phase der deutschen Vorbereitungen, ob militärisch oder anderweitig, von Geheimnissen umhüllt.

…

Unter diesen Umständen sehen wir, wie schwer es ist, an die Fakten zu kommen. Die Statistiken, die man veröffentlichte, sind bekanntermaßen unvollständig und unzuverlässig. Nehmen Sie die verfügbaren Zahlen zu den deutschen Importen der letzten Jahre. Es ist ein offenes Geheimnis, dass riesige Mengen strategischer Rohstoffe und lebenswichtiger Nahrungsmittel im Ausland auf direktem Wege für die Armee eingekauft und in den offiziellen Handelstabellen nie ausgewiesen wurden. Es ist ebenfalls bekannt, dass ein großer Teil der regulären Importe in die Sonderreserven geflossen ist; aber wie viel, wurde nie bekannt gegeben.

…

Natürlich hat man seit Beginn des Krieges keinerlei Zahlen veröffentlicht, so dass sich das Geheimnis immer weiter vertieft. Das ist der Hauptgrund, warum selbst die bestinformierten ausländischen Einwohner in Deutschland zu so unterschiedlichen Schlussfolgerungen über die deutsche Fähigkeit kommen, den Krieg gegen die erdrückende Wirkung der britischen Blockade fortzusetzen.

…

Obwohl wir es also mit vielen unbekannten oder nur teilweise bekannten Faktoren zu tun haben, scheint es dennoch möglich, zu Schlussfolgerungen zu gelangen, die der Wahrheit nahe kommen. Unter diesen Einschränkungen werde ich versuchen, die Kriegssituation in Deutschland zu analysieren. Die Analyse gliedert sich natürlich in vier Hauptbereiche: (1) Militär; (2) Industrierohstoffe; (3) Nahrungsmittel; (4) nationale Psychologie, gewöhnlich als Moral bezeichnet.

…

In Bezug auf den militärischen Faktor sind sich die ausländischen Beobachter in Deutschland am ehesten einig. Nahezu alle sind davon überzeugt, dass die deutsche Armee hocheffizient und hervorragend ausgerüstet ist. Sie waren sich auch einig, als ich vor Ort war, dass der Westwall für einen direkten Angriff uneinnehmbar zu sein scheint, solange Deutschland weiterhin einen Verteidigungskrieg an einer Front führt. Das heißt nicht, dass die Alliierten nicht tiefe Vorposten einnehmen könnten, wenn sie genug Männer und Metall opferten.

…

Als ich in Deutschland war, war übrigens offensichtlich noch nicht die volle Mannstärke mobilisiert worden. Überall, wo ich hinkam, sah ich eine große Anzahl fitter Menschen, die keine Uniform trugen. Außerdem liefen die Munitionsfabriken während der ruhigen Wintermonate auf Hochtouren – eine Tatsache, die ich aus unanfechtbaren Informationen erfuhr. Diese kontinuierliche Anhäufung von Munition war ein deutliches Indiz dafür, dass die Reserven an wichtigen Rohstoffen weiterhin reichlich vorhanden waren. Wenn man bedenkt, wie schnell Kriegsmaterial veraltet, wäre es unwahrscheinlich gewesen, dass die Munitionsindustrie in diesem Tempo weitergemacht hätte, wenn die unmittelbare Gefahr eines Mangels an lebenswichtigen Rohstoffen bestanden hätte. Es sei denn, es handelte sich um Munition, die für den schnellen Einsatz in großem Umfang vorgesehen war.

…

Dies bringt uns zu einer scharfen Meinungsverschiedenheit, auf die ich bezüglich der militärischen Lage gestoßen bin. Einige ausländische Einwohner waren der Meinung, Deutschland sei stark genug, um im Frühjahr oder Sommer 1940 eine große Offensive im Westen zu wagen, entweder direkt an der französischen Maginot-Linie oder über Holland und Belgien. Das ist sicherlich das, was hohe Nazis andeuteten, als sie selbstbewusst mit ihrer Fähigkeit prahlten, einen kurzen Krieg zu führen, der in einem vollständigen Sieg gipfelt. Die meisten ausländischen Beobachter sagten mir jedoch, dass sie die Chancen für einen Erfolg eines solchen Vorhabens, insbesondere im ersten Jahr des Krieges, für deutlich geringer hielten. Eine solche Offensive, die gewaltigste militärische Operation, die je unternommen wird, hätte nicht nur ungeheure Verluste an Menschenleben zur Folge, sondern auch einen ebenso ungeheuren Verbrauch an Kriegsmaterial. Diese Einwender waren der Meinung, dass Deutschland noch nicht über die wirtschaftlichen Reserven, insbesondere an Öl und Stahl, verfügte, um eine komplette Westoffensive erfolgreich durchzuführen. Im günstigsten Fall bedeutet dies ein höchst riskantes Spiel, bei dem ein schnelles Scheitern die Strafe wäre. Sie kamen daher zu dem Schluss, dass das Oberkommando wohl kaum alles für einen einzigen Blitzschlag riskiert, es sei denn, Deutschland wäre wirtschaftlich in einer so schlechten Verfassung, dass es selbst in der Defensive nicht lange durchhalten könnte.

…

Die offensichtliche Schlussfolgerung aus diesen gegensätzlichen Standpunkten war, dass eine deutsche Offensive im Westen in diesem Jahr entweder auf große Stärke oder große Schwäche hindeutete.

…

All dies unterstreicht die lebenswichtige Bedeutung des zweiten Faktors – der Industrierohstoffe. Die Tragödie von Finnland zeigt auf dramatische Weise, dass die beste Armee ohne reichlich Nachschub jeglicher Art hilflos ist. Genauso könnte die deutsche Armee bald besiegt werden, wenn ihr die Kriegssehnen durchtrennt sind.

…

Was die Industrieanlagen und -ausrüstungen betrifft, so scheint Deutschland durchaus in der Lage zu sein, seine Armeen zu versorgen, seine Zivilbevölkerung über der Armutsgrenze zu halten und einen beträchtlichen Außenhandel zu betreiben. Ein wichtiger Teil von Hitlers gigantischem Vorbereitungsprogramm war die systematische Entwicklung der Schwerindustrie, die dem Stand des letzten Krieges weit voraus ist. Wenn wir Österreich und die Tschechoslowakei einbeziehen, ganz zu schweigen vom besetzten Polen, stellen wir fest, dass die Produktionskapazität Großdeutschlands um etwa 50 Prozent größer ist als 1913.

…

Fabriken können jedoch ebenso wenig ohne Rohstoffe betrieben werden, wie Armeen ohne Nachschub kämpfen können. Und die moderne Industrie benötigt eine Vielzahl von Materialien, die buchstäblich vom Ende der Welt kommen. Ganz oben auf der Liste stehen Kohle, Eisen und Öl.

…

Deutschland verfügt über reichlich Kohle innerhalb seiner Grenzen, während die Beschlagnahmung der reichen polnischen Kohlefelder dem Land einen guten Überschuss für den Export beschert. Aber Eisen ist ein ernstes Problem, während Öl zweifellos seine größte Schwäche ist.

…

Deutschland hat seine einzigen hochwertigen Eisenminen verloren, als es Elsass-Lothringen am Ende des letzten Krieges an Frankreich abtrat. In letzter Zeit hat das Reich im Rahmen seines berühmten Vierjahresplans zur industriellen Selbstversorgung verschiedene minderwertige Eisenvorkommen erschlossen. Diese unter dem Namen Hermann-Göring-Werke bekannten Unternehmen sind wirtschaftlich verschwenderisch, aber da es sich offen gesagt um eine Kriegsmaßnahme handelt, spielen die Kosten eine untergeordnete Rolle. Diese neuen Werke gehen gerade erst in die volle Produktion. Die Einzelheiten sind ein Staatsgeheimnis, aber man geht davon aus, dass ihre Produktion beträchtlich sein wird. Dennoch können sie nicht mehr als einen Teil des deutschen Bedarfs decken, und ihr Produkt muss mit hochwertigen Erzen gemischt werden, um den besten Stahl zu erhalten. In Österreich gibt es eine heimische Quelle für hochwertiges Erz, aber das Feld ist zu klein, um von großer Bedeutung zu sein.

…

Die deutsche Regierung durchkämmt das Land nach Schrott. Während meines Aufenthalts in Berlin habe ich oft gesehen, wie Arbeiter Eisengeländer sogar von den Fassaden privater Häuser entfernten, während die Bevölkerung aufgefordert wurde, jedes Stück Altmetall an die offiziellen Schrottsammler abzugeben. Das beweist nicht, dass Deutschland heute mit einer entscheidenden Eisenknappheit konfrontiert ist. Es bedeutet jedoch, dass die Regierung vorausschauend handelt und kein Risiko eingeht.

Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass das Reich große Reserven an Eisen und anderen lebenswichtigen Rohstoffen angelegt hat. Aus den Handelsstatistiken geht hervor, dass die Einfuhren von Eisenerz in den drei Jahren vor dem Krieg erheblich zugenommen haben, während die Einfuhren von Schrott und Roheisen um 300 Prozent gestiegen sind. Darüber hinaus besteht, wie bereits erwähnt, die Wahrscheinlichkeit, dass große Käufe im Ausland auf direkte offizielle Rechnung getätigt wurden, die in den Handelsbüchern nicht auftauchen. Die Chancen stehen also gut, dass Deutschland zu Beginn des Krieges über genügend Eisen verfügte, um seinen Bedarf für eine geraume Zeit zu decken.

…

Dennoch hat Mars, der Kriegsgott, einen unersättlichen Appetit auf Eisen, während die deutsche Industrie, die auf Hochtouren läuft, viel Eisen und Stahl als Ersatz benötigt. Dies gilt insbesondere für die überlastete deutsche Eisenbahn. Kurz vor Ausbruch des Krieges wurde ein großes Bauprogramm gestartet, um den akuten Mangel an Lokomotiven und rollendem Material zu beheben, und es ist unwahrscheinlich, dass dieses Programm ganz auf Eis gelegt wurde.

…

Woher soll Deutschland die notwendigen Eisenvorräte für all dies nehmen? Nach den optimistischsten Schätzungen kann das Reich nicht mehr als die Hälfte seines Bedarfs aus inländischen Quellen decken. Der Rest muss aus dem Ausland kommen. Da die britische Blockade die Seewege versperrt, ist die einzige zugängliche ausländische Quelle in großem Umfang Schweden. Schon vor dem Krieg versorgten Schwedens ausgedehnte, hochwertige Eisenminen Deutschland mit fast der Hälfte seines importierten Eisenerzes. Es liegt auf der Hand, dass diese lebenswichtige Versorgungsquelle um jeden Preis aufrechterhalten werden muss. Als ich in Deutschland war, gaben mir Beamte deutlich zu verstehen, dass Deutschland zweifellos alles daransetzen werde, sollte Schweden die Eisenerzlieferungen, von denen die deutsche Industrie und die deutsche Kriegsmaschinerie so stark abhängen, stoppen oder deutlich verringern. Dies ist ein wichtiger Faktor für die deutsche Invasion in Skandinavien, die zu dem Zeitpunkt begann, zu dem diese Seiten geschrieben wurden.

…

Langfristig kann Russland vielleicht dazu beitragen, das Eisendefizit des Reiches zu decken, wenn es den deutschen Technikern gelingt, Russland auf eine effiziente Basis zu stellen, wie sie es angeblich gerade tun. Das ist jedoch das, was die Deutschen als “Zukunftsmusik” bezeichnen, die vermutlich noch etwa zwei Jahre entfernt ist. In der Zwischenzeit ist es interessant festzustellen, dass Deutschland immer noch Eisen aus Luxemburg bezieht. Noch interessanter sind Berichte, wonach Eisen aus dem französischen Lothringen in das Reich gelangt, im Austausch gegen deutschen Koks, den die französischen Eisenminen für einen effektiven Betrieb benötigen. Dieser Schmuggelhandel läuft offenbar über das neutrale Belgien und wird von beiden Seiten mit einem Augenzwinkern betrachtet. Obwohl die französische Regierung diese Berichte dementiert hat, sind sie nicht unwahrscheinlich. Ein solcher Austausch fand bereits im letzten Krieg statt und ist ein historischer Gemeinplatz. Selbst über die heißesten Fronten hinweg kommt es in der Regel zu Tauschgeschäften, wenn der gegenseitige Nutzen ausreichend offensichtlich ist.

…

Das deutsche Eisen- und Stahlproblem ist zwar ernst, scheint aber nicht unlösbar zu sein. Jedenfalls ist es unwahrscheinlich, dass es in unmittelbarer Zukunft zu einer akuten Knappheit kommt.

…

Wir kommen nun zu dem entscheidenden Problem des Erdöls, dem schwächsten Punkt in Deutschlands industrieller Rüstung. Soweit ich weiß, liegt der normale Verbrauch des Reichs an Treibstoff in Friedenszeiten bei durchschnittlich fünf bis sechs Millionen Tonnen. In den letzten Jahren hat Deutschland gewaltige Anstrengungen unternommen, um seine Abhängigkeit von ausländischen Lieferungen zu verringern. Bei aufwendigen, von der Regierung subventionierten Bohrungen wurden Ölfelder entdeckt, die die Produktion von heimischem Rohöl um mindestens 300 Prozent steigerten. Deutschland produziert ebenfalls große Mengen an Benzol, einem Nebenprodukt von Koks. Vor allem aber haben neue chemische Verfahren die Gewinnung von Öl in großem Umfang aus den umfangreichen Braunkohlevorkommen in Deutschland ermöglicht. Es wird geschätzt, dass Deutschland zu Beginn des Krieges aus diesen Quellen zusammengenommen jährlich etwa drei Millionen Tonnen Treibstoff produzierte – etwa die Hälfte des Bedarfs in Friedenszeiten.

…

Deutschland befindet sich jetzt im Krieg, und wenn seine Kriegsmaschinerie voll ausgelastet wäre, würde der Ölverbrauch auf mindestens zwölf Millionen Tonnen pro Jahr ansteigen. Aber zumindest bis zur Invasion in Skandinavien fand der ölverschlingende Blitzkrieg nur zu Beginn statt und endete, als der kurze Polenfeldzug vorbei war. Von da an wurde der Krieg zu einem Sitzkrieg, der sehr wenig Öl verbrauchte. In der Zwischenzeit wurden die rigidesten Sparmaßnahmen praktiziert. Private Autos fahren nicht mehr; Busse und Lastwagen werden mit einem Gemisch betrieben, das etwa 30 Prozent Kartoffelalkohol enthält, während eine riesige Flotte stillgelegter Handelsschiffe überhaupt keinen flüssigen Treibstoff mehr verbraucht. Es wird zuverlässig geschätzt, dass der deutsche Ölverbrauch unter diesen Umständen unter dem normalen Niveau in Friedenszeiten lag.

…

Aber dieser seltsame Sitzkrieg kann nicht unbegrenzt weitergehen, so dass Deutschland jederzeit mit einem enormen Ölverbrauch konfrontiert werden könnte. Ist Deutschland darauf vorbereitet, diese Belastung zu tragen? Das Reich hat zweifelsohne große Ölreserven angesammelt. Seit Jahren übersteigen die Importe den aktuellen Bedarf deutlich, wenn man die heimische Produktion berücksichtigt. Im Jahr 1936 beliefen sich die Einfuhren auf 4.200.000 Tonnen, 1937 auf 4.300.000, 1938 auf fast 5.000.000 und im ersten Halbjahr 1939 auf über 2.700.000 Tonnen, was bedeutet, dass etwa 5.500.000 Tonnen importiert worden wären, wenn der Krieg im September nicht ausgebrochen wäre.

…

Dies sind die offiziellen Handelszahlen, die die Möglichkeit weiterer Importe auf direktem offiziellen Weg nicht ausschließen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese sehr groß gewesen sein könnten. Öl ist schwieriger zu verstecken und zu lagern als die meisten anderen Materialien. Als ich in Deutschland war, hörte ich Gerüchte über riesige versteckte Pools, aber ich bin geneigt, ihnen nicht zu glauben.

…

Wie groß die Ölreserven des Reiches auch immer sein mögen, die Blockade war ein schwerer Schlag, da sie die Importe aus Nord- und Südamerika unterbrach, die im Durchschnitt 80 Prozent der Gesamtmenge ausmachten. Interessanterweise lieferte Rumänien 1938 nur 700.000 Tonnen Öl nach Deutschland, während Russland den unbedeutenden Anteil von 33.000 Tonnen beisteuerte. Doch gerade auf diese beiden Länder muss sich Deutschland verlassen, wenn es eine wahrscheinlich tödliche Ölknappheit vermeiden will.

…

Rumänien allein kann das Problem kaum lösen. Die rumänischen Ölfelder sind im Niedergang begriffen. Im Jahr 1938 beliefen sich die rumänischen Ölexporte in alle Länder auf weniger als 5.000.000 Tonnen, und diese Exporte wurden durch eindeutige Vereinbarungen nicht nur mit Deutschland, sondern auch mit Großbritannien, Frankreich, Italien und den Balkanländern aufgeteilt. Trotz intensiver Diplomatie ist es Deutschland bisher nicht gelungen, Rumänien dazu zu bewegen, dem Reich mehr als die vereinbarte Menge von 1.200.000 Tonnen zu liefern. In den strengen Wintermonaten, als die Donau zugefroren und die Schifffahrt unmöglich war, erreichte übrigens nur sehr wenig rumänisches Öl Deutschland.

…

Sollte Deutschland in Rumänien einmarschieren und es erobern, stünden dem Reich seine Ölfelder zur Verfügung. Eine solche Invasion könnte jedoch, selbst wenn sie erfolgreich wäre, Deutschland unterm Strich mehr schaden als nutzen. Die Ölquellen und Raffinerien wären vermutlich zerstört, lange bevor die deutschen Armeen sie in Besitz nehmen könnten, und es würde schätzungsweise ein Jahr dauern, die Ölquellen wieder in Betrieb zu nehmen, während die Raffinerien noch länger brauchen könnten. Außerdem könnte die gesamte Balkanregion in einen Krieg verwickelt werden, was das Letzte ist, was Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt will, da es dadurch eine wichtige Quelle für Nahrungsmittel und Rohstoffe verlieren könnte, zumindest für einen beträchtlichen Zeitraum.

…

Der Schlüssel zu Deutschlands Öldilemma scheint in Russland zu liegen. Die kaspischen Ölfelder der Sowjetunion rund um Baku gehören mit einem durchschnittlichen Ertrag von dreißig Millionen Tonnen zu den reichsten der Welt. Das meiste davon wird in Russland selbst verbraucht, aber es gibt einen großen Überschuss, von dem ein Großteil nach Deutschland verschifft werden könnte. Die Hauptschwierigkeit ist der Transport, entweder über das Schwarze Meer und die Donau hinauf oder mit der Eisenbahn über eine große Entfernung und zu hohen Kosten. Es besteht auch die Möglichkeit, dass anglo-französische Flotten und Armeen, die mit den Türken verbündet sind, die Schwarzmeerroute unterbrechen und sogar die kaspischen Ölfelder selbst zerstören oder erobern. Das wäre in der Tat ein schwerer Schlag für die deutschen Hoffnungen. In diesem Fall wären die einzige mögliche russische Bezugsquelle die polnischen Ölfelder in der russisch besetzten Zone, deren Jahresproduktion bei mageren 500.000 Tonnen liegt.

…

Deutschland steht vor anderen Rohstoffproblemen, die allerdings nicht so gravierend sind wie die des Öls. Russland kann Manganerz in Hülle und Fülle liefern – wenn es die Zeit erlaubt. Kupfer, Blei, Chrom und Bauxit (die Grundlage für Aluminium) sind in Mitteleuropa und auf dem Balkan verfügbar. Mit dem eroberten Polen hat man reichlich Zink erworben. Nickel, Zinn und einige seltene Legierungen sind durch die Blockade der Alliierten unwiderruflich abgeschnitten, mit Ausnahme der Nickelminen in Nordfinnland. Es ist jedoch so gut wie sicher, dass Deutschland diese Eventualitäten vorausgesehen und ausreichende Mengen für seinen wahrscheinlichen Bedarf gelagert hat. Eine Kautschukknappheit wird durch die deutsche synthetische Buna weitgehend abgewendet.

…

Wenn also die deutsche Kriegsmaschine nicht aus Mangel an Öl zum Stillstand kommt, sieht es so aus, als ob das Reich die Blockade überstehen könnte, soweit es um industrielle Kriegsgüter geht, bis die Kommunikation mit Russland perfektioniert ist und der riesige östliche Nachbar in ein oder zwei Jahren seine Produktion aufnimmt. Dies setzt natürlich voraus, dass die deutsch-russischen Beziehungen auf dem jetzigen Stand bleiben. Sollte Stalin seine pro-deutsche Politik aufgeben, ändert sich die gesamte Situation und Deutschlands Rohstoffaussichten dürften sich in der Tat verdüstern.

…

Nun zum Faktor Nahrungsmittel. Wir haben diese Phase auf den vorangegangenen Seiten bereits so ausführlich behandelt, dass hier nicht mehr viel gesagt werden muss. Zuverlässige Informationen deuten darauf hin, dass die fast beispiellose Kälte des vergangenen Winters einen beträchtlichen Teil der Vorräte an Kartoffeln, Kohl und anderem Gemüse im Reich beschädigt oder verdorben hat. Das ist ein schwerer Schlag. Er bringt nicht nur den Zeitplan für die menschliche Ernährung durcheinander, sondern erschwert auch die Aufrechterhaltung des riesigen Schweinebestands im Reich, der sich hauptsächlich von Kartoffeln und Zuckerrüben ernährt. Wenn ein großer Prozentsatz der deutschen Schweine geschlachtet werden muss, wird das wiederum die Fettsituation verschlechtern, die das akuteste Ernährungsproblem in Deutschland darstellt.

…

Wir kommen nun zum vierten und letzten Faktor in unserer Analyse der deutschen Kriegssituation und -aussichten. Dies ist das Element der Moral. Sie ist der am schwierigsten einzuschätzende Faktor von allen, denn die nationale Psychologie liegt im Bereich der “Unwägbarkeiten”, die weder statistisch gewogen noch numerisch erfasst werden können. Bei so vielen unbekannten oder unsicheren Größen, mit denen wir es zu tun haben, scheint das Beste, was wir tun können, die Erstellung einer Art Bilanz zu sein, in der die jeweiligen Aktiva und Passiva aufgeführt sind.

…

Äußerlich betrachtet ist das Dritte Reich psychologisch genauso gut vorbereitet wie waffentechnisch. Sieben lange Jahre lang haben Adolf Hitler und Paul Joseph Goebbels, anerkannte Meister der Propaganda, ein von Natur aus diszipliniertes Volk systematisch zu einem erstaunlich reaktionsschnellen psychischen Gleichklang geformt. Das Ergebnis ist, dass wir hinter der mächtigsten Militärmaschinerie der Welt einen noch gewaltigeren psychischen Mechanismus erkennen – ein ganzes Volk, 80.000.000 Mann stark, zusammengeschweißt zu einem lebenden Marsmoloch, in dem jeder Einzelne seinen Platz hat und als reglementierte Einheit in einer komplexen Synthese funktioniert, wie sie vielleicht nur die Deutschen erdenken und betreiben können. Die Geschichte der Menschheit hat wahrscheinlich noch nie etwas Vergleichbares gesehen – und seine Effizienz wurde bereits auf dramatische Weise bewiesen. Niemand kann das Deutschland der Kriegszeit aus erster Hand studiert haben, ohne tief beeindruckt zu sein. Doch reifliche Überlegungen legen nahe, dass eine so gewaltige und intensive Anstrengung ihren Preis haben muss. Dieser Preis ist die psychische Belastung. Das deutsche Volk ist durch eine Generation von Widrigkeiten gestählt und abgehärtet worden. In den letzten sieben Jahren wurden sie psychologisch durchtrainiert, wie ein Boxer, der sich auf einen Meisterschaftskampf vorbereitet oder eine Fußballmannschaft für das große Spiel der Saison. Die Frage ist: Sind sie absolut “in Form” oder sind sie ein wenig übertrainiert? Als ich die stumpfen Reflexe des Durchschnittsdeutschen beobachtete, konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, ob ich nicht ein Volk erblickte, das zwar körperlich noch kräftig ist, aber geistig müde.

…

Wie die Antwort lautet, weiß ich nicht. Wahrscheinlich kann das nur die Zukunft sagen. Ich persönlich glaube, dass die deutsche Moral stark ist – aber brüchig. Um das Gleichnis ein wenig zu variieren, glaube ich, dass sie wie ein Gummiband ist, das lange gedehnt werden kann, ohne ein Zeichen von Schwäche zu zeigen – und dann reißt!

Um zu verdeutlichen, was ich meine, schauen wir uns an, was im letzten Krieg passiert ist. Bis zu seinem Ende war die deutsche Psychologie außergewöhnlich. Um jeden Anschein von Parteilichkeit zu vermeiden, möchte ich einen britischen Schriftsteller zitieren, der sich in jenen entscheidenden Jahren mit diesem Thema befasst hat.

…

Harold Nicolson: “Ich erinnere mich, wie im letzten Krieg die großartige Moral des gesamten deutschen Volkes es uns zu jedem Zeitpunkt schwer machte, den Zustand der deutschen öffentlichen Meinung genau einzuschätzen. Eine spezielle Abteilung unseres Auswärtigen Amtes wurde nur zu dem Zweck eingerichtet, die wahren Verhältnisse in Deutschland zu ermitteln. Diese Abteilung befragte neutrale Besucher, durchsuchte alle deutschen Presseorgane und analysierte die Briefe aus der Heimat, die bei toten oder gefangenen Deutschen gefunden wurden. Diese Briefe enthielten nicht nur keine Hinweise auf eine Schwächung des nationalen Willens, sondern die Frauen, die an ihre Männer an der Front schrieben, beklagten sich nur selten über die harte Tortur, der sie ausgesetzt waren. Erst nach dem endgültigen Zusammenbruch erfuhren wir, wie schrecklich die Bedingungen wirklich waren. Während dieser vier schrecklichen Jahre war die Moral des deutschen Volkes hervorragend. Ihr Vertrauen in ihre Führer blieb bis zum letzten Augenblick unerschüttert, ihr Gehorsam gegenüber ihrer Regierung war einheitlich, kein Wort entging ihnen über die Leiden, die sie ertragen mussten.” Und Mr. Nicolson schließt ab: “So wird es auch während dieses Krieges sein. Ich gehöre nicht zu denen, die an einen plötzlichen Aufstand des deutschen Volkes glauben. Es ist nicht die Breite und Tiefe der deutschen Moral, die wir in Frage stellen können. Was wir in Frage stellen können, ist ihre Dauer.”

…

Ich stimme diesem britischen Kommentator im Wesentlichen zu, was die Existenz eines definitiven und plötzlichen Einbruchs der deutschen Moral angeht, auch wenn ich glaube, dass er noch weit entfernt ist. Wo ich nicht mit ihm übereinstimme, ist seine Schlussfolgerung. Herr Nicolson glaubt, dass sich die Geschichte mit Sicherheit wiederholen wird; dass die Deutschen, wenn sie mit einer hoffnungslosen Situation konfrontiert werden, den Schwamm wegwerfen und bedingungslos kapitulieren werden, wie sie es 1918 getan haben. Das kann natürlich passieren. Doch nach meinem Aufenthalt in Deutschland sehe ich eine noch schrecklichere Möglichkeit.

…

Als ich durch Deutschland reiste, sah ich häufig einen Slogan, der auf die toten Mauern von Fabriken gemalt war. Er lautete: Wir Kapitulieren Nie!

…

In Mein Kampf behauptet Adolf Hitler, dass der Zusammenbruch Deutschlands im letzten Krieg auf einen “Dolchstoß” zurückzuführen sei, der von Kommunisten, Pazifisten und anderen, “die des deutschen Namens nicht würdig sind”, geführt wurde. Diese historische Version wurde so lange wiederholt, bis sie von allen Nazis, einschließlich praktisch der gesamten heranwachsenden Generation, inbrünstig geglaubt wurde. Ihnen wird systematisch beigebracht, dass Deutschland unschlagbar ist. Aber es wird ihnen auch beigebracht, dass, wenn Deutschland durch ein fast unvorstellbares Missgeschick untergeht, alles andere auch untergehen sollte, weil sich das Leben danach einfach nicht mehr lohnen wird.

…

Diese katastrophale Doktrin lässt sich für amerikanische Leser am besten als “Die Politik des Samson” erklären. Für die Deutschen ist sie vielleicht verständlicher als “Der Geist von Hagen dem Grimm”. Lassen Sie mich erklären, was ich meine, zunächst anhand einer Episode aus meiner eigenen Erfahrung, und dann anhand eines Ausflugs in die teutonische Folklore.

…

In jenem deprimierenden deutschen Sommer 1923 lernte ich eine Gruppe von Männern kennen, die sich selbst den scheinbar paradoxen Titel “Nationalbolschewisten” gaben. Sie sahen höchst unwahrscheinlich aus, denn sie waren typische preußische Armeeoffiziere, mit Monokel und allem drum und dran. Doch sie meinten es todernst.

…

Hier ist im Wesentlichen, was sie mir sagten, als sie sich auf die Kampagne des “passiven Widerstands” bezogen, die damals gegen die französische Invasion im Ruhrgebiet geführt wurde: “Wir wissen, was Frankreich will – die Zerschlagung des Reiches. Und vielleicht gelingt es Frankreich. Aber auch wenn das Reich verschwindet, bleibt das deutsche Volk bestehen. Und die Deutschen werden dann kollektiv zu einem modernen Samson; unfähig, sich zu befreien, aber stark genug, um zu stören und zu zerstören. Sollte dieser moderne Samson den Tempel von Europa zum Einsturz bringen, wird er alle europäischen Nationen unter seinen Trümmern begraben.”

…

Ich habe dieses Gespräch mit verzweifelten Männern nicht vergessen. Ebenso wenig vergesse ich das Nibelungenlied, die wohl klarste Offenbarung der primitiven teutonischen Volksseele. Richard Wagner hat es in seinen Ringopern verewigt, die Adolf Hitler zum höchsten musikalischen Ausdruck des germanischen Genies erklärt hat. Im Nibelungenlied ist der Held auf der “Vorderbühne” Siegfried der Ruhmreiche. Aber es gibt noch eine andere herausragende Figur, die ebenso symbolisch ist. Das ist Hagen der Grimmige. Hagen ist es, der aus fanatischer Loyalität Siegfried tötet und schließlich jene allgemeine Zerstörung herbeiführt, die als Götterdämmerung bezeichnet wird.

…

Ob das deutsche Volk im letzten Moment eine allgemeine Zerstörungsorgie auslösen wird oder kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es möglich ist. Während meines Aufenthalts im Dritten Reich habe ich sicherlich einige schreckliche Untertöne wahrgenommen. Zwei der höchsten Nazis, die ich interviewte, deuteten deutlich an, dass sie nicht zögern werden, ein allgemeines Chaos herbeizuführen, wenn Deutschland mit dem Rücken zur Wand stünde.

…

Doch trotz dieses Furors Teutonicus scheint es eine gewisse Methode in dem Wahnsinn zu geben. Die meisten Deutschen sind nicht bereit, auch nur die Möglichkeit einer Niederlage einzugestehen. Diejenigen, die es doch tun, verbinden dies mit Bemerkungen, die auf Sätze wie diese hinauslaufen:

…

“Wenn wir nicht gewinnen, wird es keinen Sieger geben.” Was das bedeutet, ist in etwa folgendes: “Wenn dieser Krieg bis zum bitteren Ende geführt wird, wird ganz Europa in den chaotischen Ruin gestürzt werden. Wenn dann alle zusammen im Graben liegen, können wir Deutschen mit unserem angeborenen Sinn für Organisation und Disziplin, unserer Bereitschaft, hart zu arbeiten, und unserer Fähigkeit, an einem Strang zu ziehen, uns schneller aus dem Graben ziehen als alle anderen.”

…

Die Moral von der Geschicht’ war natürlich, dass die Deutschen auf lange Sicht gewinnen, egal, was unmittelbar passiert.

…

So scheint es, dass die Hoffnung in Hagens Brust ewig währt!

