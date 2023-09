Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges – Teil 6

Artikelreihe aus dem Buch: “Die Gezeichneten – Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges” von Helmut Sündermann.

Als der erste Weltkrieg zu Ende gegangen war, weil Deutschland den Erklärungen des US-amerikanischen Präsidenten Wilson Glauben geschenkt und sich freiwillig dem Feinde ausgeliefert hatte, zog der britische Ministerpräsident Lloyd George mit dem Rufe „Hang the Kaiser“ durch die Versammlungssäle seines Wahlkreises.

Das Diktat, das dann in Versailles folgte, forderte ein Gerichtsverfahren gegen den früheren Deutschen Kaiser „wegen schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes”.

In einer Note, die die Versailler Alliierten zur Erläuterung an die deutsche Delegation richteten, wurde erklärt, daß der erste Weltkrieg „als ein vorsätzlich gegen das Leben der Völker Europas ersonnenes Verbrechen” Deutschlands zu beurteilen sei.

Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit!

Wie es gelingt, medial verstärkte Propaganda kritisch zu durchleuchten – eine Anleitung

Männer hinter den Kulissen

Nicht nur die Männer, die auf der Bühne der Weltpolitik offen agieren, auch jene, die in den Kulissen stehen, können Macht und Mittel in Händen halten, um in die Entwicklung der Völker einzugreifen, um die Frage Krieg oder Frieden mit zu entscheiden. Zu den geschichtlichen Beispielen entlarvter Geheim- und Kabinettspolitik wird in Zukunft auch das Treiben derer hinzugerechnet werden, die von einflußreicher Stelle aus den gegenwärtigen großen Weltkrieg vorbereitet und zum Ausbruch gebracht haben.

Vansittart

Es gäbe gewiß ein unvollständiges Bild der britischen Kriegsvorbereitung, würden wir etwa nicht die Person des Lord Vansittart in den Kreis unserer Untersuchung ziehen, würden wir nicht den Mann beleuchten, der sich heute vor aller Welt als manisch-depressiver Deutschenhasser bloßgestellt hat und der während der ganzen Zeit der politischen Kriegsvorbereitung — von 1929 bis 1941 — als Staatssekretär des Foreign Office die entscheidende Figur der britischen Außenpolitik gewesen ist.

Im November 1943 sandte dieser Mann nach Moskau die folgende Botschaft: „Ich sah und sagte den gegenwärtigen Kampf voraus, sogar bevor die Nazis an die Macht gekommen waren, und ich wußte, daß England und die Sowjetunion einmal gemeinsam den Deutschen gegenübertreten würden.“ In diesem Eingeständnis ist alles enthalten, was über Vansittart zu sagen ist: der planmäßige Organisator eines neuen Weltkampfes, wobei er, wie er seitdem in seinen Vernichtungsprogrammen deutlich verkündet hat, den Feind im deutschen Volk selbst sieht, von dem er erklärt, daß es „auch im Schlaf Haßhymnen singe“ und daß es „periodisch zu blutiger Expansion treibe“.

In Wirklichkeit aber ist es natürlich nicht solcher Unsinn, der Vansittarts politische Handlungen in der Downingstreet diktierte, sondern eine kalte politische Rechnung. „Das neue Europa — so schreibt er im Januar 1944 — wird entweder mit uns oder gegen uns errichtet, wenn aber ohne uns, dann am Ende gegen uns.“ Er glaubt, daß Deutschland der Faktor ist, der eine europäische Einigung ohne England zuwege brächte, und deshalb verfolgt er die Parole der Vernichtung alles deutschen Lebens. Daß er dabei die Fahne eines Sowjeteuropas entrollt, scheint er, von Haß geblendet, nicht bemerkt zu haben. Für den Mann, der zwölf entscheidende Jahre hindurch die britische Außenpolitik gelenkt hat, ist geistige Blindheit keine Entschuldigung; das Verbrechen am Frieden lastet untilgbar auf Vansittarts Konto!

Eden – “Der parfümierte Bengel“

Man kann nicht von Vansittart sprechen, ohne den Kreis zu bezeichnen, der als der seinige gilt und der eine so unheilvolle Rolle in der Zeit britischer Kriegsvorbereitung gespielt hat. Hier ist vor allem Eden zu nennen, der ehrgeizige junge Außenminister der 30er Jahre, der in die Schule Vansittart ging, ohne damals Erfolg zu haben, und der dann im brennenden Drang, zum Foreign Office zurückzukehren, ein unermüdlicher Verfechter des Kriegsgedankens wurde.

Ein so unverdächtiger Zeuge wie der seinerzeitige britische Botschafter in Berlin, Sir Nevile Henderson, erklärte schon am 23. Februar 1938 (also noch vor der Rückkehr der Ostmark) zum tschechischen Gesandten Mastny: „Wenn es noch einmal zu einer persönlichen Veränderung kommt und Eden zurückkehrt, werdet ihr wohl Eden, aber auch den Krieg haben.“ Und der tschechische Gesandte in London weiß am 14. Juli 1938 seinem Präsidenten Benesch die aufmunternde Botschaft zu melden: „Churchill sowie auch Eden und Sinclair sind in ständiger Verbindung, und ich denke, im Herbst, wenn Gott bis zu dieser Zeit Frieden gibt, wird es zu einem Messen der Kräfte kommen.“

Gott gab noch ein weiteres Jahr Frieden, aber Churchill und Eden verstärkten deshalb ihre „ständige Verbindung“, und Eden nahm am 3. September 1939 teil an Churchills Triumph; auch er kehrte ins britische Kabinett zurück, heute ist er wieder Außenminister.

Duff Cooper

Zum gleichen Kreise gestrauchelter britischer Politiker, die den Krieg ersehnten, weil sie von ihm eine neue Chance ihrer Karriere erhofften, gehört Duff Cooper, wenn auch seine Bedeutung eine geringere ist. Er wurde sogar in England als „Seiner Majestät dümmster Minister“ bezeichnet. Das hinderte ihn nicht, in der Zeit, in der er ohne Amt war, mit Nachdruck gegen die „Niederlage von München“ zu zetern, wo England und Frankreich „eine gemeinsame Erniedrigung“ erfahren hätten.

Auch war er der erste, der öffentlich schon im Jahre 1938 einen Appell an die Sowjets richtete, sich zu gegebener Zeit England und Frankreich „zur Verteidigung der Freiheit“ im Kampf gegen Deutschland anzuschließen.

Mandel

Der fanatischste Verfechter des Bündnisgedankens mit der Sowjetunion war in jenen Jahren freilich der französische Minister Mandel, dessen jüdisches Profil in keinem Album der Kriegsverbrecher fehlen darf. Er war 1916 bis 1919 der Kabinettschef und Vertraute Clemenceaus und gehörte als solcher mit zu den geistigen Vätern von Versailles.

Mandel, gewiß die schmierigste Erscheinung des wenig sauberen französischen Parlamentarismus, konnte für sich in Anspruch nehmen, zu keiner Zeit die Versailler Parolen vergessen oder verleugnet zu haben. Noch 1922 forderte er das ganze Rheinland für Frankreich. Zur Schaffung einer Kriegsstimmung war ihm jedes Mittel recht, und noch im Dezember 1938 mußte er sich vom Pariser „Jour“ sagen lassen, daß er, nachdem es ihm nicht gelungen sei, Frankreich im September in den Krieg zu ziehen, nunmehr sich auf eine neue Mobilmachung übe, indem er die Presse in seine Machenschaften hineinziehe.

Auch er wurde für seine Bemühungen belohnt. Im Kabinett Reynaud erhielt er den ersehnten Posten des Innenministers. Im Frühjahr 1944 wurde Mandel bei einem Fluchtversuch von französischen Polizisten erschossen, bevor vor den Schranken des Gerichtes in alle Ecken seiner verbrecherischen politischen Laufbahn hineingeleuchtet werden konnte. Das, was bekannt geworden ist, reicht freilich aus, um ihn mit den Reynaud, Leon Blum und Konsorten als verhängnisvollste Kulissenfigur der französischen Kriegspolitik zu charakterisieren.

Benesch

Zu den Männern, die die Welt von Versailles in ihrer Person verkörperten, gehört auch der ehemalige tschechoslowakische Außenminister und Präsident, Eduard Benesch. Er hat in Paris und Versailles die Struktur des tschechoslowakischen Vielvölkerstaates mit manchen Mühen und vielen Winkelzügen durchgesetzt. Im fiebrigen Bemühen, diese mißlungene Lösung machtpolitisch zu erhalten, wurde er zu einem politischen Verbrecher europäischen Ausmaßes.

Er war die treibende Kraft der militärischen Paktpolitik, die letzten Endes eine europäische Befriedung verhindert hat. Mit Frankreich schloß er einen Militärpakt gegen Deutschland, mit Rumänien und Jugoslawien hatte er eine „kleine Entente“ gegen Ungarn gebildet, und schließlich krönte er dieses gefährliche Treiben im Mai 1935 durch eine Militärkonvention mit der Sowjetunion, wofür er bei der Präsidentenwahl im Dezember des gleichen Jahres die Stimmen der tschechischen Kommunistischen Partei erhielt. Beneschs unbestrittene Absicht ist es gewesen, die Tschechoslowakei als militärischen Vorposten, als „Flugzeugmutterschiff“ der Sowjetunion auszubauen und damit den Krieg direkt nach Mitteleuropa zu tragen.

Daß diese furchtbare militärisch-politische Konzeption sich infolge der Ereignisse des Jahres 1938 nicht mehr verwirklichen ließ, ändert nichts an der Tatsache, daß Eduard Benesch der Mann ist, in dessen Person und in dessen Politik der Geist von Versailles mit den Plänen von Moskau sich verband, der Mann, der skrupellos bereit war, die Feuersbrunst mitten ins Herz Europas hineinzuschleudern.

Sikorski — Rydz-Smigly

Wenn wir den Leuten nachforschen, die in ähnlicher Einstellung das Leben der europäischen Nationen bewußt aufs Spiel zu setzen bereit waren, nur um die Versailler Gewaltlösung zu erhalten, so dürfen wir die Männer der Warschauer Offiziersclique nicht vergessen, die ihre Aufgabe darin sahen, das Friedenswerk ihres Marschalls Pilsudski zu durchkreuzen. Hier gilt es, den — inzwischen ermordeten — General Sikorski und später auch den „Marschall“ Rydz-Smigly zu nennen.

In den Akten des Prager Außenministeriums fanden sich zu diesem Thema interessante Berichte des tschechischen Gesandten in Warschau, Girsa. Dieser berichtet schon am 10. Mai 1933: „In den polnischen Offizierskreisen herrscht die Ansicht vor, daß der Krieg zwischen Deutschland und Polen unvermeidlich ist. Ein beträchtlicher Teil höherer Offiziere vermutet, daß Polen aus diesem Kriege nur dann siegreich hervorgehen kann, wenn es zum Kriege jetzt kommt, wo Deutschland militärisch noch nicht vorbereitet ist. Der Gedanke eines Präventivkrieges hat Anhänger auch im Generalstab.“

Später, als sich Pilsudskis Politik einer deutsch-polnischen Verständigung durchgesetzt hat, ist es der General Sikorski, der in stetiger Weise die französische Regierung über ihren Warschauer Botschafter auffordert, in Polen innenpolitische Forderungen zu stellen, den „Kopf Becks“ zu verlangen. (Gesandter Slawik an Prag 2. Juli 1936 und 13. März 1937.)

Es sind die gleichen Leute, die erst den Präventivkrieg gegen Deutschland wollten, dann die Befriedungspolitik zu torpedieren suchten, die schließlich im März/April 1939 unter Vergewaltigung des schwächlichen und geistlosen Rydz-Smiglydas polnische Steuer herumrissen, die britischen Angebote annahmen und für England in den Krieg zogen. Sie haben eine unaustilgbare Schuld, nicht zuletzt an ihrem eigenen Volk, das sie heute von den Briten verraten und von den Sowjets vergewaltigt sehen, auf sich geladen. Manche von ihnen haben ihre Schuld freilich schon im Frühjahr 1940 durch einen schrecklichen Tod in den Massengräbern von Katyn gesühnt…

Wenn wir von den Leuten in den Kulissen sprechen, so dürfen wir zwei Männer nicht übergehen, die freilich ihrem Einflusse nach mehr bedeuten als jene, die wir nannten, die aber dennoch sich im Hintergründe halten.

Morgenthau

Als Roosevelt im Herbst 1944 im Verlaufe seines Wahlkampfes Einzug in New York hielt, saß als einziger an seiner Seite der Finanzminister Morgenthau. Als der US-amerikanische Präsident nach Quebec reiste, um Churchill zu treffen, da hatte er in seiner Aktentasche einen Plan des Juden Morgenthau über die zukünftige Behandlung Deutschlands. Schon als Roosevelt noch Gouverneur des Staates New York war, rief er Morgenthau an seine Seite. Seitdem ist er sein engster Berater, der Mitarbeiter Nr. 1 des „Gehirntrustes”, den Roosevelt um sich versammelt hat.

Auch an der Kriegspolitik Roosevelts hat Morgenthau unmittelbaren Anteil genommen. Schon im Juli 1938 reiste er nach Europa und hatte während eines mehrmonatigen Besuches mit dem englischen Kriegsminister, seinem jüdischen Rassegenossen Hore Belisha, und mit den französischen Militärbehörden eingehende Besprechungen über die Lieferung von Kriegsmaterial.

Im Januar 1939 mußte sich Morgenthau vor dem Militärausschuß des USA-Senats wegen der Preisgabe geheimer Flugzeugtypen an Frankreich verantworten. Er rechtfertigte sich damit, auf Anweisung des Präsidenten Roosevelt gehandelt zu haben! Morgenthau ist seitdem der Einpeitscher der Rooseveltschen Kriegspolitik, der Organisator des Pacht-Leih-Systems und der Verkünder des ungeheuerlichen Haß- und Vernichtungsplanes gegen das deutsche Volk geworden, eines Planes, mit dem er seinen Namen in besonderen Lettern in die Liste der Kriegsverbrecher eingetragen hat.

Kaganowitsch

Schließlich ist noch davon zu sprechen, daß es auch in der Sowjetunion einen Mann von ähnlichem Einfluß gibt, wie ihn Morgenthau in den USA besitzt. Es ist der Laser Moissejewitsch Kaganowitsch, der in der Sowjetunion unter der Bezeichnung „der rote Kronprinz“ bekannt ist. Im Jahre 1918 ist dieser Ghettojude aus Gomel von Stalin persönlich nach Moskau geholt worden und ist seitdem als Personalchef der Partei, als Mitglied des Politbüros, später als Volkskommissar für Verkehrswesen und für die Schwerindustrie, schließlich als Stellvertretender Vorsitzender des Rates der Volkskommissare Stalins rechte Hand.

Kaganowitsch ist der Organisator der sowjetischen Rüstung, er ist die treibende Kraft hinter den Plänen des Angriffs auf Europa und der Einpeitscher ihrer rüstungsmäßigen Verwirklichung. Der Umfang seines Wirkens und seines Einflusses macht ihn zur wichtigsten Figur des Kremls. Er ist Stalins jüdischer Hintermann, der sowjetische Vorposten des internationalen Judentums und — mit seinem Rassegenossen Ilja Ehrenburg — der bolschewistische Prophet des Talmudhasses gegen das deutsche Volk.

Ihn und sie alle, die auf Seitenwegen und im Hintergründe am Werke waren, um die Menschheit in einen neuen Weltkrieg zu stürzen, wird der Fluch der Völker und der Richterspruch der Geschichte treffen, wohin auch immer sie sich verkriechen werden.

Vitaminum

Neue Wege zur eigenen Gesundheit

Erkenntnisse jenseits schulmedizinischer Fakultäten

Der letzte Grund des Widerstandes gegen eine Neuerung in der Medizin ist immer der,

dass hunderttausende von Menschen davon leben, dass etwas unheilbar ist…!

