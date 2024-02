Die 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Nordland“ war eine germanische Panzergrenadier-Division der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg.

Die Division wurde überwiegend an der Ostfront im Abwehrkampf gegen den Bolschewismus eingesetzt. Sie bestand aus Dänen, Norwegern und Schweden, aber auch aus Volksdeutschen aus Rumänien und Kroatien. Mit Befehl vom 22. März 1943 wurde aus den Freikorps „Danmark“ und der Freiwilligen-Legion „Norwegen“ sowie dem SS-Panzergrenadier-Regiment „Nordland“ der SS-Division „Wiking“ die 14. (germanische) SS-Panzergrenadier-Division „Nordland“ gebildet. Den Großteil der Mannschaften stellten jedoch Volksdeutsche aus Rumänien. Am 10. April 1943 wurde die Division in SS-Panzergrenadier-Division 11 (germanisch) und schließlich in 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Nordland“ umbenannt.

Helmut von Vollard-Bockelberg, hat während seiner Dienstzeit eine beeindruckende Vielzahl von Medaillen erhalten, einige davon von ausländischen Regierungen, und wurde sogar mit dem Deutschen Kreuz in Gold ausgezeichnet. 1941 wurde aus dänischen Freiwilligen und Berufssoldaten das Freikorps Danmark gebildet, das 1942 im Kessel von Demjansk im Einsatz stand. 1943 wurde es in das SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Regiment Danmark überführt. Die niederländischen und skandinavischen Freiwilligen, die nicht in der 5. SS-Panzer-Division Wiking dienten, wurden 1943 in der 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland zusammengefaßt. „Nordland“ – hier weiter.

Interview mit Helmut von Vollard-Bockelberg, Stabschef der 11. SS-Panzergrenadierdivision ‘Nordland’,

Coburg, 1993. Danke, dass ich Sie treffen durfte. Mich interessiert zuerst, wie Sie zur Waffen-SS gekommen sind?

Helmut: Junger Mann, es ist schön, jemanden aus Amerika zu treffen, der sich für die deutsche Geschichte interessiert. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht viel über meine Zeit bei der Waffen-SS erzählen, denn sie war kurz. Vielleicht erzähle ich Ihnen, wie es begann. Ich stamme aus einer militärischen Familie mit etwas Adel. Ich begann meine Karriere im 17. Reiterregiment hier in Bayern; aus dem Interesse an der Kavallerie wurde eine Vorliebe für die Panzer. Die meisten Kavalleristen gingen schließlich zur Panzerarmee, als diese gegründet wurde. Ich war fasziniert vom Innenleben der Panzer und genoss es, sie in ihre Einzelteile zerlegt zu sehen.

Deutschland hat später einige der besten Panzer der Welt entwickelt. Wenn wir in der Lage gewesen wären, mehr von ihnen zu bauen, und zwar nur bestimmte Modelle, wäre der Krieg vielleicht anders ausgegangen. Ich gehörte zum Panzerregiment 11, zunächst in den Werkstätten, dann im Feld als Chef der zweiten Kompanie in Frankreich. Von dort aus wurde ich zur Generalstabsausbildung ausgewählt und als Stabsoffizier zur 9. Panzerdivision versetzt. Wie ich zur Waffen-SS kam, lag an den Kriegsbedürfnissen in diesen letzten Monaten. Männer wurden dort eingesetzt, wo Bedarf bestand, und da ich ein Stabsoffizier war, wurde ich sozusagen eingezogen. Ich wurde schließlich zur Division Nordland versetzt und bei Kriegsende zum SS-Standartenführer ernannt und zum SS-Panzerkorps versetzt.

Haben Sie jemals Hitler oder Himmler getroffen?

Helmut: Nun, Ihnen kann ich es verraten… ja. Heute ist es nicht klug, mit solchen Dingen zu prahlen, denn die politischen Winde haben sich geändert. Ich war ein früher Unterstützer des Führers, und tatsächlich war ich schon sehr früh Mitglied der Partei. Ich hatte die Mitgliedsnummer 92.430, die mir das Goldene Parteiabzeichen einbrachte. Ich war gezwungen, die Parteimitgliedschaft aufzugeben, weil das Reichsheer sie missbilligte. Aus diesem Grund wurde mir der Status entzogen. Ich habe beide schon früh kennengelernt und sie bei Aufmärschen und Reden gesehen. Es war eine harte Zeit in Deutschland vor 1933, aber die NSDAP versuchte aktiv, die Menschen davon zu überzeugen, für sie zu stimmen.

Ich habe Himmler auch später im Krieg gesehen, er war sicherlich eine interessante Person. Ich las während des Krieges einige SS-Publikationen und war von den Forschungen der AhnenerbeGesellschaft und der Archäologen ziemlich fasziniert. Ich bin immer noch fasziniert von den Entdeckungen, die überall auf der Welt gemacht werden. Ich habe mich schon immer für die alte Geschichte und die Zeitlinie der Zivilisationen interessiert. Auch die SS hatte ein großes Interesse daran. Himmler glaubte, er sei die Reinkarnation eines großen Königs. Soweit ich weiß, ging es auch Patton so [Patton glaubte, dass er in früheren Leben oft Soldat gewesen war. Er schrieb darüber sogar ein Gedicht mit dem Titel ‘Through a Glass, Darkly’/Durch eine dunkle Brille]. Die SS hatte eine tiefe Ehrfurcht vor unserer Vergangenheit und studierte viele Theorien über den Ursprung des Menschen.

Wie war der Frankreichfeldzug für Sie?

Helmut: Ah ja, wir waren Teil des Hauptangriffs, um die Alliierten in eine Falle zu locken. Wir hatten den Panzer II, den 35(t) [ein in der Tschechoslowakei entwickelter und von Deutschland eingesetzter leichter Panzer] und einige Panzer IV. Wir kamen durch Luxemburg und hatten es hauptsächlich mit Infanterie zu tun, die von den Panzern beiseite geschoben wurde. Wir überquerten die Maas und drangen in den französischen Unterbau ein. Als sie merkten, was sie getroffen hatte, war es schon zu spät. Dieser Angriff war eine Meisterleistung der deutschen Waffen. Die Franzosen brauchten ein paar Tage, um zur Vernunft zu kommen, und zu diesem Zeitpunkt waren ihre Linien aus den Angeln gehoben und gebrochen. Ein Schock, das kann ich Ihnen sagen, denn sie waren besser gepanzert als wir. Unsere leichten Panzer waren ihren schweren Panzern nicht gewachsen, und wären sie besser organisiert, hätten wir Probleme bekommen.

Die 7. Panzerdivision stürmte voran, weit vor dem Hauptkörper und jeder dachte, sie sei verrückt. Es gelang ihm, die Franzosen ein paar Mal zu täuschen und lebenswichtige Gebiete einzunehmen, was die Moral der Franzosen zerstörte. Ich weiß noch, wie wir den benommenen und verwirrten Franzosen begegneten, die aussahen, als hätten sie Gespenster gesehen. Unser Vormarsch war hart, schnell und entschlossen. Es bedurfte des Wagemuts von Rommel, um die Flakgeschütze auf die französischen Panzer zu richten, die besser waren als unsere. Die 88mm konnte jeden Panzer des Feindes aufhalten, was sie zusätzlich demoralisierte. Ich sprach mit dem französischen Kommandeur, der sagte, er sei von unserer Flak überrascht worden. Er wusste, dass unsere Panzer schwach waren, aber er hatte nicht mit der 88mm gerechnet.

Er erzählte mir, dass einem seiner Char Bs [der Char B1 war ein französischer schwerer Panzer] durch einen Volltreffer der 88mm der Motor aus dem Heck gesprengt wurde. Die Explosion schleuderte ihn in einen Bach oder Fluss und rettete ihm das Leben. Unser Regiment hatte es schwer mit den Franzosen, und nur mit besserer Taktik und Kommunikation konnten wir sie schlagen. Sie hatten eine bessere Panzerung als wir. Mein Regiment war die Speerspitze, die bei Dünkirchen war, dann erhielten wir den Befehl zum Halten, was uns verwirrt und wütend machte. Dadurch konnten die BEF [Britisches Expeditionskorps] und die Franzosen nach England fliehen. Hätte man uns erlaubt, Dünkirchen einzunehmen, wäre der Krieg zu Ende gewesen. Stattdessen haben wir zugesehen und unsere Panzer geputzt. Nach diesem Fiasko wurde uns befohlen, zur Maginot-Linie zu ziehen, um mit den Angriffen zu beginnen, aber die Luftwaffe erledigte diese Aufgabe für uns. Sie hätten die Verwüstung sehen sollen, die diese Bomben in den Festungen angerichtet haben. Das war im Großen und Ganzen das Ende und Frankreich kapitulierte im Juni, nachdem es größtenteils überrannt worden war.

Haben Sie in Frankreich irgendwelche Kriegsverbrechen gesehen?

Helmut: Mein Gott, nein, diese Schlachten wurden mit professionellen Armeen geschlagen, die sich gegenseitig respektierten. Nun, es gab Fälle, in denen deutsche Flugzeugbesatzungen getötet und Verwundete vernachlässigt wurden. Ich habe davon gehört, aber in jedem Krieg gibt es Fanatiker, die leidenschaftlich hassen und keine Disziplin haben. Ich glaube, das ist die Ursache für diese Vorfälle. Was nun die deutschen Einheiten betrifft, so sind mir keine Vorwürfe gegen die Wehrmacht bekannt. Ich weiß, dass die Luftwaffe beschuldigt wurde, auf Flüchtlinge geschossen zu haben, aber Untersuchungen ergaben, dass dies nicht stimmte oder dass es sich um Fehler handelte, weil sich Zivilisten beim Militär versteckten. Dadurch sind sie aus der Luft schwer zu erkennen.

Was die Waffen-SS betrifft, so gibt es Behauptungen, die uns weiterhin verfolgen. Nach dem Krieg wurde behauptet, dass englische Soldaten abgeschossen wurden, aber ich bin da sehr skeptisch. Ich kann mich nicht erinnern, dass während des Krieges von illegalen Abschüssen durch die Waffen-SS die Rede war. Heute jedoch wird von ihnen gesprochen und von den Siegern vorangetrieben. Ich persönlich glaube, dass es sich dabei um Fälle von gerechtfertigten Repressalien handelt, oder um Ereignisse, bei denen ein Kampf im Krieg in ein Massaker umgewandelt wurde. Das heißt, eine gefallene Kompanie ist nicht im Kampf gefallen, sondern durch ein Verbrechen. Ich habe diese Zeiten miterlebt und finde die Anschuldigungen schwer zu glauben, und die Behauptungen der Russen sind sogar noch unglaubwürdiger.

Es gibt ein Sprichwort, das Sie verstehen müssen. Es besagt, dass der Sieger eines Krieges die Geschichte des Krieges erzählen darf. Ich fürchte, das ist in Bezug auf Deutschland der Fall: Wir haben verloren, also müssen wir dem zustimmen, was die Sieger sagen. Unsere heutigen Historiker sind mit der vierzigjährigen Sichtweise der Alliierten aufgewachsen, das ist alles, was sie kennen. Die Alliierten haben nie Frieden mit Deutschland geschlossen, technisch gesehen befinden wir uns im Kriegszustand, und eine Klausel besagt, dass bei einem Wiederaufleben des Nationalsozialismus die Kämpfe wieder aufgenommen werden können [die nationalsozialistische Regierung hat in der Tat nie kapituliert]. Die Deutschen haben sich also weitgehend darauf konditioniert, nicht über das hinauszusehen, was die Alliierten uns erzählen. Wir akzeptieren alles, aus Angst vor einem weiteren Krieg, wenn wir die Behauptungen über die Juden ablehnen, oder vor einem aggressiven Welteroberungskrieg. Es ist lächerlich zu glauben, dass Hitler die Welt beherrschen wollte, denn das hat er nirgendwo behauptet. Er sagte jedoch, dass es seine noble Mission sei, die verlorenen deutschen Gebiete dem Reich zurückzugeben. Hätten wir gewonnen, wäre es zweifellos zu unseren eigenen Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg gekommen.

Sie haben das Deutsche Kreuz in Gold erhalten. Welche Ereignisse, führten dazu?

Helmut: Ich war beim Germanischen Panzerkorps, und die Verleihung des Kreuzes erfolgte aufgrund von Führungsqualitäten. Man konnte es für eine einzige außergewöhnliche Tat, für mehrere Taten oder für mehrere Taten der Führung erhalten. Ich habe diesen Orden erhalten, weil ich meine Jungs liebte und sie harte Kämpfer waren. Ich habe ihnen ein Ziel zugewiesen und sie haben es mit wenigen Verlusten erreicht. In diesen letzten Tagen ging es vor allem darum, den Feind zu verlangsamen und mehr Zeit für Evakuierungen und Verteidigung zu gewinnen. Das war schwierig, denn wir hatten auch noch Massen von Flüchtlingen zu versorgen.

Meine Männer wehrten die massiven Angriffe des Feindes tapfer ab und bestraften sie schwer. Wenn ich konnte, ging ich hin und sah mir die Ergebnisse an. Die Menge an Waffen und Ausrüstung, die der Feind hatte, erstaunte mich. Wir hatten die besten Soldaten, aber selbst die besten können von einer zahlenmäßigen Überlegenheit überwältigt werden. Sie müssen wissen, dass die Männer von Nordland nicht nur Deutsche waren; es waren Männer aus anderen Ländern, die sich freiwillig meldeten, um für Deutschland zu kämpfen. Ihr Hauptanliegen war es, den Bolschewismus zu besiegen, der schon damals eine weltweite Bedrohung darstellte. Sie kämpften oft bis zum letzten Atemzug, um dieses Ziel zu erreichen. Ich trage diese Auszeichnung als Zeugnis der Tapferkeit der Soldaten, die ich geführt habe, und der Loyalität, die sie besaßen. Felix Steiner war derjenige, der mich für das Kreuz vorschlug; es war eine sehr hohe Ehre. Er war ein guter Kommandeur und der Typ von Anführer, dem die Männer in die Hölle folgen würden.

Bereuen Sie, dass Sie zur Waffen-SS gegangen sind?

Helmut: Ich würde sagen, nein. Ich bin enttäuscht über die Behandlung ehemaliger Soldaten der Waffen-SS, und die Behandlung nach dem Krieg war in vielen Fällen entsetzlich. Ich habe mit tapferen und ehrenhaften Männern gedient, die ein viel besseres Schicksal verdient hätten. Es waren meist Freiwillige, die sich dafür entschieden, Europa gegen den Bolschewismus zu verteidigen. Sie kamen aus allen Nationen und opferten in einigen Fällen alles, was sie hatten, um diesen Feind zu bekämpfen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Deutschland Europa erobert hätte, wenn es Russland nicht angegriffen und ausgeblutet wäre. Das war ihr Plan. Sie haben sehr deutlich gemacht, dass die weltweite Eroberung und Revolution ihr Ziel war. Die westlichen Verbündeten haben das zu spät erkannt, und einige, die ich traf, schämen sich, dass sie Deutschland nicht geholfen haben. Sie wissen, dass wir Europa nur von der marxistischen Idee befreien wollten. Dadurch haben wir uns viele Feinde gemacht, die jetzt große Macht haben.

Gab es Feindseligkeit zwischen der SS und der Wehrmacht?

Helmut: Ja und nein, es gab tatsächlich einige in der Wehrmacht, die die SS als eine private, politische Armee betrachteten, deren einziger Vorgesetzter Himmler war. Das war beunruhigend, denn die Wehrmacht hatte mehrere Ämter, die das Verhalten der SS beaufsichtigten. Die SS unterstand nur Himmler und Hitler. Ich möchte, dass Sie verstehen, dass wir als Einheit auf denselben Schlachtfeldern kämpften. Die Wehrmacht konnte sich oft auf die Waffen-SS verlassen, um sie zu retten. Später im Krieg wurden wir als Feuerwehren eingesetzt, die in die heißen Gebiete eilten. Die Waffen-SS entwickelte sich zur ersten multinationalen europäischen Armee, ähnlich wie die NATO. Auch in der deutschen Wehrmacht gab es viele Freiwillige und auch einige Wehrpflichtige in den besetzten Gebieten. Die Waffen-SS bestand bis sehr spät im Krieg ausschließlich aus Freiwilligen. Ich gelangte später zu der Ansicht, dass die Waffen-SS das Heer als weniger aggressiv ansah. Das kam daher, dass viele der Heeresangehörigen eingezogen wurden und nur daran dachten, nach Hause zu ihren Familien zu gehen. Die Einstellung der Waffen-SS war, dass wir einen Kampf auf Leben und Tod zu gewinnen haben, und wenn wir verlieren, verlieren wir buchstäblich alles. Wehrpflichtige denken in der Regel nicht so und neigen eher dazu, aufzugeben. Die Kapitulation gehörte nicht zum Credo der Waffen-SS.

Im Osten haben wir nur selten kapituliert, denn wir wussten von Augenzeugen, dass die Bolschewiken SS-Männer töteten, sobald sie sich ergeben hatten. Soweit ich weiß, haben sie damit geprahlt. Wir hatten keine Befehle, keine Gefangenen zu machen, und taten dies immer und behandelten sie fair. Als Beweis dafür habe ich gesehen, wie viele ehemalige Feinde zu uns kamen, um in unabhängigen Brigaden und Regimentern für uns zu kämpfen. Sie haben an der Front sehr gut gekämpft, aber unsere Führung hat sich verrechnet, als sie einige nach Westen schickte und andere zum Kampf gegen Partisanen einsetzte. Dem hatten sie nicht zugestimmt. Auch hier gab es Reibereien zwischen der Wehrmacht und der SS.

Die Polen und Russen wollten die Bolschewiken bekämpfen, nicht die westlichen Verbündeten oder die Partisanen. Soweit ich weiß, waren sie im Kampf gegen die Partisanen sehr grausam zu ihnen und ihren Familien. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die SS Respekt vor der Wehrmacht hatte und sie als Kameraden betrachtete; die meisten in der Wehrmacht sahen das schließlich genauso. Am Anfang war das nicht so, sie fürchteten eine politische Armee, die nicht unter ihrer Kontrolle stand. Sie müssen auch wissen, dass einige wenige Männer in der Wehrmacht sich Hitler widersetzten, sie waren die Juli-Verräter.

ANMERKUNG/ FRAGE an die Leser und Kommentatoren: Helmut von Vollard-Bockelberg, sagte: "Die Alliierten haben nie Frieden mit Deutschland geschlossen, technisch gesehen befinden wir uns im Kriegszustand, und eine Klausel besagt, dass bei einem Wiederaufleben des Nationalsozialismus die Kämpfe wieder aufgenommen werden können [die nationalsozialistische Regierung hat in der Tat nie kapituliert]. "

Das mit dem Friedensvertrag ist klar, sagt Maria Lourdes! Aber – Was meint der da für eine Klausel? Wo steht denn das – in den Waffenstillstandsvereinbarungen?

Antworten bitte im Kommentarbereich!

Hier das Interview als Pdf downloaden und sichern – Hier gehts zur Archive.org-Seite der Verborgenen Helden>>>.

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

