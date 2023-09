Dies ist ein Interview aus dem Jahr 1987 mit General Otto Ernst Remer.

…

Dieser außergewöhnliche Mann vereitelte am 20. Juli 1944 den Versuch deutscher Verräter, die Macht in Deutschland zu übernehmen, nachdem sie versucht hatten, ein Attentat auf Adolf Hitler zu verüben. Remer und seine Soldaten in Berlin erhielten von den Verrätern den Befehl, NS-Parteimitglieder, darunter Dr. Goebbels, zu verhaften.

…

In diesen angespannten und historischen Stunden hielt Remer das nationalsozialistische Deutschland in seinen Händen. Er war tatsächlich der Mann der Stunde und der wichtigste Mann in Europa an diesem Tag.

Im Mittelpunkt stehen die Abläufe des 20. Juli 1944 in der »Wolfschanze«, von Stauffenbergs Ankunft bis zu Hitlers nächtlicher Rundfunkansprache – hier weiter.

Interview aus dem Jahr 1987 mit General Otto Ernst Remer

Herr General, darf ich Sie bitten, mir zu erzählen, was Sie daran interessiert hat, zur Armee zu gehen?

…

Otto: Ja, ich stamme aus einer patriotischen Familie, die immer dankbar war für das Vaterland und alles, was unsere Nation zu bieten hatte. In den 20er Jahren befand sich Deutschland in Aufruhr und wie Sie sicher wissen, versuchten die Kommunisten und ihre Verbündeten sehr hart, die Macht über das deutsche Volk zu erlangen. Die Nationalsozialisten kämpften dafür, dass Deutschland deutsch blieb. Ich konnte schon früh erkennen, dass Hitler sich durchsetzen wird, da die meisten Deutschen die Kommunisten als eine fremde, gottlose Idee und Moskau als den Urheber ansahen, der versuchte, uns unsere nationale Identität zu nehmen. Ab 1930 schien mir das Militär eine gute Karriere zu sein, denn ich wettete darauf, dass Hitler im Falle seiner Wahl sein Versprechen, Versailles zu stürzen, einlösen wird. Das bedeutete, dass die Armee nicht mehr gezwungen wäre, ihre Größe auf hunderttausend Mann zu beschränken. Ich ging zur Aufnahmeprüfung und wurde aufgrund meiner Schulbildung als Offiziersanwärter angenommen. Nach Abschluss der Ausbildung im Jahr 1932 wurde ich Offizier in der deutschen Armee und blickte nie zurück.

…

Sie waren von Anfang an im Krieg dabei, wie war das?

…

Otto: Ja, mein Regiment wurde während der polnischen Krise nach Osten geschickt. Wir wussten, dass sich etwas zusammenbraute, denn die Nachrichten über polnische Angriffe auf Grenzhöfe kamen anscheinend wöchentlich. Wir wussten, dass der Führer nicht ignorieren konnte, was geschah, also war die einzige logische Antwort militärisch. Tief in uns drin hassten wir das, denn Deutschland war unter dem Nationalsozialismus eine Nation des Friedens, und unser Führer wollte nur die Rückgabe der von den Alliierten geraubten Länder, das war alles. Sie tragen die Verantwortung für den Ausbruch des zweiten Krieges, sie (England) drängten Polen, alle unsere Angebote abzulehnen und in der Zwischenzeit überfielen polnische Nationalisten und Kriminelle deutsche Bauern und stahlen, was sie mitnehmen konnten, manchmal töteten sie sie.

…

Am 1. September griffen wir also Polen an und ich erinnere mich, wie wir in jeder Stadt, in die wir eindrangen, von den jubelnden Zivilisten begrüßt wurden, die sich fühlten, als würden sie von einem unterdrückerischen Herrn befreit werden. Am 3. September erhielten wir die Nachricht, dass die Alliierten uns den Krieg erklärt hatten, was nicht gut war, aber gleichzeitig fühlten wir, dass es unsere Pflicht war, genau wie im ersten Krieg zu kämpfen. Also zogen wir in das große Unbekannte.

…

Je weiter wir nach Polen vordrangen, desto häufiger kam es zu Gefechten, denn die polnische Armee war gut ausgebildet und versorgt. Es bedurfte der Hilfe der Luftwaffe, um viele hartnäckige Fronten aufzubrechen; der polnische Soldat verteidigte seine Heimat und kämpfte daher sehr hart. Dadurch hatten wir schwere Verluste zu beklagen, aber sobald die Polen gebrochen waren, liefen sie weg und wurden gefangen genommen.

…

Autoren haben mich nach Kriegsverbrechen gefragt und ich kann bestätigen, dass ich leider gesehen habe, wie polnische Soldaten und Milizionäre deutsche Zivilisten töteten, deren einziges Verbrechen es war, zurückgelassen worden zu sein, als die Alliierten dem Reich Land wegnahmen. Wir kamen in ein kleines Bauerndorf, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnern kann, in dem Deutsche erschossen aufgefunden wurden. Es herrschte ein Gefühl des Abscheus und der Wut darüber, dass sie unschuldigen Menschen so etwas antun können. Diese Geschichten sind heute längst vergessen und unsere Feinde wollen uns weismachen, dass wir, die Wehrmacht, unschuldige Polen töteten, weil wir die Slawen hassten und sie als Ungeziefer ansahen. Die vielen Millionen, die uns halfen, oder die Tausende, die sich freiwillig zur Wehrmacht meldeten und für Europa starben, würden dem nicht zustimmen.

…

Die Ostfront war am härtesten, es war ein grausamer Ort und den sowjetischen Soldaten wurde beigebracht, hart und unmenschlich gegen die faschistischen Eindringlinge vorzugehen. Viele Dörfer, durch die wir kamen, hatten Einwohner, die von ihren eigenen Soldaten terrorisiert worden waren. Das war sehr seltsam. Soldaten sind dazu da, das zu schützen, was hinter ihnen liegt, aber in Russland wurde die Bevölkerung, wenn sie sich nicht zurückzog, zum Staatsfeind. Ich habe erfahren, dass diejenigen, die zurückblieben und sich nicht mit uns zurückzogen, verhaftet und viele von ihnen getötet wurden; Russland gibt uns dann die Schuld an ihrem Tod als Teil eines erfundenen Lebensraumplans. Sie sagen, wir hätten diese Menschen getötet, um Platz für deutsche Siedler zu schaffen. Ihre Behauptung von 30 Millionen Toten ist absurd.

…

Wissen Sie etwas über Gleiwitz? Man geht davon aus, dass die SS den Angriff für Hitler inszeniert hat, damit der Krieg legal aussieht.

…

Otto: An dieser Stelle wird die Geschichte interessant und eines Tages könnten Dokumente oder Zeugenaussagen gefunden werden, die der alliierten Version der Ereignisse widersprechen. Um meine Gedanken zu diesem Thema einzuleiten, möchte ich sagen, dass ich in dieser Zeit gelebt und von den Ereignissen in Echtzeit gehört habe. Ich hatte viele Spaziergänge mit dem Führer, während ich seine Leibwache befehligte. Er war sehr offen und ehrlich in Bezug auf den Krieg; er wollte nicht kämpfen. Ich weiß, dass der Krieg von England und Amerika angezettelt wurde, die dabei halfen, die Fäden zu ziehen. Ich weiß aus erster Hand, dass polnische Milizen oder Kriminelle unsere Grenze überquerten, um zu stehlen, zu rauben und in einigen Fällen Bürger zu töten. Dies ist eine Tatsache, die von den Siegern langsam angegriffen und in den Untergrund gedrängt wurde, wo sie heute als “NaziPropaganda” bezeichnet wird.

…

Die heute erhältlichen Bücher, die sich mit Gleiwitz befassen, verwenden die gleichen Quellen, hauptsächlich nur Gerichtszeugnisse von Personen, die “unter Eid ausgesagt haben”. Es gibt keine echten Beweise. Wenn das die gesamte Rechtsgrundlage ist, nach der diese alliierte “Tatsache” beurteilt wird, dann ist es erstaunlich, dass die Menschen tatsächlich alles glauben, was die Alliierten sagen. Ihre Behauptung ist, dass Hitler Polen wirklich angreifen wollte, um Land zu stehlen und die untermenschlichen Slawen zu vernichten. Um dies zu erreichen, wusste er, dass das schlaue deutsche Volk getäuscht werden musste, also heckte er einen Plan aus, bei dem als Polen verkleidete Häftlinge erschossen wurden, SS-Männer, die sich als Polen ausgaben, wütende Tiraden gegen Deutschland brüllten, und dann griff Deutschland in gerechter Entrüstung die arme, friedliebende Nation an, die nur versuchte, einen Wahnsinnigen abzuwehren.

…

Man muss glauben, dass es eine riesige Verschwörung von oben nach unten war, um dies zu planen und auszuführen. Es gibt einen SS-Mann, der eine Erklärung abgibt und es gibt die Polen, die sagen, dass sie dies Deutschland niemals angetan hätten. Doch wenn wir die Alliierten der Verschwörung beschuldigen, sagen sie, wir seien verrückt und einfach böse. Was für eine Heuchelei. Ich glaube, es hat sich folgendermaßen zugetragen: Polnische Aufständische, die den Krieg anheizen wollten und durch britische Hilfsversprechen für den Fall eines Angriffs ermutigt wurden, schlugen ein leichtes Ziel. Naujocks erlitt das Schicksal so vieler SS-Männer in den Händen seiner Entführer: Unterschreibe ein Geständnis und geh vielleicht nach Hause, oder du und deine Familie sterben. Ich sprach mit Peiper, der mir von seinen Erfahrungen mit dieser Situation vor vielen Jahren berichtete, bevor er ermordet wurde.

…

In Deutschland gab es bereits Fälle, in denen Polen unsere Landsleute angriffen, was heute ignoriert wird. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass sie Gleiwitz attackieren, da unsere Polizei sie in der Vergangenheit nie erwischen konnte. Es wäre sehr einfach gewesen, sich über die Grenze zu schleichen und schnell wieder zurückzukommen. Ich betrachte es als einen Partisanenangriff, nicht als ein von der Regierung sanktioniertes Ereignis. Deutschland hat versucht, eine friedliche Lösung mit Polen zu finden und ich hoffe, dass in Zukunft mehr Informationen, die die Sieger kontrollieren, zu diesem Thema bekannt werden.

…

Glauben Sie, dass Deutschland in Polen Gräueltaten begangen hat?

…

Otto: Nein, das tue ich nicht. Was für den einen eine Gräueltat ist, ist für den anderen eine Vergeltungsmaßnahme. Ich habe gesagt, dass es auf jede Aktion eine Reaktion gibt. Die Geschichte besagt, dass wir die Polen so sehr hassten, dass wir in ihr friedliches Land eindrangen, sie zur Arbeit versklavten und sie in industriellem Maßstab töteten, wenn sie uns Probleme bereiteten. Viele deutsche Soldaten und ihre polnischen Freunde würden dem widersprechen, ebenso wie die vielen Polen, die in der Wehrmacht oder in anderen Funktionen dienten. Es gab Fälle, in denen ein paar übereifrige polnische Soldaten oder Zivilisten für Verbrechen gegen uns gehängt wurden, aber im Großen und Ganzen kamen wir mit den Polen sehr gut aus.

…

Wenn sie gegen die Gesetze verstießen, die wir durchsetzten, wie Diebstahl, Mord, Körperverletzung und Betrug, kamen sie in Gefangenenlager, genau wie in jedem anderen Land. Ich habe nur Beweise für polnische Gräueltaten gesehen, nicht für deutsche. Ich weiß, dass einige Generäle protestierten, als sie sahen, wie Zivilisten hingerichtet wurden, aber ich bin skeptisch, da sie sich nach dem Krieg an die Brust klopften, vermutlich um den Siegern zu zeigen, dass sie wirklich nicht an Hitler glaubten oder ihm folgten. Vieles von dem, was die Deutschen in der unmittelbaren Nachkriegszeit geschrieben haben, geschah, um die Besatzer zu beeindrucken und nicht unbedingt, um die Wahrheit zu sagen. NS-Mitglieder und – Anhänger wurden von den Siegern wegen ihrer Überzeugungen in Lager gesteckt, es war also besser sich anzupassen, als aufzumucken, um nicht als Nazi bezeichnet zu werden.

…

Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich Nationalsozialist bin; ich bin stolz darauf, ehrlich, loyal und menschlich zu sein. Der intelligente Durchschnittsmensch sieht die Zeitungsberichte und die Fernsehsendungen, die den NS ständig als Verbrecherstaat darstellen. Heute gibt es keinen Grund mehr, den Geschichten nachzugehen, es wird zum Tabu gemacht, die offizielle Version der Ereignisse in Frage zu stellen und man hat nicht die richtige Einstellung, wenn man es tut. Die Behauptung der Alliierten, sie seien die Engel und wir die Dämonen gewesen, hat sich in den letzten 60 Jahren weiterentwickelt.

…

Viele gute Gelehrte in Deutschland unterstützen die alliierten Versionen. Wenn sie zu mir kommen, um zu erfahren, warum wir diese Dinge getan haben, sage ich ihnen die Wahrheit und sie tun so, als wäre ich ein gehirngewaschener Lügner, der einen sehr bösen Mann und eine sehr böse Idee verteidigt. Ich frage sie, woher sie wissen, dass die Sieger ehrlich sind und nicht lügen? Sie antworten, dass es zu viele Beweise gegen Hitler gibt. Als ich sie frage, ob ihnen bewusst sei, dass die Alliierten viele ehemalige deutsche Staatsbürger damit beauftragt hatten, “Beweise” zu erstellen, um sie gegen politische Feinde aus Rache zu verwenden, schauen sie ratlos und verwirrt. Jeder, der behauptet, im Dritten Reich in irgendeiner Form verfolgt worden zu sein, kann ein Buch schreiben und was immer er oder sie sagt, wird zur Tatsache.

…

In der Bundesrepublik werden jetzt Gesetze ausgearbeitet, die verhindern sollen, dass diese “Tatsachen” bestritten werden. Eines Tages werden Menschen, die diese “Fakten” anzweifeln, vielleicht sogar in Gefangenenlager kommen.

…

Wenn eine Nation, die sich gegen diejenigen wehrt, die aktiv versuchen, die Kriegsanstrengungen zu sabotieren, indem sie sie in Gefangenenlager stecken, böse ist, dann sind alle Nationen böse, weil sie das alle getan haben. NS-Deutschland unterschied sich nicht von denen, die wir bekämpften. England, Amerika und vor allem die UdSSR steckten Menschen, die mit ihrer Regierung nicht einverstanden waren, während des Krieges in Gefangenenlager (oder Schlimmeres). Es war unser Pech, dass durch die Bombardierungen am Ende viele von uns starben.

…

Sie haben mit Großdeutschland an der Ostfront gekämpft, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

…

Otto: Ja, ich war beeindruckt von dem, was ich über GD [Panzer-Grenadier-Division „Großdeutschland“] hörte und wollte bei einer so guten Division mitmachen. Ihr Ruf in der Anfangsphase des Krieges mit Russland stellte sie auf eine Stufe mit der Waffen-SS, sie waren immer in der Unterzahl und mitten in den Kämpfen. Sie haben dem Iwan viele blutige Nasen und Tritte in die Eier verpasst. Ich konnte mich dieser guten Einheit anschließen und wurde schnell zum Bataillonsführer, ich war sehr stolz auf meine Männer; sie kämpften hart und waren loyal.

…

Meine Erfahrung an der Ostfront war ein prägender Teil meiner Männlichkeit; ich sah Dinge, die niemand jemals sehen sollte. Russland weigerte sich, irgendwelche Vereinbarungen über Regeln in Kriegszeiten zu unterzeichnen und das zeigte sich sofort. Wir griffen Russland an und den russischen Soldaten wurde gesagt, sie sollten sich dem Angreifer gegenüber nicht menschlich verhalten. Schon in den ersten Tagen kamen Berichte über verwundete Soldaten, die erschossen wurden, über Soldaten, die sich ergaben und über Zivilisten, die hingerichtet wurden. Ein Mann meines Regiments sagte vor unserem Kommandeur aus, dass er mit 10 anderen Soldaten gefangen genommen worden war und der Iwan sie alle erschossen hatte. Er war der einzige Überlebende, da er sich tot stellte.

…

Die meisten meiner Begegnungen mit den Russen waren positiv. Die Menschen waren freundlich und hilfsbereit und dankten uns für die Hilfe, die wir ihnen gaben. Unser medizinisches Personal half sowohl den russischen Soldaten als auch den Zivilisten; sie brachten in unseren Sektoren mehr als ein russisches Kind zur Welt. Die Bedrohung durch die Partisanen war eine andere Geschichte, sie waren wie Tiere und wurden auch so behandelt, wenn sie gefangen genommen wurden. Sie waren für uns etwas ganz Neues im modernen Krieg. Sie schlugen an den schwächsten Stellen zu, töteten alte Reservisten und Krankenschwestern. Heute werden sie als Freiheitskämpfer gepriesen, aber in Wirklichkeit waren sie Mörder und die Art und Weise, wie sie die Körper ihrer Feinde verstümmelten, wirkte sadistisch.

…

GD war eine Kampfdivision an vorderster Front, die immer mitten in den großen Schlachten stand; wir haben gut und ehrenvoll gekämpft. Hörnlein hatte Befehle, die er an uns weitergab, dass wir unseren Feind mit Respekt behandeln sollten, egal wie brutal er war. Wir überließen es den Polizeieinheiten, die Schuldigen zu finden und sie vor Gericht zu stellen. In bestimmten Situationen mussten wir gegen Partisanen schnell Gerechtigkeit walten lassen, was auch heute noch akzeptables Militärrecht ist. Auf der anderen Seite sah ich die Brutalität der sowjetischen Soldaten in Ostpreußen, ich sah aus erster Hand die ermordeten Zivilisten, deren einziges Verbrechen darin bestand, Deutsche zu sein.

…

Sie waren während der Ereignisse des 20. Juli im Wach-Bataillon; können Sie mir sagen, was passiert ist?

…

Otto: Nun, wie Sie wissen, haben Verräter versucht, den Führer zu töten. Leider kamen sie aus dem Offizierskorps der Wehrmacht. Es war ein seltsamer Tag für mich, wir waren in Alarmbereitschaft und ich erhielt den Befehl, NSDAP-Funktionäre zu verhaften. Das passte einfach nicht in die Logik. Man sagte mir, auf den Führer sei ein Anschlag verübt worden und er sei tot. Die Partei war dem Führer gegenüber am loyalsten, daher war es unvorstellbar, dass sie ihm so etwas antaten. Ich befolgte meine Befehle, aber ich blieb unvoreingenommen. Es gab Gerüchte, dass einige der Generäle Hitler nicht mochten und sich weigerten, seine Befehle zu befolgen, was uns Schlachten und Leben kostete. Deshalb hatte ich das im Hinterkopf, als ich Dr. Goebbels verhaften sollte. Als ich in sein Büro ging, fragten mich viele, was los sei, aber ich schob sie beiseite, da ich mich mit ihm treffen musste.

…

Als ich sein Büro betrat, sagte ich ihm, dass ich den Befehl erhalten habe, ihn zu verhaften, da der Führer ermordet worden sei. Er lächelte und sagte mir, dass dies eine Lüge sei, der Führer sei am Leben und es gehe ihm gut. Ich kannte seine Stimme, da ich ihn bei vielen Gelegenheiten getroffen hatte. Er bestätigte mir, dass verräterische Offiziere eine Bombe gelegt hätten und dass sie sofort verhaftet werden müssten und dass ich die volle Befugnis dazu hätte. Ich bedankte mich bei Dr. Goebbels und befahl meinen Männern, die Festgenommenen freizulassen und wir zogen weiter, um die Verräter zur Strecke zu bringen.

…

Mir wurde von der Polizei und der Armee unbegrenzte Hilfe angeboten. Ich war so voller Abscheu, dass diese Männer versuchten, den Mann zu töten, auf den sie einen Eid geschworen hatten, nur weil der Krieg für uns nicht gut lief. Es handelte sich um eine sehr kleine Gruppe von Menschen, meist aus der alten Adelsschicht, die den Nationalsozialismus nie ganz verstanden hat. Sie wollten nie die übergeordnete Klassenstruktur aufgeben, in der sie lebten. Es gab ein kurzes Scharmützel und dann nahmen wir Stauffenberg und die anderen in Gewahrsam. Entgegen dem Befehl des Führers wurden einige von ihnen auf Befehl eines der Verräter, wie sich herausstellte, schnell hingerichtet. Es war eine traurige, unangenehme Angelegenheit und jetzt werden diese Verräter von den Siegern als Helden dargestellt; hätten sie versucht, Churchill zu töten, würden sie als gewöhnliche Kriminelle angesehen. Was für den einen ein Verräter ist, ist für den anderen ein Held.

…

Der Bombenanschlag scheint nur zu beweisen, was die Alliierten behaupten: Hitler war böse und unfähig und einige in der Armee wussten das, so dass sie schließlich handelten, um den Krieg zu beenden und Leben zu retten. Sie stimmen dem nicht zu?

…

Otto: Nein, das tue ich nicht, man muss die Motive der Verräter genau verstehen und was sie geleitet hat. Sie behaupten, von Anfang an gegen Hitler gewesen zu sein. Ich sage also, lassen Sie uns das klarstellen, damit wir es alle verstehen. Es wird ein Mann gewählt, der eine erschütterte und verzweifelte Nation wieder aufrichtet und ihr Moral, Glauben und Hoffnung gibt. Er gibt dem einfachen Menschen, auf den in der aristokratischen Welt herabgesehen wird, eine glänzende Zukunft mit tollen Arbeitsplätzen und diese Leute waren dagegen? Der NS-Staat entfernte untaugliche und unqualifizierte Ausländer, die sich aufgrund ihrer Macht und ihres Geldes selbst belohnten und das verärgerte einige der deutschen Aristokratie? Das ergibt für mich keinen Sinn, denn Hitler war ein wohltätiger, bescheidener und liebevoller Führer. Deshalb hat das deutsche Volk für ihn gekämpft, bis wir nichts mehr zu kämpfen hatten, unsere Städte buchstäblich in Schutt und Asche lagen und unsere Infrastruktur zerstört war.

…

Ich kann mir nur vorstellen, dass einige Generäle, als sich der Krieg gegen uns wandte, frustriert darüber waren, dass ihre Ideen nicht umgesetzt wurden und dass sie sich gegenseitig die Luft abschnürten. Diese verräterischen Aristokraten fanden einen fruchtbaren Boden, um die Saat der Revolte zu säen; ich glaube, dass die Alliierten einen größeren Einfluss hatten, als sie zugeben. Viele Generäle und Aristokraten hatten Freunde auf der anderen Seite und fanden Wege, mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Daher könnten die Alliierten dazu beigetragen haben, dass diese Freunde ihre Frustrationen ausleben konnten. Ihre Freunde könnten ihnen den Gedanken eingepflanzt haben, dass sie, wenn sie den Krieg beenden, die wahren Helden sein werden, da sie den Deutschen ein unnötiges Sterben ersparen würden. Unsere Seite hat 1940/41 dasselbe mit den Briten versucht, was in dem Flug von Hess gipfelte, um zu versuchen die Royals zum Eingreifen zu bewegen und den Krieg zu beenden. NS-Deutschland hatte viele Feinde und ich bin sicher, dass sie irgendwie hinter den Plänen zur Beseitigung des Führers steckten, was das deutsche Volk nicht wollte.

…

General, wenn Sie zurückgehen und den Krieg noch einmal erleben könnten, würden Sie es tun?

…

Otto: NEIN! Es gab so viel Tod und Zerstörung, das ging mir sehr auf die Nerven. Ich glaube, in Ihrem Land nennt man das posttraumatischen Stress aus Vietnam. Im Kampf und in der Unterzahl zu sein, ist nie ein gutes Gefühl. Der Feind war uns in jeder Kategorie überlegen: Panzer, Flugzeuge, Artillerie, Arbeiter und Munition. Wir haben unser Bestes gegeben, aber wir konnten einfach nicht überwinden, dass wir 12 oder 14 zu 1 in der Unterzahl waren, wenn ich mich an die Zahlen richtig erinnere. Ich erinnere mich an viele Beschwerden meiner Offiziere und Männer, die dringend Munition für ihre Geschütze brauchten und viele Versuche, Nachschub zu beschaffen, wurden durch feindliche Luftangriffe vereitelt. Einige Artillerieeinheiten konnten eine ganze Woche lang nur ein paar Granaten abfeuern oder tagelang gar keine.

…

Das Leben in einem nationalsozialistischen Staat war ein Segen, es war friedlich, die Menschen glücklich, und das Leben war für den Durchschnittsdeutschen wirklich lebenswert, was so lange gefehlt hatte. Ich hätte keine Berührungsängste, wieder in einem NS-Deutschland zu leben, den Krieg möchte ich nicht noch einmal erfahren. Ich denke, ein Pakt mit dem neuen Russland könnte uns zu diesem Leben zurückführen.

…

Hegen Sie irgendwelche Feindseligkeiten gegenüber den Alliierten?

…

Otto: Ich schon. Die Alliierten, insbesondere die Amerikaner, die später in den Krieg eingetreten sind, haben sich von purem Hass leiten lassen. Sie haben dann die Dreistigkeit zu sagen, wir die Deutschen waren diejenigen, die so sehr gehasst haben, dass wir unseren Hass in Kriegsverbrechen verwandelt haben. Das ist Blödsinn. Wir haben mit offenen Augen gekämpft und versucht, den Traum von der Hegemonie in Europa zu verwirklichen, frei von britischen und französischen Drohungen und Interventionen. Wir wollten nur die ehemaligen Länder zurück, die die Alliierten gewaltsam erobert hatten, was die Sieger als Griff nach dem Lebensraum bezeichnen und ja, wir wollten UNSEREN ehemaligen Lebensraum zurück.

…

Die Art und Weise, wie die Alliierten den Krieg führten, war eine der Vernichtung, sie bombardierten ohne Unterschied und zerstörten die Schätze Europas, die ein unschätzbares Zeugnis unserer Kreativität und Liebe zur Kultur waren. Wir bemühten uns, die Schätze aller Nationen zu schützen und sie an sichere Orte zu bringen, meist mit Hilfe lokaler Kuratoren, wovon ich mich persönlich überzeugen konnte.

…

Die Alliierten beschuldigen uns jetzt, dass wir versuchten, diese Schätze zu stehlen und zu plündern. Das ist falsch und eine dreiste Lüge, mit der verschleiert werden soll, dass die Alliierten tatsächlich Meisterwerke der Kunst geplündert haben, von denen einige heute sogar in den Nachlässen verstorbener amerikanischer Veteranen zu finden sind und alles mitgenommen haben, womit sie davonkommen konnten. In der deutschen Armee wäre man dafür als gemeiner Dieb erschossen worden oder hätte zumindest eine lange Strafe bekommen. Die Plünderungen, die in Europa durch die Alliierten stattfanden, erstaunen mich, sie prahlen sogar in ihrer Literatur damit, als ob sie irgendwie das Recht hätten, hierher zu kommen und zu stehlen, was ihnen nicht gehörte, nur weil sie die “Nazis” bekämpften, die Dinge plünderten, die uns nicht gehörten. In ihrer kindlichen Vorstellung war das also in Ordnung.

…

In den Zeitungen lese ich oft, dass sehr wertvolle Kunstwerke den rechtmäßigen Besitzern, die das Stück legal erworben haben, weggenommen und an Juden weitergegeben werden, die zweifelhafte Eigentumsansprüche stellen. Viele Juden, die Deutschland in den 30er Jahren verliessen, haben ihren Besitz legal verkauft, weil sie ihn wegen der hohen Steuern nicht mitnehmen wollten. Und sie behaupten nun, wir hätten die Gegenstände gestohlen, damit sie diese jetzt umsonst zurück bekommen. Was für ein guter Betrug, dann schicken sie ihre Kinder auf eine Spitzenuniversität, damit sie einen gut bezahlten Job bekommen.

…

Sie werden dann dem Vermächtnis folgen, das die Alliierten hinterlassen haben, indem sie ein EinWelt-System mit offenen Grenzen fördern, das unsere Religion und unsere Nationen zum Einsturz bringen wird. Die alliierten Nationen haben den Krieg aufgrund der abschreckenden Art und Weise, wie sie ihn führten und aufgrund der schrecklichen Waffen, die eingesetzt wurden, gewonnen, aber das gibt ihnen nicht Recht. Ich habe mit vielen alliierten Veteranen gesprochen, die mir im Stillen sagten, dass sie es nicht noch einmal tun würden; sie verstehen heute, dass sie gegen die falschen Leute gekämpft haben. Interview Ende.

…

Das PDF enthält zusätzlich noch die Übersetzung der Empfehlungen für das Ritterkreuz und das Eichenlaub.

Hinweis: TATZEUGENBERICHT VON DEN EREIGNISSEN AM 20. JULI 1944 IN BERLIN UND „WOLFSSCHANZE” – Es ist der einzige veröffentlichte Tatzeugenbericht eines Ereignisses, das nicht nur am 20. Juli 1944 die Welt in Atem hielt, sondern wegen der dabei auftauchenden, grundsätzlichen Fragen über den Eid und Befehl jede neue Generation aufrührt und in seinen Bann schlägt. Hans Wilhelm Hagen – Zwischen Eid und Befehl (1968).

Hier das Interview als Pdf downloaden und sichern

…

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden

