Unter Verschluss … liegen seit Ende des Zweiten Weltkrieges immer noch unzählige Dokumente, die die Alliierten nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches erbeutet haben. Was versuchen die Siegermächte USA, Russland, Großbritannien und Frankreich bis heute geheim zu halten und vor allem warum?

…

Was ist dran an den Gerüchten, denen zufolge die Atombomben, die auf Japan fielen, in Wirklichkeit deutsche Beutebomben gewesen seien?

…

War die deutsche Atomforschung, entgegen der offiziellen Geschichtsschreibung, der amerikanischen weit voraus? Welche Rolle spielte dabei Hitlers Geheimwaffenchef SS-Obergruppen-führer Dr. Ing. Hans Kammler?

…

Wie weit war die Entwicklung der Interkontinentalrakete A-9/A-10 bereits fortgeschritten? Was ereignete sich im »Schutz- und Trutzgau« Thüringen während der letzten Jahre des Krieges? Welche Geheimnisse birgt das Jonastal? Weshalb besetzten die Amerikaner als Erste dieses Gebiet, obwohl es als Besatzungszone den Russen vorbehalten war? Warum verpflichtete sich Deutschland gleich zweimal vertraglich gegenüber den Siegermächten, deren einseitige Geschichtsschreibung zu übernehmen?

…

Es wird Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Der 2-monatlich erscheinende Informationsdienst Unter Verschluss beleuchtet alle Aspekte der deutschen Geheimwaffen- und Hochtechnologieprojekte.

Strategie im Geheimen

Wer glaubt, dass der Nationalsozialismus als Bewegung mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht Anfang 1945 von der Bildfläche verschwunden sei, glaubt sicherlich auch daran, dass ein Zitronenfalter-Schmetterling Zitronen falten kann. Doch im Ernst: Bestimmte Verantwortliche des Deutschen Reiches hatten für den Fall der Fälle, das heißt bei einer militärischen Niederlage, Vorkehrungen getroffen, welche die Bewegung überleben lassen sollten. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Allgemeinheit dazu nichts erfahren hat, denn eine verdeckt angelegte langfristige Strategie ist kein Thema, das man in einer Tageszeitung veröffentlicht. Vielmehr wird diese Strategie im Geheimen realisiert, mit einem mehr oder weniger großen Kreis von Eingeschworenen respektive Eingeweihten.

…

Nachdem wir Anfang der 2000er-Jahre unser erstes Buch: Das Geheimnis der deutschen Atombombe veröffentlicht hatten, wurden wir landesweit zu diversen Diskussions- und Vortragsveranstaltungen eingeladen, die meist für jedermann zugänglich waren, mit unter aber auch nur private, das heißt nicht öffentliche Kreise von Interessenten betrafen. Wir hatten nur in den seltensten Fällen Zeit und die Möglichkeit, den Hintergrund der uns Einladenden zu eruieren, sodass wir manchmal erst am Ende einer Veranstaltung wussten, mit wem wir es zu tun hatten.

…

Die privaten Gastgeber entpuppten sich in einigen Fällen als besonders interessant, denn sie waren Wissende, also den Kreisen der sogenannten alten Kameraden zuzurechnen. Da wir im Gegensatz zu den Establishment-Historikern zum Thema der Existenz einer deutschen Atomwaffe eine ganz andere Meinung vertraten, liefen wir bei den alten Herren offene Türen ein. In der Regel wollte man in den oft stundenlangen Gesprächen, die unseren Vorträgen folgten, von uns wissen, woher denn unsere Informationen stammten; wer die Personen gewesen seien, die gegen ihren Eid verstoßen und geheime Dinge verraten hatten, und was wir für die Zukunft planten. Wir beantworteten die stets wohlformulierten Fragen so gut es eben ging, wobei wir bestimmte uns bekannt gewordene Quellen freilich nicht preisgaben. Schon gar nicht, wenn wir gegenüber den Informationsgebern unser Ehrenwort gegeben hatten, Stillschweigen zu bewahren.

…

Ein Eid bindend bis zum Tod

…

Es versteht sich von selbst, dass unsere Gesprächspartner unsere Zurückhaltung in einigen Fragen bemerkten, sodass man versuchte, uns mit bestimmten Andeutungen zu ködern, was in der Folge entweder dazu führte, dass der Austausch an Informationen und Meinungen ein schnelles Ende fand (weil keine Seite irgendetwas preisgeben wollte) oder aber der Abend erst richtig interessant wurde, weil uns Dinge erzählt wurden, die wir uns seinerzeit weder vorstellen noch in irgendeiner Form akzeptieren konnten.

…

Was uns immer wieder auffiel, war, dass die in die Jahre gekommenen Herren nicht nur ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl einte, sondern auch so etwas wie strategisches Wissen und/oder ein Plan für die Zukunft. Immer wieder wurde uns mitgeteilt, dass viele unserer Fragen nicht beantwortet werden könnten, weil diese Ereignisse und Namen berühren würden, die nicht offenbart werden dürften. Es gebe einen Eid – und dieser sei bindend bis zum Tod.

Zudem habe das Ganze auch mit künftigen Entwicklungen zu tun. Bei einer Gelegenheit wurde uns gegenüber erwähnt, dass diejenigen, die die Kriegszeit selbst erlebt hatten, Nachfolger ausgebildet hätten, die in allen wichtigen BRD- und EU-Strukturen untergebracht worden seien, man also stets informiert sei, was der Feind tue. In einem anderen Fall saßen wir einem ehemaligen hochrangigen Offizier gegenüber, der ein Monokel trug (ein Bild, das wir nie vergessen werden) und der uns anherrschte, weil wir eine etwas provokativ klingende Frage gestellt hatten, die er mit dem Hinweis beantwortete, dass er diese auf gar keinen Fall beantworten werde, denn die Offenlegung bestimmter Dinge, die wir durch unsere Frage gern erfahren wollten, würde das Ziel der seit dem Kriegsende laufenden Aktivitäten vereiteln: den Endsieg eines Tages eben doch noch zu erringen. Wir waren ob dieser Antwort wie vom Donner gerührt – und sprachlos.

…

Erst später sollten wir begreifen, dass uns bei diesem wie auch bei anderen Gesprächen keine unrealistischen Vorstellungen übermittelt wurden, sondern die Hinweise eine gewisse Relevanz hatten. Wenn wir heute die entsprechenden Gesprächsprotolle und Aktennotizen mit dem Abstand von 20 und mehr Jahren nochmals durchsehen, sind wir immer wieder erstaunt, was wir damals erfahren durften, seinerzeit aber oft nicht einordnen konnten. Und keine Sorge: Für all diejenigen, die die Unter-Verschluss Ausgaben aus beruflichen Gründen lesen müssen, sei der Hinweis gestattet, dass diese Notizen sicher verwahrt sind an Orten, die nur wenige Eingeweihte kennen, welche im Falle, dass wir uns nicht regelmäßig bei ihnen melden, wissen, was zu tun ist. Zudem haben wir all die Informationen, die damalige Veranstalter, Orte und dergleichen mehr betreffen, vernichtet. Auch das gehört zur journalistischen Sorgfaltspflicht, seine Quellen nicht zu offenbaren, schon gar nicht, wenn diese um Vertraulichkeit gebeten haben.

…

Eine völlig alternativlose Lösung in Zeiten höchster Not

…

Doch zurück zum Thema. Auch wenn wir es stets zu vermeiden suchten, letztendlich klappte es nie: Es kam bei allen Veranstaltungen und Diskussionen, wie es kommen musste, das heißt zum Austausch von Meinungen zur jeweils aktuellen politischen Lage und zur Zukunft der Welt. Genau genommen konnte es auch gar nicht anders sein, denn das Vergangene beeinflusst die Gegenwart. wie auch die Zukunft. Zwei Gesprächstunden werden wir in diesem Zusammenhang niemals vergessen, weil sie jeweils nur wissende Personen umfassten, also mit einer bestimmten, seit 1945 nicht mehr existieren den Organisation zu tun hatten, und zudem offenbarten -wir schrieben es bereits-, dass diese Strukturen eine Langfriststrategie verfolgten.

…

Einer von uns hatte jeweils eine Frage gestellt, die in die Richtung ging, was denn die ganze Geheimniskrämerei in Bezug auf die deutsche Geheimwaffentechnologie, insbesondere die Atombombe, letztendlich solle, um darauf hingewiesen zu werden, dass all das, was man damals erforscht und entwickelt und manchmal erst nach dem Krieg zur Perfektion gebracht habe, in Zukunft noch eine enorme Rolle spielen werde. Er, der junge Hüpfer, also der Fragesteller, solle doch bitte berücksichtigen, dass die Bundesrepublik eines Tages aufgrund der sich jetzt schon abzeichnenden Entwicklungen in einen Zustand völliger Unregierbarkeit und Orientierungslosigkeit geführt werde, der so akut sei, dass niemand mehr eine gangbare Lösung aufzeigen könne.

…

Und genau dann, wenn die deutsche Nation in allerhöchster Gefahr sei, werde die Lösung präsentiert, die jedoch völlig alternativios sei. Man hätte entsprechende Pläne ausgearbeitet und werde diese absolut kompromisslos umsetzen, auch wenn sicherlich mit erheblichem Widerstand zu rechnen sei. Mithilfe der bereits im Krieg entwickelten und über die Jahrzehnte hinweg vervollkommneten Technologien, die nicht nur Waffensysteme betrafen, sondern die in Mitteln und Methoden gipfelten, um das menschliche Bewusstsein zu beeinflussen, sei man allerdings problemlos in der Lage, diesen Widerstand niederzuwerfen und unter Kontrolle zu halten.

Alles läuft nach Plan

…

Wir waren erneut sprachlos ob dieser Bemerkungen und konnten sie, das geben wir offen zu, damals (zu Beginn der 2000er-Jahre) nicht für bare Münze nehmen. Heute wissen wir, dass wir damals nichts wussten. Mit dem Abstand von 20 Jahren bietet sich ein ganz anderes Bild. Vielleicht versteht unsere Leserschaft nun, weshalb wir angesichts der heutigen Zustände und Entwicklungen hin und wieder sagen, dass alles nach Plan laufe – womit wir unseren Zynismus zum Ausdruck bringen wollen.

…

Freilich nicht nach unserem Plan, auch nicht nach dem Plan der angelsächsischen Eliten, sondern nach einer geheimen Agenda, über deren Umsetzung und Beteiligte wir rein gar nichts wissen außer vielleicht, dass dabei auch Russen und Chinesen eine bestimmte Rolle spielen könnten, denn diese haben mit den herrschenden Strukturen noch einige Rechnungen offen.

…

Die Frage, die wir uns über die ganzen Jahre hinweg stellten, war die, ob das von den alten Herren Geäußerte überhaupt realistisch sei, denn das eine ist der Plan, das andere aber die Realität. Nur wenn diese die Bundesrepublik in chaotische Zustände abgleiten lässt, soll ja eine entsprechende Gegenreaktion erfolgen. Heute, hier und jetzt können wir feststellen, dass sich der erste Teil der Voraussagen vor unser aller Augen erfüllt: Es geht bergab mit Deutschland, und zwar nicht nur in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht, sondern auch auf dem Gebiet von Wissenschaft, Technik, Kunst und Moral- und wir können nur staunen, dass die schon länger hier Lebenden keinen Widerstand leisten.

…

Quelle: Unter Verschluss Ausgabe 1/2024.

…

