Dem globalen Corona-Hype liegt keine besondere medizinische Gefahr zugrunde — die Hysterie nimmt jedoch zunehmend faschistoide Züge an.

Wie so oft sind die Staats- und Konzernmedien beim globalen Corona-Hype äußerst unkritisch und sich unheimlich einig. Facebook, Twitter und YouTube, sind voll von Bezahlschreibern, die sofort in Diskussionen eingreifen wenn Kritik an der von der Regierung verordneten Berichterstattung zur Coronakrise aufflammt.

Ein Rückblick in das Jahr 2003, im Vorfeld des zweiten Irak-Krieges und dessen Verlauf, scheint nicht unangebracht. Hier wurden kritische Stimmen in Fernseh-Interviews mit dem berühmten “Shut up!” von Moderatoren abgeschmettert.

Den Angriff auf den Irak 2003 hat der Historiker Daniele Ganser, in “Illegale Kriege” bestens aufgearbeitet – sollte jeder mal lesen!

Du zweifelst an der Coronakrise? “Shut UP!”

Kaum jemand hinterfragt in der Coronakrise, was da wirklich gespielt wird. Genügsam und direkt mit Freude leistet der “Deutsch-Michel” obwohl seiner Existenz bedroht, seinen Beitrag und bleibt zu Hause – Stay at home ist geil! Södern statt Zögern! Dahoam is Dahoam!

Wer die staatlichen Anordnungen auch nur im Ansatz in Frage stellt, wird heftigst, auch im unmittelbaren Freundes- oder Verwandtenkreis, kritisiert und meist auch in den “Sozialen Netzwerken” zensiert. Junge Polizeischüler, die willfährig nachbeten was ihnen von oben eingeimpft wurde, arbeiten daran, angebliche Corona-Fake News im Netz aufzuspüren. Unliebsame Beiträge werden dann beleidigend kommentiert und als Fake-News oder Desinformation angeprangert. Die nächste Steigerung ist dann die Denunziation und darauffolgende Strafanzeigen. Freie Meinung? “Shut UP!”

Der Internist und langjährige Leiter eines Gesundheitsamtes, Wolfgang Wodarg, hält die Panikmache und gegenwärtigen Maßnahmen für unbegründet, denn an der Coronapanik stimmt etwas nicht. Zusätzlich warnt Wodarg vor der Einschränkung von Freiheitsrechten und wird deshalb in den Mainstream-Medien von allen Seiten her bekämpft, angeblich hält er sich momentan in Griechenland auf.

Regale weltweit leergeräumt, Museen, Bars und Restaurants zu Schließungen verdonnert, soziale Kontakte kriminalisiert, Abstand zu Mitmenschen gefordert, Großveranstaltungen abgesagt, Schulen geschlossen, Flugverbindung gestrichen, Städte und Straßen leer gefegt, Grenzen abgeriegelt, kleine und mittelgroße Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler und Angestellte in ihrer Existenz bedroht, der Katastrophenfall — etwa in Bayern — ausgerufen.

Heimlich werden Bewegungsprofile der Kunden von Mobilfunkanbietern erstellt und weitergegeben, das öffentliche Leben außer Kraft gesetzt, Menschen ihre Freiheitsrechte entzogen, eben der ganz normale internationale Faschismus geprobt. Es ist eine Weltpremiere.

Und das alles ohne einen Funken von Widerstand. Wie auch, wenn die Zusammenkunft von Menschen kriminalisiert wird, selbst wenn man sich dabei vermummen würde. Aber daran denkt wegen der Ansteckungsgefahr ja ohnehin niemand. Irgendwie clever und man kann sich in etwa vorstellen, wie die Stimmung damals im Dritten Reich unter den Nazis gewesen sein muss. Alle sind sich einig und wehe es wagt einer, eine abweichende Meinung zu äußern.

„In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein Irrsinn für sich.“

(Francois-Marie Arouet — Voltaire)

Die Herde rennt also und die Viehtreiber mit ihren Schäferhunden sind scharfgestellt, die Menschen endlich ausreichend indoktriniert. 80 Prozent der Deutschen finden die Ansagen der Regierung in der Coronakrise laut WDR „eindeutig angemessen beziehungsweise eher angemessen als unangemessen“. Sie nehmen sämtliche Einschränkungen des Alltags mit einer Selbstverständlichkeit hin und machen die totalen Maßnahmen bereitwillig und unkritisch mit, wenn sich dafür doch bloß das Coronavirus, das bei 81 Prozent der Infizierten leicht, bei rund 14 Prozent etwas schwerer und bei fünf Prozent kritisch bis lebensbedrohlich verläuft, nur nicht ganz so schnell verbreitet. Voltaire lag wohl goldrichtig.

Und dafür stellt man die Welt nun auf den Kopf, nimmt den eigenen Ruin in Kauf, verzichtet auf alles, auch auf Fußball, nur nicht auf Klopapier. Was beim Welthunger oder dem Einsatz für Frieden — wer es vor lauter Coronahype vergessen hat: Hunger und Krieg führen zu massenhaftem Tod, sind vermeidbar, aber auch nicht ansteckend — nicht einmal ansatzweise unternommen, angedacht oder gefordert wird, gelingt durch das Coronavirus nach ein paar Wochen medialer Hysterie nahezu perfekt. Soll man nun lachen, weinen oder doch besser in seine neue Atemmaske kotzen? Besser nicht, es gibt ja keinen Nachschub.

Demokratie in Gefahr

Und während der Mediziner Wodarg zur Lösung des Coronaproblems etwa vorschlägt, die Panikmacher zu isolieren, ist für einen weiteren Mahner, den Historiker René Schlott, die Demokratie in Gefahr. Er sieht die kritische Hinterfragung von wichtigen Entscheidungen in einem Interview mit dem WDR vom 18. März 2020 als eine grundsätzliche Tatsache einer demokratischen Gesellschaft. Es sei ja schon problematisch, dass er als ein mutiger Mensch dargestellt werde, der sich dem Mainstream widersetze, obwohl das eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Egal wie groß die Bedrohung ist oder welche Notlage herrscht: Keine Entscheidung ist alternativlos. Eine kritische Einstellung, das Recht zu hinterfragen und auch langfristige Folgen zu bedenken, sollten wir uns bewahren, so Schlott.

Der Historiker sieht gegenwärtig nicht nur eine Gefährdung der Gesundheit, sondern vor allem eine Gefährdung der Gesellschaft, da grundlegende, im Gesetz verankerte Rechte — etwa die Versammlungsfreiheit, die Reisefreiheit, die Gewerbe- oder Religionsfreiheit oder die der Wissenschaft und Forschung — und auch die Kinderrechte zwar nicht abgeschafft, aber außer Kraft gesetzt wurden. Auch das Asylrecht wurde faktisch außer Kraft gesetzt und die Grenzen sind dicht. Dabei sei besonders die Willfährigkeit, das alles hinzunehmen, ein alarmierendes Zeichen. Die Geschichte würde zeigen, wohin solche Entwicklungen führen. Schlott geht sogar so weit, ein Drehbuch für eine rechtspopulistische Machtübernahme zu sehen. Alle alternativen Institutionen werden schließlich ausgehebelt und auch die Medien würden sich klar auf die Seite der Regierung stellen, alle Maßnahmen begrüßen und sogar zu weiteren Maßnahmen drängen, anstatt ihre Aufgabe als Vierte Gewalt wahrzunehmen. Oppositionsparteien seien nicht erkennbar. Erkämpfte Rechte wurden mit einem „Federstrich“ beseitigt, ein Exempel sei nun statuiert.

Sport, Kultur, Kunst, Wissenschaft oder Bildung, so die Botschaft, seien verzichtbar und können also geschlossen werden. Den Konsum, die Börsen und die Wirtschaft lässt man dagegen offen. Wenn Menschen in systemrelevant und nicht systemrelevant unterteilt werden, dann sei das auch massenpsychologisch problematisch, denn das würde in den Köpfen verankert. Die Regierungen wären einseitig beraten worden, ohne gesellschaftliche Auswirkungen zu bedenken.

Wenn etwa Spielplatzbesuche kriminalisiert und von der Polizei geahndet werden und Kinder nicht als Individuen, sondern als Virenträger gelten, dann kippt die Gesellschaft. In Schweden fordert eine Zeitung, man brauche jetzt keinen Diskutierklub, sondern Führung, das aber sei nicht die Aufgabe einer Zeitung. Eine Zeitung müsse, ganz im Gegenteil, dafür sorgen, Diskussionen am Laufen zu halten, so der Historiker. Das — wie auch das Beispiel der Bild-Zeitung, die den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz als Knallhartkanzler, der wenig schläft, um für sein Volk da zu sein, heroisiert — zeuge von einer Sehnsucht nach autoritären Strukturen, sei gefährlich und sollte zu denken geben. Und Schlott sei sogar überrascht, dass er für seine Kritik am Vorgehen in der Coronakrise bisher fast nur positive Rückmeldungen bekam!

Und sogar die Zeit titelte am 16. März 2020 über die in Österreich verhängte Ausgangssperre: „Davon träumen Autokraten“. Kurz, der sich aufgrund von ganzen drei Coronatoten in Österreich im Alter von 69 bis 76 Jahren, bei knapp 8,9 Millionen Einwohnern, zum Jungautokraten aufschwingt, befindet sich dabei auch noch im Gleichschritt mit anderen „Anführern“. In Frankreich meint etwa Emmanuel Macron: „Wir sind im Krieg“ gegen einen unsichtbaren Feind, womit das Cornavirus sogar den „Terrorismus“ zum Abbau von Bürger- und Freiheitsrechten überholen könnte.

Und so läuft die Medienmaschinerie im Fernsehen, im Radio und im Internet täglich von früh bis spät unnachgiebig rauf und runter, bis die Botschaft in den gewöhnlichen Köpfen endlich tief verankert sitzt und der Boden für faschistoide Maßnahmen bereitet ist.

Kritische Fragen — im Journalismus wesentlich, in der Propaganda unangebracht — gibt es in der Coronakrise nicht. Sie könnten dem Abbau der Bürgerrechte und der Zusammenführung von Macht, wie ja schon als Konsequenz aus den Epidemie-Planspielen gefordert, im Weg stehen. In den Medien fragt eben keiner nach der Verhältnismäßigkeit der gigantischen Maßnahmen.

Keiner fragt, ob es womöglich ausreichen könnte, die Menschen zu allgemeiner und verstärkter Vorsicht und Hygiene — Achtung Tröpfcheninfektion! — aufzurufen, vor Massenveranstaltungen wegen einer erhöhten Infektionsgefahr schlicht zu warnen, den Gesundheitssektor zu stärken anstatt kaputtzusparen, nicht unnötig Krankenhäuser, also einen Hort von Keimen und Viren, aufzusuchen, ein paar Tage Auszeit zu nehmen und Panikmache zu verhindern, dem öffentlichen und privaten Leben deswegen nicht gleich seinen gewohnten Gang zu rauben.

Die Menschen stattdessen besser aufzuklären und zu sensibilisieren, aber in Eigenverantwortung selber entscheiden zu lassen, ohne massenhaft Existenzen zu gefährden, wäre ratsam, anstatt mit Anordnungen Freiheitsrechte außer Kraft zu setzen und einen riesigen finanziellen Schaden auf Kosten der Allgemeinheit anzurichten.

Momentan werden diese Anordnungen noch von den Staatsmedien gelenkt und den “Michel” freut es direkt, dabei mitzumachen. Noch! Wir können sicher davon ausgehen, das weitere Anordnungen folgen werden, die dann aber noch mehr Menschen in die Verzweiflung treiben. Wer beim aktuellen Hype in der Coronakrise noch klar und logisch weiterdenken kann, sieht schon deutlich die wirtschaftlichen Krisen am Horizont heraufziehen. Die dadurch für jeden persönlich spürbaren Schäden, ob finanziell, sozial oder gesundheitlich werden dann, analog zum heutigen Coronavirus, auch Exponentielles Wachstum aufweisen.

Also leisten Sie weiter Ihren Beitrag und bleiben sie zu Hause – Gesundheit geht vor – Demokratie nicht mehr wichtig!

Wenn Ihr Kind in nicht ferner Zukunft fragen wird:

“Wie konnte das geschehen, wir leben in einer Diktatur?“,

brüllen Sie ganz einfach:

“Shut Up!”

Nur wer sich hier vorbereitet, hat eine Chance zu überleben, wie heißt es so schön:

Das Glück bevorzugt den vorbereiteten Geist– klick hier…

