Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -201

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Chamberlains Brief ein Anknüpfungspunkt für Hitler

Die Unterzeichnung des deutsch-russischen Pakts am 23. August 1939, klärte die Lage in Osteuropa. Keiner der unmittelbaren Nachbarn Polens war bereit, dem Land in einem Konflikt mit Deutschland zur Seite zu stehen. England und Frankreich lagen in der Ferne. Beide hatten es unterlassen, Polen nach seiner Teilmobilmachung im März 1939 mit großzügigen Krediten oder Kriegsmaterial zu unterstützen. Die Sowjetunion hatte den Polen gegenüber eine feindselige Haltung eingenommen.

Die militärische Lage Polens war in einem Krieg mit Deutschland ungeachtet irgendwelcher Aktionen von seiten Englands und Frankreichs hoffnungslos. Halifax ermunterte zwar die Polen, Deutschland herauszufordern, bot ihnen aber keinerlei wirksame Unterstützung an. Hitler hoffte, Halifax würde aus dieser Situation den logischen Schluß ziehen und sich um einen Kompromiss bemühen, der Polen vor einem sonst unvermeidlichen militärischen Zusammenbruch bewahren könnte.

Henderson begab sich am 23. August 1939, mit einem persönlichen Schreiben Chamberlains zu Hitler auf den Obersalzberg. Er hatte die Weisung erhalten, Hitler der britischen Entschlossenheit zur Intervention im Falle eines deutsch-polnischen Krieges zu versichern. Henderson blieb keine andere Wahl, als seine Amtspflicht ohne Rücksicht auf die Kluft zwischen dienstlicher Weisung und persönlicher Überzeugung zu erfüllen. Der deutsche Kanzler begegnete ihm mit dem ebenso festen Entschluß, den Briten klarzumachen, daß er nicht bluffe und unbeirrbar das deutsche Programm in Danzig zu erfüllen gedenke. Somit waren alle Voraussetzungen für eine stürmische Begegnung, in der zwei fest entschlossene Geister aufeinanderprallten, gegeben. Um drei Uhr nachmittags teilte Henderson der britischen Botschaft in Berlin telefonisch mit, seine erste Unterredung mit Hitler sei „unbefriedigend” verlaufen.

Chamberlain warnte Hitler in seinem Schreiben, England werde Polen ungeachtet des deutsch-russischen Pakts militärisch unterstützen. Sein Land sei im Begriff, weitere militärische Maßnahmen zu ergreifen. „Es wäre eine gefährliche Illusion, zu denken, daß, wenn erst einmal der Krieg beginnt, er rasch beendet werden könne, selbst wenn ein Erfolg an einer der verschiedenen Fronten, an denen er stattfindet, erzielt worden ist”. Das Deutschland Polen schlagen könne, gab er zu, doch werde England nach der Niederlage Polens auch weiterhin auf die totale Niederlage Deutschlands hinarbeiten.

Hitler empfing Henderson nochmals, nachdem er Chamberlains Schreiben gelesen hatte. Seine erste Äußerung richtete sich gegen die Drohung zusätzlicher militärischer Maßnahmen: „Sollte es mir zur Kenntnis gelangen, daß auf seiten Englands weitere Maßnahmen dieser Art zur Durchführung gelangen, heute oder morgen, werde ich die sofortige allgemeine Mobilmachung für Deutschland befehlen”. Darauf rief Henderson aus, dann werde der Krieg unvermeidlich sein. Doch Hitler wiederholte seine Herausforderung. Der Botschafter versuchte dann die angebliche Fairneß der jüngsten außenpolitischen Schritte Englands weitschweifig darzulegen und mit einem beträchtlichen Maß an Spitzfindigkeit zu bestreiten, daß die englische Politik in irgendeinem Zusammenhang mit Polens Ablehnung der von Hitler im Oktober 1938 unterbreiteten Vorschläge einer deutsch-polnischen Verständigung stehe. Er bemerkte, diese Ablehnung sei der britischen Garantie vom 31. März 1939 um wenige Tage vorausgegangen. Hitler blieb davon unbeeindruckt und äußerte kurz und bündig, um die Zeit der polnischen Ablehnung sei Englands Stellung absolut klar gewesen. „Die britische Presse hat damals festgestellt, Polens wie auch Rumäniens Freiheit würde bedroht“.

Henderson geriet in einige Verlegenheit, als er feststellen mußte, daß Hitler ausschließlich den Briten die Schuld an seinen Schwierigkeiten mit Polen gab. Ganz impulsiv machte er eine persönliche Bemerkung, die in keinem Zusammenhang mit seinen Instruktionen stand und erklärte mit Wärme, er habe kürzlich einem prominenten deutschen Freund geschrieben, der deutsche Führer habe zehn Jahre gefordert, um Deutschland zu gewinnen. Er müsse England darum mehr Zeit geben, ehe er zu dem Schluß komme, daß man es nicht gewinnen könne. Er persönlich habe es niemals gewünscht, daß es zum Abschluß eines englisch-französisch-russischen Paktes käme. Ihm sei es lieber, daß Deutschland einen Vertrag mit Rußland eingehe, als wenn England es täte.

Hitler nutzte die Gelegenheit, hob den großen Vorteil des neuen Pakts für Deutschland hervor und schloß: „Irren Sie sich nicht! Es wird ein Vertrag sein, der viele Jahre hält”. Henderson befürchtete, die Initiative könne ihm in diesem Gespräch rasch entgleiten. So machte er einen Anlauf, Englands Verpflichtung gegenüber Polen mir großem Ernst vom Standpunkt der nationalen Ehre aus darzulegen. Er führte aus: „Durch die Jahrhunderte der Geschichte hin haben wir, so weit ich weiß, niemals unser Wort gebrochen. Wir konnten es auch jetzt nicht tun und Briten bleiben.” Hitler beugte sich daraufhin vor und sah den britischen Botschafter forschend an, um sich zu vergewissern, ob er wach sei und nicht im Trancezustand spreche. Er beendete die zweite Unterredung mit der Bemerkung, er werde Chamberlains Schreiben in einigen Stunden beantworten.

Henderson nahm sich in seinem Bericht an Halifax vor, neben seiner Meldung, daß er weisungsgemäß gehandelt habe, von allein zwei Dinge hervorzuheben, nämlich die Entschlossenheit der Deutschen zur Regelung der Danziger Frage und Hitlers Wunsch, die englisch-deutschen Differenzen zu beseitigen. Im Hinblick auf den zweiten Punkt grilf er nochmals die Prager Frage auf und wies betont auf eine neuerliche Äußerung Hitlers hin, daß, vom deutschen Standpunkt aus gesehen, keine Notwendigkeit bestanden habe, das Protektorat Böhmen-Mähren zu errichten, und daß dieses Regime das Augenblicksergebnis einer besonderen Krisensituation gewesen sei.

Nach Hitlers Andeutungen hätten die Tschechen weiterhin unabhängig bleiben können, wenn von Großbritannien gemeinsam mit Deutschland die Beschlüsse der Münchener Konferenz ausgeführt worden wären. Henderson beabsichtigte damit, Halifax an den Gafencu-Plan vom April 1939 zu erinnern, der die schwebenden Streitfragen mit Hilfe deutscher Zugeständnisse in Prag auf diplomatischem Wege geregelt wissen wollte.

Henderson spürte einiges Unbehagen seiner lächerlichen Behauptung wegen, daß die Briten niemals ihr Wort gebrochen hätten. So berichtete er Halifax darüber, er habe das Hitler mit der Einschränkung, „soweit mir bekannt ist”, versichert. Henderson habe dann wenigstens der Form halber versucht, Hitlers Beschwerde über die deutsche Minorität in Polen mit der Behauptung zu parieren, wenn auch ohne eigene Überzeugung, daß Hitler die Polen in Deutschland verfolge. Er war alles andere als überzeugt von der Wahrheit dieser Anschuldigung. Halifax erfuhr ferner, Hitler werde nicht zurückweichen und erhalte in Deutschland für seine Politik weitaus mehr Unterstützung als während der Tschechenkrise im September 1938.

