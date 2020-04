Was ist dran an den Argumenten? Der Fakten(ER)finder der Tagesschau im Faktencheck

Die Corona-Seuche bahnt sich ihren Weg über den Globus! Während jede Nation versucht, die COVID-19-Pandemie aufzuhalten, schaut Deutschland gebannt auf die Zahlen des Robert-Koch-Instituts.

Wie weit darf ein demokratischer Staat in den Alltag der Bürger eingreifen?

Die Maßnahmen der verschiedenen Staatsoberhäupter im Umgang mit dem Corona-Virus unterscheiden sich massiv – während die einen auf flächendeckende Tests setzen, nutzen andere den #Notstand, um das Parlament auszuhebeln. Aber der eigentliche Konflikt läuft zwischen den Wissenschaftlern ab!

Die Reaktionen der Staatenlenker auf Corona sind in der Geschichte der Menschheit einzigartig — und ebenso gefährlich. Siehe Artikel: “Nach Corona ist vor Corona.” Corona wird gehen. Auch ohne Schutzkleidung und Hausarrest. Wie du die Corona-Krise als Chance wahrnimmst und gestärkt daraus hervorgehst – hier weiter>>>.

Was ist dran an den Argumenten?

In den Medien streiten sich renommierte Virologen auch mal mit nicht ganz so seriösen Ärzten. Dr. Lothar Wieler vom #Robert-Koch-Institut präsentiert im Corona-Update regelmäßig die Fallzahlen seines Instituts – doch längst nicht alle ziehen aus diesen Zahlen dieselben Schlüsse. Viele verweisen gerne auf das Jahr 2017/18, in dem es ungefähr 25.000 Grippetote gegeben hat. Der Vergleich mit der Grippe wird aber in jedem Corona-Faktencheck widerlegt.

Selbst der US-amerikanische Immunologe Dr. Anthony Fauci, der COVID-19 nach wie vor nicht für gefährlicher hält als die Grippe, hat Donald Trump dazu bewegt, Maßnahmen gegen die Verbreitung des #Corona-Virus umzusetzen, auch wenn der US-Präsident vor allem wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besorgt ist.

Doch umstrittene Positionen finden sich auch innerhalb Deutschlands – von Dr. Wolfgang Wodrag über Dr. Heiko Schöning sowie Prof. Sucharit Khakdi. Sie alle vereint eine Kritik an den politischen Maßnahmen und der Darstellung der Pandemie. Ihre Aussagen werden von vielen verschiedenen Medien derzeit einem Faktencheck unterzogen – so auch im ARD-faktenfinder. Wir haben uns die unterschiedlichen Positionen genau angeschaut und gehen der Frage nach:

Wie Sie und die Masse manipuliert werden, zeigt Prof. Dr. Mausfeld in “Angst und Macht“.

RT-Deutsch.

Wir stehen kurz vor der größten Katastrophe aller Zeiten!

Wer jetzt noch glaubt, dass wir in stabilen Zeit leben, der lebt in einer Scheinwelt!

