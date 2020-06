Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -238

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Einundzwanzigstes Kapitel

POLNISCHE GENERALMOBILMACHUNG UND DEUTSCH-POLNISCHER KRIEG

Die vorfühlenden Marienwerder Vorschläge.

Hitler setzte große Hoffnungen in die Nachricht, daß die britische Regierung vorhabe, auf seine Note vom Vortage noch bis Mitternacht des 30. August zu antworten. Zwar hatte er der deutschen Wehrmachtsführung den Befehl gegeben, für die Morgenfrühe des 31. August zu einem möglichen Vorgehen gegen Polen in Bereitschaft zu sein, doch lehnte er es ab, einen neuen Befehl für sofortige Operationen gegen Polen zu geben.

Am Abend des 30. August setzte er Generaloberst Walther von Brauchitsch und Generaloberst Keitel in der neuen Reichskanzlei auseinander, er werde Operationen gegen die Polen unter keinen Umständen vor dem 1. September zulassen, dem endgültigen, für die „Operation Weiß” vorgesehenen Termin. Er gab der Hoffnung Ausdruck, daß man einen polnischen Bevollmächtigten nach Berlin senden werde und es dann überhaupt nicht notwendig sei, Krieg mit den Polen zu führen.

Henderson wurde von Ribbentrop um Mitternacht des gleichen Tages empfangen. Die verhängnisvolle britische Note, die Ribbentrop sofort las, begann folgendermaßen: „Seiner Majestät Regierung wiederholt, daß sie den Wunsch der deutschen Regierung nach besseren Beziehungen teilt, doch muß anerkannt werden, daß sie, um diese Verbesserung zu erzielen, nicht die Interessen anderer Freunde opfern kann.” Aus der britischen Note war nicht das geringste Interesse zu spüren, die Polen zum Verhandeln mit Deutschland zu bewegen. Der deutsche Außenminister las die Antwort Englands mit Bestürzung. Dann teilte er Henderson mit, die deutsche Regierung habe Vorschläge für eine diplomatische Regelung mit Polen ausgearbeitet, doch ohne die Gegenwart eines polnischen Abgesandten in Berlin fehle den Vorschlägen jede Grundlage. Deutschland habe weder von Großbritannien noch von Polen etwas gehört, daß Warschau zu verhandeln gedenke, obwohl Hitler die Polen ersucht habe, am 30. August einen Bevollmächtigten nach Berlin zu senden. Ribbentrop betonte nochmals ausdrücklich, daß es sich bei diesem Vorschlag um kein Ultimatum gehandelt habe. Die Dringlichkeit sei von den herrschenden Umständen diktiert worden.

Dann begann der deutsche Außenminister langsam und deutlich die sechzehn Punkte der deutschen Vorschläge an Polen zu verlesen und jeden einzelnen ausführlich zu erklären. Die während des Krieges entstandene Version, daß die Vorschläge undeutlich und außerordentlich schnell verlesen worden seien, entspricht nicht den Tatsachen und wurde nach 1945 als Propagandalüge entlarvt. Folgende Feststellung der Witwe Ribbentrops aus dem Jahre 1963 gibt eine angemessene Darstellung der Rolle, die der deutsche Außenminister in dieser Begegnung mit Henderson spielte: „Ribbentrop hatte also Henderson erneut den Ball zugeworfen, um trotz aller britischen Widerstände die deutsch-polnischen Verhandlungen in Gang zu bringen.” Die deutschen Punkte waren verständlich und sehr sorgfältig formuliert. Sie verlangten die Rückkehr Danzigs zum Reich auf der Grundlage der Selbstbestimmung und die Durchführung eines Volksentscheids im Korridor nördlich einer Linie, die von Marienwerder nach Westen bis Schönlanke in Pommern verläuft. Die Volksabstimmung in diesem Gebiet sollte zwölf Monate nach einem erhofften Abkommen mit Polen erfolgen. Optionsberechtigt sollten alle Deutschen, Kaschuben und Polen sein, die in dem Gebiet am 1. Januar 1918 bereits wohnhaft oder vor diesem Zeitpunkt dort geboren waren. Die Vorschläge trugen ihren Namen nach dem Ort Marienwerder, dem östlichen Endpunkt der vorgeschlagenen Volksabstimmungsgrenze.

Die Kaschuben, ein westslawischer Volksstamm, betrachteten sich mit Stolz als unabhängig von Polen. Sie bildeten die Reste der alten slawischen Stämme, die in den Jahrhunderten nach der Westwanderung früher Germanenstämme das Land zwischen den Polen und der Ostsee bevölkert hatten. In der Hauptsache waren es Bauern, die sich in sechsundsiebzig kleine Dialektgruppen aufgespalten hatten. In den Jahren der polnischen Herrschaft pflegten sie zu sagen, daß selbst der Regen in den Tagen der Deutschen besser gewesen sei, was wohl ein beredtes Zeugnis für ihre Eigenwilligkeit ist. An Zahl waren die Kaschuben 1918 in dem vorgesehenen Volksabstimmungsgebiet sehr viel geringer als die Deutschen oder die Polen, doch konnte man damit rechnen, daß sie den Stimmenanteil der Deutschen in jedem Volksentscheid beträchtlich erhöhen würden.

Während des Intervalls von zwölf Monaten sollte das Volksabstimmungsgebiet von russischen, britischen, französischen und italienischen Truppen besetzt werden. Verloren die Deutschen die Volksabstimmung, was durch einfache Mehrheit entschieden werden sollte, dann sollte ihnen eine exterritoriale Verbindungsstraße nach Ostpreußen entsprechend ihrem Vorschlag von Oktober 1938 zugestanden werden, das hieß ein exterritorialer Korridor von 1 km Breite durch den Korridor. Die Durchführung des Volksentscheids würde die Ungerechtigkeit des Versailler Vertrages beseitigen, aufgrund dessen dieses Gebiet damals ohne Volksbefragung an Polen fiel.

Verloren die Polen die Volksabstimmung, dann sollte ihnen eine ähnliche Verbindung nach Gdingen gewährt werden. Die Ausdehnung des Gdinger Hinterlandes würde von einer internationalen Kommission bestimmt und dann als unantastbares polnisches Territorium vom Volksabstimmungsgebiet ausgeschlossen werden. Die Deutschen verlangten die Entmilitarisierung Danzigs, Gdingens und der Halbinsel Hela, Kriegsschiffe ausgenommen, außerdem ein gegenseitiges deutsch-polnisches Abkommen, um die Rechte der jeweiligen Minderheiten zu schützen. Es sollte ein internationales Tribunal gebildet werden, um die Wirksamkeit dieses Planes zu garantieren, wobei in der Behandlung von Appellationen dieses Gremium rechtlich das letzte Wort haben sollte. Im sechzehnten Punkt wurde vorgeschlagen, Polen und Deutschland sollten zusätzliche Wege prüfen, um die freundschaftliche Zusammenarbeit zu gewährleisten. Das in den deutschen Vorschlägen erwähnte Gebiet umfaßte einschließlich der freien Stadt Danzig und der Volksabstimmungszone nur ein Zehntel dessen, was Deutschland im Osten an Polen und den Völkerbund nach dem 2. Weltkrieg abgetreten hatte.

Ribbentrop verlas die Vorschläge vor Henderson in deutscher Sprache, weil der Botschafter einmal darum gebeten hatte, der Reichsaußenminister möchte in ihren Unterredungen lieber deutsch statt englisch sprechen. Der hervorragende deutsche Dolmetscher, Dr. Paul Schmidt, war zugegen, um eventuelle sprachliche Mißverständnisse zu klären. Schmidt war einigermaßen überrascht, als Henderson die Bitte äußerte, ob er eine Zweitschrift der Vorschläge haben könnte, nachdem Ribbentrop mit der Lesung und seinem Kommentar geendet hatte. In Schmidts Augen war es selbstverständlich, daß Henderson den Text ausgehändigt bekam, doch vergaß er dabei, daß die Vorschläge an die Polen gerichtet waren und daß die Briten es ablehnten, eine Verbindung zwischen Deutschland und Polen herzustellen. Es war deshalb durchaus korrekt von Henderson, in aller Form um den Text zu bitten.

Schmidt war noch überraschter, als er Ribbentrop plötzlich in Verlegenheit sah. Dieser erwiderte mit schwachem Lächeln: „Nein, ich kann Ihnen diese Vorschläge nicht geben”. Henderson wiederholte seine Bitte und erhielt die gleiche Antwort. Ribbentrop war von Hitler angewiesen worden, Henderson die Vorschläge auszuhändigen, wenn die Briten irgendeinen Hinweis gäben, daß die Polen verhandeln würden, doch war das nicht geschehen. Es handelte sich dabei um einen rein sachlichen Vorgang, aber Ribbentrop wollte Hitler nicht verärgern, indem er seine Instruktionen in diesem entscheidenden Punkt überschritt. Schmidt hoffte, Henderson werde ihn bitten, die Vorschläge in englischer Sprache zu wiederholen, es wäre dann recht einfach gewesen, eine englische Kopie der Bedingungen auszufertigen. Er suchte die Aufmerksamkeit des Botschafters auf sich zu lenken, ohne direkt in das Gespräch einzugreifen. Es war ein heikles Unterfangen, das ihm nicht gelang. Immerhin war er sich darüber klar, daß er als Dolmetscher durch eine Zwischenbemerkung seine Kompetenzen gröblich überschritten hätte. Und Henderson vermochte das subtile Mienenspiel des Dolmetschers nicht zu deuten.

Es war Henderson praktisch unmöglich, alle Punkte des ausführlichen deutschen Planes nach einmaliger Vorlesung mit den Kommentaren in sich aufzunehmen, allerdings nicht, weil ihm die deutsche Sprache nicht genügend geläufig war, sondern weil der Text sehr lang war und das dazugehörige Gespräch sehr erhitzt. Henderson hatte die Frage gestellt, ob Ribbentrop es für möglich halte, daß einige der Gewaltakte gegen die Deutschen in Polen tatsächlich durch Fälle von Spionage oder gar Sabotage seitens der Deutschen verursacht worden seien. Ribbentrop hatte diese unnötigen Spitzfindigkeiten bedauert und tiefernst ausgerufen, die Situation sei „verdammt ernst“. Darauf hatte Henderson sich erkühnt, erregt zu erwidern, solche Sprache zieme sich nicht für einen Staatsmann, zumal da der Anlaß so ernst sei. Ribbentrop war alles andere als erfreut über diese puritanische Bemerkung. Es war ein tragischer Augenblick, denn beide Diplomaten wünschten aufrichtig eine Lösung und wurden gleichermaßen durch das unerklärliche Nein in der britischen Antwort auf die deutsche Note vom 29. August daran gehindert.

Für einen Augenblick war Schmidt beunruhigt, Ribbentrop könnte die scharfe Zurechtweisung durch den Botschafter mit einem Hinauswurf quittieren. In der langen Zeit seiner Zusammenarbeit mit Ribbentrop hatte Schmidt niemals irgendwelche Grobheiten erlebt und seine momentane Sorge beweist den Grad der Erregtheit, den dieses Gespräch erreicht hatte. Schmidt sah genau, daß Henderson nervöser war, als er ihn je erlebt hatte, und ein deutliches Unbehagen verriet. Es war darum kaum überraschend, daß die Konferenz der beiden Männer ein unbefriedigendes Ende nahm.

Göring war über den Ausgang dieses Gesprächs tief erschrocken und erhielt von Hitler sofort die Genehmigung, Henderson den vollen Wortlaut der Vorschläge zu übermitteln. Dahlerus sprach den Text um 1 Uhr in der Nacht zum 31. August telefonisch langsam an Ogilvie-Forbes in der britischen Botschaft durch. Danach suchte Henderson eilends Lipski auf. Er drängte den polnischen Botschafter, die Reichsregierung um Aushändigung der Vorschläge zu ersuchen, damit er sie nach Warschau weiterreichen könne. Lipski wies aber darauf hin, daß Warschau ihm die Gunst entzogen habe und von Beck keine entsprechenden Instruktionen vorlägen. Er weigerte sich entschieden, aus eigener Initiative zu handeln, was ihn zweifellos in ein polnisches Konzentrationslager gebracht hätte, sobald er nach Warschau gekommen wäre.

Henderson kabelte Halifax um 9 Uhr 15 morgens am 31. August, er habe von höchst autoritativer Seite die Information erhalten, daß, wenn in den nächsten Stunden nichts geschehe, Deutschland den Polen den Krieg erklären würde. Dieser verzweifelten Warnung folgte ein Telegramm Kennards, in dem er Freude und Genugtuung darüber ausdrückte, daß England sich geweigert habe, Druck auf die Polen auszuüben, und sich auf keine Zusagen an Deutschland eingelassen habe. Beck hatte angekündigt, er wolle sich mit seiner Regierung beraten, um festzustellen, ob es nach ihrer Ansicht überhaupt noch Sinn habe, direkten Verhandlungen mit den Deutschen grundsätzlich zuzustimmen. Angenommen, die Polen hätten es getan, so hätten sie doch nur die Erklärung Moscickis in seiner Antwort an Roosevelt vom 25. August 1939 wiederholt. Die Ereignisse hatten überdeutlich gezeigt, daß diese Erklärung bar jeder tatsächlichen Bedeutung war. Beck ließ Kennard wissen, er sei bereit, der britischen Regierung bis zum 31. August mittags irgendeine Art Erklärung abzugeben. Kennard versicherte Halifax, Beck werde nichts unternehmen, um eine Verständigung mit den Deutschen zu erzielen.

Dahlerus begleitete Henderson und Ogilvie-Forbes am 31. August um 10 Uhr vormittags zur polnischen Botschaft. Er hatte eine Zweitschrift der deutschen Vorschläge bei sich und las sie Lipski in deutscher Sprache vor. Da er das Gefühl hatte, Lipski habe ihre Bedeutung nicht erfaßt, verließ er den Raum, um den Text der Note einer polnischen Sekretärin zu diktieren. Mittlerweile rief Henderson Weizsäcker im Auswärtigen Amt an, er sei gerade dabei, dem polnischen Botschafter Verhandlungen mit Deutschland anzuempfehlen, und bezeichnete diesen Vorgang als eine persönliche Demarche in Warschau. Danach setzte er Lipski auseinander, die deutschen Vorschläge böten eine ausgezeichnete Grundlage für einen Ausgleich zwischen Deutschland und Polen. Es sei demgemäß immer noch möglich, die Lage zu retten, wenn Lipski sich mit der Annahme der Vorschläge einverstanden erkläre.

Der polnische Diplomat war regelrecht verzweifelt. Seit Ribbentrop ihn im März 1939 überzeugt hatte, seine Regierung müsse auf der Basis der Oktobervorschläge verhandeln, war ihm jeder Einfluß in Warschau verloren gegangen. Trotz seines monatelangen Ersuchens hatte er Beck nicht zu bewegen vermocht, ihn aus Berlin abzuberufen. Schließlich schrie er Henderson in höchster Erregung an, er „habe keinen Anlaß, mit der deutschen Regierung zu verhandeln. Komme es zwischen Polen und Deutschland zum Krieg, dann wisse er, der 5 1/2 Jahre in Deutschland gelebt habe, es würde eine Revolution in Deutschland ausbrechen und die Polen würden nach Berlin marschieren“. Traurig schüttelte Henderson den Kopf. Ihm war klar, daß es keinen Sinn hatte, mit dem polnischen Botschafter über die Situation zu reden.

Um 11 Uhr 3o vormittags suchte Attolico Weizsäcker auf, um eine Botschaft Mussolinis an die deutsche Führung zu überbringen. Die italienische Regierung empfahl London am gleichen Morgen, Polen möge guten Willen zeigen und sich mit Danzigs Rückkehr zum Reich einverstanden erklären. Der italienische Führer war der Ansicht, die restlichen Punkte des Problems könnten durch zweiseitige Verhandlungen zwischen Polen und Deutschland geklärt werden. Mussolini, der über die Situation nicht ausreichend unterrichtet war, hatte von London den Eindruck gewonnen, Polen habe Verhandlungen zugestimmt. Doch bald erfuhr er von Mackensen, daß die Dinge ganz anders lagen. Die Marienwerder-Vorschläge wurden Mackensen am 31. August um 10 Uhr 53 vormittags nach Rom gesandt, kurz bevor Attolico im Auswärtigen Amt erschien. Mussolini war von dem deutschen Plan einer Regelung sehr beeindruckt und er wies Attolico an, den deutschen Führern nahezulegen, als ein letztes Mittel zur Herstellung des Kontaktes Lipski zu empfangen. Ribbentrop und Attolico erörterten die Botschaft am Nachmittag des gleichen Tages. Der deutsche Außenminister versicherte seinem Gast, den deutschen Führern liege wie am Tag vorher daran, den polnischen Botschafter zu empfangen.

Kennard teilte Halifax am 31. August nachmittags mit, Beck habe formell seinen Dank für die Entscheidung der Briten geäußert, in keiner Weise auf die deutschen Vorschläge einzugehen. Der französische Außenminister Bonnet fand die dilatorische Taktik der Polen ungerechtfertigt und unverständlich. Energisch verlangte er von Halifax, Großbritannien und Frankreich müßten als gemeinsamen Schritt von den Polen fordern, etwas zu unternehmen, um den Frieden in Europa retten zu helfen. Englands Außenminister hatte kein Verlangen, den europäischen Frieden zu retten. Um so stärker beunruhigte ihn die Haltung der Franzosen. Er rechnete sich aus, daß er zusammen mit den Franzosen ruhig eine Geste gemeinsamen Handelns machen konnte, ohne Gefahr zu laufen, bei den Polen damit eine positive Reaktion auszulösen. So wies er denn Kennard an, zusammen mit Noél die Polen anzuhalten, die Deutschen von ihrer Bereitschaft zu direkten Verhandlungen in Kenntnis zu setzen. Kennard und Noei suchten Beck dementsprechend am frühen Nachmittag des 31. August auf und verlangten eine Ermächtigung für Lipski, die deutschen Vorschläge offiziell in Empfang zu nehmen und sie zur Beratung nach Warschau zu überbringen. Kennard stellte erfreut fest, daß Beck ausweichend erwiderte, er sei nicht bereit, auf dieses Verlangen einzugehen.

Kurz vor Mittag hatte Beck tatsächlich Instruktionen an Lipski gesandt, keine Vorschläge in Empfang zu nehmen und sich in keine Verhandlungen mit der Reichsregierung einzulassen. Dieses Telegramm war von Görings Übewachungsbüro abgefangen und sofort dechiffriert worden. Mit einem Blick erkannte Göring, daß die Lage hoffnungslos war, wenn nicht noch irgend etwas zur Umstimmung der Polen getan werden konnte. Er hielt es für richtig, die Briten über das Beck-Telegramm zu’ informieren, in der Annahme, sie könnten vielleicht darauf eingehen und Druck auf Warschau ausüben. Als er Dahlerus den Wortlaut des polnischen Telegramms zeigte, gab er freiwillig die Tatsache preis, daß Deutschland den polnischen Diplomaten-Code besaß. Der schwedische Ingenieur war über Becks Unnachgiebigkeit bestürzt, gleichzeitig bemerkte er, daß die Deutschen über Becks Mitteilung an Lipski außerordentlich beunruhigt waren.

