Bereits vor mehr als einem Jahr wurde öffentlich gehetzt, die sog. “Verschwörungstheoretiker” seien jene “32,7 Prozent, die glauben, dass Politiker und andere hohe Persönlichkeiten nur Marionetten anderer Mächte seien und jene 24,2 Prozent, die glauben, dass Medien und Politik unter einer Decke steckten.” (T-online, 25.04.2019). Ach, und das sind “Verschwörungstheorien”?

Merkels Mittäter, der unappetitliche Horst Seehofer, jetzt Innenminister, vorher Bayerischer Ministerpräsident, gab 2010 höchstpersönlich zu, dass die BRD-Politiker von geheimen Mächtigen gesteuert werden und nichts zu entscheiden haben. Seehofer ganz klar am 20.05.2010 in der Sendung “Pelzig unterhält sich”: “Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.” Und gerade haben die Zeitungsverlage “220 Millionen Euro zur ‘Förderung der Medienvielfalt- und zur Verbreitung des Journalismus’ erhalten.” (SZ, 02.07.2020). Mit anderen Worten, die Medien werden damit regelmäßig gekauft, um das zu schreiben, was die wirklichen Verschwörer gegen das Volk von ihnen verlangen.

In dem ARD-Tagesthemen-Bericht zu der Berlin-Demo am 1. August, spuckte Svea Eckert Gift und Galle gegen den neuen, nie gekannten Widerstand. Als Beispiel für den Grund des Systemjammers wurde eine Betriebswirtin und selbständige Unternehmerin als “Verschwörungstheoretikerin” gezeigt. Es handelte sich um die bewundernswerte Frau Bettina Bauernfeind, die, wie ARD-Lügnerin Eckert abwertend kommentierte: “Aus Angst vor fremden Mächten” an der Demo teilnahm! Quelle Concept-Veritas. Als Tagesthemen-Eckert Frau Bauernfeind anklagend vorhielt, mit “Verschwörungstheoretikern” demonstriert zu haben, antwortete die Interviewte ebenso selbstbewusst wie überzeugt: “Da, wo die Verschwörungstheoretiker sind, da ist die Wahrheit.“

Da, wo die Verschwörungstheoretiker sind, da ist die Wahrheit.

Als die schlimmste “Verschwörungstheorie” gilt die Feststellung z.B. der sog. Reichsbürger und der neuen Erweckten wie um den Widerstandskämpfer Attila Hildmann, “dass das Deutsche Reich fortbesteht.” Ach ja, “Verschwörungstheorie”?

Am 30.06.2015 (hib 340/2015) antwortete das BRD-Parlament auf eine Anfrage der LINKEN Verfassungsbrecher, warum den “Reichsbürgern” nicht widersprochen werde, wenn sie behaupten, dass das Deutsche Reich fortbestehe. Das Parlament bezieht sich mit seiner Antwort auf den Kernsatz aus dem Urteil des BVerfG vom 31.07.1973 (2 BvF 1/73) wie folgt: “Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass das Völkerrechtssubjekt ‘Deutsches Reich’ nicht untergegangen und die Bundesrepublik Deutschland nicht sein Rechtsnachfolger, sondern mit ihm als Völkerrechtssubjekt identisch ist.” Die Antwort auf diese brutale Lügenhetze unter dem Begriff “Verschwörungstheorien” hat Frau Bettina Bauernfeind den Tagesthemen treffend gegeben als sie sagte: “Da, wo die Verschwörungstheoretiker sind, da ist die Wahrheit.”

Artikel-Hinweis: "Wieviele Menschen sind an Covid-19 gestorben?"

Wenden wir uns nun der wirklichen Verschwörung zu, den Corona-Verschwörern. In Italien wurden verbrecherisch und planmäßig “Corona-Tote” für Merkel erzeugt: “Die Gesundheitsverwaltung der Lombardei entschied damals, viele Corona-Patienten mit milden Symptomen ausgerechnet unter Hochrisikogruppen in den Pflegeheimen der Region unterzubringen.” (Monitor)

Und bereits im Mai berichtete der Sportmediziner Dr. med. Perikles Simon aus Italien: “Eine aktuelle Top-Publikation norditalienischer Intensivmediziner berichtet, dass alle im Einzugsraum eingewiesenen mehr als 1500 Personen in genau der Phase der Pandemie, als uns die Medien die Bilder von Militärkonvois mit Leichen und Patienten auf Fluren in Norditalien gezeigt haben, perfekt intensivmedizinisch versorgt worden seien. Keine Rede von Engpässen, die es in Norditalien in jedem Winter, bei fast jeder Grippewelle angeblich geben soll. Keine Rede von verlorenen Lebensjahren von Patienten, die nicht behandelt werden konnten.” (FAZ, 11.05.2020, S. 28)

Für Merkel wurden die offiziellen, völlig normalen italienischen Zahlen von der verschwörerischen Lügenpresse vor allem bei uns total umgefälscht. Hier ein weiteres Beispiel: “Die italienische Antikörper-Studie zeigt auch, dass die Sterblichkeitsrate unter 2,5 Prozent lag und nicht bei 14 Prozent, wie auf Grundlage der nachgewiesenen Infektionen im Verhältnis zu den vorher registrierten Todesfällen ermittelt worden war.” (FAZ, 05.08.2020, S. S. 2)

Die Corona-Verschwörung gegen unser Lebensrecht geht sogar so weit, wie ein weiteres Beispiel aus Italien beweist, dass Patienten Geldprämien erhalten, wenn sie bereit sind, sich als an Corona erkrankt registrieren zu lassen.

So werden z.B. in Italien Corona-Fälle für Merkel produziert: Das System zahlt 300 Euro Prämie, wenn ein Patient als an Corona erkrankt unterschreibt. Bianca Montesanto berichtete in der GUTEN-MORGEN-Kolumne der WESTFALENPOST am 3. August 2020:

“Prämie für eine Infizierte. Zweimal musste eine über 90-Jährige aus einem Dorf in Kalabrien neulich ins Krankenhaus gebracht werden – zuletzt, weil sie sich eine Lungenentzündung eingefangen hatte. Und jedes Mal wurde selbstverständlich brav ein Corona-Test durchgeführt. Doch nichts – der Körper der Seniorin war zwar malad, Covid-19 aber hielt er weiterhin tapfer stand. Was die Klinik eigentlich freudig hätte aufatmen lassen sollen. Dem war nicht so. Im Gegenteil: Man fragte die alte Dame gar, ob sie sich gegen eine Zahlung von 300 Euro nicht auf die Liste der Corona-Infizierten setzen lassen wolle.”

Merkel brauchte die Corona-Verschwörung und die erfundene Corona-Katastrophe in Italien, um den Pleite-Staat mit dem Geld der deutschen Steuersklaven in der EU halten zu können. Ohne diese erfundene Katastrophe hätte sie niemals den sog. solidarischen Akt durchbekommen, Italien ohne Bedingungen etwa 300 Milliarden Euro – als erste Tranche – auf Kosten der Deutschen zu schenken. “Italien als drittgrößte Volkswirtschaft der EU mit seiner Wirtschaftsleistung, die rund 20 Prozent der europäischen Wirtschaftskraft ausmacht, ist für die Eurozone systemrelevant, heute mehr als je zuvor.” (Augsburger Allgemeine, 23.05.2020).

Die Corona-Verschwörung wurde auch gebraucht, um den Deutschen die letzten Ersparnisse und sogar ihr erarbeitetes Vermögen zur “Rettung Europas” zu rauben. Es wurde gerade ein neues Steuer-Beglückungs-Gesetz, 200 Seiten stark, entworfen, das uns den Rest gibt. “Das geht aus dem am 17. Juli veröffentlichten Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 hervor, das mehr als 200 Seiten stark ist.” Aus der Gesetzesvorlage geht auch hervor, dass bald die Notstandsgesetze zur Erhaltung der EU greifen, womit der Besitz von Gold als Verbrechen eingestuft wird. Das neue Steuergesetz sieht sogar die Besteuerung von Gold-Zertifikaten mit 27 Prozent vor, obwohl die Papiere ohnehin wertlos sind und echtes Gold dafür ab den Notstandszeiten ohnehin nicht mehr geliefert werden kann. Wörtlich heißt es: “Mit der Erweiterung des Tatbestandes werden somit auch Kapitalanlagen mit 27 Prozent Abgeltungssteuer erfasst, die auf die Lieferung von Gold oder anderen Edelmetallen gerichtet sind und wirtschaftlich mit Zertifikaten vergleichbar sind.” (FAZ, 24.07.2020, S. 23) Ein Gesetz mit mehr als 200 Seiten, da kann man sich so richtig vorstellen, welch vernichtende Verschwörungsteufelei darin enthalten sein muss.

Aber alles wird in einem Trümmerhaufen enden. Nachdem in Italien die EU-Austrittspartei ITALEXIT gegründet wurde (hier wurde darüber berichtet), zogen Freiheitliche in Frankreich nach. Der Wirtschaftswissenschaftler Charles-Henri Gallois, hat mit Unterstützung von Nigel Farage und Dominic Cummings die Partei “Generation Frexit” gegründet. Gallois gehörte der UPR (Populistische Republikanische Union) an. Die UPR verfolgt als Ziel zwar die Unabhängigkeit Frankreichs und die Wiederherstellung der Souveränität des französischen Volkes. Auch will die UPR Frankreich von der EU, dem Euro und der NATO unabhängig machen, aber explizit den Austritt Frankreichs aus der EU verfolgt die UPR nicht. Deshalb preschte nun Gallois vor und gründete die FREXIT-Partei mit dem Hauptziel: Austritt Frankreichs aus der EU. Der Express titelte am 06.08.2020: “FREXIT erhebt sich: Cummings und Farage beflügeln die Bewegung, die Frankreich 2022 aus der EU holen soll.”

Alle Kriegsanstrengungen mit sämtlichen Verschwörungen gegen uns Bürger werden in sich zusammenbrechen, aber vorher noch einen unvorstellbaren Schaden anrichten. Es darf kein Vergeben geben, auf das beispielsweise der Corona-Verschwörer Jens Spahn schon hoffte. Spahn bat mit vorauseilendem Schuldbekenntnis schon im April um Vergebung. Der “Gesundheitsminister” im Rahmen einer Regierungsbefragung im Bundestag: “Wir werden einander verzeihen müssen” hofft Spahn. “Werden wir es können?“, so der Tagesspiegel am 25.04.2020. Wenn die Systempresse schon Zweifel hat, dass den Verschwörern verziehen werde könnte, dann können sie gewiss sein, dass es ein Vergeben nicht geben wird.

