Die sozialen Medien überraschen beinahe täglich mit Neuerungen. Darauf müssen sich nicht nur private Nutzer in kürzester Zeit einstellen, sondern vor allem Unternehmen, die auf die sozialen Medien als eine wichtige Plattform für Werbung setzen. Videos, Storys, Posts – die eigene Idee lässt sich heute vielseitiger denn je vermitteln.

Leider ist es dabei so, dass man selbst kaum mehr eine Chance hat, die neuen Möglichkeiten in ihrem kompletten Umfang zu verstehen.

Einzelne Plattformen klauen sich gegenseitig die Ideen, sodass es heute kaum mehr Alleinstellungsmerkmale gibt. Wer tatsächlich aus der breiten Masse herausstechen will, der ist schlicht und einfach auf den Content angewiesen. Findet man Gemeinsamkeiten in den unterschiedlichen Plattformen, so ist es vielleicht das Beste, das eigene Material, das man zum Posten beabsichtigt, so anzupassen, das es auf mehreren Medien gleichsam nutzbar ist.

Als Live-Streaming, zu Deutsch Echtzeitübertragung, bezeichnet man ein Streaming-Media-Angebot, das in Echtzeit bereitgestellt wird. Interaktive Livestreams werden auch als Webcast bezeichnet. Handelt es sich um eine Lehrveranstaltung wird auch von einem Webinar gesprochen. Übrigens, Facebook, Livestream und Co. machen auch vor Klostermauern nicht halt – mehr hier.

5 Tipps zur besseren Einbindung der Zuschauer mit Livestreams

Eine Möglichkeit, um einen besonders engen Kontakt zu den Followern und Abonnenten aufzubauen, ist der Livestream. Mit seinen Möglichkeiten klingt er durchaus vielversprechend und verlockend. Doch die Frage ist, ob der Livestream tatsächlich mit dem herkömmlichen Post oder anderweitigen Content vereinbar ist? Schließlich zeigt der Livestream die ungeschönte Wahrheit.

Das klingt beim ersten Mal vielleicht etwas martialisch, entspricht aber bei genauerer Betrachtung der Wahrheit. Einen Post bereitet man in aller Ruhe vor und schönt diesen so lange, bis er den eigenen und hoffentlich den Vorstellungen der Betrachter entspricht. Kommt es während eines Livestreams zu einem Fehler, so lässt sich dieser nicht mehr rückgängig machen. Leider ist bei zu vielen Nutzern von sozialen Medien zu beobachten, dass diese nicht vollständig zu verstehen scheinen, welche Möglichkeiten, aber auch welche Risiken der Livestream birgt.

Das Internet bringt eine Vielzahl angenehmer Seiten mit sich. So zum Beispiel die beliebten Bally Wulff Spiele. Diese zeigen, wozu modernes Spieldesign in der Lage ist. Der Spieler ist für sich und trifft in aller Ruhe seine Entscheidungen. Bei einem Livestream gibt es keine Zeit zum Überlegen. Die Augen der Zuschauer sind gebannt auf einen gerichtet und das Konzept für den vollständigen Ablauf muss bereits vor der Liveschalte stehen.

Ein Livestream sorgt für großen Druck, da dieser zumeist bereits im Vorhinein bekannt gegeben wird. Das ist nötig, da sich nur so die Zuschauer auf den Stream einrichten können. Rückt die Zeit des Streams näher, so muss das Konzept bereits stehen. Es hinterlässt bei den Followern einen schlechten und unprofessionellen Eindruck, wenn trotz der Versprechungen der anberaumte Termin nicht eingehalten wird. Die Überlegungen, ob ein Livestream das richtige Medium ist oder nicht, sollten also im besten Fall bereits frühzeitig beginnen.

Diese 5 Tipps zeigen die Besonderheiten des Livestreams

1. Den Stream als neue Variante des Blogs nutzen: In der Internet Community hat es sich eingebürgert, sich vom dargebotenen Material berieseln zu lassen. Das bedeutet, dass der Rezipient möglichst viele Informationen auf die einfachste und schnellste Weise aufnehmen will. Der Blog war vor allem zu den Anfangszeiten des Internets eine beliebte Methode, um Wissen zu vermitteln oder um auf einen bestimmten Umstand aufmerksam zu machen. Heute befinden sich Blogs leider zunehmend auf dem absteigenden Ast. Zu langwierig und leider auch zu anstrengend ist es für die Nutzer, sich für mehrere Seiten durch einen Text zu kämpfen. Wer heute im Internet erfolgreich sein will, der muss sich vor Augen führen, dass der Großteil der Nutzer keinen eigenen Aufwand betreiben will. Einer Umfrage

zufolge beobachten die Nutzer von sozialen Medien lieber einen Stream, als einen Blog zu lesen.

2. Livestreams als das persönlichste Medium: Nutzer wollen sich mit dem Urheber eines Posts oder mit der Person hinter einem Channel identifizieren. Das geht am einfachsten, wenn es dank dem Livestream möglich ist, einen unverhüllten und unverfälschten Blick auf eine Person zu werfen. Wer sich also zum ersten Mal seinen Followern zeigt, der sollte sich überlegen, ob das eigene Bild und das eigene Auftreten tatsächlich dem entsprechen, was der Rest des Channels suggeriert.

3. Der perfekte Ort für die Vorstellung eines neuen Produkts: Bestimmte Produkte sind vielschichtig und komplex. Klassische Posts sind eher darauf ausgerichtet, einfache Produkte zu bewerben. Der Livestream gibt dem Werbenden erstmals mehr Spielraum. Es steht fest, dass sich Nutzer gerne mehr Zeit für einen Livestream nehmen. Diese Zeit kann genutzt werden, um die besonderen Eigenschaften und die Alleinstellungsmerkmale eines Produkts zu zeigen. Die Erweiterung durch den Livestream, auf die immer mehr soziale Medien zurückgreifen, stellt damit ein neues Spielfeld für Konten dar, die soziale Medien hauptsächlich für werbliche Zwecke nutzen.

4. Der rote Faden ist entscheidend: Ein einzelnes Bild erzählt nicht vieles. Es lässt viele Möglichkeiten zur Interpretation zu. Anders sieht es allerdings bei einem Video aus, noch vielmehr, wenn dieses live ist. Ein Video oder ein Stream, egal wie lange, erzählen immer eine Geschichte. Diese Geschichte entsteht bei einem Livestream nicht erst bei der Übertragung, sondern muss bereits vorher feststehen. Wer für sich selbst vor der Ausstrahlung nicht bereits eine Marschroute festgelegt hat, der verliert schnell den sprichwörtlichen roten Faden. Zuschauer bemerken das schnell, was sich auf jeden Fall negativ auf die qualitative Einschätzung des Streams auswirkt.

5. Technische Perfektion ist gefragt: Ein Video stellt den Ersteller vor ganz andere Herausforderungen als ein Foto. Bei einem Video muss das Licht stimmen und der Ton muss klar und deutlich sein. Um einen Livestream in hoher Qualität anbieten zu können, ist ein gewisses Know-how gefragt. Ist dieses nicht vorhanden, so bietet es sich an, vor der ersten Liveschalte anhand anderweitig erstellter Videos zu üben. Erst, wenn man sich ganz sicher ist, dass die Technik funktioniert, ist es empfehlenswert, sich an den ersten Livestream zu wagen.

Neue Chancen als Online Autor: Wer heute einen Channel bei Telegram koordiniert oder mit Erfolg eine beliebte Seite auf Instagram und Co. betreibt, der darf sich sehr wohl als Online Autor bezeichnen. Die Möglichkeiten werden durch das Hinzufügen eines Livestreams deutlich erweitert. Wer sich aus zu großem Respekt noch nicht an diese Art von Content herantraut, der sollte noch einmal in sich gehen, einen roten Faden entwickeln und der neuen Technik dadurch durchaus eine Chance geben. Testweise kann ein Livestream nur für eine bestimmte Personengruppe durchgeführt werden. Dadurch lässt sich die anfängliche Lernkurve unter den eigenen Bedingungen bewältigen.

