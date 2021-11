Selbstheilung mit positiven Affirmationen

Wie du auch in Lebenskrisen durch positive Affirmationen zu mehr Gesundheit und innerer Gelassenheit findest: Die besten Affirmationen zur Selbstheilung

Wer „Ja“ sagt zu sich selbst, kann glücklicher und zufriedener leben. Diese praktische und einfache Erkenntnis ist ein Lebens-Grundsatz, den jeder kennen und auch anwenden sollte.

Doch ist es für viele Menschen nicht einfach, sich selbst anzunehmen und oft noch viel schwieriger, sich selbst als positiv zu betrachten. Gerade in schwierigen Situationen, die nun einmal das Leben mit sich bringt und für jeden von uns bereit hält, ist es fast unmöglich „Ja“ zu sich selbst zu sagen. Dabei sind es oft genau solche Lebenskrisen die einen verändern, sogar stärken, wenn man sie als solche anerkennt und auch annimmt.

Seinen Blickwinkel zur Lebenskrise zu verändern, ist der erste Schritt um die eigene Gefühlslage und den Seins-Zustand zu verbessern. Akzeptanz, Vertrauen, Verantwortung gegenüber sich selbst, sind das Fundament. Das Leben im „Hier und Jetzt“ – im gegenwärtigen Augenblick, bildet den Boden, der als Grundvoraussetzung für das Erreichen der nächst höheren Ebene gilt. Das tiefere Verständnis seiner selbst, erweitert den Blickwinkel in der Lebenskrise und macht Veränderung möglich.

Positive Affirmationen sind zwar oft noch mit dem Vorurteil der Naivität behaftet, können aber dabei sehr gut unterstützen, negativen Glaubenssätzen gezielt entgegen zu treten. Immer mehr Menschen erkennen dies und die Anwendung positiver Affirmationen werden immer beliebter.

Wie Gedanken, Gefühle und Überzeugungen die Physiologie des Körpers verändern können, ist kein Humbug, sondern mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen. Die Doktorin Lissa Rankin, legte in ihrem New York Times-Bestseller: „Mind over Medicine – Warum Gedanken oft stärker sind als Medizin“ (1) – Belege dafür vor, dass das medizinische Establishment bereits vor über 50 Jahren die körpereigenen Selbstheilungskräfte nachwies. Leider, ist diese „Kraft der Gedanken“ für die Schulmedizin tabu.

Nur in entspanntem Zustand können die Selbstheilungskräfte des Körpers optimal arbeiten. Dazu gehören: konsequenter Stressabbau, Bewegung und gesunde Ernährung, harmonische Beziehungen privat und beruflich, Spiritualität, kreativer Selbstausdruck.

Selbstheilung mit positiven Affirmationen

Können positive Affirmationen heilen?

Wissenschaftler haben schon längst herausgefunden, dass vor einem Gefühl ein bewusster Gedanke steht. Ein Fakt, aus der die moderne Psychoanalyse stets großen Nutzen zieht, wenn das Verhalten eines Patienten geändert werden soll. Aber auch im täglichen Miteinander kann uns die Macht positiver Gedanken vielerlei Nutzen bringen und sogar gesund machen. Wer sich gesunde Veränderungen in seinem Leben wünscht, kann sofort damit anfangen, verstaubte Gedankenmuster auszumisten und jedem neuen Tag mit gesundheitsbejahenden Affirmationen zu begegnen. Um den Heilprozess durch positive Affirmationen noch weiter zu verstärken, integriere außerdem eine Sporteinheit in deinen Tagesablauf und achte ab sofort bewusster auf deine Ernährung. Wie schon in der Antike bekannt war, wohnt schließlich nur in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist!

Was sind Affirmationen für die Gesundheit?

So, wie du durch eine Umgestaltung deiner Denkweise dein Leben verändern kannst, gibt es auch vielerlei Affirmationen, die sich direkt günstig auf die Gesundheit auswirken. Hier gibt es eine Sammlung der besten Affirmationen, die dir nicht nur schneller aus Krankheiten heraus helfen: https://www.highenergymind.com/affirmationen/gesundheit/. Probiere diese positive gedankliche Bestätigung ruhig auch dann aus, wenn es dir gerade an nichts fehlt. Sicher wird sich dein neues Denken stärkend auf deinen ganzen Körper auswirken und kann dich länger gesund halten. Versuche aber nicht, dich bei einer ernsthaften Erkrankung einfach so gesund zu denken, sondern suche immer dann einen Facharzt auf, wenn deine Symptome nicht nach wenigen Tagen von allein wieder abklingen!

Wie funktionieren positive Affirmationen?

Positive Affirmationen gestaltest du dir rein in deinem Kopf. Du brauchst also keinerlei Hilfsmittel und kannst überall und jederzeit für ein bisschen mehr frischen Wind in deinen Gedanken sorgen. Je häufiger du dieselben positiven Affirmationen wiederholst, umso eher wirst du dir selbst glauben. Gibt es zum Beispiel eine Tätigkeit im Haushalt, die du überhaupt nicht magst und am liebsten immer weiter vor dir herschiebst? Belüge dich selbst und denke dir „diese Tätigkeit führe sich zügig mit Freude aus“. Beim ersten Mal wirst du dir sicher noch nicht zu 100 % glauben, ja vielleicht lachst du dich innerlich sogar zunächst selbst aus – weil du diese Tätigkeit ja eben gerade nicht magst. Aber schon nach einiger Zeit wird dir die entsprechende Hausarbeit wesentlich leichter von der Hand gehen, schon nach ein paar Wochen kann sie gar kein Problem mehr sein und wird einfach selbstverständlich oder wie nebenbei erledigt. Bei allen positiven Affirmationen geht es schlussendlich darum, ein Denken nachhaltig zu verändern und auf die schönen Dinge im Leben zu richten.

So wirken Affirmationen auf die Gesundheit

Durch gesundheitliche Affirmationen kannst du deine Selbstheilungskräfte voll entfachen. Denke dir, dass du dich selbst liebst und dich im gesunden Zustand rundum wohl fühlst. Nutze am besten die Affirmationen für die Gesundheit aus der Übersicht oder denke dir eigene heilende Bekräftigungen aus, welche du dir immer wieder ins Gedächtnis rufst. Nutze sinnlose Wartezeiten unterwegs dafür, deiner Gesundheit auf die Sprünge zu helfen durch positiv heilende Affirmationen und verändere dadurch nicht nur dein Denken, sondern im nächsten Schritt deine Empfindungen und schließlich dein gesamtes Weltbild. Wirf einfach alles raus, was nicht mehr zu deinen neuen, gesunden Überzeugungen passt!

Wie wende ich die Selbstheilungskräfte und Affirmationen an?

Eine Affirmation kann deine Selbstheilungskräfte am besten anregen, wenn du dir zu verschiedenen Tageszeiten positive Gedanken machst. Das kann abends vor dem Zubettgehen sein, morgens direkt nach dem Aufstehen oder einfach immer dann über den Tag verteilt, wenn du dir ein wenig Trost und Zuspruch wünschst und gerade sonst niemand da ist, der dir gesundheitlich aufbauende Worte spenden kann.

Die besten Affirmationen für die Selbstheilung

Bei Affirmationen für die Selbstheilung geht es immer um mehr Achtsamkeit mit dir selbst. Finde zunächst heraus, durch welche Umstände deine Seele leidet und gehe dann mit eigenen Affirmationen konkret an die Wurzel des Übels. So wirst du schnell lernen, welche Affirmationen bei dir persönlich die größte Selbstheilung auslösen können!

Quellen:

(1) Dr. Rankin ist Ärztin für Körper-Geist-Medizin. Sie beschreibt in ihrem Buch, wie wichtig es ist, nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Geist gesund zu halten. Dr. Larissa Rankin – Originaltitel: Mind over Medicine – ISBN: 978-3-466-34597-7 – Verlag: Hay House.

Artikel-Bild von Polina Kovaleva von Pexels. Beitragsbild von Canva.

