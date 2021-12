Diktaturvirus – gefährlicher als Coronaviren

„Ein wesentliches Merkmal einer Diktatur ist, wenn zum Beispiel in einem Staat regierungskritische Demonstrationen verboten sind. Genau das wurde in der „Merkel-Diktatur 2020“ mit Polizeigewalt durchgesetzt. Das Instrument war eine harte Lockdown-Politik, die Deutschland an seine Belastungsgrenzen gebracht hat. Hinter jeder Diktatur verbirgt sich immer eine ideologische Agenda. Gottlob haben Diktaturen in Deutschland noch nie längere Zeit überleben können.“

Das sind die mutigen Kernaussagen eines Professors mit Lehrauftrag an der Universität zu Leipzig!

Prof. Dr. Werner Kirstein, studierte nach dem Abitur am Abendgymnasium der Stadt Würzburg an der dortigen Universität in den Hauptfächern Physik und Geographie. Studienschwerpunkte waren Theoretische Thermodynamik und Klimatologie. Nach einer wissenschaftlichen Tätigkeit im Forschungszentrum Jülich und einem Lehrauftrag an der Universität Würzburg nahm er im Frühjahr 1997 eine Professur an der Universität Leipzig an.

Prof. Dr. Werner Kirstein, hat sich seit über 40 Jahren mit den naturwissenschaftlichen Prozessen der regionalen und globalen Klimavariabilität eingehend befasst. Seine Veröffentlichung: „Klimawandel – Realität, Irrtum oder Lüge?“ wurde ein Bestseller. Prof. Kirstein erklärt darin, ohne Mathematik und Physik, die Fakten zu den „Brennpunkten“ beim Klimawandel. Seine Kern-Aussagen: „Klimawandel ist Realität, Klimawandel ist Irrtum und Klimawandel ist Lüge.“ zeigen offensichtlich krasse Gegensätze auf, dennoch sind alle drei Aussagen vollkommen richtig.

Politik und Medien schüren Ängste mit apokalyptischen Horrorszenarien, schreibt Prof. Kirstein weiter, was so gar nicht in das heutige „Fridays for Future-Narrativ“ passt. Die Politik sowie deren hörige Medien, als Sprachrohr der Klima-Hysterie bei uns im Land, sind natürlich nicht begeistert über Kirstein’s Ansichten: „Der Herr Kleber vom ZDF-Heute-Journal lügt bewußt die Zuschauer an…”. Klar ist, dass man mit solchen Aussagen nicht auf der Mainstream-Linie ist. Dass Prof. Kirstein den Mut aufbringt und sich der gängigen Klimawandel- und Erderwärmungs-Hysterie tapfer entgegenstellt, beweist Rückgrat und ist aller Ehren wert.

Noch dazu, wenn seine jüngste, hochbrisante Veröffentlichung: „Diktaturvirus – gefährlicher als Coronaviren“ – erschienen im All-Stern-Verlag, genau den Nerv der Zeit trifft und als eine wichtige Botschaft für alle selbständig denkenden Menschen daherkommt. Man kann nur hoffen, dass seine Aufklärungsschrift einen breite Leserschaft findet und dazu will ich beitragen.

Prof. Dr. Werner Kirstein schreibt: Die Gefahr des Corona-Virus ist im Vergleich zu den jährlich auftretenden Influenza-Viren relativ klein. Ein Problem für viele Menschen hat aber die Politik daraus gemacht. Sie sieht jetzt die große Chance, ihre verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik zu kaschieren mit einer angeblich „unvermeidbaren“ Viruspandemie. Diese Rechnung geht aber nicht auf. Die Politik „denkt“ viel zu simpel. Es fehlt an gesundem Menschenverstand und logischem Denken. Nicht alle Bürger lassen sich an der Nase herumführen. Was man mit Öko- und Klimahysterien nicht geschafft hat, muss jetzt mit einem vermeintlich gefährlichen Virus herbeigeredet werden. Nur mit Ängsten und Panikmache will die Politik die Menschen in die Knie zwingen. Ein Diktaturvirus treibt sein Unwesen.

Wer sich ein realistisches Bild von der Lage in unserem Land machen möchte und noch in der Lage ist, ohne Staatsfernsehen zu denken, dem sei das Buch von Prof. Dr. Werner Kirstein wärmstens empfohlen

Die Reduzierung der Überbevölkerung auf der Erde

Ein Kommentar von Prof. Dr. Werner Kirstein

Auf der Erde leben zurzeit fast 8 Milliarden Menschen. Diese Zahl war 1975 nur halb so groß, zu der Zeit um Christi Geburt waren es noch 300 Millionen. In den letzten Jahrzehnten ist die Entwicklung allerdings nicht mehr so stark angestiegen. Verlangsamt hat sich der Anstieg auch immer nach Kriegen und großen Seuchen. In Europa wütete die Pest, der schwarze Tod, in der Mitte des 14. Jahrhunderts, an der Kurve der historischen Bevölkerungsentwicklung war das erkennbar.

Aber es wurde immer schon versucht, mit Modellrechnungen in die Zukunft zu schauen. Bei der Bevölkerungsentwicklung sind in einem hochkomplexen System fünf Größen in verschiedenen Regelkreisen und durch Rückkopplungsschleifen miteinander verbunden. Altersstruktur, Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, Kapital und von Rohstoffen sowie Umweltverschmutzung. Modellrechnungen sind aber nicht in der Lage die Wirklichkeit für die Zukunft vorauszuberechnen. Dennis Meadows hat es 1972 in seinem Buch: „Grenzen des Wachstums“ gewagt, vage Prognosen zu veröffentlichen. Er drohte damals mit einem exponentiellen Bevölkerungswachstum. Alle Eingangsdaten der Modelle sind jedoch mit Fehlern behaftet, völlig falsch eingeschätzt wurde vor 50 Jahren zum Beispiel die Verfügbarkeit von Rohstoffen.

Insgesamt waren die Ergebnisse der Modellrechnungen für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung von Meadows grob falsch. Die ursprünglich exponentielle Kurve hat sich nicht bestätigt, die Menschen wurden unbegründet in Angst und Schrecken versetzt. Politiker haben schon immer das Prinzip der Verängstigung angewandt und dieses Horrorszenario hat auch Klaus Schwab aufgegriffen in seinem Buch vom „Great Reset“ (Hier Erklärung dazu). Als Gründer und Veranstalter des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos hat er viele Politiker infiziert mit seinen wahnwitzigen Ideen von einer „Neuen Weltordnung“, in der die Normalbürger von Eliten ausgebeutet und beherrscht werden.

Es ist erschreckend, dass ausgerechnet ein Deutscher die Welt ins Elend stürzen will und unsere Politiker lassen sich auf dieses absurde Hirngespinst ein, um ihren Einfluss, ihre Macht und ihr Vermögen zu vergrößern. Eine Diktatur ist politisch angesagt, die das Ziel hat, neben Macht und Reichtum von selbsternannten Eliten auch die Weltbevölkerung erheblich zu dezimieren. Nur ca. 70 Jahre war die Demokratie in Deutschland stabil, Klima- und Virushysterie haben die Welt verändert.

Der Verdacht, dass Politiker – von einem Diktaturvirus infiziert – eine Kampagne zur Reduzierung der Weltbevölkerung begonnen haben, verstärkt sich zunehmend. Die ersten Studien nach den Corona-Impfungen in Israel und Indien haben gezeigt, dass bei einer Vielzahl von Impfungen auch die Zahl der Todesfälle überdeutlich zugenommen hat. Auch in anderen Ländern ist das zu befürchten.

Es gibt eine ganze Reihe von Büchern und Veröffentlichungen -siehe unten, die die infamen und gefährlichen Absichten von Politikern und hörigen Journalisten offenlegen. Die Bürger sollten selbst die öffentlich-rechtlichen Mainstream-Medien auf ihre Glaubwürdigkeit hin überprüfen. Im Internet finden sich dazu wirklich genügend Plattformen von unabhängigen Bloggern und ehrenhafte Journalisten – die das Prädikat dieses Berufsstandes noch mit Würde vertreten.

