Minsk: Desertierter polnischer Soldat berichtet von Mord an 240 Migranten im Grenzgebiet

Ein nach Weißrussland geflohener polnischer Grenzsoldat –siehe Bericht hier– hat die weißrussischen Behörden über die Ermordung von 240 Migranten informiert. Die Menschen seien von der polnischen Armee im polnisch-weißrussischen Grenzgebiet umgebracht worden.

…

Der nach Weißrussland geflohene polnische Soldat Emil Czeczko hat die dortigen Ermittler über die Ermordung von mehr als 240 Migranten an der polnisch-weißrussischen Grenze informiert. Dies teilte das weißrussische Ermittlungskomitee laut der Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch mit:

…

„Während der Ermittlungen in der Strafsache gab Emil Czeczko an, dass er und seine Kameraden ab dem 8. Juni 2021 an organisierten Morden im Grenzgebiet und in der Nähe der Siedlung Siemianowka in Polen beteiligt waren. Nach Angaben des Soldaten ist ihm die Ermordung von über 240 Menschen bekannt.“

…

Den Ermittlern zufolge gab Czeczko an, dass es sich bei den Opfern um Migranten handelte, die über Polen nach Deutschland reisen wollten, „darunter Frauen und Kinder, sowie zwei Volontäre, die den Ausländern halfen„. Laut dem Untersuchungsausschuss sollen polnische Soldaten die Leichen massenweise in speziell vorbereiteten Gruben im Wald verscharrt haben.



„Einer der anderen Grenzbeamten verlangte, dass wir unsere Waffen nachladen. Als wir fragten, warum, sagten sie, wir sollen nachladen und fingen an, auf unsere Köpfe zu zielen, damit wir schießen. Bei der ersten Patrouille waren wir betrunken, unterwegs haben wir einen einsamen Flüchtling erwischt. Wir brachten ihn in den Wald, schaufelten ein Grab, und direkt vor unseren Augen schossen ihm die Grenzposten in den Kopf.“ Das wahre Gesicht unserer Zivilisation und ein Frontbericht aus den Krisengebieten der Welt – hier weiter.

Um objektive Beweise zu erhalten, seien vom weißrussischen Außenministerium Schritte unternommen worden, um „die entsprechenden internationalen Gremien sowie die Verantwortlichen der Staaten des Nahen Ostens und Afghanistans auf diplomatischem Wege über die Ereignisse zu informieren„. Das Komitee hob hervor: „Das weißrussische Ermittlungskomitee beginnt mit der Sammlung von Informationen und der Erfassung von Fällen des Verschwindens von Bürgern, die nach Westeuropa reisen, insbesondere nach Deutschland. Die Ermittler werden alle Verbrechen, die von den polnischen Streitkräften begangen wurden, juristisch bewerten.“

…

Der Ausschuss werde seine Ermittlungen wegen Verbrechen gegen den Frieden und die Sicherheit der Menschheit sowie der Förderung eines Krieges gemäß dem Strafgesetzbuch der Republik Weißrussland fortsetzen.

…

Emil Czeczko, ein Soldat einer Infanteriedivision der polnischen Armee, floh am 16. Dezember 2021 nach Weißrussland und beantragte dort Asyl, da er mit der brutalen Politik Polens gegenüber den Migranten im Grenzgebiet zu Weißrussland nicht einverstanden war. Die polnischen Streitkräfte beschuldigen Czeczko der Fahnenflucht und drohen ihm mit einem Kriegsgericht. Ende vergangenen Jahres wurde Czeczko zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, weil er seine Mutter schikaniert haben soll.

…

Der Leiter des Ressorts für internationale militärische Zusammenarbeit bei der Militärbehörde, Generalmajor Oleg Woinow, warf auf einem Treffen mit Militärattachés den westlichen Ländern vor, ihre Verpflichtungen zu missachten oder einseitig auszulegen. Deswegen nehme die militärpolitische Lage an der weißrussischen Grenze einen „schwer vorhersagbaren Charakter“ an.

…

„Anstatt zwischenstaatliche Beziehungen zu unterstützen und zu stärken, setzt man die Republik Belarus praktisch in allen Richtungen zielbewusst unter Druck, um sie international zu isolieren und als ‚Pariastaat‘ abzustempeln.“ Woinow warf dem Grenzschutz der benachbarten EU-Länder vor, Spezialmittel gegen Migranten einzusetzen und weißrussische Grenzsoldaten zu provozieren. Infolge der harten Vorgehensweise seien viele Migranten ums Leben gekommen. Es gebe auch Hunderte Verprügelte, darunter Frauen und Kinder.

…

Die Anwendung von Gewalt gegen Flüchtlinge gehöre zur Staatspolitik Polens, sagte der Sprecher des weißrussischen Verteidigungsministeriums und wies darauf hin, dass sich Polen mehrmals dagegen ausgesprochen hatte, Flüchtlinge im Rahmen von EU-Quoten aufzunehmen. Zuletzt hätten Litauen und Polen Gesetze verabschiedet, die dem EU-Flüchtlingsrecht widersprechen würden.

…

Gleichzeitig zeigte sich das weißrussische Verteidigungsministerium gesprächsbereit. Woinow zufolge sollte jedoch der Westen den ersten Schritt tun, damit ein Dialog zustande kommen könne. Dies sei die prinzipielle Position Weißrusslands, die allen Handlungen und Entscheidungen der Regierung in Minsk zugrunde liege.

