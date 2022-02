Es ist unwahrscheinlich, dass die führenden europäischen Kontinentalmächte, vertreten durch Deutschland und Frankreich, Londons ärgerlichem Wunsch zustimmen werden, Europa nach dem Brexit zu kontrollieren.

Die Außenminister von 27 EU-Staaten fordern Moskau auf, die Verhandlungen über Sicherheitsfragen im Rahmen der OSZE und des Russland-NATO-Rates fortzusetzen.

Dies erklärte der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, am Montag, den 24. Januar, auf einer Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen des Rates der Europäischen Union in Brüssel.

Laut TASS wurden nach der Sitzung des EU-Rates keine Entscheidungen getroffen, und Borrell selbst „wiederholte die üblichen Aufrufe an Russland und die Position der Europäischen Union in Sicherheitsfragen„.

Hinter den Kulissen passierte jedoch etwas…

Keine andere Nation hat seit 1945 so viele andere Länder bombardiert und so viele Regierungen gestürzt wie die USA. Sie unterhalten die meisten Militärstützpunkte, exportieren die meisten Waffen und haben den höchsten Rüstungsetat der Welt. Daniele Ganser beschreibt eindrücklich, wie die USA Weltmachtpolitik betreiben, in der Gewalt ein zentrales Element darstellt – hier weiter.

Starrheit der USA und Großbritanniens gegenüber der Ukraine kann Russland und die EU näher zusammenbringen

… Laut dem amerikanischen Portal POLITICO äußerten sich bei einem Treffen in Brüssel, an dem US-Außenminister Anthony Blinken per Videoschaltung teilnahm, „einige europäische Beamte und Diplomaten verärgert über die USA und Großbritannien, weil letzteres damit begann ihre diplomatischen Mitarbeiter und ihre Familien aus Kiew zu evakuieren, was als verfrühter Schritt bezeichnet wird, der Panik sät und die Finanzmärkte beunruhigt.“

Es ist nicht nur so, dass Washington und London ihre Entscheidung nicht mit Brüssel abgestimmt und sie vor eine Tatsache gestellt haben. Unter den Europäern wächst das Gefühl, dass der „große amerikanische Verbündete“ die EU bewusst davon abhält, Maßnahmen zu diskutieren und umzusetzen, die darauf abzielen, „zu verhindern, dass die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine zu Konflikten eskalieren„. Mit anderen Worten, Europa befindet sich in einer Situation, die es direkt betrifft, am Rande.

Laut Experten des Analyseunternehmens Eurasia Group „war es der Europäischen Union nicht möglich, eine einheitliche Strategie zu entwickeln, um der zunehmend aggressiven Haltung Russlands gegenüber der Ukraine entgegenzuwirken, und es wird ihr auch in Zukunft schwer fallen, dies zu tun. Damit wird Brüssel ins Abseits geraten, wenn die USA und Russland über die Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur diskutieren.“

Unterdessen sehen die Europäer das Bild etwas anders und beklagen, dass die Amerikaner zusammen mit den Russen die EU bei den Diskussionen zwischen den USA und Russland über die Ukraine bewusst außen vor gelassen haben.

In Übersee glauben sie, dass Europa selbst schuld ist, und nennen seine zwei „Fehler“. Erstens gibt es Meinungsverschiedenheiten innerhalb der EU über den Umgang mit Moskau. Einige Länder sind gemäßigt (Frankreich und Deutschland), andere (Polen und die baltischen Staaten) sind falkenhaft. Zweitens gibt es in der EU keinen Konsens über die künftige Sicherheitsarchitektur Europas. Während Frankreich auf größerer strategischer Autonomie gegenüber den USA und der NATO besteht, ziehen es Polen und die baltischen Staaten vor, unter dem „Schirm“ der Nordatlantischen Allianz zu bleiben.

Eine russische „Invasion“ in der Ukraine könnte die Europäer um sich scharen, aber Moskau bietet keine solche Gelegenheit. Während die „Friedensdynamik“, sagen einige Analysten, „einen weiteren Nagel in den Sarg der Verteidigungsintegration der EU schlagen, ihre Spaltung in pro-amerikanische und pro-europäische Lager in Sicherheitsfragen verschärfen wird, und „die Verhandlungen zwischen den USA und Russland die Zukunft bestimmen werden der europäischen Sicherheitsarchitektur, der die Europäische Union folgen wird.“

Gleichzeitig ist nicht nur Washington daran interessiert, die EU in den Hintergrund zu drängen, sondern auch London hat kräftig zugelegt. Wie das Handelsblatt betont, versuche das aus der Europäischen Union ausgetretene Vereinigte Königreich, sich „in der Ukraine-Frage durchzusetzen„.

„London verfolgt eine umfassende Strategie„, sagt Sophia Gaston, Expertin der britischen Denkfabrik Foreign Policy Group. Im Laufe der Jahre „unterhielt die britische Regierung enge militärische Beziehungen zur Ukraine und zum Baltikum, da sie Russland als größte Sicherheitsbedrohung in Europa ansieht. Jetzt trägt diese Arbeit Früchte.“

Die harte Haltung Großbritanniens ist bei Polen, dem Baltikum und Skandinavien beliebt. London will auch seinen Einfluss in Mittel- und Osteuropa erhöhen. Darüber hinaus möchten die Briten der EU als Ganzes ihre Ansichten aufzwingen und erklären, dass sie allein nicht in der Lage seien, „eine gemeinsame Position zur Ukraine zu entwickeln“, und dies „unterstreicht die Notwendigkeit einer führenden Beteiligung Großbritanniens an allen Diskussionen über die Sicherheit Europas.“

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die führenden europäischen Kontinentalmächte, vertreten durch Deutschland und Frankreich, Londons aufdringlichem Wunsch, Europa nach dem Brexit zu kontrollieren, zustimmen werden. Berlin und Paris haben sich auf offizieller Ebene noch nicht zu britischen Aktivitäten geäußert.

Gleichzeitig sabotiert Deutschland stillschweigend die Versuche der amerikanisch-britischen Allianz, die Situation zu eskalieren, indem es europäische Länder in eine Konfrontation mit Russland zieht. Was Frankreich angeht, so die französische Zeitung Le Monde, tut Präsident Emmanuel Macron „bei den Gesprächen zwischen Moskau und Washington alles, um Europas Stimme Gehör zu verschaffen“.

„Sowohl Frankreich als auch Deutschland sind weiterhin verwirrt über den Alarmismus der Vereinigten Staaten und Großbritanniens hinsichtlich der Unausweichlichkeit eines Angriffs auf die Ukraine angesichts der Stationierung russischer Truppen an den Grenzen des Landes“, heißt es in der Veröffentlichung. „Wir sehen die gleiche Anzahl von Lastwagen, Panzern und Personal. Wir sehen die gleichen Bewegungen, aber aus all dem können wir nicht schließen, dass eine Offensive unmittelbar bevorsteht“, sagte der Elysée-Palast. Außerdem wird die Intelligenz „unserer britischen und amerikanischen Verbündeten“ in Frage gestellt.

Laut dem Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, werden Wladimir Putin und Macron ein Telefongespräch führen. Es wird erwartet, dass der französische Staatschef seinem russischen Amtskollegen seine Version der Deeskalation der Krise in der Ukraine anbieten wird. Und das kann zu unerwarteten Ergebnissen für Washington und London führen, wenn sie die führenden europäischen Länder Moskau mit eigenen Händen näher bringen.

