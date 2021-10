Krieg. Lügen. USA. Sie gelten als der größte Kriegstreiber der modernen Zeit.

Überall, wo ihre Interessen im Spiel sind, wird mit besonders harter amerikanischer Währung bezahlt. Es kommen dann die Flugzeugträger, die Marines und andere Special Forces. Sie liefern die Demokratie mit Bomben. Kann sehr gut sein, dass sich die Lieferbedingungen der Demokratie-Installierer ändern – statt Bomben kommen dann biologische Waffen zum Einsatz.

Man geht von 200 US-Bio-Waffen-Laboren außerhalb der USA aus, berichtet China Radio International!

Russland und China haben eine gemeinsame Erklärung zur Bedrohung durch die Aktivitäten von mehr als 200 amerikanischen biologischen Laboratorien vorbereitet, die außerhalb der Vereinigten Staaten tätig sind.

Das Dokument wurde am Donnerstag vom stellvertretenden Vertreter Chinas bei den Vereinten Nationen, Geng Shuang, auf der Sitzung des Ersten Komitees der UN-Generalversammlung vorgestellt. Der Diplomat sagte, die Erklärung betreffe die Stärkung des Biologiewaffenübereinkommens.

Biowaffen stellen eine zentrale Bedrohung des 21. Jahrhunderts dar, die in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. Die Herstellung, der Besitz, die Weitergabe und die Anwendung dieser Massenvernichtungswaffen können internationale Politikentscheidungen und -abläufe in entscheidender Weise beeinflussen. Obwohl im „Übereinkommen zum Verbot von Biowaffen“ aus dem Jahre 1972, Bio-Waffen verboten sind, betreiben die USA, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, Bio-Waffen-Labore auf der ganzen Welt – wie leistungsstark ist dieses US-Biowaffen-Regime? Hier die Antwort in Form einer Studie…

Russland und China kritisieren die biologischen Aktivitäten der USA

Moskau und Peking seien sich des weiteren einig, dass diese Aktivitäten die nationale Sicherheit Russlands und Chinas bedrohen. Auch die biologische Aktivität der Vereinigten Staaten auf ihrem Territorium werfe Fragen auf, da die Länder aufgrund fehlender Informationen nicht wissen können, ob sie der Biowaffenkonvention entspreche, hieß es weiter.

Russland und China forderten Washington und seine Verbündeten auf, offen und verantwortungsbewusst zu handeln, um die Weltgemeinschaft über ihre biomilitärischen Aktivitäten im Ausland zu informieren. Anfang des Jahres hatte auch Deutschland neue Schritte gegen Biowaffen gefordert. Dem Bundesaußenminister Heiko Maas zufolge, muss die Konvention überarbeitet werden, um neuen Bedrohungen zu begegnen und mit dem rapiden Fortschritt in Biotechnologie und -wissenschaften Schritt zu halten.

Schon im Juni dieses Jahres hat China einem Medienbericht zufolge, den USA vorgeworfen, biologische Waffen zu entwickeln und dabei die Erfahrungen der berüchtigten japanischen Todesfabrik „Einheit 731“ *** aus dem Zweiten Weltkrieg zu nutzen, welche biologische sowie chemische Waffen entwickelt und an Testpersonen erprobt hat.

Chinas Außenamtssprecherin Hua Chunying habe in einer Erklärung Washington dazu aufgefordert, eine Auskunft über den Ausbruch eines unbekannten Virus im Bundesstaat Virginia kurz vor der globalen Corona-Pandemie zu geben, berichtete der russische TV-Sender „Swesda“. Damit habe Peking auf eine Erklärung des ehemaligen US-Außenministers Mike Pompeo reagiert, der auf einen künstlichen Ursprung des neuartigen Coronavirus hingewiesen und gesagt habe, es gebe Beweise dafür, dass das Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan entwichen sei.

HINWEIS: Lesen Sie den Artikel – „Corona ist ein perfider Plan!„ Mike Pompeo, sprach am 20. März 2020 beim Pressenbriefing folgendes aus: „We are in a Live Exercise!“ Wir sind in einer Übung – wobei er die Corona-Pandemie meinte! Das wurde auch vom Fernsehsender CNN im Video gezeigt. Überzeugen Sie sich selbst. Beachten Sie, wie Trump, der direkt an Pompeos Seite steht, seinen Außenminister während des Presse-Briefing zu tadeln scheint. Trump sagte: „Du hättest es uns wissen lassen sollen.„ Hier zum Artikel.

China seinerseits sei überzeugt, dass biologische Waffen in Fort Detrick, einer wissenschaftlichen Außenstelle des US- Verteidigungsministeriums im US-Bundesstaat Maryland, entwickelt worden seien. Chunying habe angegeben, dass die tödliche Lungenkrankheit hauptsächlich in der Nähe dieses Labors registriert worden sei. Peking würde zudem beteuern, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Wissenschaftler der japanischen „Einheit 731“ gerade in das besagte Labor ausgeflogen worden seien.

Zuvor hatte die US-Regierung in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sich die Geheimdienste des Landes „kein abschließendes Urteil“ über die Labor-Hypothese in Bezug auf das Coronavirus gebildet haben, das die globale Pandemie verursacht hat. In diesem Zusammenhang verweise ich auf den gestrigen Artikel: „Prophet und Jesuit – Dr. Anthony Fauci und die „Gain of Function-Forschung“.

***Die japanische „Einheit 731“ war ein von Militärs und Wissenschaftlern geführtes Vernichtungslabor im besetzten Nordosten Chinas, welches zwischen 1934 und 1945 an Hunderttausenden Chinesen mit Milzbrand, Pest und Cholera experimentiert hatte. Diese berüchtigte Truppeneinheit stand unter dem Kommando des Arztes Dr. Shiro Ishii und betrieb nahe der Stadt Harbin eine Forschungsanstalt für die Entwicklung biologischer und chemischer Waffen. Überlebende gab es nicht, da die Japaner kurz vor ihrer Niederlage die Anlagen vollständig zerstörten und sämtliche Insassen töteten. Die leitenden Kommandanten der „Einheit 731“ gingen straffrei aus, hieß es in einem Bericht der „TAZ“. Sie hätten den USA die wichtigsten Forschungsunterlagen übergeben und dafür Immunität während den Tokioter Prozessen zu Kriegsverbrechen erhalten.

Obwohl im „Übereinkommen zum Verbot von Biowaffen“ aus dem Jahre 1972, Bio-Waffen verboten sind, betreiben die USA, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, Bio-Waffen-Labore auf der ganzen Welt – wie leistungsstark ist dieses US-Biowaffen-Regime? Hier die Antwort in Form einer Studie…

Wer unwissend ist, ist unsicher. Wer unsicher ist, dem kann man leicht Angst machen. Und Angst macht bekanntlich dumm…Hier zum Video.

Diese Epidemie soll sich dann über die ganze Welt ausbreiten – entweder als Rache der Chinesen oder weil der Virus mutiert ist – und die Menschen generell dezimieren, um circa 50 Prozent!« Britischer Hochgradfreimaurer im Gespräch mit Bill Ryan (Project Camelot), 2010 – Und es existiert ein Plan – hier weiter. Hier zum Video: H1N1 LOBBYISMUS UND PANIKMACHE BEI DER WHO ZUR SCHWEINEGRIPPE.

