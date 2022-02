Augenöffner-Serie von Thomas Liebl – Teil 1

Teil 1 – Verfilmung der Augenöffner-Serie auf der Webseite von Thomas Christian Liebl www.thomasliebl.de.

…

Stimme und Video von Dirhael. Weitere Teile folgen.

…

„Diese Artikelserie ist all den mutigen Menschen gewidmet, denen die Wahrheit wichtiger ist als ihr schlechter Ruf als Verschwörungstheoretiker. Wer noch an die Kindergeschichte glaubt, 9/11 sei ein Anschlag islamischer Terroristen gewesen, wird mit den hier präsentierten Inhalten nicht oder nur schwer klarkommen. Sie setzen nämlich den Mut und Willen voraus, das Unmögliche zu denken – dass die Lüge nicht erst seit 2001 in der Welt ist, sondern schon viel länger.“

…

Kapitel 1: Begrabene Städte. Wo ist das Stockwerk am Leipziger Rathaus hin? Gab es vor rund 200 Jahren weltweit eine Schlammflut, zu englisch „mudflood“? Doch warum ist das nicht bekannt?

…

Kapitel 2: Die sogenannte Gründerzeit. Gab es tatsächlich eine Gründerzeit ab 1870? Oder sind diese Bauten wesentlich älter? Nichts ist wie es scheint.

…

Kapitel 3: Komische Brände, damals und heute. Warum sieht Chikago nach dem Brand 1871 aus wie Kalifornien heute oder nach 9/11? Und warum waren die Gebäude nicht aus Holz, wie man uns erzählt?

…

Kapitel 4: Das geheimnis der verschwundenen Weltausstellungen. Wo sind all die Weltaustellungen hin, wer baute sie in so kurzer Zeit? Warum brannten sie alle ab, und durch welche Art von Feuer?

Quellen, Bildbeschreibungen, weiterführende Links aus dem Original-Artikel hier.

