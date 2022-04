Bei der Manipulationsmethode „Gaslighting“ sehen die Betroffenen ein vermeintliches Licht am Ende des Tunnels, doch in Wahrheit ist das ein Zug, der auf sie zurast.

…

Gaslichter, Spuklichter, Sumpflichter — scheinbar sind sich all diese „erleuchtenden“ Erscheinungen ähnlich. Gaslighting und Irrlichter sind zwei grundverschiedene Dinge, die jedoch die Gemeinsamkeit aufweisen, dass hier Licht nicht erhellend und wegweisend, sondern manipulativ eingesetzt wird.

…

Die erstmals durch das Theaterstück „Gas Light“ von Patrick Hamilton populär gemachte Psychotechnik beschreibt, wie ein Täter systematisch die Wirklichkeitswahrnehmung des Opfers zerstört.

…

Anstatt seinem Peiniger zu misstrauen und nach einer Form wirksamer Gegenwehr zu suchen, misstraut dieses nun sich selbst. In der Coronakrise hatten wir es mit einem umfassenden, planmäßig vorgehenden Täterkollektiv zu tun — als umso schwerer erwies es sich, dessen konstruierter Realität zu entkommen. Wer begonnen hat, das Spiel zu durchschauen, muss sein angeschlagenes Selbstvertrauen erst wieder mühsam aufbauen.

„Das bildest du dir alles bloß ein!“ – „Du bist paranoid!“ – „Du bist zu empfindlich!“ Das sind allesamt Schlüsselsätze, die so oder so ähnlich auf eine Form von emotionaler Gewalt hindeuten können. Verdrehen die „Täter“ Sachverhalte und verbreiten Unwahrheiten einzig mit dem Ziel, dem „Opfer“ die eigene Wahrnehmung abzusprechen, spricht man von Gaslighting. Diese perfide Form des seelischen Missbrauchs findet sowohl in Paarbeziehungen und Freundschaften, also auch zwischen Eltern und Kindern, oder in der Arbeitswelt zwischen Chef und Mitarbeitern oder Kollegen statt. Gaslighting entwickelt sich oft schrittweise und schleichend – hier weiter.

Die Geschichten der Irrlichter erzählen davon, wie Menschen ins Moor gelockt werden, wo sie jämmerlich versinken. Übernatürliche Wesen wollen den Menschen Böses. Man sollte ihnen nicht folgen, noch sollte man versuchen, sie einzufangen, sonst wäre einem das Unglück gewiss. Für die Lichterscheinungen gibt es allerdings natürliche Erklärungen: Glühwürmchen, Gase und andere Lebewesen leuchten. Aberglaube ist hier vollkommen fehl am Platz.

…

Obwohl die Naturwissenschaft die Existenz von Irrlichtern als Wesen grundsätzlich ablehnt, werden Sichtungsberichte dennoch untersucht. Derartige Beobachtungen wären allerdings nur optische Täuschungen oder Verwechslungen, romantisch mehr oder weniger stilvoll in Szene gesetzt. Irrlichter werden gerne auch als Ignis fatuus bezeichnet, was aus dem Lateinischen stammt und Narrenfeuer bedeutet. Narrenfeuer. Ein Feuer, von Narren entfacht, oder ein Licht, von dem sich nur die Narren leiten lassen?

…

Nicht jeder wischt den Glauben an Dinge und Wesen, die man nicht sehen kann, vom Tisch. In Island wird bei neuen Bauvorhaben darauf geachtet, den Lebensraum der Elfen nicht zu zerstören.

…

Narrenfeuer der anderen Art: Was haben nun Gaslichter mit Irrlichtern zu tun? Zugegeben: Gar nichts. Unter „Gaslighting“ versteht man eine Form psychischer Gewalt und des Missbrauchs. Die Opfer werden manipuliert, desorientiert, verunsichert, verlieren den Sinn für die Realität und werden in die Irre geleitet. Absichtlich.

…

Erstmals in einem Theaterstück vom Patrick Hamilton verwendet (Gas Light, 1938), fand der Begriff in den 1960er Jahren Eingang in die Psychologie. Die Wahrnehmung der Realität soll verändert werden, damit das Opfer nicht mehr weiß, was es noch glauben soll, was stimmt, wer Recht hat. Am Ende ist eines klar: Das Opfer liegt verkehrt. Alle anderen haben Recht. Das Opfer hat Unrecht.

…

Der Mensch — ein einziger Wahrnehmungsfehler: Der Mensch, seine Wahrnehmung, seine Überzeugungen, was er gelesen und gehört hat, was er selbst erleben konnte, all das wird mittels dieser Methode grundsätzlich in Frage gestellt. Wer nun behauptet, dass dieses Vorgehen nicht von Erfolg gekrönt sein kann, weil man sich das weder bieten lassen würde noch so dumm wäre, es nicht sofort zu erkennen, möge sich die jüngste Geschichte der letzten zwei Jahre zu Gemüte führen.

…

Die Dosis macht auch hier das Gift. Zwischen den Phasen der aktiven und passiven Zweifel, der genährten Ungläubigkeit und der Verwirrung, darf man sich stets ein wenig erholen. So findet Gaslighting nicht permanent statt, sondern wiederholt und über einen längeren Zeitraum. Der Täter ist eine Gruppe, selten eine einzelne Person. Die Verunsicherung erfolgt auf mehreren Ebenen, wiederkehrend.

…

Real existierende Dinge werden verleugnet, Ereignisse negiert, Aussagen mit „Das war so nie gemeint“ ad acta gelegt. Warum die Empörung ausbleibt? Warum die Opfer sich selbst statt ihr Gegenüber in Frage stellen? Es ist das Vertrauensverhältnis, auf dem diese Folter gedeihen kann. Mehr oder weniger freiwillig befindet sich das Opfer in einer Situation, die den Glauben und das Vertrauen in die andere Seite, in deren Verhalten und Aussagen notwendig macht.

…

Um zu verhindern, dass zu stark zweifelnde Irrlicht-Folgende sich unter Umständen an andere Personen wenden, werden sie isoliert. Drittmeinungen sind unerwünscht. Funktioniert die Methode der Isolation nicht in perfekter Weise, werden die scheinbar neutralen Dritten ebenfalls instruiert. Sie bestätigen das, was man nicht glauben will. Man fühlt sich wie im falschen Film.

…

Objektivität und Souveränität werden so ins Gegenteil verkehrt. Wäre man stur und beratungsresistent, könnte einem diese manipulative Folter eher weniger anhaben. „Die spinnen doch.“ — Damit wäre das Thema erledigt. Aber gerade Personen, die es durchaus für möglich halten, dass sie sich täuschen, gerade Personen, die über den Tellerrand sehen möchten und bereit sind, sich auf andere Sichtweisen einzulassen, werden hier systematisch zerstört. Am Ende besitzt die so manipulierte Person kein Selbstvertrauen mehr, hat sich sozial isoliert oder wurde sozial isoliert. Gaslighting ist Waterboarding fürs Gehirn.

…

Psychopathischer Narzissmus getrieben durch Machthunger: Man muss nicht wissen, dass diese Methode der sozialen und psychischen Zerstörung Gaslighting genannt wird, um sie anzuwenden. Narzissten, Psychopathen und dissoziale Menschen beherrschen diese Art der Manipulation perfekt, auch ohne deren Bezeichnung zu kennen. Diese Menschen sind krank.

…

Besonders perfide ist allerdings, dass Gaslighting häufiger von Menschen eingesetzt wird, die nicht psychisch krank sind. Sie tun es bewusst. Sie haben weder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung noch eine Psychose, die sie als Entschuldigung vorbringen könnten, sie handeln vorsätzlich. Wenn wir davon ausgehen, dass Gaslighting entweder von psychisch kranken oder von skrupellosen und machthungrigen Menschen angewendet wird, so steht es jedem frei, sich die Frage zu beantworten, ob einige Vertreter der Politik eher skrupellos oder eher krank sind.

…

Einschüchterung, damit endlich Ruhe herrscht: Die Kleinen werden von den Großen eingeschüchtert. Arbeitnehmer von Chefs, Bürger durch die Politik. Selbstbewusste Menschen (m, w, d) lassen sich nun mal nicht gut steuern. Wie aber kann man das eigene Bewusstsein, Selbstbestimmung, Souveränität und Selbstvertrauen zerstören? Indem man den Glauben an die Wahrnehmung zerstört.

…

Die Politik sagt uns, ob wir gesund oder krank sind. Teststreifen erlauben oder verbieten uns die Teilhabe am öffentlichen Leben. Studien, die das Gegenteil belegen, werden von den falschen Personen erstellt, die uns ihrerseits nur von der einen Irre in die nächste Irre führen sollen.

…

Was gestern noch wahr war, ist heute falsch und umgekehrt. Im Regelwirrwarr findet sich niemand mehr zurecht. Man lebt in der permanenten Sorge, irgendetwas missachtet zu haben, von dem man nicht wusste, dass man darauf zu achten hat. Webseiten und Informationsmaterial werden in einer Geschwindigkeit verändert, bei der nicht mal die Mode mitkommt. Fakten, die gestern noch galten und von denen man meint, sie selbst gelesen zu haben, vielleicht sogar bei den guten Medien, findet man heute nicht mehr. Fragen werden nicht beantwortet.

…

Angst: Ein schlechter Ratgeber und ein wertvoller Erfüllungsgehilfe: Sekten und totalitäre Regime sehen im Gaslighting ein wirksames Mittel, um die Gehirne der Massen zu waschen, sie zu reinigen, sie zu entleeren. In ein leeres Gehirn lassen sich wunderbar die gewünschten Narrative und Gedanken pflanzen. Manipulieren, zersetzen, indoktrinieren. Es funktioniert. Eigenständiges Denken muss eliminiert werden.

…

Gut sind die Menschen, die anderen Menschen den gesellschaftlichen Todesstoß versetzen, indem sie ihnen beispielsweise das Etikett „Nazi“ aufkleben. Wer gestern noch grundsätzlich gegen das System war und sich stolz als antifaschistisch bezeichnet hat, steht heute am Rand der kritischen Menge der Spaziergänger, um diese aufs Übelste zu beleidigen. Dass man sich so zum Erfüllungsgehilfen eines Systems macht, gegen das man einmal, vor langer Zeit, aufbegehren wollte, sieht man nicht oder möchte es nicht sehen.

…

Die Spaltung ist existent. Die Zweifel begrüßen einen zum Morgenkaffee und sitzen auch beim Feierabendbier mit am Tisch.

…

Die bewusst herbeigeführte und tiefgreifende Verwirrung hat bei manchen Personen Selbstzerstörung zur Folge. Die Widerstandskraft ist verbraucht, die Batterien leer, die Lademöglichkeiten genommen. Verzweiflung führt manche Menschen in die Psychiatrie, andere in den Freitod. Wenigstens diese letzte Entscheidung kann man selbst treffen. Wenn Menschen das Gefühl haben, weder sich noch der Umwelt trauen zu können und keine Perspektive mehr zu haben, dann verabschieden sie sich von dieser Welt. Sollten das die hinzunehmenden Kollateralschäden sein, von denen man gehört hat? Moment: Wer hat davon gehört? Davon hat nie jemand gesprochen, das bildet man sich nur ein.

…

Gefühle ohne Daseinsberechtigung: Wer den Mund aufmacht, der jammert auf hohem Niveau. Schwurbeln Menschen tatsächlich von Einschränkungen der Grundrechte und beklagen den Verlust an Lebensfreude, so sind deren Gefühle falsch, nicht die Maßnahmen. Die Uminterpretation von Gefühlen gehört im Übrigen genauso zu den Techniken des Gaslightings wie der Vorwurf, die Opfer würden die Realität falsch beurteilen. Wenn es nicht gut läuft, dann sind die Opfer schuld. Würden diese sich ein wenig angepasster, ein wenig solidarischer verhalten und nicht ständig alles hinterfragen, dann hätte man die Probleme gar nicht, mit denen man sich jetzt aufgrund ihrer Dummheit auseinandersetzen muss.

…

Überhaupt hätte man als Irrgeleiteter gar nicht das Wissen, um sich hier einzumischen. Fataler Egoismus, unangemessenes Verhalten, mangelnde Kompetenz. All dies hätte ja erst zu der Verschlechterung der Situation geführt, die die Opfer jetzt selbst beklagen. Sie hätten es in der Hand, alles zu ändern. Allein ihnen wäre die Schuld zu geben. Auch das Leugnen dessen, was man selbst getan hat, und das Bestreiten von Ereignissen gehört zum Verhalten der Täter. In selbstgefälliger Weise und im Brustton der Überzeugung werden Behauptungen aufgestellt, die man später leugnet, selbst dann, wenn es zahlreiche Videoaufzeichnungen gibt.

…

Warum wird hier nicht die Wahrheit gesagt? Zitat unseres Gesundheitsministers, der auf die Frage eines Journalisten, was falsch daran wäre, die Wahrheit zu sagen, antwortete: „Ich bitte Sie. Die Wahrheit führt in vielen Fällen zum politischen Tod.“ Dieser Videoausschnitt ist immer noch im Netz zu finden. Dennoch bemühen sich Faktenchecker und Corrective, einem einzureden, dass man das falsch verstanden hätte. Interessant dabei ist, dass manche Korrekturseiten nicht mehr auffindbar sind. Google listet sie noch, klickt man sie an, kommt eine Fehlermeldung.

…

Die Freiheit des Vertrauensverlusts: Die Phase, in der man meinte, man müsse nur genug lesen, genug recherchieren und oft genug möglichst viele Seiten zu Wort kommen lassen, um verstehen zu können, ist hier unter Umständen zerstörerischer als die Phase, in der man das Vertrauen komplett verloren hat. Ist das Vertrauensgewebe nekrotisch, hilft nur noch die Amputation.

…

Ich bin müde. Es ist alles gesagt. Es gibt so viele Studien, so viele Belege, so viele gebrochene Versprechen, so viele Lügen, die aufgedeckt wurden. Das Fass ist voll, die Lösung gesättigt. Ab jetzt wird es nicht mehr besser, nur länger. Diesen Satz pflegt mein Mann zu sagen, wenn ich meine, doch noch einmal von vorne anfangen zu müssen, auf einer Party — das, was man vor zwei Jahren so ab und an als Freizeitgestaltung wählte — länger bleiben zu wollen, oder ähnlich Sinnloses meine tun zu müssen. Er hat meistens Recht. Ich habe noch eine Wahl. Wähle ich mich oder wähle ich die Politik und die Medien, die mich nachweislich in den letzten Jahren nach Strich und Faden belogen haben?

…

If you fool me once — shame on you. If you fool me twice — shame on me. Selbstvertrauen aufzubauen war ein hartes Stück Arbeit, ich möchte es nicht den Menschen opfern, denen ich vollkommen egal bin.

…

Therapie mit Abstand: Opfer von Gaslighting erleiden zahlreiche psychische Schäden: posttraumatische Belastungs- und dissoziative Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, Angst- und Panikzustände, Wahn. Aus aufrechten und extrovertierten Menschen werden nicht selten kleine scheue graue Mäuse. Je mehr die Opfer in ihrem früheren Leben auf andere Menschen zugingen, je offener, je interessierter sie auch an anderen Meinungen waren, umso größer ist die Gefahr, dass Gaslighting hier gut funktioniert. Sie akzeptieren, dass sie falsch lagen und falsch liegen. Sie akzeptieren, dass sie vollkommen wahnsinnig geworden sind, sie mutieren zum Schatten ihrer selbst.

…

Die Zeit heilt zwar angeblich alle Wunden, doch Narben werden bleiben. Die Muster der Manipulation können Opfer von Gaslighting erst erkennen, wenn sie Abstand gewinnen. So kann es Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis das Opfer sich selbst als Opfer anerkennt. Wenn wir davon ausgehen, dass uns C. noch 30 bis 40 Jahre begleiten wird, wie unser Gesundheitsminister verlauten ließ, dann können wir mit der Therapie nicht hinterher beginnen, denn dann ist es zu spät.

„Das bildest du dir alles bloß ein!“ – „Du bist paranoid!“ – „Du bist zu empfindlich!“ Das sind allesamt Schlüsselsätze, die so oder so ähnlich auf eine Form von emotionaler Gewalt hindeuten können. Verdrehen die „Täter“ Sachverhalte und verbreiten Unwahrheiten einzig mit dem Ziel, dem „Opfer“ die eigene Wahrnehmung abzusprechen, spricht man von Gaslighting. Lernen Sie die drei „klassischen“ Gaslight-Typen kennen – hier weiter.

Die Welt, wie wir sie kannten, wurde und wird immer mehr auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr stimmig, alles scheint nur noch von widersprüchlichem, offensichtlichem Irrsinn geprägt zu sein.Diese Veränderung, die weltweit gerade stattfindet, beinhaltet etwas enorm Großes in sich, denn es gibt uns die Möglichkeit zu vereinfachen, zu entschleunigen und bringt in uns die Essenz, was wir wirklich sind, zum Vorschein – hier weiter.

Die Eliten des Angloamerikanischen Militärisch Industriellen Komplex, treiben diesmal die EU, unter der Regie der Nato, in einen neuen Konflikt. Dabei entsteht dann automatisch, Chinas Jahrhundertprojekt der Führungsrolle in der Welt, was sich hervorragend mit der geplanten neuen Weltordnung deckt – Europa sollte sich im ureigensten Interesse auf seine Kraft besinnen – also jenseits amerikanischer Haltungen, Ansprüche und Praktiken – Quelle: Auszug aus „Corona – die Wahrheit – hier.

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Dieses Buch hilft, sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen zu befreien – Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst – hier weiter.

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Mal nahm er Gestalt an, um Böses zu tun – mal flüsterte er schmeichelnd oder drohend, doch stets gedankengleich in die Ohren der Menschen und bewegte sie dazu, seine Dinge zu tun – hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren. In der ganzheitlichen Heilkunst des Ayurveda geht es um den Ausgleich der drei Doshas – unseren Lebenskräften. So werden durch das Kupferwasser unsere Elemente Vata – Luft, Pitta – Feuer und Kapha – Wassser ins Gleichgewicht gebracht und damit Körper & Geist harmonisiert. Die Blume des Lebens gilt als Darstellung der vollkommenen kosmischen Ordnung.

Dadurch erzeugt sie ein harmonisches Energiefeld, in dem der Mensch zu seiner Mitte findet. Ein wahrhaft kraftvolles Schutzsymbol! Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Tenzin Palmo ist gerade 20, als sie London verlässt, alles zurücklässt und ein Schiff nach Indien besteigt. Als eine der ersten westlichen Frauen zur buddhistischen Nonne ordiniert, erkämpft sie sich – als einzige Frau unter hundert Mönchen – das Recht, an den eigentlich nur den Männern vorbehaltenen Unterweisungen und Meditationen teilzunehmen. Sie ist, allen Widerständen zum Trotz, entschlossen, auch als Frau Erleuchtung zu erlangen. Und sie wählt einen Weg, den selbst Männer kaum wagen: Hier weiter.

‼️An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – hier mehr dazu »»».

Auf dieses Szenario sollten gerade wir in Deutschland umfassend vorbereitet sein: Guardian Purifier – Wasserfilter – Kochbuch für Notfall & Krise – Survival auf Russisch – Blackout

Das Multitalent für die Nutzung von Holz, Kohle oder anderen brennbaren Materialien! Ursprünglich für den Einsatz in Entwicklungsländern konzipiert, hat sich die robuste Bauweise der Raketenöfen und ihre Effizienz unter schwersten Bedingungen immer wieder bewährt – hier weiter.

Drei Viertel der Durchschnittsbevölkerung können durch eine pseudo-wissenschaftliche Autorität dazu gebracht werden, in bedingungslosem Gehorsam einen ihnen völlig unbekannten, unschuldigen Menschen zu quälen, zu foltern, ja zu liquidieren. Dieses Ergebnis einer sorgfältig vorbereiteten und kontrollieretn Testreihe löste in der Welt ungläubige Betroffenheit und auch erbitterte Proteste aus – hier weiter.

Spenden einsammeln. Der Spezialreport „Steinreich werden mit eigenem Verein“ enthält alles, was Sie wissen müssen, um sich von diesem 6-Milliarden-Kuchen ein Stück abzuschneiden. Erstmals wird in einem deutschen Report auch beschrieben, wie man Spenden bequem via Internet einsammeln kann! Und in Teil 2 wird speziell der Verein für ganz Clevere beschrieben…hier weiter.

Auf dieser Liste finden sich zahlreiche Nahrungsmittel, die jahrelang haltbar sind (vieles davon Bundeswehrstandard): Dosenbrot, Pumpernickel, Fertigmenüse wie Tortellini mit Hühnchen, Gemüse-Risotto, Veggie-Pfanne mit Nudeln, Kartoffelpüree mit Milch, Spaghetti Bolognese, Hühnchen mit Reis, Linsen-Eintopf, Jägertopf, Fettpulver, Vollei-Pulver, Schokolade u.v.m. – hier weiter.

Mehr Lebensqualität durch selbst gefertigte Gebrauchsgegenstände Wie alte Handwerkstechniken unser Leben in einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft bereichern können, das zeigt uns John Seymour – hier weiter.

Petroleumheizung mit Löschautomatik – auch als mobile Kochgelegenheit geeignet – hier weiter.

Aktivieren Sie Ihr Drittes Auge und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein – hier weiter.

Warum wir Heimat, Freiheit und Sicherheit verlieren – Die Jahreszahl „2025“ ist dem NASA Dokument entlehnt und steht als Synonym für den Tag X – hier weiter.

Nach der offiziellen Statistik fällt in Deutschland jeden Tag 472-mal der Strom aus. Einschlägige Untersuchungen haben gezeigt, dass dabei 90 Prozent der Stromunterbrechungen noch gar nicht erfasst sind. Demnach würden die tatsächlichen Versorgungsstörungen bei rund 4700 Stromausfällen liegen – pro Tag! Diese Zahl lässt erahnen, dass etwas faul sein muss mit der deutschen Stromversorgung – hier mehr erfahren.

Auschnitt aus „Gekaufte Journalisten“ – absolut sehenswert!

Bislang galt es als »Verschwörungstheorie«, dass Leitmedien uns Bürger mit Propagandatechniken gezielt manipulieren. Jetzt enthüllt ein Insider, was wirklich hinter den Kulissen passiert.