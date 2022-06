Der LupoCattivoBlog trauert um den Kameraden „Kurzer“.

Kein Berg in den Alpen faszinierte ihn mehr

als der „Berg des Lichts“- der Untersberg.

***

„Wenn wir dir auch die Ruhe gönnen, so ist voll Trauer unser Herz.

Wer so gewirkt im Leben, stets sein Bestes hat gegeben.

Wer so erfüllte seine Pflicht, so mutig die Geschichte gerade rückt.

Ja, den vergisst man nicht, für den leuchtet hier auf ewig ein Licht.“

Der Günter hat sich ein Denkmal verdient, weil er uns unzweifelhaft bereichert hat!

Sein viel zu früher Tod hinterlässt eine schmerzende Lücke. Du wirst uns fehlen.

Ruhe in Frieden Günter, sagt Maria Lourdes!

In der nächsten Nacht, steh ich wieder auf Wacht. Irgendwo. Ganz einsam.

Da hör‘ ich auf einmal den wuchtigen Schritt von Marschkolonnen. Ich starre angestrengt in die Nacht. Etwas Unheimliches… Ungreifbares überkommt mich. Aus dem Nebel tauchen Gestalten auf. Mit starren, großen Augen marschieren Sie auf mich zu…halten vor mir… eine stumme Front. Da tritt einer vor. Sein bleiches Gesicht ist mir so bekannt, und doch kenn‘ ich den Mann nicht. Da klingts aus seinem Munde: „Wir sind die Toten. Wir starben für ein neues, deutsches Vaterland. Irgendwo in der Zukunft liegt Deutschland und Ihr müsst… Ihr werdet es finden.“ Er hebt die Hand zum Gruße, alle andern tun das Gleiche und verschwinden im Nichts, aus dem Sie gekommen. …so war mein Traum. Unsere toten Kameraden mahnen uns zur Treue! Und zur Vorsicht!

…Vor achtzehn Jahren erhielt ich von einem Freund die Kopie eines damals in der BRD gerade aus dem Verkehr gezogenen Buches. Ich war damals in einer sehr schwierigen Lebenssituation und las dieses Buch (hier) in einem Stück. Von da an eröffnete sich mir eine komplett neue Welt. Ich besorgte mir Quellen des Autors und wiederum deren Quellen, lernte einige sehr interessante Menschen, darunter auch Buchautoren wie Dr. Olaf Rose (Der große Wendig, Richtigstellungen zur Zeitgeschichte) und Thomas Mehner (Thüringen und die deutsche Atombombe) kennen. Dazu gehören auch Zeitzeugen, welche durch ihre Aussagen in verschiedensten Bereichen einige Puzzlesteine hinzufügten.

…Durch die Summe meiner Recherchen erlangte ich einen sehr umfassenden Kenntnisstand, vor allem der Geschichte der letzten einhundert Jahre. Diesen gab ich sowohl an unserem Stammtisch, als auch über meinen E-Mailverteiler an Interessierte weiter. Doch dann wurde ich durch eine, in der Wahrheitsbewegung sehr engagierte, gute Freundin aufgefordert, Vorträge zu halten und das Ergebnis meiner Recherche in einem Buch aufzuschreiben…Ich sagte ihr immer wieder, daß man ein solches Buch in der BRD zwar schreiben, aber nicht veröffentlichen, könne.

…So organisierte sie schon mal einen Vortrag in Franken vor ca. 40 Zuhörern, welcher sehr erfolgreich verlief. Im vorigen Jahr fand ich dann, durch den Tipp eines Kameraden, zum Lupocattivoblog, wo ich schon mal erste Kommentare schrieb. Bei einer Wanderung im Salzburger Land hatte ich dann die Eingebung: Ich schreibe einen Aufsatz für den Blog zum 1. September. Da bau ich in geballter Form alle meine wichtigen Erkenntnisse ein und kann dabei durch die Verlinkung der Quellen das Ganze richtig fundiert gestalten.

…Wenige Tage nach der Rückkehr aus dem Urlaub, verlor ich meinen Arbeitsplatz, wo ich bis dahin elf Jahre in Festanstellung war. Die Begründung war, daß man sich auf Grund meiner politischen Einstellung von mir trennen müsse. Dies war aber letztendlich für mich ein weiterer Ansporn, nun diesen Aufsatz für Lupo zu schreiben. Den meisten Lesern dürfte ja bekannt sein, daß darauf hin noch einige Artikel/Aufsätze folgten und ich mich auch sehr aktiv im Kommentarbereich einbringe.

…Zum letzten Jahreswechsel legte ich auf dem Blog eine Zwangspause ein, da mich der Umstand, daß nun auch noch meine über dreißigjährige Beziehung zu Ende war, sprichwörtlich umgehauen hatte. Ich war dann auch der Meinung, mich nun vom Blog und der aktiven Beschäftigung mit diesen Dingen zurückzuziehen. Doch mein Freund Lüne meinte nur, wir hätten ja alle im Leben eine Aufgabe und auch ich könne mich vor meiner nicht drücken. Nachdem mir auch noch mitgeteilt wurde, wie sehr ich auf dem Blog vermißt werde, wurde ich dort wieder aktiv.

…Wir haben in Thüringen mit dem Jonastal einen sehr geschichtsträchtigen Ort, der in meinen Ausführungen ja auch entsprechenden Platz einnimmt. Eine sehr wichtige Rolle spielt im REICH aber auch der Untersberg. Der Untersberg wurde vor allem durch die Bücher von Stan Wolf (hier) wieder mehr ins Bewußtsein der Menschen gerückt. So besuchte auch ich, mit Kameraden aus Thüringen, diesen magischen Ort und mehrere Buchvorstellungen von Stan Wolf, in Grödig bei Salzburg. Wir hatten dabei sehr interessante Erlebnisse, welche sich z.T. auch in meinen Ausführungen auf dem Blog wiederfinden – hier. …Eine sehr eindrucksvolle Erfahrung, war der Besuch des Obersalzberges und des Kehlsteinhauses.

Blick vom Kehlsteinhaus zum Untersberg im Juni 2014.

…Die wichtigste Erkenntnis daraus: Nach offizieller Lesart sollen die Menschen dorthin kommen, um ihr, von den alliierten Umerziehern geschaffenes, Schuld- und Sühnedenken weiter zu verstärken. Doch es ist wohl so, daß sich die Gegend zum Pilgerort entwickelt hat. Viele kommen dahin, um dort gewesen zu sein, wo ER war. Auch im Dokumentationszentrum Obersalzberg interessieren sich die Menschen wohl viel eher für die Originalexponate aus der Tabuzeit, als für „Befreier“-Propaganda drumherum.

…Die Ostmark hat auf mich schon immer eine große Faszination und Anziehung ausgeübt. Ich war bereits in Kärnten, incl. Besuch Burg Hochosterwitz (hier) und in Wien. Tirol hab ich schon von Kufstein (eine echte Empfehlung: auracher-loechl.at) bis Salurn aufgerollt. Besonders das italienisch besetzte Südtirol ist mir ans Herz gewachsen. Und voriges Jahr, beim Urlaub im Kleinarltal (Salzburger Land), hatte ich dann bei einer Wanderung zum Tappenkarsee (hier ein paar Bilder), die Eingebung zu meinem Aufsatz vom 01. September:

„Seit 5:45 wird zurückgeschossen„

…Bei unserem diesjährigem Besuch am Untersberg lernten wir dann einen Kameraden aus der Steiermark kennen. Von der Steiermark kannte ich immerhin schon den Dachstein (Wanderung über den Gletscher zum Guttenberghaus und dann weiter nach Ramsau) und die Reiteralm, wo ich das Fest der Almrauschblüte (hier) erlebte. Nun nutzte ich diesen Zu-fall und besuchte meinen neuen Freund in der Oststeiermark. Ich lernte diese wunderschöne Region kennen und durfte dabei erfahren, daß dort bei einigen Einheimischen eine große Offenheit gegenüber unserer Geschichte vorhanden ist. Es ist schon eine erstaunliche Erfahrung, sich mit einem Weinbauern einfach mal so über General Kammler und die Absetzbwegung unterhalten zu können. Auch dort gibt es sehr aufgeschlossene Leser des Lupocattivoblog, von denen sich einer besonders freute, den Autor von „Seit 5:45Uhr…“ persönlich kennen zu lernen.

…Ob im Kommentarbereich von Lupo, über Maria, aber auch auf anderen Wegen, erhalte ich sehr viel Zuspruch und Menschen bedanken sich dafür, daß sie durch die von mir gegebenen Informationen selbst in ihrem Erkenntnisprozeß deutlich weiter gekommen sind. Mein Dank an Maria und einen lieben Gruß an alle Leser/innen des Lupocattivoblogs aus dem Trutzgau Thüringen

Der „Kurze“ – geschrieben am 28.10. 2014.

“Seit 5.45. Uhr wird jetzt zurückgeschossen”

“Seit 5.45. Uhr wird jetzt zurückgeschossen” Eine Generalabrechnung der anderen Art.

“Seit 5.45. Uhr wird jetzt zurückgeschossen” Ein Nachwort.



Who are you

who am I? Is it real

do we touch the sky?

Nothing’s real – all disguise

said the birds of paradise.

I’m afraid

can’t you see

tell me where do you carry me.

You will soon realize

said the birds of paradise.

Flying home

flying home to the land that you once have known

To the peace that once was true for a little girl like you.

Flying home

flying home from a world that is made of stone

Till your heart is light and free like it once was meant to be.

How can I go ahead when my eyes are becoming wet?

Save your tears – dry your eyes

said the birds of paradise.

But the times passing by

say how long do we have to fly?

Moon will set, sun will rise

said the birds of paradise.

Flying home

flying home to the land that you once have known

Flying home

flying home from a world that is made of stone

Till your heart is light and free like it once was meant to be.

Hear the sound

see the light

now I know that our way was right

Morning sun can make you wise

said the birds of paradise.

Birds of paradise

Darüber hinaus möchten wir hiermit zur Unterstützung der Familie für die im kleinen Kreis stattfindende Beisetzung und das letzte Geleit aufrufen.

Konto-Daten finden Sie hier >>>.

Danke im Namen der Familie.

Hier geht’s zum Blog vom „Kurzen“ – die-heimkehr.info/