Eine Mehrheit der Menschen auf der ganzen Welt befürwortet Chinas Umgang mit den Menschenrechten, auch wenn westliche Länder die Bilanz der Volksrepublik gern und oft kritisieren. Dies geht aus einer globalen Umfrage hervor, die gemeinsam vom CGTN Think Tank, und dem Institut für Öffentliche Meinung an der Chinesischen Volksuniversität durchgeführt wurde.

…

Es ist keine Verschwörungstheorie, wenn man erwähnt, dass beide Institute unter Kontrolle der Propaganda-Abteilung der Kommunistischen Partei Chinas stehen.

…

Klar: Im Westen sieht das ganz anders aus, meint der gut informierte Leser! Ja, aber nur auf den ersten Blick, ist meine Antwort. Denn, die vom Westen angeblich, so sorgfältig gepflegten Menschenrechte, wie z.B. die Presse- und Meinungsfreiheit, werden zwar hochgelobt und in den Medien rauf- und runter gebetet.

…

Die Wahrheit, über die Einhaltung von Menschenrechten im Westen, sieht aber ganz anders aus, als wie es uns die Propaganda-Medien einimpfen wollen. Deshalb macht man auch diesen Vorwurf, ganz demokratisch, mit erhobenen Zeigefinger, immer den unliebsamen Gegner.

…

Favoriten zur Zeit: China und Russland, Nord-Korea, der Iran, die Türkei und auch ein Orban aus Ungarn ist nicht davor gefeit, offizielle Rügen, wegen angeblicher Verletzungen von Menschenrechten, zu erhalten. So ist die folgende Meldung, dann auch nicht verwunderlich…

…

Amnesty-International.ch berichtet: Die Menschenrechte werden in China mit Füssen getreten: Todesstrafe, Folter, Umerziehungslager, Einschränkung der Meinungsfreiheit, Medien- und Internetzensur sowie die Unterdrückung ethnischer Minderheiten in Tibet oder Xinjiang sind Beispiele dafür. Auch bei Amnesty International, ist es keine Verschwörungstheorie, wenn man erwähnt, dass sie von den großen NGO’s des Westens finanziert werden.

…

Viele Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, Amnesty International, Human Rights Watch, Black Lives Matter, Greenpeace und dergleichen werden von Nicht-Regierungs-Organisationen -den NGO’s mitfinanziert. Andrej Nosko war bis 2018 Direktor der Open Society Foundation von George Soros, bevor er die Leitung einer ihrer Spitzenabteilungen übernahm. In dieser Funktion beaufsichtigte er die Vergabe eines Drittels der Zuwendungen, die von der europäischen Abteilung der Open Society an Think Tanks und Organisationen vergeben werden. Es gibt ein mehrstündiges Skype-Interview mit Andrej Nosko in englischer Sprache – hier. Eine Liste von den Spenden Soro’s, findet man hier.

…

Die Menschenrechte werden von den USA mit Füssen getreten:

BEIJING, 8. August 2022 (Xinhuanet) – Die Chinesische Gesellschaft für Menschenrechtsstudien (CSHRS: China Society for Human Rights Studies) hat am 8. August 22, einen Bericht veröffentlicht, der eine Reihe von Verbrechen aufdeckt, die von den Vereinigten Staaten im Nahen Osten und den umliegenden Gebieten begangen wurden und schwerwiegend gegen das Völkerrecht verstoßen.

…

Der Sprecher des chinesischem Außenministeriums Wang Wenbin, hat aufs Schärfste die schweren Verletzungen der Menschenrechte durch die USA im Nahen Osten kritisiert.

…

Wang Wenbin: „Der Bericht habe die „drei Sünden“ der USA bei der Begehung schwerer Menschenrechtsverletzungen im Nahen Osten und in den umliegenden Gebieten systematisch enthüllt. So führten die USA mutwillige Kriege und verletzten das Recht auf Überleben und Leben. Sie setzten zwangsweise auf Umwandlungen, verhängten einseitige Sanktionen und verletzten das Recht auf Entwicklung und Gesundheit. Sie schufen die Konfrontation der Kulturen und verletzten die Religionsfreiheit.“

Wang Wenbin wies zudem darauf hin, dass die schweren Menschenrechtsverletzungen im Nahen Osten durch die USA den Ländern und Menschen in dieser Region dauerhaften Schaden und irreparable Verluste zugefügt hätten. Die US-Politiker und -Kriegsmaschinen hätten das Blut der Menschen im Nahen Osten an ihren Händen und seien nicht qualifiziert, sich „Menschenrechtsverteidiger“ oder „Menschenrechtsrichter“ zu nennen, so der chinesische Außenministeriumssprecher.

Chinesische NGO deckt Menschenrechtsverletzungen der USA auf

Der CSHRS-Bericht mit dem Titel: „Die USA begehen schwerwiegende Verbrechen der Menschenrechtsverletzungen im Nahen Osten und darüber hinaus“ befasst sich mit den systematischen Menschenrechtsverletzungen Washingtons, darunter das Anzetteln von Kriegen, das Massakrieren von Zivilisten und die Verletzung des Rechts auf Leben und Überleben; die erzwungene Transformation, einseitige Sanktionen, schwerwiegende Verstöße gegen das Recht der Menschen auf Entwicklung, Leben und Gesundheit; die Schaffung des „Konflikts der Zivilisationen“ und die missbräuchliche Anwendung von Haft und Folter sowie die Verletzung der Religionsfreiheit und der menschlichen Würde.

…

Der Bericht unterstreicht, dass die Vereinigten Staaten im Nahen Osten und den umliegenden Gebieten Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, willkürliche Verhaftungen, Missbrauch von Folter, Folter von Gefangenen verübt und wahllose einseitige Sanktionen verhängt haben.

…

Laut dem Bericht zeigen die Fakten, dass die Vereinigten Staaten die grundlegenden Menschenrechte der Menschen im Nahen Osten und anderen Gebieten ernsthaft verletzt und den Ländern und Menschen in der Region dauerhaften Schaden und irreparable Verluste zugefügt haben. Weiter heißt es im Bericht, dass durch die USA gemeinsam mit seinen Verbündeten -Koalition der Willigen- den Golfkrieg (1990-1991), den Afghanistan-Krieg (2001-2021), den Irak-Krieg (2003 -2011) und ihre Beteiligung am Libyen- und Syrienkrieg haben die Vereinigten Staaten „eine weltweit selten erlebte humanitäre Katastrophe“ geschaffen.

…

Unter Berufung auf einen Bericht der Brown University in den Vereinigten Staaten wies der CSHRS darauf hin, dass mehr als 174.000 Menschen direkt im Krieg in Afghanistan starben, davon mehr als 47.000 Zivilisten. Die Afghanistan-Berichte von der Brown-Universität, findet man hier.

…

Im Jahr 2003 haben die Vereinigten Staaten die Vereinten Nationen umgangen und ein Grundprinzip des Völkerrechts verletzt, das die Anwendung von Gewalt verbietet, um den Irak-Krieg mit aus dem Nichts fabrizierten Ausreden zu beginnen, was eine Aggression gegen den Irak darstellt, heißt es im CSHRS-Bericht. Dem Bericht zufolge starben von 2003 bis 2021 etwa 209.000 irakische Zivilisten in Kriegen und gewaltsamen Konflikten, und etwa 9,2 Millionen Iraker wurden zu Flüchtlingen oder mussten ihre Heimat verlassen. Die Irak-Berichte von der Browns-Universität, findet man hier.

…

Unter Berufung auf von den Vereinten Nationen veröffentlichte Daten enthüllte der Bericht auch, dass die US-Militärintervention mindestens 350.000 Menschenleben in Syrien gefordert, mehr als 12 Millionen Menschen vertrieben und 14 Millionen Zivilisten dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Die Syrien-Berichte von der Browns-Universität, findet man hier.

…

Unter Hinweis darauf, dass Hunderttausende unschuldiger Zivilisten in Kriegen getötet wurden, die die Vereinigten Staaten geführt oder an denen sie teilgenommen haben, sagte der Bericht, dass diejenigen, die die Verbrechen begangen haben, „oft der Verantwortung für ihre illegalen und kriminellen Handlungen dort entgehen“.

…

„Das mutwillige Massaker der US-Militärtruppen an Zivilisten im Ausland stellt zweifellos ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar“, hieß es.

…

Da das Wesen der amerikanischen Hegemonie und die Barbarei, Grausamkeit und Gefährdung ihrer Machtpolitik vollständig aufgedeckt worden seien, hätten die Menschen in der Welt ein besseres Verständnis für die Heuchelei und den Betrug der amerikanischen Demokratie und der amerikanischen Menschenrechte, heißt es in dem Bericht.

