Zitat von Admiral Karl Dönitz, im Jahre 1943: „Die deutsche U-Bootflotte ist stolz ein irdisches Paradies, eine uneinnehmbare Festung für den Führer gebaut zu haben, am unteren Ende der Welt“.

…

Am 22. Januar 1963 hielt Karl Dönitz, Großadmiral und bei Kriegsende als Nachfolger Adolf Hitlers deutsches Staatsoberhaupt, einen Vortrag vor Gymnasiasten in einer schleswig-holsteinischen Kleinstadt. Die Veranstaltung geriet zum politischen Skandal und schlug bis ins Ausland hohe Wellen. Für einen der Beteiligten nahm es ein tödliches Ende.

…

Am Ende hatte er dem Druck offenbar nicht mehr standgehalten. „Liebe Lonny, nimm es mir bitte nicht übel, ich werde in den Tod gehen.“ Es waren die letzten Zeilen, die der Oberstudiendirektor Georg Rühsen seiner Frau schrieb, bevor er sich in die eiskalte Elbe stürzte. Kurz zuvor hatte er noch ein dienstliches Gespräch führen müssen mit einem aus dem schleswig-holsteinischen Kultusministerium entsandten Regierungsrat.

…

Was da genau gesprochen wurde, ist nicht überliefert, worum es ging schon: Um die Veranstaltung, die am 22. Januar 1963 in dem kleinen Provinz-Gymnasium von Geesthacht, dessen Schulleiter Rühsen war, stattgefunden hatte – und die schließlich zu einem politischen Skandal geworden war, der sogar im Ausland hohe Wellen schlug.

Bild: Verhaftung von Karl Dönitz 1945 (im Hintergrund Albert Speer und Alfred Jodl).

…

Unter Verschluss … liegen seit Ende des Zweiten Weltkrieges immer noch unzählige Dokumente, die die Alliierten nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches erbeutet haben. Was versuchen die Siegermächte USA, Russland, Großbritannien und Frankreich bis heute geheim zu halten und vor allem warum? Was ist dran an den Gerüchten? Exklusive Rechercheergebnisse, die Sie weder in Büchern und schon gar nicht im Internet finden – hier weiter.

Rund 200 Mädchen und Jungen der Klassen 11, 12 und 13 hatten den Ausführungen eines älteren Herrn gelauscht, ihm anschließend Fragen gestellt und, glaubt man den Schilderungen von Beteiligten, ein paar Stunden in angenehmer Atmosphäre verbracht. Der 71jährige Gast soll sich jedenfalls sehr wohl unter den jungen Leuten gefühlt haben. Das Thema seines Vortrags: „Der 30. Januar 1933 und seine Folgen“.

…

Dönitz – Hitler-Paladin oder pflichtbewußter Soldat?

…

Dazu konnte er freilich eine Menge erzählen, hatte er doch nicht ganz unwesentlich Anteil an dem, was auf dieses schicksalhafte Datum gefolgt war. Denn der Zeitzeuge war kein geringerer als Karl Dönitz, noch 20 Jahre zuvor zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt, Großadmiral und bei Kriegsende für drei Wochen Reichspräsident, nachdem ihn Adolf Hitler kurz vor seinem Selbstmord testamentarisch zum Nachfolger an der Staatsspitze ernannt hatte.

…

Daß der im Nürnberger Prozeß zu zehn Jahren Haft Verurteilte zu den Schülern sprach, hatte am Geesthachter Gymnasium offenbar nur bei einem Lehrer Anstoß erregt. Sicher, die Meinungen über den Großadmiral waren auch zu der Zeit schon geteilt. Die einen sahen in ihm den loyalen Hitler-Paladin, der seine Teilstreitkraft stärker als andere auch im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie beeinflußt hatte.

…

Die anderen betonten den pflichtbewußten Soldaten, der es schließlich mit der vorgezogenen Teilkapitulation vor Amerikanern und Briten etwa zwei Millionen deutschen Soldaten und Flüchtlingen aus dem Osten ermöglicht hatte, sich vor den Sowjets in den Machtbereich der Westalliierten in Sicherheit zu bringen.

…

Geschichtsstunde der besonderen Art

…

Für viele Vertriebene, insbesondere aus Ostpreußen oder Pommern war er untrennbar mit der Organisation ihrer Rettung über die Ostsee verbunden. Und in Kreisen ehemaliger Marine-Angehöriger wurde er als legendärer und hochdekorierter Chef der U-Boote verehrt, als Erfinder der Rudel-Angriffe auf alliierte Geleitzüge. Für seine militärischen Leistungen genoß Dönitz schließlich auch unter ehemaligen Kriegsgegnern hohes Ansehen und Respekt.

…

Den Kontakt zu dem im nahegelegenen Aumühle im Sachsenwald wohnenden Großadmiral hatte einer der Studienräte des Geesthachter Gymnasiums hergestellt. Heinrich Kock war promovierter Historiker und Vorstandsmitglied des Vereins schleswig-holsteinischer Geschichtslehrer. Im Zweiten Weltkrieg hatte er zuletzt als Oberleutnant gedient. Als Mitglied des Verbands deutscher Soldaten hatte der mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse dekorierte Lehrer bei einer Veranstaltung Dönitz kennengelernt.

…

Die Geschichtsstunde der besonderen Art mit dem prominenten Gast hätte wahrscheinlich kein großes Aufsehen erregt, wäre es beim Kreis der Zuhörer bei Schülern samt ihren anwesenden Lehrern geblieben. Doch unter ihnen befand sich auch ein Journalist der örtlichen Zeitung, der als ehemaliger Marinesoldat bei der U-Boot-Flottille Dönitz noch aus Kriegszeiten kannte und dessen Sohn das Gymnasium besuchte.

…

„Stürmischer Beifall der Gymnasiasten“

…

Sein Bericht, der daraufhin im Lokalblatt erschien, enthielt Sätze, die so heute nur schwer vorstellbar wären. „Aufrecht wie in seiner Soldatenzeit stand dieser Offizier vor über 200 Mädchen und Jungen des Geesthachter Gymnasiums. Und genau so, wie er im Kriege seine U-Boot-Soldaten begeisterte und zu höchsten Leistungen anspornte, zog er auch diese Jugend schnell in seinen Bann.“ Von einem „Geschichtsunterricht in höchster Vollendung“ schwärmte der Schreiber und schilderte den „stürmischen Beifall der Gymnasiasten“.

…

Das Gespräch mit dem ehemaligen Staatsoberhaupt sei „zweifellos ein Höhepunkt“ gewesen. Und weiter: „Wir spürten es: Karl Dönitz hatte seine helle Freude an dieser Jugend.“ Der habe sich durchaus humorvoll gegeben: Darauf angesprochen, wie er zum Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozeß stehe, soll er gesagt haben, dies sei „die netteste Frage seit zwanzig Jahren.“

…

Neben allerhand Anekdotischem enthielt der Vortrag des Großadmirals natürlich seine subjektive Sicht. Dazu gehörte die These, er habe wie die meisten anderen Männer an der Fron auch nur seine Pflicht als Soldat erfüllt. Und man könne von einem Soldaten „nicht erwarten, daß er bei Kriegsausbruch mit dem Fahrrad ins Auswärtige Amt fahre, um durch Aktenstudium festzustellen, ob der begonnene Krieg ein Angriffskrieg sei.“

…

„Faschistische Umtriebe“

…

Der euphorische Bericht der Geesthachter Zeitung blieb indes nicht den Kollegen der schreibenden Zunft im nahegelegenen Hamburg verborgen. Dort teilte man allerdings die Ansicht nicht, hier habe es sich um einen harmlosen Vortrag gehalten. Und so hakten die Zeitungsleute bei einer Pressekonferenz der Landesregierung in Kiel Ende Januar 1963 nach, inwiefern die Schüler denn vorbereitet gewesen seien auf den Gast, der doch als Kriegsverbrecher verurteilt worden war; wie könne es sein, daß Dönitz unhinterfragt seine Ansichten verbreiten durfte?

…

Im Spiegel und in der Zeit erschienen die ersten kritischen Berichte – das Nachrichtenmagazin wählte den für ihn seinerzeit typischen süffisanten Ton. Auch das Fernsehmagazin „Panorama“ des Norddeutschen Rundfunks berichtete ausführlich über den Fall. Bald sprangen sogar internationale Medien auf, druckten teilweise ganze Passagen des ursprünglichen Veranstaltungsberichts aus dem Lokalblatt ab. Tenor: Darin zeuge sich die wahre Gesinnung der Deutschen. „Der frühere Großadmiral Dönitz hat Hitlers Politik verherrlicht“, schlagzeilte die Pariser Le Monde.

…

Sogar im britischen Unterhaus wurde der Vortrag des Großadmirals thematisiert. Anzeichen von „Revanchismus“ witterte man darin in Moskau, und in der DDR unterstellte das SED-Parteiorgan Neues Deutschland der Bundesrepublik „faschistische Umtriebe“.

…

Die Kieler Landesregierung unter dem erst gerade ins Amt gelangten Ministerpräsidenten Helmut Lemke (CDU) – auch er war im Krieg Oberleutnant zur See – sah sich unter erheblichem Druck. Um die Gemüter zu beruhigen, sollte der Landesbeauftragten für staatsbürgerliche Bildung, Ernst Hessenauer, vor denselben Schülern, die Dönitz gelauscht hatten, einen Vortrag halten, um das Geschichtsbild für den Nachwuchs etwas zu korrigieren. Dieses Ansinnen lehnte der Schulleiter des Geesthachter Gymnasiums ab. Man wolle die Sache intern aufarbeiten, so Oberstudiendirektor Georg Rühsen.

…

Ein Schülersprecher, der später berühmt wird

…

Im Hintergrund offenbarte sich dabei auch eine innerparteiliche Auseinandersetzung zweier Lager in der Nord-CDU. Denn der Geschichtslehrer Heinrich Kock, der die Einladung Dönitz’ eingefädelt hatte, saß von 1958 bis 1962 im Kieler Landtag. Er gehörte zweifellos zum nationalkonservativen Flügel, der zu dieser Zeit – noch – dominierte. Hessenauer wiederum stand innerparteilich deutlich weiter links. Als er 1958 die Wahl des früheren Generals der Waffen-SS Heinz Reinefarth (Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten) in den Schleswig-Holsteinischen Landtag als „Todsünde für die Demokratie“ angeprangert hatte, kassierte er einen öffentlichen Verweis durch seinen Parteifreund und seinerzeitigen Ministerpräsidenten Kai-Uwe von Hassel, der mit dem GB/BHE in einer Koalition regierte.

…

Als im Januar 1963 die Weigerung des Schulleiters, den Landesbeauftragten für staatsbürgerliche Bildung in seinem Gymnasium sprechen zu lassen, von der überregionalen Presse skandalisiert wurde, entsandte das Kieler Kultusministerium den eingangs erwähnten Regierungsrat nach Geesthacht, um Oberstudiendirektor Rühsen ins Gebet zu nehmen. Der sah im Anschluß seine Lage offenbar als aussichtslos. Die Leiche des Pädagogen fand man erst im April 1963, drei Monate nach seinem Freitod.

…

Als inhaltliches Gegengewicht zum Großadmiral referierte dann ein anderer Fachmann vor den Geesthachter Gymnasiasten, der Ordinarius für Neuere Geschichte an der Universität Kiel, Karl Dietrich Erdmann. Der These, das ehemalige Kurzzeit-Staatsoberhaupt sei ein unpolitischer Nur-Soldat gewesen, widersprach der Historiker deutlich.

…

Den so folgenreichen Vortrag Karl Dönitz’ heute vor 60 Jahren, am 22. Januar 1963, hatte maßgeblich der Schülersprecher des Geesthachter Gymnasiums mit organisiert. Der ehrgeizige und bereits christdemokratisch aktive Primaner sollte später eine steile politische Karriere machen, die jedoch in einem ungleich größeren Skandal und auf ebenfalls tragische Weise endete. Sein Name: Uwe Barschel.

